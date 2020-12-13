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"Вы не только демонстрируете достижения, но и вдохновляете общество", - Зеленская открыла финал "Игр Непокоренных 2.0". ВИДЕО

Из-за пандемии коронавируса в текущем году "Игры Непокоренных 2.0" проходят в формате онлайн-соревнований. С 31 октября по 22 ноября участники соревнований фиксировали на видео свои результаты в выбранной дисциплине и отправляли в Организационный комитет. Сегодня состоится финальный этап данных соревнований.

Ветераны АТО это яркий пример чистого духа непокорности, а их мужество и несокрушимость духа поражают. Об этом заявила первая леди Елена Зеленская, открывая финал "Игр Непокоренных 2.0. Online", - информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня большая честь присутствовать здесь на церемонии награждения победителей Игр Непокоренных. Сегодня мы видим яркий пример чистого духа, непокорности наших ветеранов. Признаюсь честно, я восхищаюсь вами. Поэтому хочу обратиться к вам - ваше мужество и несокрушимость духа поражают. Вам удалось создать настоящее сообщество. Сообщество, которое соединено едиными ценностями, жаждой победы, любовью к жизни. Мы много говорим о том, что адаптивные виды спорта, инклюзивность, доступность должны стать нормой для общества. Поэтому ваш пример сегодня бесценен. Вы демонстрируете не только спортивные достижения, самое главное, что вы делаете для общества сегодня - вы вдохновляете. Если мы работаем над разрушением барьеров, мешающих полноценно жить многим людям, то для вас таких барьеров, кажется, совсем не существует", - сказала Зеленская.

Первая леди поблагодарила все семьи ветеранов АТО. "Хочу выразить глубокое уважение и благодарность тем, кто сначала дождался вас с войны, а затем, пройдя вместе с вами через страшные испытания продолжает помогать, оказывать и поддерживать - ваши жены и мамы, ваши дети, друзья, родные. Уверена, что именно вместе вы и есть та команда победителей. И напоследок вы все защищали и защищаете нашу Родину. Не покорились вы - не покорится и Родина. Желаю вам сил и здоровья", - подчеркнула Зеленская.

В этом году виртуальные соревнования проходили в шести видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, плавании, гребле на тренажере, велоспорте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стартовали "Игры непокоренных 2.0" - первые онлайн-соревнования для ветеранов

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Invictus Games-2020 должны были пройти 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага. Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. В марте Invictus Games решено перенести на следующий год из-за коронавируса.

Украинская сборная на "Invictus Games-2018" завоевала 20 медалей.

Автор: 

военнослужащие (6148) Игры Инвиктус (80) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+38
Ну,ЗеЛенку можно понять.У неё у самой дома ветеран уклонистского движения и нвалид....моральный.
Безсовесная лицемерная **** не имущая стыда.
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13.12.2020 15:49
+37
она на каналах кофемана занималась тем что сценарии для быдло-шоу писала. да ретвитила предложения сообщать обдроченцам координаты ВСУ. а так да.. ленка и физкультура в разных плоскостях

"Вы не только демонстрируете достижения, но и вдохновляете общество", - Зеленская открыла финал "Игр Непокоренных 2.0" - Цензор.НЕТ 5574
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13.12.2020 15:58
+36
я не знаю кто такая "порошенчиха" если ты пытался высрать ртом про супругу Порошенко то криворожице до нее как до луны на жопе
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13.12.2020 16:08
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На памятнике в честь участников ООС изобразили военнослужащих, похожих на Зеленского, командира Сухопутных войск и ООС
https://dumskaya.net/news/progib-zaschitan-na-stele-pamyati-pogibshih-voin-132799/

"Ви не тільки демонструєте досягнення, а й надихаєте суспільство", - Зеленська відкрила фінал "Ігор Нескорених 2.0" - Цензор.НЕТ 4677
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13.12.2020 17:35 Ответить
"Ви не тільки демонструєте досягнення, а й надихаєте суспільство", - Зеленська відкрила фінал "Ігор Нескорених 2.0" - Цензор.НЕТ 9047
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14.12.2020 15:22 Ответить
Шмаркля в форме? У него на нее же аллергия.И диарея.
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14.12.2020 17:39 Ответить
как то много зеленских для Украины, вам не кажется?
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13.12.2020 17:46 Ответить
Шмаркля мабуть в Оман1 платить,бо тут н1чого немаэ?
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13.12.2020 18:14 Ответить
"Ви не тільки демонструєте досягнення, а й надихаєте суспільство", - Зеленська відкрила фінал "Ігор Нескорених 2.0" - Цензор.НЕТ 6367
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14.12.2020 15:23 Ответить
Это предавать,али продавать страну?
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14.12.2020 17:34 Ответить
Зато твой супруг не только демонстрирует одни провалы, но и деморализует общество, а также дебилизирует население...
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13.12.2020 19:46 Ответить
"Ви не тільки демонструєте досягнення, а й надихаєте суспільство", - Зеленська відкрила фінал "Ігор Нескорених 2.0" - Цензор.НЕТ 5129
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14.12.2020 15:18 Ответить
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