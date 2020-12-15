Компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших из-за COVID-19 медиков, - Bihus.Info. ВИДЕО
Денежные выплаты от государства получили лишь около двух десятков семей умерших от COVID-19 врачей, хотя за время пандемии болезнь унесла жизни более двух сотен медицинских работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bihus.Info.
По состоянию на 12 ноября известно о 236 летальных случаев среди медиков из-за COVID-19, которым они заразились на работе.
Спецкомиссия, которая расследует смерти медицинских работников, успела рассмотреть 112 случаев и только в 34 признать, что врачи действительно заразились на работе.
При этом полные выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков - 1 570 000 грн на каждую семью.
22 семьи получили - по 210,2 тыс. грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат.
Среди семей умерших медработников, которые не получили выплаты - семья врача Ивана Венжиновича, фотографию с которым использовали по всей Украине для социальной рекламы с надписью "Дякую".
Венжинович умер 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. У него осталась жена - тоже медик, и двое детей. Компенсации они не получили, потому что ПЦР-тест показал отрицательный результат, хотя все симптомы медика указывали на COVID-19. Уже после смерти Венжиновича Минздрав обновил приказы, согласно которым ПЦР-тест больше не единственное, что определяет наличие болезни.
Еще одна история касается Черкасс, где врач Олег Гайда 26 лет работал хирургом в местной поликлинике. 30 июня врач умер от осложнений вызванных коронавирусом. Ему было 52 года.
В деле Гайды две комиссии подтвердили, что врач заразился COVID-19 на работе, но несмотря на это Фонд соцстрахования отказался платить и через суд оспаривает решение комиссий.
Также журналисты отмечают, что по подсчетам благотворителей, государство не обеспечило врачей средствами индивидуальной защиты.
В частности, закупленных масок хватило на 15 дней работы, респираторов на 9 дней, а перчаток - по одной должен был получить каждый шестой медик. Закупки происходили еще летом.
Некоторые врачи говорят, что самостоятельно покупают и шьют себе защитные костюмы, также помогают волонтеры.
В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов отчитывается, что врачи обеспечены всем необходимым.
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совести... наглости заявлять что из-за того, что ковидный фонд был неисползован (???) его пришлось дерибанить на дороги и копов...чтоб не пропало !!!
это я утрирую! а сказано было так (цитирую)
Для фонда выделили из бюджета 66 миллиардов гривен.
Деньги потратили на следующие сферы: социальную защиту, стимулирование экономики, культуры и туризма, на обеспечение правопорядка и... здравоохранение
На социальную защиту уже потратили почти все выделенные средства - 9,4 млрд грн с 11,7 млрд грн. В том числе 6,8 млрд грн перечислили в Фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы и 1,7 млрд грн - Фонд социального страхования. Для помощи ФЛП первой и второй групп с упрощенной системой налогообложения, имеющих детей, направили 0,8 млрд грн.
В сфере стимулирования экономики использовали 30,8 млрд грн из 32,4 млрд. В частности на строительство и ремонт дорог направили 26,76 млрд грн из 31,45 млрд.
На поддержку сферы культуры и туризма использовали 58 млн грн из 1 млрд.
На обеспечение правопорядка использовали 2,7 млрд грн из 2,7 млрд грн.
На здравоохранение потратили 7,8 млрд грн из 18,5 млрд предусмотренных.
В частности на:надбавки врачам - 4,2 млрд грн из 6,1 млрд; на ремонт приемных отделений - 1,7 млрд грн; на лаборатории Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты - 0,8 млрд грн из 4 млрд грн; для обеспечения больниц кислородом на места направили 571 млн грн из 1,5 млрд грн; на закупку оборудования в опорных больницах - 0,5 млрд грн из 4,7 млрд грн;на закупку ИВЛ - 42 млн грн со 100 млн грн.
(все неиспользованные (????????????) медициной деньги 29 декабря вернуться в бюджет!!!
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ПОЧЕМУ ИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ???? МОЖЕТ ИХ НЕ ДАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (ИБО ИХ УЖЕ ТАМ НЕТ !!!)