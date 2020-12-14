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Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов. ВИДЕО

Тестирование на COVID-19 по новому алгоритму будут проводить всем с симптомами респираторного заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе традиционного брифинга.

"У нас существенно сократилось количество людей, которые обращаются за тестированием с симптомами COVID-19, которые имеют признаки коронавирусной болезни. Именно такой алгоритм тестирования у нас был. Как только мы увидели сокращение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать необходимо всех, у кого есть любые симптомы респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей", - сказал он.

Степанов уточнил, что соответствующий разъяснительный алгоритм о возможности пройти тест, в том числе контактным людям и, где именно, будет обнародован завтра.

Как сообщалось, ранее министр сообщил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

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"На минувшей неделе выявили 78 719 тыс. случаев COVID-19, на предыдущей неделе было 89 322 тыс. случаев. На минувшей недели сделано 244 391 тыс. ПЦР-тестирований, что меньше чем на предыдущей неделе (279 189 тыс.). В медучреждения в настоящее время госпитализировано 27 393 тыс. пациентов против 28 163 тыс. пациентов на предыдущей неделе", - сказал он.

тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
А їм то що? До них приходять. А ти з банальним ОРЗ йди і добавляй собі той самий ковід в черзі😂.
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14.12.2020 10:35
+4
Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов - Цензор.НЕТ 6732
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14.12.2020 10:18
+4
Ковід-не ковід, а достоятись до ускладнень - легко.
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14.12.2020 11:09
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За чей счёт банкет? Святой отец ..
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14.12.2020 10:17 Ответить
Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов - Цензор.НЕТ 6732
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14.12.2020 10:18 Ответить
І це є правда. Ніякі тести не потрібні при ГРВІ. Особливо такі, що видають більше 90% хибнопозитивних результатів.
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14.12.2020 12:15 Ответить
Проводить будем, учитывать в статистику не будем......
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14.12.2020 10:17 Ответить
Нині на результати безкоштовних тестів люди очікують по 7-10 днів.
Цікаво - скільки ж доведеться очікувати потім?
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14.12.2020 10:18 Ответить
Та да! Ви вже і так запровадили тести для планових госпіталізацій. Болить не болить а тест на ковіда принеси а потім положим. Тепер з ангіною будете відправляти на тести за 800 грн.
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14.12.2020 10:20 Ответить
А планові повернули чи ні?
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14.12.2020 10:27 Ответить
Тиждень назад ще ні, зараз не знаю
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14.12.2020 10:33 Ответить
Лохотрон в симбиозе з рэкетом.
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14.12.2020 10:43 Ответить
Давайте людей - старих, малих... по ожеледі женіть на ці тести, нехай температурять в чергах на морозі.
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14.12.2020 10:26 Ответить
А їм то що? До них приходять. А ти з банальним ОРЗ йди і добавляй собі той самий ковід в черзі😂.
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14.12.2020 10:35 Ответить
Ковід-не ковід, а достоятись до ускладнень - легко.
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14.12.2020 11:09 Ответить
Так вся ця возня влади не для покращення здоровья громадян. На тестуванні заробляють як і на масках та ліках. З кожного лоха тисячу-другу, от і міліарди чиновникам.
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14.12.2020 23:00 Ответить
Ну в нас тільки один не лох в йому 42. Всі інші лохи😉
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14.12.2020 23:20 Ответить
И почём тест?
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14.12.2020 10:40 Ответить
Да,интересно,скоко з лохов дерут.
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14.12.2020 10:45 Ответить
И не только...ведь кроме ПОЧЁМ...нужно знать СКОЛЬКО РАЗ нужно тестироваться!!!Ибо сообщали что бывало врачи определяли,что пациента ковид-только после 2-3 тестов!!!
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14.12.2020 15:58 Ответить
Возле табачных киосков, нужно выставить милицию, пусть сразу забирает тех кто кашлянул. В наручники ,електрошокером е№*б*нуть, и в больницу. Или на месте тест. И население тоже должно активно быть - идешь по улице , слышишь -кто то кашлянул, чихнул, пукнул- сразу гражданское задержание (или как там ) и на тестирование. Вот тогда порядок будет .
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14.12.2020 11:06 Ответить
Бери більше. На довічне усіх, хто насмілився дихнути.
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14.12.2020 12:14 Ответить
Той неловкий момент, коли у судропереводчика обличчя набагато інтелектуальніше, ніж у міністра охорони здоров"я
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14.12.2020 11:37 Ответить
перепрошую, а цей вишуканий суржик, що ви демонструєте- це ж, авто коректування клави над вами?
щодо Степашки, не заперечую.
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15.12.2020 03:13 Ответить
То не автокорекція, то моя помилка. Від клятого ковіду голова працює не найкращим чином
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15.12.2020 08:50 Ответить
мушу визнати, що вперше, хтось так гідно сприйняв критику з сарказмом... За сарказм, перепрошую- це спосіб перевірки...
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15.12.2020 21:00 Ответить
И опять мне интересно было бы поглядеть на постановления по обоим вещающим без средств индивидуальной защиты внутри общественных сооружений - за нарушение карантина.
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14.12.2020 11:47 Ответить
97% хибнопозитивних результатів. Прикольно.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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14.12.2020 12:14 Ответить
так надо было делать изначально.
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14.12.2020 13:01 Ответить
изолгались уже окончательно
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14.12.2020 13:17 Ответить
А нереспіраторного,дебіле, то як Ковід,забув спитатиосла,якої форми набувати. Прив'яжіть цього шлепаря в маршрутці
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14.12.2020 14:08 Ответить
этож где стока тестов набраться
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14.12.2020 19:36 Ответить
Да кому он рассказывает, сам дал разнарядку не отправлять на тесты легкие и средние случаи
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14.12.2020 21:23 Ответить
 
 