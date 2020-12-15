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Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Сорос? Вся информация о человеке, которого ненавидит РФ и ее пятая колонна. ВИДЕО

Джордж Сорос - ангел или демон? Его боятся и им же восхищаются, ненавидят и, конечно, любят. А еще-поливают грязью и пугают им людей так, словно это заместитель дьявола на земле.

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева подготовили для вас самую полную и - главное - самую правдивую справку о Соросе, которую когда-либо видел украинский ютуб!

В этом выпуске спецпроекта "Без цензуры" развенчиваем истерики и мифы пропагандистов об одной из самых больших страшилок неадекватных пропагандистов всех мастей.

Так кто же такой Джордж Сорос? Как сын бедных венгерских мигрантов стал мультимиллиардером?

За что Сороса ненавидят Путин, Медведчук, Орбан и Лукашенко? Чем на самом деле занимается его благотворительный фонд? И почему за него так крепко ухватилась российская пропаганда и ее филиалы (в виде телеканалов Медведчука) в Украине?

А как к Джорджу Соросу относитесь вы? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Автор: 

Сорос Джордж (136) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+44
Если его ненавидят в рф значит хороший мужик!
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15.12.2020 11:05
+28
Меценат и филантроп , очень хороший человек . Полный антипод путина , вот они( путиноиды) и бесятся...
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15.12.2020 11:05
+19
А почему тогда кацапы еще больше суют свои носы в чужие дела, когда носы у них рязанские, курносые, свинячьи?
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15.12.2020 11:31
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Страница 2 из 2
Сорос це добрий дядечко.
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15.12.2020 13:29 Ответить
Сорос конкретний глобаліст і сторонник оцифровки валют і фіксованого доходу і роботизації...
Хоча я також за фіксований дохід і роботизацію є багато людей які не хочуть працювати чому б їм не платити і нехай сидять вдома...
Тому в ньому нічого немає доброго в яку країну він не приходить там йде руйнування місцевого виробництва і засилля китайського імпорту...
Його не ******* не лише серед англійського бізнесу де йому заборонено вїзд за 92 рік і обвал фунта але серед американського тому що він стороник виробництва в китаю...
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15.12.2020 13:45 Ответить
Заборонено в'їзд куди? Можна лінк?
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15.12.2020 14:54 Ответить
до бульбашів напевно... але до чого тут Англія?
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16.12.2020 12:35 Ответить
а що по фото не видно...)
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15.12.2020 14:02 Ответить
Вся информация? Вот прям вся-вся-вся?
На гранты фонду "Видро" собрана?
Выходит, Венгрия - пятая колонна путена в NATO.
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15.12.2020 14:14 Ответить
Не зрозуміло, чому дії Сороса називаються "роботою". Махінації з валютою і дестабілізація валютних ринків хіба можно називати "роботою"?
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15.12.2020 14:39 Ответить
я тоже не понимаю почему называют воровством, если ты просто взял первым тапки, это фсё пАтАму-шта вы не понимаете в энтих сложных терминалогиях, и вовсе здесь нет подмены понятий, и всё что я написал это не сарказм
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16.12.2020 00:33 Ответить
"In January 2015, Soros said that "Europe needs to wake up and recognize that it is under attack from Russia." He also urged Western countries to expand economic https://en.wikipedia.org/wiki/International_sanctions_during_the_2013%E2%80%9315_Ukrainian_crisis sanctions against Russia for its support of separatists in eastern Ukraine."

