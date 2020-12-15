ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Киева проходит акция протестов предпринимателей. Между митингующими и правоохранителями на Майдане Незалежности происходят стычки.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 15 декабря, в центре Киева протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.
С утра они пикетировали Верховную Раду. Затем они прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к майдану Незалежности. Протестующие попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Например фиКаломойский вывел из Привата $20млрд. Когда национализировали банк, он подписал документы, что согласен, и что ответит украденным имуществом, что бы не сесть в тюрьму. Вместо этого, в 2019 он подал в суд, после того как выбрали криворожское пархатое чмо, и пытается оспорить национализацию. Ему этот банк и нах ненужен, но результатом, будет запрет на стягнення майна. Т.е. он спиз@ил, купил за это 100 заводов, и отобрать не получится.
Вопрос-причем тут ФОПы и кассовые аппараты?
Які ж ви тупі Зеленеботи
Избиратель - тот, кто на выборы пришел. Вытри свой пост. Сегодня я в "зебила" играю, не порть картину своей лажей.
Вот еще пример, тебе ЗЕбил!
Ахметов выплавил 10 млн т стали. Себестоимость 100 млн$. Платит зарплату. Потом передает (типа "продает") этот металл своей же офшорной фирме за 101 млн$. 20 млн$ НДС платит в бюджет. Затем оффшорка продает товар на бирже за 300 млн$-- налоги только с 1 млн. НДС возвращают как экспортеру. Итого-заработок 200 млн$, в бюджет 300 тыс$.
А в это же время ФОПы платят НДС с импорта по идентикативной цене, хоть занижай цену, хоть нет, сумма не меняется.
Вопрос-причем тут ФОПы и кассовые аппараты?
Плохо для ФОП. Они в капкане. Сначала поверили Зе - капкан. Теперь им не дают осуществить право на протест -капкан. Их игнорирует активное общество (пока) - капкан.
Плохо для общества. Мы радуемся тому, что требования наших сограждан власть игнорирует. Причем, требования не только ФОП. Уроды разделили нас по электоральному принципу и уроды этим пользуются.
Плохо для всей Украины. Во власти уроды. Этим всё сказано. Но это только начало.
И это плохо!
Против Зе надо объединять усилия. Вот это хорошо!
Вже не час розбиратись що частина людей затупіла і вибрала клоуна, вже час проводжати клоуна на творчу пенсію, квартал без нього вже не той. Вова Зе - на вихід, хай краще Порох керує.
Это эти люди там стоят? Вон оно как...ты палитикой не интересуешся, а она начинает интересоваться тобой...ты выбрал клоуна, а потом в стране бардак....не интересуешся гражданской позицией, а ушлепки списывают 100 млрд кредитов Бене и ринату, а тебе запрещают работать....вон оно как)))
Ложил он на вас, большой и толстый. Так вам и надо, придуркам. Поцелуйте своего бубочку в жопу.
https://twitter.com/yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57
На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...
Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.