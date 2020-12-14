Бодибилдер, фитнес-тренер и юрист убили музыканта Деревянко, чтобы завладеть его киевскими квартирами, - МВД. ВИДЕО
Трое злоумышленников спланировали и осуществили убийство киевского музыканта Александра Деревянко, чтобы завладеть его тремя киевскими квартирами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Злоумышленниками оказались фитнес-тренер одной из киевских сетей спортклубов, бодибилдер и юрист. Для реализации преступного плана они вошли в доверие к музыканту и стали частыми гостями в его квартире. Убив музыканта, они отвезли его тело в один из гаражных кооперативов Борисполя и там планировали забетонировать в подвале.
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Черные нотариусы, кстати, из той-же оперы.
Она подала в суд, но пока что квартира имеет двух хозяев. Мы когда об этом узнали - продали к чертям свою в том доме, на фига такие ландыши.
а тут така туфта як нотаріальна довіреність на розпорядження майном. Звісно нотаріус повинен бути в долі.
наче не в україні живеш пан Дмитро.
самый якрий пример - юрист-КВН-щик на посту презедента не могущий сформулировать двух предложений без суфлера
Уже давно вел какие то дела, имел доверенности, образцы подписей и т.п.
Юристы, они бандиты еще похлеще ментов.
Сливают за бабло любую информацию и работают против работодателя в 95% случаев.
сколько из них голосовали за ЗЕню?
Как вы думаете?
любят жрать соевые батончики
да и юриыст наверное с маупа, шо около карла маркса
ты очевидно залётный кацап с запоребрика?