Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой украинский Крым обозначен российским. ВИДЕО

Российский оппозиционер Алексей Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой оккупированный украинский Крым обозначен российской территорией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, карта с "российским" Крымом появляется на 29 минуте видеозаписи "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" в блоге Навального в youtube.

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