Ось чому прокацапські тварі його ненавидять.
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15.12.2020 14:57 Ответить
Гіркін теж багато що проти Пукіна та теперішньої Росії казав, і що нам тепер його в дьосна за це цілувати?
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16.12.2020 05:53 Ответить
Захисник *****, у тебе у слові "кацапстан" 9 помилок.
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16.12.2020 08:28 Ответить
Ти не зрозумів запитання. Так що наразі ти сам захисник *****
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16.12.2020 17:43 Ответить
Иван Петрович Сидоров набрался терпения , начал просмотр ролика но на 7й минуте сдался. Проблема авторов ролика та же что у комментаторов под израильскими флажками: неумение кратко излагать свои мысли. Один из израильтянин поэтому здесь пишет свои комменты под двумя никами.
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15.12.2020 15:47 Ответить
Сорос - один из тех, кто на поверхности финансирует уничтожение западной демократии и превращение Запада в социалистический отстой типа Сев. Кореи. Социалисты ещё со времён партии Бунд и РСДРП эту цель не оставляли и вот теперь, после тщательной пропагандистской подготовки на Западе (потиткорректность=конце свободы слова, слепая иммиграция из стран 3-го мира, забивание мозгов населения страшилками о "глобальном потеплении" и "белом расизме" и т.п.) они перешли в более активную фазу. Свободы слова на Запада давно нет, теперь под "удобным" поводом в виде "ковид 19" они начали сворачивать остатки гражданских свобод в нашем обществе.
Всё это, разумеется, делается под видом "заботы о здоровье людей", а также под лозунгами inclusiveness, progressive values и прочей мишуры, не имеющей отношения к реальности.
К сожалению, 100% западных СМИ находятся под этими неосоциалистами. Последний оплот свободы слова, Fox, недавно пал в США.
По необъяснимым причинам эти неосоциалисты (называющие себя progressives, а также либералами) вызывают полный восторг в Украине. Вы там не понимаете, что если западная демократия рухнет (к чему идёт), то у Украины не останется союников.
Ну а то, что их якобы ненавидит паРаша, то это ещё вопрос. Кацапы не умеют делать машины и строить дороги, но они поднаторели в пропаганде и дезинформации. Не удивлюсь что их якобы любовь к Трампу и "ненависть" к прогрессистам - это просто дымовая завеса для легковерных. Строть своё отношение к кому-то только исходя из того, любяи или ненавидят их в паРаше - это детский наивный подход.
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15.12.2020 16:33 Ответить
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15.12.2020 19:27 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 3376
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15.12.2020 23:48 Ответить
Но россияне в массе своей фактически дети.
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16.12.2020 08:16 Ответить
Не понял при чем здесь Россия. Ведь все Соросята в Украине. И валят они экономику Украины.

.
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15.12.2020 17:06 Ответить
вот в этом и вопрос. Он "валит" экономику Украины, а ненавидят его в России
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15.12.2020 17:31 Ответить
Соросята в-основном на Западе. Думаю конкретно что в США. Финансовые магнаты, которые ещё 100 лет назад поддерживали Троцкого &Co. По большому счёту там ничего не изменилось.
Стоит подумать: какая сила на планете в состоянии подмять под себя все СМИ, устанавливать дурачков-лидеров в крупных странах (полностью контролируемых) вроде Трюдо, Макрона, Зеленского и теперь вот Харрис (вы же Байдена всерьёз не воспринимаете?)? Какая сила может это всё профинансировать? Если подумать, то не так много на земле групп, способных на это.
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15.12.2020 17:49 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 8380
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15.12.2020 23:50 Ответить
Тот кто печатает доллары тот и финансирует.Тот у кого печатный станок ,то есть частная контора под названием ФРС .
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16.12.2020 09:59 Ответить
Они и Кенеди мочканули эти держатели ФРС.Ведь он хотел чтобы США как государство печатали доллары , а не кучка мошенников .
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16.12.2020 10:03 Ответить
Ти про себе, кацапе?
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15.12.2020 17:30 Ответить
еще один умственно отсталый, у тебя там под диваном "соросята" прячутся)))
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15.12.2020 17:32 Ответить
А ты, *******, если уж родилось убогим и неспособным поддерживать дискуссии, то сиди у себя под диваном и молчи. Может за умного сойдёшь. Хотя врядле.
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15.12.2020 17:50 Ответить
"врядле" я смогу стать таким умным как ты
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15.12.2020 18:05 Ответить
Чому ж Сорос так проти Угорщини та Польші називає їх правими диктаторами? https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11/russian?barrier=accesspaylog Ось його стаття .

Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 4529
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16.12.2020 05:57 Ответить
Покажи свої коментарі проти 5-ї колони. Чи ти лише проти Сороса строчиш?
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16.12.2020 08:29 Ответить
Та ну нах. Тут 5-та колона грає в доктора в дурдомі. Хто халат першим одів - той і докторю Хто першим прокукарікав про "методичку *****" той типу не 5-та колона вже.
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16.12.2020 17:54 Ответить
Сорос это плохо для Украины это однозначно.
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15.12.2020 19:08 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 7192
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15.12.2020 23:37 Ответить
Сорос друг Пінчука. Про що це говорить? Що вам Пінчук створив гарні умови для проживання?
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15.12.2020 19:25 Ответить
Якщо ти пишеш лише проти Сороса, то про що це говорить? Що ти друг *****?
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16.12.2020 08:35 Ответить
Чому твоя тЮлька тримає біля себе соросиху Шкрум?
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16.12.2020 11:45 Ответить
Если Сороса не любят кацапы, по традиции украинцы должны его полюбить.)
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15.12.2020 20:18 Ответить
Мне вообще до лампочки Сорос. Но я не люблю российскую пропаганду и конспиралогию.
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15.12.2020 22:21 Ответить
... глиста ...
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15.12.2020 20:24 Ответить
«Скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти». Правильне і подібне: якщо прізвище Сороса бісить наших ворогів, то нам є за що його поважать.
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15.12.2020 20:34 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 9727
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15.12.2020 21:58 Ответить
Что такое Сорос с Пинчуком? Это половая дегенерация, снижение численности населения с 52 млн. до 35 млн. (на тех же территориях).
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15.12.2020 22:03 Ответить
Сором - один з небагатьох адекватних євреїв.
Стільки скільки зробила ця людина для України, не один наш президент і олігарх не зробили.
Ганьба нашій комуно-гебістькій хутор-еліті!
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15.12.2020 22:14 Ответить
Сорос! Знов маоїсьткий смарт поплутав.
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15.12.2020 22:15 Ответить
Да, уничтожить и выслать с родины 17 млн. народа даже Сталину с Берией не удалось.
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15.12.2020 22:39 Ответить
Чому в слові "сралін" стільки помилок? Любиш його?
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16.12.2020 08:32 Ответить
Соросятина не догоняет, что они либеральная копия пламенных комсомольцев 30-х годов, голем загипнотизированный свободой вместо равенства.
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16.12.2020 11:34 Ответить
Кац, ти зареєструвався на цензорі лише для цієї теми, і хочеш, щоб усі повірили в твою принциповість.
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16.12.2020 11:44 Ответить
Мне твоя буратинья вера неприлагаема. Скрежет разлома шестеренок - в этом музыка.
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16.12.2020 14:38 Ответить
То в тебе скрєпи в заду скрежещуть.
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16.12.2020 15:26 Ответить
Место в заду занято Фрейдом, пионером либерастической методологии.
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16.12.2020 16:50 Ответить
Співчуваю.
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16.12.2020 16:52 Ответить
Ну конечно. Все в курсе мирового еврейского заговора. Евреи прямо спят и видят как переселиться в Украину.
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15.12.2020 22:20 Ответить
Они не спят, а скупают твои потроха процентами ОВГЗ.
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15.12.2020 22:55 Ответить
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15.12.2020 23:52 Ответить
Сорос много сделал не только для Украины, но идля Армении.
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 5878
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15.12.2020 22:50 Ответить
Бедняга Пашинян не на того поставил.
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16.12.2020 00:08 Ответить
Бедняге Пашиняну нужно было попытаться решить вопросы с азербайджанцами мирным путем до того, как те "созрели" к военному решению.
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16.12.2020 09:04 Ответить
Сороса ненавидить Путін!! А його любить? Його навіть не пустили у Венгрію, де він народився. Такі соросята і знищують нації і держави.
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15.12.2020 23:17 Ответить
Сорос знищують галімі підстаркуваті імперії. ******** його ненавидить, бо боїться. Орбан - полу-фашист теж, підігрує ********у. Обидва хворі імперці. Обидва полукровкі семіти.
Сорос-приклад людини , яка сама бориться с імперіалізмом, старим і смердючим.
А наши олігархи - продукт український - зять Кучми, байстрюк Кучми і т. ін.
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16.12.2020 00:46 Ответить
Качинський теж https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11/russian?barrier=accesspaylog імперець у Сороса ?

Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 6064
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16.12.2020 05:59 Ответить
Так!
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16.12.2020 14:10 Ответить
***** пишеш з великої букви? Як ви, кацапи, легко палитесь.
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16.12.2020 08:48 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 2920Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 1950
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15.12.2020 23:23 Ответить
Що таке Сорос? Альтернатива рускаму міру. Чи йде від Сороса зло Україні? Звичайно. Але ми маємо робити вибір - або рускій мір, або Західна цивілізація. З Соросом, Гейтсом, Маском, Ротшильдами. Дикість проти комфорту. Верховенство права проти свавілля. Респектабельність проти рускава барства. Чи намагається Сорос зруйнувати рускій мір? Так, намагається. І не лише в головах, а й в реаліях. І за це йому величезна подяка.
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16.12.2020 00:01 Ответить
Ерунда . Тебе немножко дали два доллара и ты это написал и перевёл на украинский язык.Я этого Сороса гнать буду со своей Украины .
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16.12.2020 00:12 Ответить
Сорос это просто богач который раздает гранты. А ушлые местные проходимцы на его деньги типа "учатся" и делают карьеры. Какое они имеют отношение к "западной цивилизации"?
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16.12.2020 00:14 Ответить
В иудомасонерии паразитизм принято прикрывать фиговым листом меценатства. В белом венчике из роз впереди Исус Христос.
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16.12.2020 12:14 Ответить
Сорос это государства без границ языка и культуры . Сорос это перемешанные народы у которых нет ничего общего и которыми легко управлять . Сорос это гендерная и гомопропаганда , разрушение традиционной семьи и контроль государства на всеми аспектами жизни граждан . Тот же совецкий коммунизм 20-х годов но видоизмененный под современные стандарты и технологии .

