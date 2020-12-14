"Окопная война": "Оккупанты разговаривали на русском без акцента, спрашивали, где находятся", - житель Первомайского под Донецком о боях в 2014 году. ВИДЕО

Украинский танк, который был подбит российскими оккупантами возле села Первомайское 14 сентября 2014, вновь вернулся на место боя. Как его подбили, куда он исчез и кто его вернул в качестве памятного знака, читайте и смотрите в рубрике "Окопная война".

14 сентября 2014 г. колонна украинской техники продвигалась из поселка Карловка в поселок Пески, что возле Донецка. В нескольких километрах от места назначения наших ребят из засады атаковали российские наемники. Вследствие боя шесть украинских воинов погибли, количество убитых российских бандитов - неизвестно для нас, напоминает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

В поселке Пески в то время находились воины Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", часть из них были подняты по тревоге и выехали на место боя. Преследуя группу московских наемников, которая сумела все же бежать в Донецк через село Невельское, добровольцы нашли документы оккупантов, много окровавлненных бинтов и бронежилеты со следами крови. Отступая, террористы забрали тела убитых соратников с собой, поэтому нашим воинам достались только такие трофеи. Об этом для Цензор.НЕТ рассказал в прошлом году командир 1-я ОШР ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), который участвовал в этом бою: "14 сентября 2014 года оккупанты устроили засаду под Первомайским: ВСУ потеряли 6 бойцов и танк".

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Где-то до 2018 года подбитый танк стоял на месте, где его остановили российские оккупанты. Впоследствии его забрали в город Покровск, где немного отреставрировали (прицепили башню, которую оторвало при детонации боекомплекта) и в этом году вернули на место у дороги возле села Первомайское, что в нескольких километрах от зоны боевых действий. Теперь снова пбратимы погибших украинских воинов, волонтеры, воины Вооруженных сил Украины и простые граждане нашей страны имеют возможность отдать дань героям, которые погибли в неравном бою с московским агрессором.

Корреспонденту Цензор.НЕТ удалось найти свидетеля тех событий, жителя села Первомайское - Ивана Павловича, который со своей стороны раскрывает картину событий 14 сентября 2014 г.

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