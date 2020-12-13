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В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита. ВИДЕО

В Украине имеется необходимое оборудование для хранения вакцин от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов, но его объем ограничен 100 тысячами доз. Сама же вакцина появится в Украине не раньше, чем в апреле 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Обозревателя" рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "На национальном уровне такое оборудование существует, оно может хранить до 100 тысяч доз", – сообщил он.

Медик добавил, что температура -70 градусов предусмотрена для хранения вакцин, но транспортировать к месту проведения вакцинации их можно в обычном холодильнике.

"Когда вакцина доставляется в регионы, ее можно хранить в обычном холодильнике. Самое главное, чтобы это продолжалось не более 5 дней", – подчеркнул медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин продлится весь 2021 год, - инфекционист Курпита

В то же время Курпита предупредил, что из-за ограниченных способностей оборудования для хранения вакцин Украина не сможет сразу закупить всю партию.

"При правильной организации логистики Украина может обеспечить надежное хранение и доставку вакцин. Но это точно не будет сразу те 8 миллионов, о которых заявлял Минздрав", – сказал он.

"Я думаю, что вакцина не поступит в Украину раньше, чем в апреле следующего года", - спрогнозировал врач.

Также читайте: Эксперименты с российской вакциной от COVID-19 закончились полным провалом, - СМИ

Автор: 

вакцина (3815) Курпита Владимир (17) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 8262
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13.12.2020 12:44
+9
О чем вы?? Клоуны не будут закупать вакцину, а вы еще говорите о закупке низкотемпературных камер.
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13.12.2020 12:29
+7
Подейкують, що проблема не в холодильниках, а в тому, що постачання можливе лише за прямими угодами з фірмами-виробниками. А ті фірми не бажають у відкати бруднитись...
Отже - чекаємо на "Спутнічок", як "найоптимальніший" з усіх боків...
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13.12.2020 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Так что, нельзя закупить низкотемпературные холодильныеhttp://www.xiron.ru/content/view/2/3/ камеры, в чем проблема? Читала, что Винница предлагает производить самим. Власть, шевелись, а то у вас одна болтовня и оговорки.
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13.12.2020 12:18 Ответить
О чем вы?? Клоуны не будут закупать вакцину, а вы еще говорите о закупке низкотемпературных камер.
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13.12.2020 12:29 Ответить
Бажаючий зробити шукає засіб,не бажаючий зробити шукає привід !!!!))))
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13.12.2020 12:29 Ответить
Подейкуть, що Ви "А" пропустили у другому й третьому з кінця словах.
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13.12.2020 12:33 Ответить
Дякую за зауваження!!))
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13.12.2020 12:35 Ответить
А зелена пліснява, крім звіздьожа, хіба на щось здатна !!)))
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13.12.2020 12:31 Ответить
здатна-здатна... дерибанить (итить) бюджет у них (и без опыта) не хило выходит ))))
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13.12.2020 13:24 Ответить
Подейкують, що проблема не в холодильниках, а в тому, що постачання можливе лише за прямими угодами з фірмами-виробниками. А ті фірми не бажають у відкати бруднитись...
Отже - чекаємо на "Спутнічок", як "найоптимальніший" з усіх боків...
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13.12.2020 12:32 Ответить
По "Спутнику" будут і відкати і накати !!!)))
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13.12.2020 12:33 Ответить
В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 8262
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13.12.2020 12:44 Ответить
8 лямов доз- бесплатно. А тебе больше не спутникV подходит, а новичок.
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13.12.2020 12:36 Ответить
антипрививочник спутниковый?

