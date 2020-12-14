Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016. ВИДЕО

Михаил Ивкин получил 3 года за решеткой, Павел Косов - 10 лет. В июне 2016 года они во время массовой драки фанатов в Марселе проломили череп 51-летнему гражданину Великобритании Эндрю Бечу, который стал из-за этого инвалидом.

Приговор россиянам вынес суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Получивший 3 года Ивкин выйдет на свободу - почти весь назначенный срок он уже провел в предварительном заключении. Косов, которого приговорили к 10 годам, из зала суда отправился обратно в камеру.

Косов и Ивкин находятся в тюрьме с февраля 2018 года. Их сняли с рейса во время пересадки в Бильбао по дороге на матч московского "Спартака" и задержали по международному ордеру. идентифицировать и задержать россиян удалось после 1,5-летнего совместного расследования французов и британцев.

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11 июня 2016 в Марселе перед матчем Англия - Россия произошла массовая драка с участием фанатов из РФ. Одним из пострадавших от кулаков молодчиков оказался Эндрю Беч из Портсмута. В результате драки 51-летний англичанин получил множественные переломы, а также серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой стал инвалидом.

Пострадавший отказался присутствовать на заседании, в ходе слушаний показания давал его сын.

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Драка между болельщиками 11 июня 2016 года в Марселе