ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Под стенами Верховной Рады снова протестуют представители движения SaveФОП - улицы Грушевского, Садовая и Институтская перекрыты и для пешеходов. Митингующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 до 24 января. Также акции протеста анонсированы возле других органов государственной власти в центре столицы.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