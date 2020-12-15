РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
4 839 12

Воины 74-го отдельного разведывательного батальона после восьми месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию. ВИДЕО

На место постоянного пребывания в Днепропетровской области из зоны боевых действий вернулся 74-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины.

Украинские разведчики за восемь месяцев пребывания на фронте выполнили сотни боевых задач, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Это уничтожение российских оккупантов, их военной техники, укреплений. Не говоря уже о прямых обязанностях - разведывательно-диверсионной работе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Оккупанты разговаривали на русском без акцента, спрашивали, где находятся", - житель Первомайского под Донецком о боях в 2014 году. ВИДЕО

Несмотря на все тяжести войны, все украинские разведчики вернулись домой живыми.

Корреспондент Цензор.НЕТ находясь на фронте, в том числе вместе с воинами 74-го ОРБ, собрал ряд  видеоработ о тренировках и ведении боевых действий непосредственно на передовых позициях.

Ребята рассказали, что для них батальон? Притом не забыли конечно и вспомнить о своих убитых за годы войны. Поэтому по случаю такой радостной для воинов и их семей даты, мы предлагаем вам посмотреть, как жили и воевали воины 74-го ОРБ на войне против российских оккупантов.

Автор: 

Донбасс (26956) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Вітаю, рідненькі !!
Дякую Вам за мирне небо в моєму Дніпрі !!
Хай береже Вас Господь !
показать весь комментарий
15.12.2020 10:46
+15
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 3859
показать весь комментарий
15.12.2020 11:17
+10
Героям Слава!
показать весь комментарий
15.12.2020 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаю, рідненькі !!
Дякую Вам за мирне небо в моєму Дніпрі !!
Хай береже Вас Господь !
показать весь комментарий
15.12.2020 10:46 Ответить
Знайомий батальон )).
показать весь комментарий
15.12.2020 10:52 Ответить
вернулись на ротацию... какой кретин это писал?
показать весь комментарий
15.12.2020 11:01 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 3859
показать весь комментарий
15.12.2020 11:17 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
15.12.2020 11:29 Ответить
\это днепр...один из вариков был...тип показывал пистолет пб..днепр
показать весь комментарий
15.12.2020 11:55 Ответить
Щиро вам дякуєм за все. Пишаємося героями!
Бережи вас Боже!
показать весь комментарий
15.12.2020 13:41 Ответить
Завжди заздрив білою заздрістю, вони змогли, а зміг би я... сподіваюсь, що зміг би, але болячки ганяються. як за моїм Цезарем блохи. Будьте здорові, везучі, впевнені в собі, удача нехай ходить поряд з вами. І не давайте спуску бандюкам
показать весь комментарий
15.12.2020 14:01 Ответить
Дуже дякую.Загиблим героям-слава.
показать весь комментарий
15.12.2020 15:15 Ответить
Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 7086
показать весь комментарий
15.12.2020 15:26 Ответить
І мчить нас далека дорога в АТО...
показать весь комментарий
15.12.2020 18:26 Ответить
Шана Вам, Герої!
показать весь комментарий
16.12.2020 00:13 Ответить
 
 