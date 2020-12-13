С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, в том числе применяя минометы 82-го калибра, без потерь, - пресс-центр. ВИДЕО
С начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Так, вблизи Пивденного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку от Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против ВСУ автоматические станковые гранатометы.
"Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали для уничтожения 47 взрывоопасных предметов.
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"Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата"
теперь его точно нету
https://myrotvorets.center/criminal/chekin-andrej-vladimirovich/
но! но вот 100500-й день перемирного-перемирия не нарушен....
Слава Україні!
Брехня!
https://replyua.net/war/236725-morskaya-pehota-vsu-na-donbasse-prinyala-na-sebya-moschnyy-artilleriyskiy-udar-vraga.html