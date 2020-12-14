Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов. ВИДЕО

Тестирование на COVID-19 по новому алгоритму будут проводить всем с симптомами респираторного заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе традиционного брифинга.

"У нас существенно сократилось количество людей, которые обращаются за тестированием с симптомами COVID-19, которые имеют признаки коронавирусной болезни. Именно такой алгоритм тестирования у нас был. Как только мы увидели сокращение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать необходимо всех, у кого есть любые симптомы респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей", - сказал он.

Степанов уточнил, что соответствующий разъяснительный алгоритм о возможности пройти тест, в том числе контактным людям и, где именно, будет обнародован завтра.

Как сообщалось, ранее министр сообщил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

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"На минувшей неделе выявили 78 719 тыс. случаев COVID-19, на предыдущей неделе было 89 322 тыс. случаев. На минувшей недели сделано 244 391 тыс. ПЦР-тестирований, что меньше чем на предыдущей неделе (279 189 тыс.). В медучреждения в настоящее время госпитализировано 27 393 тыс. пациентов против 28 163 тыс. пациентов на предыдущей неделе", - сказал он.