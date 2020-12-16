"Своя война": Роман Базенко о бое под Редкодубом 3.02.2015 и горящих танках 7-й бригады ВС РФ. ВИДЕО
Роман Базенко (позывной Кино), автор уникальных видеороликов военных действий зимой 2015 года, в новой серии проекта "Своя война" рассказал о боях в полном окружении за поселок Редкодуб (опорный пункт "Станислав").
Сегодня Роман Базенко - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
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00:00 - "Мама, мы держимся, у нас все нормально" - фронтовое видео Романа Базенко
01:20 - В гостях у Юрия Бутусова - доброволец 25-го батальона "Киевская Русь" - Роман Базенко, позывной "Кино"
03: 00 - О профессиональном пути в киноиндустрии
06: 00 - "Из окружения вынес флешку на 60 Гб, и это было самое дорогое, кроме оружия"
07: 00 - Фронтовые будни из архива Романа
09: 30 - О боях за опорный пункт Редкодуб
11:20 – Начало боя 3 февраля 2015 года: "Проснулся после дежурства в разгар боя"
16:45 - Танковая атака боевиков - как боевики пытались выбить новый батальон из опорного пункта
17:35 - "Наш танк "Ласточка" был как талисман, мы прятали его от обстрелов"
18: 50 - Разбита фронтовая техника
21: 20 - Почему куча техники стояла на виду у врага
24: 00 - Как происходила вражеская атака на трех направлениях
25:25 - "Пролетающий снаряд сносит тебя бураном" - как оно, когда танки обстреливают прямой наводкой с 800 метров
27:12 - Кто и из чего первым открыл огонь по танкам противника
29: 40 - Как отражали атаку пехоты боевиков
30: 32 - "С поля прямой наводкой стреляли два танка"
30: 55 - Видео с поля боя: "У них остался один танк и пехота"
32:20 - О перестрелке: "Старались прижать их к земле"
33: 38 - "Когда подбили танк, настроение поднялось у всех"
34: 05 - "Вот он, маленький, горит!" - Роман снимает подбитый вражеский танк во время боя
37:27 - Как наши бойцы уничтожили следующий вражеский танк
41: 16 - "Танк горел долго, взрываясь по 2-3 снаряда, до самого вечера. И это была лучшая для нас музыка!"
42: 32 - Видео с поля боя: "Мне кажется, у них легкая паника"
43: 40 - Как боевики во что бы то ни стало хотели эвакуировать "эльфа" - своего командира
46:00 - Наши потери под огнем артиллерии, танков и стрелкового оружия
49: 30 - Об импровизированных укрытиях из ящиков от боекомплектов: "вкопаться в землю было невозможно"
52: 50 – "На одной из наших позиций летали пульки. Они попали в провода, но не в нас" - видео Романа с фронта
53: 50 - Юрий Бутусов про оборону Дебальцевского плацдарма
55: 20 - Известная сцена из видео Романа: ранение и спасение бойца: "Санька, я тебя снимаю, на всякий случай"
59: 28 - О пострадавшем бойце, Саше "Министре"
01:01:40 - Общение с комбригом Сергеем Шапталой
01:03:44 - "Мы вышли не благодаря, а вопреки, и это обидно. А "пенку" и награды поснимали другие, да и фиг с ними".
01:02:24 - Прорыв из Редкодуба через позиции врага
01:07:35 - Видео с фронта: как и на чем вывозили людей
01:08: 00 - Как нашим бойцам удалось выбить врага из села: "потом телефонные разговоры показали, что они уже прощались с жизнью"
01:11:50 - Видеоархив Романа с фронта: утро отхода с позиций
01:14:20 - "Мы не опустили голову и не пали духом, и это помогло мне в дальнейшем, потому что я не дошел до точки, когда страх овладевает тобой"
01:17:12 - "Благодаря тому, что не падали духом, мы выжили вопреки всему. И слава Богу"
01:17:29 - Фронтовое видео с побратимами из личного архива Романа Базенко
01:22:05 - In memoriam
Роман Базенко (позывной Кино). Более 20 лет работал в кино и киноиндустрии, художник по свету. Военного опыта до боевых действий на Донбассе не было. Ушел добровольцем на фронт летом 2014 года. Воевал в зоне АТО в составе 25-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь".
Участвовал в Дебальцевской операции. Автор многих видеороликов военных действий зимой 2015 года. Большинство видео - о выходе из Дебальцево, боях за Редкодуб.
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Ніде не сховатись.
Те, що вони переживали, бачили, всіх, кого втрачали...відображається в їхньому погляді.
Там же і самотність. Якої не зрозуміти тим, хто не був з ними. Ніби вони прийшли з іншого світу.
Вічна пам'ять полеглим героям.
Щастя та доброї долі живим.
Який сором, що все зараз паплюжиться. Кров кипить.