В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 570 В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 570
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13.12.2020 12:48 Ответить
Посилання не на ОПу є?
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13.12.2020 13:32 Ответить
по 100 тыс. один холодильник. Можно закупить и вакцину 20 *2 баксов. Все для народа. Но как бомж наше правительство ждет подачки в 8 млн. доз. Неплохой образ на международной арене
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13.12.2020 12:36 Ответить
проблема в головах забубенных
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13.12.2020 12:38 Ответить
Зачекайте! Вони ще з сумою "відкатів" не визначилися...
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13.12.2020 12:53 Ответить
надо еще проверить,не заржавели ли те подходяшие камеры...небось числятся на баллансе у когото,а в каком состоянии-фиг его знает.
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13.12.2020 12:24 Ответить
А на самом деле там хранятся бананы с ближайшего рынка
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13.12.2020 12:30 Ответить
Скорее твои мозги при -70 С хранили.
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13.12.2020 12:38 Ответить
Температура зберігання бананів взагалі то +14
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13.12.2020 12:40 Ответить
а хто сказав що вони морозять? я ж як раз про це
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13.12.2020 12:44 Ответить
А кто сказал, что не морозят? Держи свои фантазии при себе, бот.
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13.12.2020 13:00 Ответить
кацапа,на погордись морозом

В Україні є обладнання для вакцини Pfizer, проблема - в обмеженому обсязі, - інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 3898
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13.12.2020 13:09 Ответить
Это фото твоего дома, троль ольгинский?
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13.12.2020 13:11 Ответить
не ниже 14
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13.12.2020 14:55 Ответить
-70? Перед таким уколом наверное стопочку будут давать, чтобы не простудиться.
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13.12.2020 12:33 Ответить
кацапам не поможет...

В Украине есть оборудование для вакцины Pfizer, проблема - в ограниченном объеме, - инфекционист Курпита - Цензор.НЕТ 746
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13.12.2020 12:46 Ответить
***
от вовремя моя тещенька учудила...нашла мою нычку и водочку в ней заменила на воду...
я тихонько себе налил...перехилил....а ни вкуса ни запаха...чуть не поседел !
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13.12.2020 13:28 Ответить
То он трезветь перестал. Причем, задолго до заражения ковидом..
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13.12.2020 14:30 Ответить
Все поблемы в головах насквозь коррумпированных чиновников и политиков,сильно ненавидящих Украину.
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13.12.2020 12:48 Ответить
Если не Украина не купит Фейкомицин Путина,Медведчук уедет из Украины в Крым.в знак протеста
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13.12.2020 12:51 Ответить
от не провоцируйте))))
а то возьмут и не купят (как божатся)))
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13.12.2020 13:29 Ответить
Эта вакцина устраняет лишь некоторые лёгкие симптомы, но от самой инфекции не защищает.
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13.12.2020 12:56 Ответить
Еще один *грейт спешиэлист* инфекционист-вирусолог из Моржовии ,иди уже лей бетонные оградки для впопучленцев , член-корреспондент околовсяческих наук...
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13.12.2020 13:16 Ответить
"Мы все ожидаем, что эффективная вакцина предотвратит серьезное заболевание в случае заражения. Три протокола вакцинации - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - не требуют, чтобы их вакцины предотвращали серьезное заболевание, они только предотвращают умеренные симптомы, которые могут быть такими же легкими, как кашель или головная боль", - Уильям Хазелтайн.
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13.12.2020 13:38 Ответить
Будь яка вакцина провокує імунітет до тої чи іншої хвороби, це не ліки, це зараза, але вона допомогає боротися з більш складною інфекцією. Не пишіть дурню.
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13.12.2020 13:21 Ответить
Для чего вы позоритесь? Есть вакцины, которые предотвращают заражение, а есть вакцины-иммуностимуляторы. Вот от короны - это именно иммуностимуляторы. Критерием успеха при испытаниях вакцины от Пфайзер было развитие 7-ми симптомов по сравнению с 25-ю. Читайте не цензор, а Форбс. Всемирно изветсный вирусолог У. Хазелтайн изучил все протоколы испытаний вакцин и заключил следующее:

