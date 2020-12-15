Воины 74-го отдельного разведывательного батальона после восьми месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию. ВИДЕО

На место постоянного пребывания в Днепропетровской области из зоны боевых действий вернулся 74-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины.

Украинские разведчики за восемь месяцев пребывания на фронте выполнили сотни боевых задач, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Это уничтожение российских оккупантов, их военной техники, укреплений. Не говоря уже о прямых обязанностях - разведывательно-диверсионной работе.

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Несмотря на все тяжести войны, все украинские разведчики вернулись домой живыми.

Корреспондент Цензор.НЕТ находясь на фронте, в том числе вместе с воинами 74-го ОРБ, собрал ряд видеоработ о тренировках и ведении боевых действий непосредственно на передовых позициях.

Ребята рассказали, что для них батальон? Притом не забыли конечно и вспомнить о своих убитых за годы войны. Поэтому по случаю такой радостной для воинов и их семей даты, мы предлагаем вам посмотреть, как жили и воевали воины 74-го ОРБ на войне против российских оккупантов.