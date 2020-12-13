В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита. ВИДЕО
В Украине имеется необходимое оборудование для хранения вакцин от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов, но его объем ограничен 100 тысячами доз. Сама же вакцина появится в Украине не раньше, чем в апреле 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Обозревателя" рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "На национальном уровне такое оборудование существует, оно может хранить до 100 тысяч доз", – сообщил он.
Медик добавил, что температура -70 градусов предусмотрена для хранения вакцин, но транспортировать к месту проведения вакцинации их можно в обычном холодильнике.
"Когда вакцина доставляется в регионы, ее можно хранить в обычном холодильнике. Самое главное, чтобы это продолжалось не более 5 дней", – подчеркнул медик.
В то же время Курпита предупредил, что из-за ограниченных способностей оборудования для хранения вакцин Украина не сможет сразу закупить всю партию.
"При правильной организации логистики Украина может обеспечить надежное хранение и доставку вакцин. Но это точно не будет сразу те 8 миллионов, о которых заявлял Минздрав", – сказал он.
"Я думаю, что вакцина не поступит в Украину раньше, чем в апреле следующего года", - спрогнозировал врач.
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Отже - чекаємо на "Спутнічок", як "найоптимальніший" з усіх боків...
от вовремя моя тещенька учудила...нашла мою нычку и водочку в ней заменила на воду...
я тихонько себе налил...перехилил....а ни вкуса ни запаха...чуть не поседел !
а то возьмут и не купят (как божатся)))
"Мы все ожидаем, что эффективная вакцина предотвратит серьезное заболевание в случае заражения. Три протокола вакцинации - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - не требуют, чтобы их вакцины предотвращали серьезное заболевание, они только предотвращают умеренные симптомы, которые могут быть такими же легкими, как кашель или головная боль".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html