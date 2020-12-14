Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016. ВИДЕО
Михаил Ивкин получил 3 года за решеткой, Павел Косов - 10 лет. В июне 2016 года они во время массовой драки фанатов в Марселе проломили череп 51-летнему гражданину Великобритании Эндрю Бечу, который стал из-за этого инвалидом.
Приговор россиянам вынес суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Получивший 3 года Ивкин выйдет на свободу - почти весь назначенный срок он уже провел в предварительном заключении. Косов, которого приговорили к 10 годам, из зала суда отправился обратно в камеру.
Косов и Ивкин находятся в тюрьме с февраля 2018 года. Их сняли с рейса во время пересадки в Бильбао по дороге на матч московского "Спартака" и задержали по международному ордеру. идентифицировать и задержать россиян удалось после 1,5-летнего совместного расследования французов и британцев.
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11 июня 2016 в Марселе перед матчем Англия - Россия произошла массовая драка с участием фанатов из РФ. Одним из пострадавших от кулаков молодчиков оказался Эндрю Беч из Портсмута. В результате драки 51-летний англичанин получил множественные переломы, а также серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой стал инвалидом.
Пострадавший отказался присутствовать на заседании, в ходе слушаний показания давал его сын.
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Драка между болельщиками 11 июня 2016 года в Марселе
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В росЦиян есть пословица --
Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..
****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..
Так , что ...
Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..
и "уважать" !...
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3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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Мале покарання.
А відшкодування матеріального не передбачено ?
Хай би працювали.
Жаль скалічену людину.
А скольких еще предстоит отловить