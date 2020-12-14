Журналисты CNN пришли домой к координатору отравления Навального Таякину. ВИДЕО
К Олегу Таякину, который, по данным журналистов-расследователей, координировал отравление российского оппозиционера Алексея Навального, пришли домой журналисты CNN.
Видео визита опубликовал в Твиттере сотрудник Отдела расследований ФБК Георгий Албуров, информирует Цензор.НЕТ.
"CNN пришли в гости к Олегу Таякину - координатору отравления Навального. Тот завис и захлопнул дверь. Представляю, как у человека вся жизнь перед глазами пролетела", - написал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, журналисты-расследователи смогли установить имена убийц, отравивших Навального.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. ВИДЕО
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