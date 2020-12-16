"Своя война": Роман Базенко о бое под Редкодубом 3.02.2015 и горящих танках 7-й бригады ВС РФ. ВИДЕО

Роман Базенко (позывной Кино), автор уникальных видеороликов военных действий зимой 2015 года, в новой серии проекта "Своя война" рассказал о боях в полном окружении за поселок Редкодуб (опорный пункт "Станислав").

Сегодня Роман Базенко - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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00:00 - "Мама, мы держимся, у нас все нормально" - фронтовое видео Романа Базенко

01:20 - В гостях у Юрия Бутусова - доброволец 25-го батальона "Киевская Русь" - Роман Базенко, позывной "Кино"

03: 00 - О профессиональном пути в киноиндустрии

06: 00 - "Из окружения вынес флешку на 60 Гб, и это было самое дорогое, кроме оружия"

07: 00 - Фронтовые будни из архива Романа

09: 30 - О боях за опорный пункт Редкодуб

11:20 – Начало боя 3 февраля 2015 года: "Проснулся после дежурства в разгар боя"

16:45 - Танковая атака боевиков - как боевики пытались выбить новый батальон из опорного пункта

17:35 - "Наш танк "Ласточка" был как талисман, мы прятали его от обстрелов"

18: 50 - Разбита фронтовая техника

21: 20 - Почему куча техники стояла на виду у врага

24: 00 - Как происходила вражеская атака на трех направлениях

25:25 - "Пролетающий снаряд сносит тебя бураном" - как оно, когда танки обстреливают прямой наводкой с 800 метров

27:12 - Кто и из чего первым открыл огонь по танкам противника

29: 40 - Как отражали атаку пехоты боевиков

30: 32 - "С поля прямой наводкой стреляли два танка"

30: 55 - Видео с поля боя: "У них остался один танк и пехота"

32:20 - О перестрелке: "Старались прижать их к земле"

33: 38 - "Когда подбили танк, настроение поднялось у всех"

34: 05 - "Вот он, маленький, горит!" - Роман снимает подбитый вражеский танк во время боя

37:27 - Как наши бойцы уничтожили следующий вражеский танк

41: 16 - "Танк горел долго, взрываясь по 2-3 снаряда, до самого вечера. И это была лучшая для нас музыка!"

42: 32 - Видео с поля боя: "Мне кажется, у них легкая паника"

43: 40 - Как боевики во что бы то ни стало хотели эвакуировать "эльфа" - своего командира

46:00 - Наши потери под огнем артиллерии, танков и стрелкового оружия

49: 30 - Об импровизированных укрытиях из ящиков от боекомплектов: "вкопаться в землю было невозможно"

52: 50 – "На одной из наших позиций летали пульки. Они попали в провода, но не в нас" - видео Романа с фронта

53: 50 - Юрий Бутусов про оборону Дебальцевского плацдарма

55: 20 - Известная сцена из видео Романа: ранение и спасение бойца: "Санька, я тебя снимаю, на всякий случай"

59: 28 - О пострадавшем бойце, Саше "Министре"

01:01:40 - Общение с комбригом Сергеем Шапталой

01:03:44 - "Мы вышли не благодаря, а вопреки, и это обидно. А "пенку" и награды поснимали другие, да и фиг с ними".

01:02:24 - Прорыв из Редкодуба через позиции врага

01:07:35 - Видео с фронта: как и на чем вывозили людей

01:08: 00 - Как нашим бойцам удалось выбить врага из села: "потом телефонные разговоры показали, что они уже прощались с жизнью"

01:11:50 - Видеоархив Романа с фронта: утро отхода с позиций

01:14:20 - "Мы не опустили голову и не пали духом, и это помогло мне в дальнейшем, потому что я не дошел до точки, когда страх овладевает тобой"

01:17:12 - "Благодаря тому, что не падали духом, мы выжили вопреки всему. И слава Богу"

01:17:29 - Фронтовое видео с побратимами из личного архива Романа Базенко

01:22:05 - In memoriam

Роман Базенко (позывной Кино). Более 20 лет работал в кино и киноиндустрии, художник по свету. Военного опыта до боевых действий на Донбассе не было. Ушел добровольцем на фронт летом 2014 года. Воевал в зоне АТО в составе 25-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь".

Участвовал в Дебальцевской операции. Автор многих видеороликов военных действий зимой 2015 года. Большинство видео - о выходе из Дебальцево, боях за Редкодуб.