Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Сорос? Вся информация о человеке, которого ненавидит РФ и ее пятая колонна. ВИДЕО
Джордж Сорос - ангел или демон? Его боятся и им же восхищаются, ненавидят и, конечно, любят. А еще-поливают грязью и пугают им людей так, словно это заместитель дьявола на земле.
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева подготовили для вас самую полную и - главное - самую правдивую справку о Соросе, которую когда-либо видел украинский ютуб!
В этом выпуске спецпроекта "Без цензуры" развенчиваем истерики и мифы пропагандистов об одной из самых больших страшилок неадекватных пропагандистов всех мастей.
Так кто же такой Джордж Сорос? Как сын бедных венгерских мигрантов стал мультимиллиардером?
За что Сороса ненавидят Путин, Медведчук, Орбан и Лукашенко? Чем на самом деле занимается его благотворительный фонд? И почему за него так крепко ухватилась российская пропаганда и ее филиалы (в виде телеканалов Медведчука) в Украине?
А как к Джорджу Соросу относитесь вы? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.
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Хоча я також за фіксований дохід і роботизацію є багато людей які не хочуть працювати чому б їм не платити і нехай сидять вдома...
Тому в ньому нічого немає доброго в яку країну він не приходить там йде руйнування місцевого виробництва і засилля китайського імпорту...
Його не ******* не лише серед англійського бізнесу де йому заборонено вїзд за 92 рік і обвал фунта але серед американського тому що він стороник виробництва в китаю...
На гранты фонду "Видро" собрана?
Выходит, Венгрия - пятая колонна путена в NATO.
Ось чому прокацапські тварі його ненавидять.
Всё это, разумеется, делается под видом "заботы о здоровье людей", а также под лозунгами inclusiveness, progressive values и прочей мишуры, не имеющей отношения к реальности.
К сожалению, 100% западных СМИ находятся под этими неосоциалистами. Последний оплот свободы слова, Fox, недавно пал в США.
По необъяснимым причинам эти неосоциалисты (называющие себя progressives, а также либералами) вызывают полный восторг в Украине. Вы там не понимаете, что если западная демократия рухнет (к чему идёт), то у Украины не останется союников.
Ну а то, что их якобы ненавидит паРаша, то это ещё вопрос. Кацапы не умеют делать машины и строить дороги, но они поднаторели в пропаганде и дезинформации. Не удивлюсь что их якобы любовь к Трампу и "ненависть" к прогрессистам - это просто дымовая завеса для легковерных. Строть своё отношение к кому-то только исходя из того, любяи или ненавидят их в паРаше - это детский наивный подход.
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Стоит подумать: какая сила на планете в состоянии подмять под себя все СМИ, устанавливать дурачков-лидеров в крупных странах (полностью контролируемых) вроде Трюдо, Макрона, Зеленского и теперь вот Харрис (вы же Байдена всерьёз не воспринимаете?)? Какая сила может это всё профинансировать? Если подумать, то не так много на земле групп, способных на это.
Стільки скільки зробила ця людина для України, не один наш президент і олігарх не зробили.
Ганьба нашій комуно-гебістькій хутор-еліті!
Сорос-приклад людини , яка сама бориться с імперіалізмом, старим і смердючим.
А наши олігархи - продукт український - зять Кучми, байстрюк Кучми і т. ін.
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2. Чому олігархічні канали накинулися на "соросят", коли стало питання про приватизацію землі?
Схоже, що олігархам не хочеться землю приватизувати - вони нею користуються нахаляву, і продавати її іноземцям вони теж дуже не хочуть.
В результаті в Україну інвестиції не прийдуть, а коли буде світовий фінансовий колапс (можливо дуже скоро!) українські землі і підприємства викуплять ще дешевше.
Скрєпостан чомусь панічно боїться 90-річного діда...
комсомолиясоросятина выполнит все те же незамысловатые функции по утилизации гойской биомассы за пачку печенья и с огоньком в анусах.