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"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Не доверяю ни одной вакцине в мире". ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 – "выдумка", как и любая вакцина против какой-либо болезни.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом Камельчук заявил в эфире телеканала "НАШ".
"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - сказал нардеп.
По словам Камельчука, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".
Отметим, применительно к COVID-19 ни один медик/ученый не считает эффективность вакцины 30% "нормальной".
Топ комментарии
+66 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий14.12.2020 09:48
+45 Виктор Ли #292636
показать весь комментарий14.12.2020 09:46
+38 Гыг с Вами
показать весь комментарий14.12.2020 09:52
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Ещё один дилетант-псевдомедик от СН нашелся. Лучше молчал бы и не показывал свою тупость! Вакцины не лечат, а предупреждают заболевание заранее создавая иммунитет на него.
А для лечения используются сыворотки с уже готовыми антителами на какое-то конкретное заболевание.
Вообще конечно надо провести медицинскую комиссию и определить его умственные способности поскольку по лицу видно что у него проблема с интеллектом.. Может я сгущаю краски и это банальный критинизм в результате внутриутробного недостатка йода но считаю что надо что комиссия специальная давала допуск к возможности стать депутатом!!!!!
Тупо ТРЭШ!!!!!
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он? - Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.