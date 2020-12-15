Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Сорос? Вся информация о человеке, которого ненавидит РФ и ее пятая колонна. ВИДЕО

Джордж Сорос - ангел или демон? Его боятся и им же восхищаются, ненавидят и, конечно, любят. А еще-поливают грязью и пугают им людей так, словно это заместитель дьявола на земле.

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева подготовили для вас самую полную и - главное - самую правдивую справку о Соросе, которую когда-либо видел украинский ютуб!

В этом выпуске спецпроекта "Без цензуры" развенчиваем истерики и мифы пропагандистов об одной из самых больших страшилок неадекватных пропагандистов всех мастей.

Так кто же такой Джордж Сорос? Как сын бедных венгерских мигрантов стал мультимиллиардером?

За что Сороса ненавидят Путин, Медведчук, Орбан и Лукашенко? Чем на самом деле занимается его благотворительный фонд? И почему за него так крепко ухватилась российская пропаганда и ее филиалы (в виде телеканалов Медведчука) в Украине?

А как к Джорджу Соросу относитесь вы? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.

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