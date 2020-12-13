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Новости Видео Агрессия России против Украины
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С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, в том числе применяя минометы 82-го калибра, без потерь, - пресс-центр. ВИДЕО

С начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, вблизи Пивденного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку от Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против ВСУ автоматические станковые гранатометы.

"Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы стреляли из гранатометов вблизи Марьинки, Водяного и Луганского. За сутки 6 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов, - ООС

Отмечается также, что вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали для уничтожения 47 взрывоопасных предметов.

Также читайте: Виновные в преступлениях на Донбассе попадут в розыск в 120 странах, - представитель ОГПУ Козлыева

Автор: 

Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Знову зеліне перемир'я гримить ?
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13.12.2020 18:47
+5
хай буде проклята та кацапсня, щоб ті міни вибухали в них у руках та в автівках
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13.12.2020 18:46
+5
Он был ихтамнет,
"Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата"
теперь его точно нету
https://myrotvorets.center/criminal/chekin-andrej-vladimirovich/
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13.12.2020 18:49
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хай буде проклята та кацапсня, щоб ті міни вибухали в них у руках та в автівках
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13.12.2020 18:46 Ответить
Жаль у нас нет Алиева ! Он бы им наобстреливал по самое нехочу !
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13.12.2020 18:47 Ответить
Знову зеліне перемир'я гримить ?
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13.12.2020 18:47 Ответить
если без потерь, то пора как-то поощрять коллаборантов-медальку какую-нибудь, участок земли под Киевом, денежную премию
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13.12.2020 18:48 Ответить
Он был ихтамнет,
"Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата"
теперь его точно нету
https://myrotvorets.center/criminal/chekin-andrej-vladimirovich/
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13.12.2020 18:49 Ответить
неприцельно, хаотично ??? не считается???
но! но вот 100500-й день перемирного-перемирия не нарушен....
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13.12.2020 18:52 Ответить
а тем временем рыжий подонок никак не угомонится-"Трамп пообещал наложить вето на проект с санкциями против России"
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13.12.2020 19:04 Ответить
Путин - *****. Рашка- гавно. Больше полезных санкций ********* и бутылок
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13.12.2020 19:17 Ответить
это что план "Б" наступил? так вот ты какой...
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13.12.2020 19:34 Ответить
опять неприцельно с рикашетом...?
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13.12.2020 20:11 Ответить
Загиблих та поранених немає?
Слава Україні!
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13.12.2020 20:54 Ответить
Пресс-центр - ".... применяя минометы 82-го калибра....."

Брехня!
Від початку доби ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС, зокрема застосовуючи міномети 82-го калібру, без втрат, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8895

https://replyua.net/war/236725-morskaya-pehota-vsu-na-donbasse-prinyala-na-sebya-moschnyy-artilleriyskiy-udar-vraga.html
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13.12.2020 22:50 Ответить
ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ. СЕГОДНЯ ОБСТРЕЛ БЫЛ ИЗ 120ММ МИНОМЕТОВ
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13.12.2020 23:26 Ответить
 
 