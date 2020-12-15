Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой украинский Крым обозначен российским. ВИДЕО
Российский оппозиционер Алексей Навальный в расследовании своего отравления использовал карту, на которой оккупированный украинский Крым обозначен российской территорией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, карта с "российским" Крымом появляется на 29 минуте видеозаписи "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" в блоге Навального в youtube.
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+60 BanderaVbyv Moscoviyu
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+39 Anatoliy A #437998
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его задача - при ухудшении обстановки в РФ возглавить "оппозиционное правительство" и дать возможность членам чекистского клана выйти сухими из воды
он тогда возглавил народный протест, но потом повёл его куда-то не туда
погуглите, где сейчас Игорь
и думайТЕ
Тільки під іншою вивіскою.
На раші немає порядних людей. Крапка.