"Ближе к ночи работают из АГС и СПГ. Иногда 120-е прилетают", - бойцы ВСУ рассказали о провокациях российских оккупантов. ВИДЕО
Российские оккупационные войска 14 декабря обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.
Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Враг все чаще нарушает режим прекращения огня и провоцирует украинских морских пехотинцев, которые держат оборону на этом направлении, открыть огонь. Бойцы рассказывают, что сравнивая с началом режима прекращения огня, интенсивность вражеских обстрелов растет. Оккупанты все чаще используют оружие запрещенного калибра и беспилотные летательные аппараты", - сказано в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки девять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, боевых потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
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врут!
есть "устойчивое прекращение огня и всеохватывающее перемирие. дороги строим, кпп открываем, поезда запускаем. скоро выборы пройдут" © феофаний полшестой
у вас зеленых в мозгу извилины прямые. вы и "думать" в разных вселенных
перемирие обьявлялось, стрельба ПЕРВЫМИ запрещалась ровно ДО первого выстрела с той стороны.
когда при порохе обьявлялись перемирия то никто не запрещал воинам стрелять в ответ и на упреждение. никто не замалчивал потери, никто не рассказывал про рикошеты. никто бодро не рапортовал "потерь нет" а в это время караван скорых в Днепре и Харькове.
вы премию за ноябрь получили уже? мне вот курьер доставил утром
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..
Може розповіли за нахабство та зухвалість фєдєрастових окупантів, тому що зелена шмаркля заборонила українським військовим вести активні бойові дії???
Нащо українські журналісти, якщо вони українські і журналісти, підігрують цим зеленим паскудам у владі???
Роккі там мабуть єдиний у кого перемиря