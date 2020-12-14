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Бодибилдер, фитнес-тренер и юрист убили музыканта Деревянко, чтобы завладеть его киевскими квартирами, - МВД. ВИДЕО

Трое злоумышленников спланировали и осуществили убийство киевского музыканта Александра Деревянко, чтобы завладеть его тремя киевскими квартирами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Злоумышленниками оказались фитнес-тренер одной из киевских сетей спортклубов, бодибилдер и юрист. Для реализации преступного плана они вошли в доверие к музыканту и стали частыми гостями в его квартире. Убив музыканта, они отвезли его тело в один из гаражных кооперативов Борисполя и там планировали забетонировать в подвале.

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задержание (6679) недвижимость (819) Нацполиция (16492) убийство (6490)


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Топ комментарии
+28
расчитывали что черный риэлтор скинет хаты побыстрому. если бы покойный не был известной личностью - то все выгорело бы. скорлько таких случаев с одинокими стариками и алкоголиками каждый день происходит ? никто не считает потому что резонанса нет.
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14.12.2020 13:48
+13
в их компании не хватает супервайзера, мерчандайзера, и доктора философии из маупа
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14.12.2020 13:45
+13
обыкновенно, по доверенностям генеральным, выписаными нечистым на руку нотариусом, либо по вклейке фотографии бомжа в паспорт покойного.
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14.12.2020 13:49
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за навмисне положено довічне - побачим.
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14.12.2020 13:44 Ответить
в Украине дают от 10 до пожизненого. зависит от роли в группе.
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14.12.2020 13:46 Ответить
А іноді взагалі відпускають. Див. справу демішкана.
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14.12.2020 14:09 Ответить
в их компании не хватает супервайзера, мерчандайзера, и доктора философии из маупа
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14.12.2020 13:45 Ответить
Как раз и хватает-ведь банда организована согласно криминальным понятиям:умный пахан(юрист) и двое тупых и жадных качков!
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14.12.2020 15:27 Ответить
...и ФОП-а "в сфере IT"
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14.12.2020 20:35 Ответить
фоп в сфере ИТ - это чуть ближе к приложениям Дія, ******* и Дубилету. так что ... папа Дубилета - хазяин одного из старейших в украине провайдеров - Диджитал Дженерейшен. так шта вічислить вас по айпи - как два пальца обоссать ))))
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14.12.2020 22:48 Ответить
На что рассчитывали эти дебилы?
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14.12.2020 13:46 Ответить
расчитывали что черный риэлтор скинет хаты побыстрому. если бы покойный не был известной личностью - то все выгорело бы. скорлько таких случаев с одинокими стариками и алкоголиками каждый день происходит ? никто не считает потому что резонанса нет.
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14.12.2020 13:48 Ответить
а кто такие "черные" риелторы?
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14.12.2020 14:08 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&oq=%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i19l3j0i19i457j0i19i22i30.4545j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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14.12.2020 14:10 Ответить
это брокеры по недвижимости, которые закрывают глаза на то что фотография в паспорте продавца не похожа на предъявителя, доверенность выписана без присутствия продавца задним числом, и тому подобные несоответствия принятой процедуре
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14.12.2020 14:10 Ответить
Серьезно? Ты может фильмов пересмотрел про очень черных риелтеров, которые могут продать квартиру без документов?
Черные нотариусы, кстати, из той-же оперы.
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14.12.2020 14:24 Ответить
у соседки в новопостроенном доме рейдернули квартиру. Она там не живет. ремонт пока не делала. Приходит и видит что дверь другая, ключей нет. Проверила - ее квартира зарегистрирована почему-то в Днепре на чужое имя. Реальным нотариусом. Ее спасло только то что мошенники план коряво составили.
Она подала в суд, но пока что квартира имеет двух хозяев. Мы когда об этом узнали - продали к чертям свою в том доме, на фига такие ландыши.
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14.12.2020 15:37 Ответить
ну ну, у нас цілі підприємства переписують "флешки"
а тут така туфта як нотаріальна довіреність на розпорядження майном. Звісно нотаріус повинен бути в долі.
наче не в україні живеш пан Дмитро.
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14.12.2020 15:48 Ответить
осторожнее опонируйте! человек шо-то понимает в жизни - ездит постоянно с заряженным помповым ружьем в своем авто
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14.12.2020 20:37 Ответить
риелторы африканского происхождения.
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14.12.2020 18:27 Ответить
Непонятно, ну убили а как бы они квартирами завладели.
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14.12.2020 13:47 Ответить
обыкновенно, по доверенностям генеральным, выписаными нечистым на руку нотариусом, либо по вклейке фотографии бомжа в паспорт покойного.
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14.12.2020 13:49 Ответить
Рискованно уж очень, родственники наверняка бы кипешь подняли а дело резонансное.
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14.12.2020 13:58 Ответить
скорее всего они планировали быстро сделать и уехать в украинскую мексику - лугандонию, там они ничем бы не выделялись из общей массы.
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14.12.2020 14:05 Ответить
Сумнівна вигода від убиства - поїхати в лугандон.
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14.12.2020 14:11 Ответить
они оттуда в кацапию перебираются.
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14.12.2020 14:12 Ответить
поражаюсь вашей осведомленности
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14.12.2020 20:39 Ответить
Юрист в составе ОПГ. Этот юрист вполне может быть и "черным" нотариусом
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14.12.2020 14:03 Ответить
в Украине "юристов" - как собак нерезаных
самый якрий пример - юрист-КВН-щик на посту презедента не могущий сформулировать двух предложений без суфлера
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14.12.2020 20:40 Ответить
Не хватает КЛОВАНА...коих повылазило со всех щелей.
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14.12.2020 13:50 Ответить
Клована-юриста, обратите внимание!
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14.12.2020 20:40 Ответить
А юрист там с дипломом не криворожского техникума сельського хозяйства и не могилянки, небось.
Уже давно вел какие то дела, имел доверенности, образцы подписей и т.п.

