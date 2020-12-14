Бодибилдер, фитнес-тренер и юрист убили музыканта Деревянко, чтобы завладеть его киевскими квартирами, - МВД. ВИДЕО

Трое злоумышленников спланировали и осуществили убийство киевского музыканта Александра Деревянко, чтобы завладеть его тремя киевскими квартирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Злоумышленниками оказались фитнес-тренер одной из киевских сетей спортклубов, бодибилдер и юрист. Для реализации преступного плана они вошли в доверие к музыканту и стали частыми гостями в его квартире. Убив музыканта, они отвезли его тело в один из гаражных кооперативов Борисполя и там планировали забетонировать в подвале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Португалия выплатит компенсацию семье украинца Гоменюка, убитого сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лиссабона, – Кулеба