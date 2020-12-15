РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11936 посетителей онлайн
Новости Видео
11 958 110

Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой украинский Крым обозначен российским. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой оккупированный украинский Крым обозначен российской территорией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, карта с "российским" Крымом появляется на 29 минуте видеозаписи "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" в блоге Навального в youtube.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный пожурил Путина за незаконность аннексии Крыма, но доволен результатом: Крым больше не станет частью Украины

Автор: 

Крым (26411) оккупация (10167) отравление (1584) россия (95671) Навальный Алексей (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+60
Навальний такий же імперський виблюдок як і інщі правителя Кремля
показать весь комментарий
15.12.2020 13:17
+49
Конечно ненамеренно.
В интервью для "Эхо Москвы" он так же ненамеренно заявил:
«Крым - тех людей, кто живет в Крыму, - и добавил. - Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».
показать весь комментарий
15.12.2020 13:15
+39
Сорта имперского говна.Что ***** что леша
показать весь комментарий
15.12.2020 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А с каких это пор ватники обозначают на картах Крым украинским?
показать весь комментарий
15.12.2020 20:09 Ответить
Он хуже Путина. Ибо Запад Путина прохавал, а юного фашиста Навального нет.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:26 Ответить
всё что нужно знать об ордынской "аппазиции"....
показать весь комментарий
15.12.2020 20:56 Ответить
Навальный - человек Патрушева
его задача - при ухудшении обстановки в РФ возглавить "оппозиционное правительство" и дать возможность членам чекистского клана выйти сухими из воды
показать весь комментарий
15.12.2020 21:05 Ответить
помните Игоря Вострикова, "потерявшего" при пожаре в кемеровской Зимней вишне всю семью?
он тогда возглавил народный протест, но потом повёл его куда-то не туда
погуглите, где сейчас Игорь
и думайТЕ
показать весь комментарий
15.12.2020 21:09 Ответить
В рашке почему-то на борьбу с тиранией тянет в основном психически больных людей.
показать весь комментарий
16.12.2020 00:22 Ответить
Таке саме лайно.
Тільки під іншою вивіскою.
На раші немає порядних людей. Крапка.
показать весь комментарий
16.12.2020 08:26 Ответить
А чего удивляться? Сей "оппозиционер" - типичный имперский захватчик.
показать весь комментарий
16.12.2020 09:13 Ответить
Навальный - настоящий оппозиционер. Только если он стант президентом - есть шанс возврата Крыма.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 