Юристы, они бандиты еще похлеще ментов.
Сливают за бабло любую информацию и работают против работодателя в 95% случаев.
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14.12.2020 13:52 Ответить
эээ, а вы что не вкурсе что юристов выпускает та же самая академия мвд ?
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14.12.2020 13:52 Ответить
Юристов также выпускает любой техникум в мухосранске, переименованный в лицей.
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14.12.2020 13:56 Ответить
ну это да. раньше как то более прилично было. а щас любой таксист с высшим юридическим (((
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14.12.2020 14:01 Ответить
Вот тут кстати вы правы! Имел опыт нанимания юристки (!), которая после ознакомления с материалами дела стала почему то мне рассказывать что мои оппоненты 100% выиграют и вообще "сопротивление бесполезно" Я видя такую фигню конечно с ней распрощался. А в последствии выиграл дело в суде, что характерно
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14.12.2020 20:43 Ответить
Ну, зразу бачимо, якого рівня фаховість юристів...
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14.12.2020 13:54 Ответить
Ну, судячи з умисного вбивства, та ще й гуртом осіб, житлом вони як мінімум на найближчу 13-20 років тепер такі забезпечені....
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14.12.2020 13:55 Ответить
ну тут просто автор статьи решил чуток стебануться на предмет... ну это не сантехник, электрик, и токарь... и даже не наркоман, алкоголик и бомж... это некст дженерейшен - вейпер, хипстер, веган )))))))
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14.12.2020 13:58 Ответить
Фильм был абсолютно точно такой же, с Марком Уолбергом, про качков, хотевших забрать чужую собственность
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14.12.2020 13:56 Ответить
фильм очень хороший,Уолберг,как всегда,красава..
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14.12.2020 14:08 Ответить
Там сказано до 15 лет.Я считаю это мало.Должна быть совокупность.До 530 лет как арабы дают и американцы
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14.12.2020 13:57 Ответить
арабы не дают стоко, у них смертная казнь
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14.12.2020 13:59 Ответить
Задушили грифом от гитары? Может имелась ввиду струна.
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14.12.2020 13:57 Ответить
ну учитывая бодибилдера в опг - мог и гриф от гитары согнуть что бы задушить )))
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14.12.2020 14:08 Ответить
шучу конечно
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14.12.2020 14:08 Ответить
ну человек обучал их игре на гитаре, держал ее при этом в руках! обошли сзади и гитару рванули на себя - качки же! гриф - это просто палка, ею и давили на шею стоя сзади - шо неясно?
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14.12.2020 20:45 Ответить
поражаюсь вашей осведомленности
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14.12.2020 22:51 Ответить
Интересная социологическая группа...
сколько из них голосовали за ЗЕню?
Как вы думаете?
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14.12.2020 13:58 Ответить
Сколько при пети посадили за убийства на Майдане?
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14.12.2020 14:21 Ответить
А при зеле?
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14.12.2020 16:20 Ответить
двое явно за парашонку
любят жрать соевые батончики
да и юриыст наверное с маупа, шо около карла маркса
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14.12.2020 14:45 Ответить
где ты видел у Рошена соевые батончики?
ты очевидно залётный кацап с запоребрика?
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14.12.2020 20:46 Ответить
Бодібілдер, фітнес-тренер і юрист - сразу подумалоь на депутатов слуг народа
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14.12.2020 14:08 Ответить
Прям фильм " Анаболики: кровью и потом"
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14.12.2020 14:20 Ответить
Прямо таки сюжет фильма Майкла Бея Кровью и потом: Анаболики. Оттуда черпали идеи чтолиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC:_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

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14.12.2020 14:17 Ответить
лишить звания юриста...даже толком убийство не смог организовать.понаберут бездарей
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14.12.2020 14:29 Ответить
митці...
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14.12.2020 14:34 Ответить
..без йурыста в банде - никак.. Зеля Йурыстка не даст соврать
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14.12.2020 14:59 Ответить
скорей всего они не только его убили.
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14.12.2020 15:19 Ответить
физруки из 90-х выходят на арену
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14.12.2020 17:58 Ответить
От якщо їх засудять років на 15,тоді і побачимо...
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14.12.2020 19:06 Ответить
Дело громкое - засудят однозначно
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14.12.2020 20:47 Ответить
Та хєр його зна,гроші,як відомо,не пахнуть.
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14.12.2020 21:31 Ответить
Впереди- новые рубежи ....(с)
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15.12.2020 11:12 Ответить
 
 