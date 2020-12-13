"Вы не только демонстрируете достижения, но и вдохновляете общество", - Зеленская открыла финал "Игр Непокоренных 2.0". ВИДЕО

Из-за пандемии коронавируса в текущем году "Игры Непокоренных 2.0" проходят в формате онлайн-соревнований. С 31 октября по 22 ноября участники соревнований фиксировали на видео свои результаты в выбранной дисциплине и отправляли в Организационный комитет. Сегодня состоится финальный этап данных соревнований.

Ветераны АТО это яркий пример чистого духа непокорности, а их мужество и несокрушимость духа поражают. Об этом заявила первая леди Елена Зеленская, открывая финал "Игр Непокоренных 2.0. Online", - информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня большая честь присутствовать здесь на церемонии награждения победителей Игр Непокоренных. Сегодня мы видим яркий пример чистого духа, непокорности наших ветеранов. Признаюсь честно, я восхищаюсь вами. Поэтому хочу обратиться к вам - ваше мужество и несокрушимость духа поражают. Вам удалось создать настоящее сообщество. Сообщество, которое соединено едиными ценностями, жаждой победы, любовью к жизни. Мы много говорим о том, что адаптивные виды спорта, инклюзивность, доступность должны стать нормой для общества. Поэтому ваш пример сегодня бесценен. Вы демонстрируете не только спортивные достижения, самое главное, что вы делаете для общества сегодня - вы вдохновляете. Если мы работаем над разрушением барьеров, мешающих полноценно жить многим людям, то для вас таких барьеров, кажется, совсем не существует", - сказала Зеленская.

Первая леди поблагодарила все семьи ветеранов АТО. "Хочу выразить глубокое уважение и благодарность тем, кто сначала дождался вас с войны, а затем, пройдя вместе с вами через страшные испытания продолжает помогать, оказывать и поддерживать - ваши жены и мамы, ваши дети, друзья, родные. Уверена, что именно вместе вы и есть та команда победителей. И напоследок вы все защищали и защищаете нашу Родину. Не покорились вы - не покорится и Родина. Желаю вам сил и здоровья", - подчеркнула Зеленская.

В этом году виртуальные соревнования проходили в шести видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, плавании, гребле на тренажере, велоспорте.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Invictus Games-2020 должны были пройти 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага. Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. В марте Invictus Games решено перенести на следующий год из-за коронавируса.

Украинская сборная на "Invictus Games-2018" завоевала 20 медалей.