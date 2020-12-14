"Ближе к ночи работают из АГС и СПГ. Иногда 120-е прилетают", - бойцы ВСУ рассказали о провокациях российских оккупантов. ВИДЕО

Российские оккупационные войска 14 декабря обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Враг все чаще нарушает режим прекращения огня и провоцирует украинских морских пехотинцев, которые держат оборону на этом направлении, открыть огонь. Бойцы рассказывают, что сравнивая с началом режима прекращения огня, интенсивность вражеских обстрелов растет. Оккупанты все чаще используют оружие запрещенного калибра и беспилотные летательные аппараты", - сказано в сообщении.





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