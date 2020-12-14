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Журналисты CNN пришли домой к координатору отравления Навального Таякину. ВИДЕО

К Олегу Таякину, который, по данным журналистов-расследователей, координировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального, пришли домой журналисты CNN.

Видео визита опубликовал в Твиттере сотрудник Отдела расследований ФБК Георгий Албуров, информирует Цензор.НЕТ.

"CNN пришли в гости к Олегу Таякину - координатору отравления Навального. Тот завис и захлопнул дверь. Представляю, как у человека вся жизнь перед глазами пролетела", - написал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, журналисты-расследователи смогли установить имена убийц, отравивших Навального.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. ВИДЕО

Автор: 

отравление (1584) россия (95660) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+52
Журналисты CNN пришли домой к координатору отравления Навального Таякину - Цензор.НЕТ 9049
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14.12.2020 19:13
+22
Тролінг рівня "Бог"
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14.12.2020 18:51
+18
приплыл офицер на пенсию, теперь бы живым выпетлять (вряд ли)
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14.12.2020 21:03
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скорее журналистов
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15.12.2020 00:58 Ответить
шось схоже на анекдот , до вбивці преса за інтервю
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14.12.2020 19:53 Ответить
это рашка, государство 404, спецслужбы 404 - полный анекдот. жаль юмор коричневый, а не чёрный...
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14.12.2020 21:06 Ответить
ахаха спалился
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14.12.2020 20:26 Ответить
ФСБ Навального не труїла. Навальний отруїлся Кримським бутербродом! А насправді, душа після цього радіє і чекає, коли у цій недокраїні покидьків вони усі одне одного перетруять!
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14.12.2020 20:39 Ответить
Якби ж то все всередині країни покидьків відбувалось! Ось зараз ображений "антіпутінець" Іларіонов несе пургу на Навального за те , що він хотів у постанову ЄС з санкцій внести тільки олігархів, бо він бачте дитя ФСБ. Там десь сидить звіздить ЄХівка Латиніна , ображена теж другою іншою частиною "башен крємля". Вони розкидані тими баштами по Германіям, Франціям , США й сіють хаос та ненависть, видаючи себе за лібералів, демократів , антиправих ... Ділити покидьків кремлівських на олігархів та ФСБешників з плюсами та мінусами одних та інших з різних башт кремля, це все рівно що яловичину розділяти на телятину та стару яловичину . Бо олігархи новітні то гниди старих вош КГБ . Страшніше що Захід занадто лояльний до цієї усієї кремлівської раті .
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14.12.2020 21:08 Ответить
Взагалі весь бандитизм пішов від КГБ і потім вони і створили цих олігархів, реально всіма грошима і дальше керують колишні комуністи і кгбісти, все почалось ще в 82 році поки всі інженери пахали за 200 руб партійна еліта вже в брюліках купалась... А ці ідіоти дальше плачуть за совком...
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15.12.2020 10:16 Ответить
Отето халупа...
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15.12.2020 11:08 Ответить
Что ж, по реакции сразу видно, что человек знает, о чем речь. Совсем непричастный спросил бы хотя бы : "Кто вы?"
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15.12.2020 12:00 Ответить
Ахахаха))) Гебня вже не та, що в 37му році...
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15.12.2020 18:59 Ответить
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