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"Окопная война": "Оккупанты разговаривали на русском без акцента, спрашивали, где находятся", - житель Первомайского под Донецком о боях в 2014 году. ВИДЕО

Украинский танк, который был подбит российскими оккупантами возле села Первомайское 14 сентября 2014, вновь вернулся на место боя. Как его подбили, куда он исчез и кто его вернул в качестве памятного знака, читайте и смотрите в рубрике "Окопная война".

14 сентября 2014 г. колонна украинской техники продвигалась из поселка Карловка в поселок Пески, что возле Донецка. В нескольких километрах от места назначения наших ребят из засады атаковали российские наемники. Вследствие боя шесть украинских воинов погибли, количество убитых российских бандитов - неизвестно для нас, напоминает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

В поселке Пески в то время находились воины Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", часть из них были подняты по тревоге и выехали на место боя. Преследуя группу московских наемников, которая сумела все же бежать в Донецк через село Невельское, добровольцы нашли документы оккупантов, много окровавлненных бинтов и бронежилеты со следами крови. Отступая, террористы забрали тела убитых соратников с собой, поэтому нашим воинам достались только такие трофеи. Об этом для Цензор.НЕТ рассказал в прошлом году командир 1-я ОШР ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), который участвовал в этом бою: "14 сентября 2014 года оккупанты устроили засаду под Первомайским: ВСУ потеряли 6 бойцов и танк".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО

Где-то до 2018 года подбитый танк стоял на месте, где его остановили российские оккупанты. Впоследствии его забрали в город Покровск, где немного отреставрировали (прицепили башню, которую оторвало при детонации боекомплекта) и в этом году вернули на место у дороги возле села Первомайское, что в нескольких километрах от зоны боевых действий. Теперь снова пбратимы погибших украинских воинов, волонтеры, воины Вооруженных сил Украины и простые граждане нашей страны имеют возможность отдать дань героям, которые погибли в неравном бою с московским агрессором.

Корреспонденту Цензор.НЕТ удалось найти свидетеля тех событий, жителя села Первомайское - Ивана Павловича, который со своей стороны раскрывает картину событий 14 сентября 2014 г.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина. ВИДЕО

Смотрите наше видео в рубрике "Окопная война" на сайте Цензор.НЕТ и узнавайте поразительную правду с фронта, которую вам не расскажет никто. При этом не забывайте, кто оккупант и что в нашей стране война. А также о том, что для того, чтобы победить, нам нужно - убивать врага, а не смотреть в его глаза.

Автор: 

танк (2260) Донбасс (26956) Антитеррористическая операция (18284) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+15
акцент из за поребрика он особенный... спутать его с говором на оккупационной мове украинцев в Украине невозможно. только тупые могут и не чувствовать разницы...
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14.12.2020 12:54
+14
якщо т-34 через 75 років і досі стоять на перехрестях нашіх доріг і в центрах міст, як нагадування перемоги над націзмом у війни 1939-45 років, то сюжет журналіста про встановлення на місці бою відреставрованого т-62 як нагадування українсько-російської війни, що триває, - є доцільним. Слава Україні!
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14.12.2020 12:47
+5
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.12.2020 13:07
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вашу маму... поднимите еще запись 1941 года, когда немцы были под мацквой... офигеть... это журналистика? нет... ЭТО ПОЗОР СТРАНЫ!
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14.12.2020 12:24 Ответить
якщо т-34 через 75 років і досі стоять на перехрестях нашіх доріг і в центрах міст, як нагадування перемоги над націзмом у війни 1939-45 років, то сюжет журналіста про встановлення на місці бою відреставрованого т-62 як нагадування українсько-російської війни, що триває, - є доцільним. Слава Україні!
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14.12.2020 12:47 Ответить
Героям слава !
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15.12.2020 00:16 Ответить
вот поэтому в Штатах люди живут, а в Украине - выживают
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15.12.2020 06:31 Ответить
Вы журналист ? Вы спец по всем вопросам? - думаю нет. А напоминание о нелюдях из *********, трусости и лживости **************,- необходима и важна .
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14.12.2020 13:10 Ответить
Чмо, на па-рашу !!!!
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14.12.2020 13:27 Ответить
"позор страни" такі як ти.
ЗГИНЬ !!
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15.12.2020 00:15 Ответить
И к чему это, да минимум половина украинцев говорит на русском без акцента.
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14.12.2020 12:41 Ответить
ГруньКО думаєш? Всі асимільовані розмовляють з акцентом (його навіть у письмі видно), просто вони не помічають.

а взагалі почитай Fransua Masson "Секретні спогади про росію" (Париж, 1800) та ін. :

https://www.youtube.com/watch?v=kCwpe8AdwGw
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14.12.2020 15:09 Ответить
як раз та "половина украинцев" говорить з акцентом. Тільки акцент український. Чогось я жодного разу не чула в себе в Дніпрі слова порєбрік, не чула твердої "г", навіть коли ми не ГЄкаємо, ми все одно вимовляємо літеру "г" м'яко. Ну а про рязанські
засратовські та бурятські акценти годі і казати, в Україні їх немає, точніше, не було до 2014-го року, поки з-за порєбріку сарани не налізло до нас в країну.
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15.12.2020 00:20 Ответить
акцент из за поребрика он особенный... спутать его с говором на оккупационной мове украинцев в Украине невозможно. только тупые могут и не чувствовать разницы...
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14.12.2020 12:54 Ответить
мужик говорит по русски, но с явным украинским акцентом
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14.12.2020 14:27 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.12.2020 13:07 Ответить
"Каак тааам пааготкааа в маацкве?" Лесь Пиддерев'янський очень точно передал жуткий акцент и аканье *********. И буква о вниз слух режет пздц.
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14.12.2020 13:55 Ответить
Буква "г"*
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14.12.2020 13:56 Ответить
Самый отвратительный выговор с хэканням и шоконням был и есть именно в Донецкой области. Знаем, бывали.
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14.12.2020 15:31 Ответить
Мусорня "обілюється".
"рядові міліції" замість "добровольці" - хочуть чужою кров'ю свої тяжкі гріхи змити та уникнути справедливої кари.
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14.12.2020 17:54 Ответить
Павловичу-уважение
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14.12.2020 17:54 Ответить
Акцент.) Зато киевлян от москвичей не различишь.
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14.12.2020 22:09 Ответить
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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14.12.2020 23:53 Ответить
 
 