"Мы все ожидаем, что эффективная вакцина предотвратит серьезное заболевание в случае заражения. Три протокола вакцинации - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - не требуют, чтобы их вакцины предотвращали серьезное заболевание, они только предотвращают умеренные симптомы, которые могут быть такими же легкими, как кашель или головная боль".
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13.12.2020 13:36 Ответить
Не спорте, ще раз повторюю... будь яка вакцина це зараза, але вона допомогає боротися з більш складними інфекціями. Наприклад туберкулез, нас усіх їм заражали, щоб був імунітет до нього, в пасивному стані, але все рівно деякі хворіють, бо у кожного свої є недоліки в роботі імунітету, а також важлива кількість отриманої інфекції, коли імунітет не в змозі справитися. Звісно привиті будуть хворіти, але коли імунітет вже налаштований, то це буде легкий перебіг хвороби.
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13.12.2020 13:46 Ответить
Почему я не могу оспаривать глупости? Еще раз: есть вакцины предотвращающие заболевание, а есть вакцины - иммуностимуляторы. А вы всё свалили в кучу и перемешали. Учитесь и осилите.
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13.12.2020 13:54 Ответить
А що на Вашу думку стимулює імунітет? Ви гормони колись вживали?
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13.12.2020 14:10 Ответить
Настоящая вакцина не стимулирует иммунитет, а дает имунной систем "инструмент" - антитело, благодаря чему, вирус не может прикрепиться к клеточной мембране. А стимулировать иммунитет можно прогулками на свежем воздухе, здоровым питанием, физической активностью и т.д. А можно и вакцинами от Пфайзер, но эта вакцина не предотвращает прикрепление вируса к клетке, а лишь стимулирует иммунную реакцию.
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13.12.2020 14:16 Ответить
Це на пару діб, а щоб була тривала відповідь імунітету потрібна зараза, яка буде жити і до неї буде тривала відповідь імунітету. Сподіваюсь Ви зрозуміли. Да і ніхто не спорить що хвороба зникне, вона сезонна, але дуже серйозна, і її треба якось глушити.
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13.12.2020 14:28 Ответить
Текст ваш я понял, но не понял, к чему он был написан. Я сказал простую вещь: вакцина от короны не защищает от заражения, а лишь от некоторых несильных симптомов. И это не я придумал.
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13.12.2020 14:36 Ответить
В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Техническое состояние хранилища нам неизвестно.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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13.12.2020 12:57 Ответить
Звідки взялась температура в -70, це вимога виробника, чи це наші світила самі придумали як отмазку в закупках, раніше даже при 0 забороняли зберігати про заморозку мова не йшла
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13.12.2020 12:58 Ответить
Там де стоїть "до", треба читати як "нема". Це розмите слово і говорить про невизначенність.
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13.12.2020 13:05 Ответить
Наконец бесполезную вакцинку от простуд колоть начнут. Лет 10 не делали и люди забыли бессмысленность эти прививочек
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13.12.2020 16:04 Ответить
У вакцины компании Pfizer будут большие проблемы с логистикой, поскольку ее нужно хранить при минус 75-80 градусов. Я конечно дико извиняюсь кто то может внятно объяснить что там вместь РНК вакцыны продають " пи-воду" на которою записали информацію о РНК ? Это какой то лохотрон.
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13.12.2020 17:15 Ответить
А вам никто сразу и не даст 8 млн.доз вакцины!! Конечно её надо будет получать частями!!! И ещё не известно согласятся ли люди покупать американскую или российскую вакцину, за 1000-1500 грн, при её себестоимости в 3 гривны!! Ведь эти сраные россияне за свою фуфло-вакцину тоже хотят получать бабки. И медведчук и рабиновичи с Кацманами тоже хотят нагреть руки на этом грандиозном обмане украинского населения!! Ведь не даром медведчук чавкает с утра до ночи, на своих каналах, о преимуществах несуществующей российской фуфло-вакцины, при её цене в 37 долларов!!!!
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14.12.2020 13:13 Ответить
 
 