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ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева проходит акция протестов предпринимателей. Между митингующими и правоохранителями на Майдане Незалежности происходят стычки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 15 декабря, в центре Киева протестуют представители движения SaveФОП. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. 

С утра они пикетировали Верховную Раду. Затем они прошли маршем по улице Грушевского и Европейской площади к майдану Незалежности. Протестующие попытались установить палатки, но им помешали представители Нацполиции. В результате, между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 01
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 02
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 03
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 04
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 05
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 06
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 07
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 08
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 09
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 10
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 11
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 12
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 13
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 14
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 15
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 16
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 17
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 18
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 19
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 20
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 21
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 22
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 23
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 24
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 25
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 26
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 27
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 28
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 29
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 30
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 31

ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 32
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 33
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 34
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 35
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 36
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 37
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 38

ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 39
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 40
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 41
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 42
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 43
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 44
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 45
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 46
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 47
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 48
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 49
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 50
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 51
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 52
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 53
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 54
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 55
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 56
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 57
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 58
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 59
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 60
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 61
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 62
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 63
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 64
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 65
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 66
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 67
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 68
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 69
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 70
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 71
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 72
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 73
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 74
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 75
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 76
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 77
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 78
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 79
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 80
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 81
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 82
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 83
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 84
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 85
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 86
ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки 87

