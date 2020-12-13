С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, в том числе применяя минометы 82-го калибра, без потерь, - пресс-центр. ВИДЕО

С начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, вблизи Пивденного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку от Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против ВСУ автоматические станковые гранатометы.

"Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отмечается в сообщении.

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Отмечается также, что вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали для уничтожения 47 взрывоопасных предметов.

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