..
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16.12.2020 01:54 Ответить
Кто не с нами тот против нас. Иудоглобализаторы применяли этот принцип задолго до коммунистов. Логика в этом простая - разрушить все коллективные силы, оставив только свою. Атомизированному человеку без нации, религии, культуры, семьи почти невозможно противостоять машине иудоглобализации из тысяч масс-медиа, банков, министров, полицаев.
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16.12.2020 12:25 Ответить
Хитрый вопрос -опрос про Сороса в статье и очевидно -отбеливающий Сороса в сторону этого Сороса .Типа Сороса не любят рассия , а в Украине какие то благотворительные центры Сороса которые что то помогли кому то - Это бред.Вышвырнуть из Украины этого Сороса нужнол ,даже в ущерб падения национальной валюте гривне.Эта тварь никому хорошего не сделала
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16.12.2020 00:09 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 578
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16.12.2020 14:58 Ответить
Назвіть хоч одного пропагандиста рускава міра в Україні, який би своїх дітей відправив навчатися за порєбрік? Відправив свої родини жити за порєбрік? Захищає свої інтереси в путінських судах? Зберігає свої активи за порєбріком? Всі оті Медведчуки, Рабіновичі, Бойки, Портнови, Лукаші, свій вибір давно зробили. І навіть Бєня зробив. Тільки його мало куди пускають. А на московію й Бєня чомусь не хоче. Виходить, що Медведчук, Рабінович, Бойко, Портнов, Коломойський погано поінформованіІ Чи не відрізняють меду від лайна? Відправили свої родини на погибель в пазурі до Сороса. Якщо вони такі дурні, для чого тоді слухаєте їхню маячню на каналах?
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16.12.2020 00:23 Ответить
Окремою категорією людей дуже легко керувати. Їм можна запросто продати лайно просто сказавши що рашка його не любить, і побіжать памазуватись ним з ніг до голови
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16.12.2020 05:38 Ответить
Сорос так співпрацював з нацистами, що своїх здавав. З тих пір він ненавидить саме поняття нації
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16.12.2020 05:46 Ответить
Сорос народився у 1930 році. Коли нацистів поперли з Угорщини, йому було аж 14 років.
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16.12.2020 14:41 Ответить
Ясно, що в слодатом Вермахта він не був, але з його власних слів дhttps://www.youtube.com/watch?v=X9tKvasRO54 опомагав конфіскувати майно євреїв .
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16.12.2020 17:27 Ответить
Цікаво, а скільки тих, хто бачить у Соросі вселенське зло, підтримують вступ України до НАТО?
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16.12.2020 07:57 Ответить
Ненависть до "соросят" заснована на небажанні українського олігархату пускати в Україну західні інвестиції ((:
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16.12.2020 10:16 Ответить
Олигархи неприкосновенны потому, что у них есть крыша иудоглобализаторской мафии. Публичным агентом этой мафии является Сорос. Это Сорос сказал Ющенко остановить реприватизацию и сохранить олигархов.
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16.12.2020 12:38 Ответить
1.Як можна перевірити, що сказав Сорос?
2. Чому олігархічні канали накинулися на "соросят", коли стало питання про приватизацію землі?
Схоже, що олігархам не хочеться землю приватизувати - вони нею користуються нахаляву, і продавати її іноземцям вони теж дуже не хочуть.
В результаті в Україну інвестиції не прийдуть, а коли буде світовий фінансовий колапс (можливо дуже скоро!) українські землі і підприємства викуплять ще дешевше.
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16.12.2020 13:00 Ответить
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 2165
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16.12.2020 14:08 Ответить
Грантосос вместе с грантами насосал в себя бесов.
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16.12.2020 14:26 Ответить
https://j.gifs.com/XLN49m.gif
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16.12.2020 14:48 Ответить
Куча кацапні зарегалася сьогодні на цензорі лише для того, щоб насрати в цій статті проти Сороса.
Скрєпостан чомусь панічно боїться 90-річного діда...
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16.12.2020 15:30 Ответить
То разлагающемуся от либерастии мозгу кацапы под каждым пеньком мерещатся.
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16.12.2020 16:57 Ответить
Можно подытожить треск этого буратина на ниточках. Иудоглобализаторы заменяют масонских олигархов цифровыми буратиноидами в качестве средства управления стадом. Масоны больше не нужны. Они жадные, морально разложившиеся, объедают сюзерена. Цифровая комсомолия соросятина выполнит все те же незамысловатые функции по утилизации гойской биомассы за пачку печенья и с огоньком в анусах.
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16.12.2020 17:11 Ответить
Ты что тупой собачий рот?
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16.12.2020 23:08 Ответить
Тупой собачий рот формулирует вопрос без смысловой составляющей.
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16.12.2020 23:27 Ответить
Для такого как ты и этого много кремлядь.
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16.12.2020 23:31 Ответить
Иди петухов из навоза лепить, скрепник.
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17.12.2020 01:23 Ответить
91 год уже ему. Я лично считаю его бренд амбасадором глобалистов. Легализация марихуаны , поддержка ЛГБТ , пытался лечить героинову зависимость метадоном и на этом даже готов был делать бизнес , с марихуанной зашло у него лучше. Я родился дабы увидеть и засвидетельствовать его смерть ? Сейчас времена такие что шибо он вскоре , либо я.
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24.10.2021 22:28 Ответить
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