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) драка (2021) Киев (25577) протест (5858) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+79
Скільки процентів з них голосувало за шмарклю?
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15.12.2020 13:22
+55
У 2019-му році вони на повному серйозні думали, що скидають владу Бариґи і приводять до влади простого свого пацана. Проблема в тому, що на той час вони ще не знали, що таке Бариґа іхм треба було півтори року, щоб дізнатися, що Бариґа не той, проти кого вони виступали, а той "свій пацан", якого вони привели до влади.
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15.12.2020 13:46
+54
Если я не прав, ЕМНИП (поправьте меня), очччень многим ФОПам не нравился "барыга" Порох. Ну штош, ешьте полными ложками. И да, те кто говорил "выберем Зеленського - хоть посмеёмся" - можете начинать!
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15.12.2020 13:27
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Страница 4 из 4
Зеленский все правильно делает. Надо наводить порядок с налогообложением, как в цивилизованный странах. Я раньше был против него, а теперь категорически поддерживаю. Тяжелый моральный ход, но правильный, надо привезти еще больше ментов и навести порядок на Майдане. Мы против барыг! За Зеленского!
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15.12.2020 16:42 Ответить
Объясняю для ЗЕбила.
Например фиКаломойский вывел из Привата $20млрд. Когда национализировали банк, он подписал документы, что согласен, и что ответит украденным имуществом, что бы не сесть в тюрьму. Вместо этого, в 2019 он подал в суд, после того как выбрали криворожское пархатое чмо, и пытается оспорить национализацию. Ему этот банк и нах ненужен, но результатом, будет запрет на стягнення майна. Т.е. он спиз@ил, купил за это 100 заводов, и отобрать не получится.
Вопрос-причем тут ФОПы и кассовые аппараты?
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15.12.2020 16:53 Ответить
Так вам порохоботам и надо. Привыкли за 5 лет к расслабухе. Зеленский вам покажет. Кассовый аппарат - не сложнее калькулятора, только бумагу заправляй. Освоите, там инструкция есть. За спиной у Владимира 73% избирателей, а у вас одни маргиналы!
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15.12.2020 16:59 Ответить
Дебіл - 73% це ті люди хто прийшов голосувати у другий тур виборів, А НЕ ВІД НАРОДУ УКРАЇНИ
Які ж ви тупі Зеленеботи
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15.12.2020 17:12 Ответить
Так и сказано же "73% избирателей"
Избиратель - тот, кто на выборы пришел. Вытри свой пост. Сегодня я в "зебила" играю, не порть картину своей лажей.
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15.12.2020 17:31 Ответить
(все понятно. но мы таким образом информируем общественность)
Вот еще пример, тебе ЗЕбил!
Ахметов выплавил 10 млн т стали. Себестоимость 100 млн$. Платит зарплату. Потом передает (типа "продает") этот металл своей же офшорной фирме за 101 млн$. 20 млн$ НДС платит в бюджет. Затем оффшорка продает товар на бирже за 300 млн$-- налоги только с 1 млн. НДС возвращают как экспортеру. Итого-заработок 200 млн$, в бюджет 300 тыс$.
А в это же время ФОПы платят НДС с импорта по идентикативной цене, хоть занижай цену, хоть нет, сумма не меняется.
Вопрос-причем тут ФОПы и кассовые аппараты?
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15.12.2020 18:52 Ответить
Ти дебіл ? Виборці це люди які досягли виборчого віку.
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15.12.2020 21:02 Ответить
Та походу дебил - это все же ты. А я просто троль, я прикидываюсь зебилом по приколу, как ты не поймешь.
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16.12.2020 07:28 Ответить
За клоуна в другому турі проголосувало 13 541 528 виборців В списку виборців було30 105 004 чол рахувати вмієш зебіл?
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15.12.2020 18:16 Ответить
Впевнений що за Зе клоуна проголусовало стільки людей і Коломойський до виборів не мав ніякого відношення? Як казав виродок Сталін - не важно як проголосували, важно як рахували голоси.
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15.12.2020 21:01 Ответить
Это очень плохо.
Плохо для ФОП. Они в капкане. Сначала поверили Зе - капкан. Теперь им не дают осуществить право на протест -капкан. Их игнорирует активное общество (пока) - капкан.
Плохо для общества. Мы радуемся тому, что требования наших сограждан власть игнорирует. Причем, требования не только ФОП. Уроды разделили нас по электоральному принципу и уроды этим пользуются.
Плохо для всей Украины. Во власти уроды. Этим всё сказано. Но это только начало.
И это плохо!
Против Зе надо объединять усилия. Вот это хорошо!
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15.12.2020 17:04 Ответить
ты либо тупой,либо не в курсе: ВР пошла на уступки ФОП и приняли закон об отмене касовых аппаратов, но титушкам надо еще побузить за деньги жОППОБЛОКа
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15.12.2020 17:12 Ответить
Конечно, все тупые, кроме тебя. И все титушки - кто выступает против Зе. Что бы ты знал, они митингуют не против кассовых аппаратов. Они требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Так что, может ты тупой?Источник: https://censor.net/ru/n3237028
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15.12.2020 17:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/323575 это вы тупой , читайте законы, никто ничего не отменил, обязательное применение РРО для ФЛП просто перенесли на 2022, так что по ходу это вы титушка за деньги жопоблока.
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15.12.2020 18:12 Ответить
Привіт Майдан....
Вже не час розбиратись що частина людей затупіла і вибрала клоуна, вже час проводжати клоуна на творчу пенсію, квартал без нього вже не той. Вова Зе - на вихід, хай краще Порох керує.
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15.12.2020 17:10 Ответить
на пенсию - это слишком мало, он столько натворил за 1,5 года - только в суд
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15.12.2020 18:26 Ответить
Вони там стільки собі накрали з бюджету, що вже стали підпільними олігархами.
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15.12.2020 19:43 Ответить
Дают работать, торговать до 7 - го января - это самые прибыльные дни. Зачем куражиться. Я работала на фабрике и каждый год с 1 - го января людей посылали на свой счет на 14 дней и никто не думал возражать.. Сейчас, многие торговые центры, рестораны оформлены на подставных фопов, то есть на своих сотрудников - путем фиктивной аренды отделов магазина. А хозяин один, который выручку забирает и поставляет товар. Дали ФОПАМ в ноябре за 8 дней простоя на выходных по 8 тыс гривен,всем подряд.Которые может действительно не работали в эти дни, но большинство Фопов проигнорировало карантин выходного дня и на халяву получило 8 тыс. грн. Санитарка в ковидных палатах месяц судна выносит за зарплату в 5 тыс. грн.
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15.12.2020 17:15 Ответить
А я за дураков рад. Хоть посмеялись. Через пару месяцев будут смеяться бюджетники и пенсионеры )))
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15.12.2020 17:18 Ответить
А кто их одинаковыми флагами обеспечил? При Азорове, когда на протест приезжали бастовать ФОПЫ с рынков против кассовых аппаратов по внешнему виду очень отличались, эти больше похожи на титушек или охранников торговых центров.
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15.12.2020 17:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-FTnInozQY4 НОВИЙ МАЙДАН - СЕРЙОЗНА СИТУАЦІЯ
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15.12.2020 18:05 Ответить
А индивидуальных номеров у ментовских ублюдков как не было так и нет.
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15.12.2020 18:30 Ответить
никто за них не впряжется. никто не знает этих людей, кто они, чего хотят... не будет ни крови, ни денег, ни результата.
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15.12.2020 18:49 Ответить
ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички - Цензор.НЕТ 6344
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15.12.2020 18:53 Ответить
А командував розгоном той самий горлівський крищенко, що розганяв табір під ВРУ 3 березня 2018 р.
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15.12.2020 19:04 Ответить
Ну раз так, тогда вы хер увидите мои налоги ублюдки зебильные
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15.12.2020 19:15 Ответить
Гроші мають залишатися у українців, а не у чиновників казнокрадів🤬
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15.12.2020 19:31 Ответить
А ты налоги платишь? Кому? Во ты лошарра!
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15.12.2020 19:51 Ответить
ПОЦ?
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15.12.2020 22:37 Ответить
Беги в Ростов, Зеля! Будешь на рояле для Яныка играть)
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15.12.2020 19:29 Ответить
"проста нада работать, а не по майданам скакать", "я палитикой не интересуюсь", "выберу вовика-он прикольный"
Это эти люди там стоят? Вон оно как...ты палитикой не интересуешся, а она начинает интересоваться тобой...ты выбрал клоуна, а потом в стране бардак....не интересуешся гражданской позицией, а ушлепки списывают 100 млрд кредитов Бене и ринату, а тебе запрещают работать....вон оно как)))
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15.12.2020 19:30 Ответить
Далеко не всі фопи голосували за Зе!
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15.12.2020 21:12 Ответить
Далеко не всі це скільки, 1% чи 0,05% від тих що голосували по приколу?
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16.12.2020 08:59 Ответить
*****, і що там з вашим правом на протест, що не склалося? чи не за цю зелену ...ЗДОТУ ви голосовали по приколу, фопівськи уроди?
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15.12.2020 19:34 Ответить
Бей мешочников! Бей барыг позорных - врагов трудового народа!
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15.12.2020 19:49 Ответить
ФОПовцы, я прекрасно помню, как 95% из вас радовались и били себя копытом в грудь, когда победил ЗЕбанутый ослик. Ну как вам такой конец? Эпохи бедности бубочки?
Ложил он на вас, большой и толстый. Так вам и надо, придуркам. Поцелуйте своего бубочку в жопу.
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15.12.2020 19:52 Ответить
Парасючно-Медведчукчукчовые возглавили движ и срут комментами супротив власти. Народ как обычно расходник, им манипулируют. Пытаются Майдан сварганить. Предлог найти всегда можно. А ботофермы в соцсетях создают хай против власти. Обычная схема. Тут много работы для СБУ
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15.12.2020 19:54 Ответить
Сбу вже працює! Це ти, Зеленський, пишеш?
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15.12.2020 20:05 Ответить
https://twitter.com/yurchuk57 ТРИДІД @yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57

