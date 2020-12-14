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Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016. ВИДЕО

Михаил Ивкин получил 3 года за решеткой, Павел Косов - 10 лет. В июне 2016 года они во время массовой драки фанатов в Марселе проломили череп 51-летнему гражданину Великобритании Эндрю Бечу, который стал из-за этого инвалидом.

Приговор россиянам вынес суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Получивший 3 года Ивкин выйдет на свободу - почти весь назначенный срок он уже провел в предварительном заключении. Косов, которого приговорили к 10 годам, из зала суда отправился обратно в камеру.

Косов и Ивкин находятся в тюрьме с февраля 2018 года. Их сняли с рейса во время пересадки в Бильбао по дороге на матч московского "Спартака" и задержали по международному ордеру. идентифицировать и задержать россиян удалось после 1,5-летнего совместного расследования французов и британцев.

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11 июня 2016 в Марселе перед матчем Англия - Россия произошла массовая драка с участием фанатов из РФ. Одним из пострадавших от кулаков молодчиков оказался Эндрю Беч из Портсмута. В результате драки 51-летний англичанин получил множественные переломы, а также серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой стал инвалидом.

Пострадавший отказался присутствовать на заседании, в ходе слушаний показания давал его сын.

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Драка между болельщиками 11 июня 2016 года в Марселе

Автор: 

Великобритания (4982) приговор (1224) россия (95660) Франция (3524) фанаты (437)


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+32
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 9013Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 8734Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 3225
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14.12.2020 22:48
+22
Це кртуо. Рашистская свиня має страждати..
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14.12.2020 22:39
+18
Надеюсь во французской тюрьме арабы научат мокшанских ********* хорошим манерам.
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14.12.2020 22:42
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Це кртуо. Рашистская свиня має страждати..
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14.12.2020 22:39 Ответить
таки так.русішшвайне повинні або в тюрмах сидіти або в стійлі стояти!
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14.12.2020 22:59 Ответить
Надеюсь во французской тюрьме арабы научат мокшанских ********* хорошим манерам.
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14.12.2020 22:42 Ответить
Альё ! Зачем такое писать, сейчас половина свинофермы ринется во Францию кого нибудь калечить, что бы потом пожить в раю хотя бы 3-10 лет !!!
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14.12.2020 22:46 Ответить
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 9013Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 8734Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 3225
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14.12.2020 22:48 Ответить
Нацист, это тот кто сопротивляется фашистам !
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14.12.2020 22:52 Ответить
.
В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
..
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14.12.2020 22:53 Ответить
Нацист той, що убиває українців за українську мову в Україні. Угадай, хто? Правильно -- російський нацист.
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15.12.2020 10:34 Ответить
Смешно но факт..ибо набутылочники не могут быть нацистами...они имперасты, ордынцы, поганые совки...но нацистами они быть не могут...у них нет нации...и создать ее не позволят народы империи периодически сажая скрепоносцев на бутылку
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14.12.2020 22:59 Ответить
Маловато будет....Видать орда денег не жалела.
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14.12.2020 22:57 Ответить
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 4472
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14.12.2020 22:59 Ответить
Звірі.
Мале покарання.
А відшкодування матеріального не передбачено ?
Хай би працювали.
Жаль скалічену людину.
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14.12.2020 23:09 Ответить
это не болелы а спецура была,суки поганые уже капы вставили и работали группой.
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15.12.2020 00:30 Ответить
Кацапам там і місце, ну ще на каторзі - це їх фішка, фольклор і народна відміність, бо серед цивілізованих людей жити в більшості випадків не вміють і не хочуть.
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15.12.2020 01:04 Ответить
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 5857
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15.12.2020 01:08 Ответить
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 7715
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15.12.2020 01:12 Ответить
Прекрасный пример работы полиции и международной кооперации
А скольких еще предстоит отловить
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15.12.2020 10:24 Ответить
зачем этих дегенератов вообще пускали в Европу????
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15.12.2020 10:37 Ответить
вот это и есть Альфа - вопрос..
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15.12.2020 15:15 Ответить
Міхаіл, Павєл. Навіщо Ви українізуєте кацапські клікухі?
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15.12.2020 10:52 Ответить
ох и дауны эти ультрас каким дыбилом нужно родится стоя, шоб ездить на драки и даже в другую страну ....бычий кайф
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15.12.2020 11:16 Ответить
Ото не треба мокшанських виродків пускати в свою країну
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15.12.2020 12:27 Ответить
смердюча гнилозуба кацапська шваль
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15.12.2020 12:51 Ответить
 
 