На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...

Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
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15.12.2020 20:02 Ответить
Я не розумію цих торгашів. А як можна працювати без касового апарату, що не буде прибутків 200-300%. Халяві рано чи пізно приходить кінець. Правильно робить уряд, порядок треба починати з торгашів.
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15.12.2020 20:21 Ответить
підарня беркутовська піднімає голову.
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15.12.2020 20:23 Ответить
Ну что, ФОПЫ, полезайте обратно в ЖОПЫ.
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15.12.2020 20:37 Ответить
птнпнх
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15.12.2020 21:10 Ответить
В такой ситуации УКРАИНЦАМ некуй делать на Майдане. Это разборки барыг с тем кого они избрали.
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15.12.2020 20:43 Ответить
А казав вовчік що він янєлох.... нічого не вчить історія... один вже розгоняв людей на Майдані... де він зараз?
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15.12.2020 21:08 Ответить
А Зе треба запитати з Кілю Азірова, який вже з Януком розганяв Податковий Майдан свого часу, коли Зе танцював на лабутенах "будьмо гей" і знімав "сватов" на Росії і чим те все закінчилось!..
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15.12.2020 21:09 Ответить
Дурацкая затея,протестовать свиньям против обьедков! Ведь это именно та ситуация в которую загоняют не только ФОПов , но и всех ,кто стремиться заработать и стать свободным и независимым. Подумайте головой!Вся политика украинской власти последнего десятилетия направлена на избавление страны от свободных, умных и предприимчивых людей. Создаются все условия для того что бы они выехали из страны , а тем кто не хочет выезжать создаются невыносимые условия , они загоняются в борьбу за выживание. А причина в одном - олигархам не нужна конкуренция, им не нужны свободные и обеспеченные граждане , они начинают много думать и пытаются влиять на политику! Им нужно бедное, глупое и бесправное быдло - электорат , которое будет голосовать за их ставленников , покупать их товары и услуги которым нет альтернативы (кому принадлежат монополии?), и работать на их предприятиях за копейки , а по ящику будут промывать мозги и втолковывать , что 10 тыс - это огромная зарплата, а при этом доходы и расходы их самих и их ставленников - номенклатуры будут неизвестны никому(решение конституционного суда шаг к этому). А считать нынешнюю власть бездарной, глупой и неспособной управлять страной- это глупо с нашей стороны , они делают свое дело - разваливают Украину ,именно такая страна нужна олигархам ,именно в таких условияхони могут жировать!И единственный выход - снести этот уродливый сарай и построить новое современное здание , иначе мы будем обречены жить в нищете и под управлением олигархов , путиных, кого угодно ,но только не по собственным правилам.
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15.12.2020 21:16 Ответить
Ніхто з фопів не проти податків і фопи дуже сильнодопомагали людям на Майданах і армії на початку війни, але ми всі за обгрунтовані справедливі податки і рівні умови для всього бізнесу, щоб не було рівніших і хитросраких в країні!
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15.12.2020 21:16 Ответить
А в нас хитросракі чиновники та олігархи.
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15.12.2020 21:44 Ответить
ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички - Цензор.НЕТ 6137
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16.12.2020 12:19 Ответить
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