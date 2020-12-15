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Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе акции протеста предпринимателей в центре Киева на Майдане Незалежности продолжаются периодические стычки правоохранителей и митингующих. Полиция применяет слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева продолжается акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Митингующим удалось установить несколько палаток на Майдане Незалежности. Протестующие взяли в кольцо палатки и не дают правоохранителям их снести. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, правоохранители периодически пытаются прорваться к палаткам. Во время этого происходят стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ. Стоит отметить, что периодически к правоохранителям подтягивается подкрепление.

Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 01
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 02
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 03
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 04
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 05
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 06
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 07
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 08
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 09
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 10
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 11
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 12
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 13
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 14
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 15
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 16
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 17
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 18
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 19
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 20
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 21
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 22
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 23
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 24
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 25
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 26
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 27
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 28
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 29
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 30
Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) драка (2021) Киев (25577) Нацполиция (16496) протест (5858) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+43
"Ми їм довірили владу..,". Какая неприятность.
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15.12.2020 15:32
+38
Протест ФОПів: Правоохоронці спробували демонтувати намети - застосовували сльозогінний газ - Цензор.НЕТ 3990
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15.12.2020 15:36
+25
73% недовольных ?
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15.12.2020 15:31
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А ты думаешь шаровики задумываются о том, откуда берется шара?
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15.12.2020 17:05 Ответить
с тех кто придет на их место..с кассовыми аппаратами и обилечиванием в маршрутках! Вы посмотрите фильмы из США 50-60 годов В каждой забегаловке кассовый аппарат с ручкой как у мясорубки и звонком....
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15.12.2020 17:07 Ответить
Кассаовый аппарат это кое что другое. Вообще ребятки стоит порадоваться что страна так или иначе но все еще борется. Я боюсь не протестов и майданов. Больше всего я боюсь тишины. Это когда все опустили руки и смирились как в РФ и тихонько ноют в нете как зомби, видя что кто то где то еще живой. Вот этой мертвой тишины я лично очень боюсь.
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15.12.2020 17:11 Ответить
фоп дает меньше в бюджет отчислений чем простой работяга с завода)) так что уймись. вот эти фопы с фоток, с мордами мясников никогда не пойдут на завод
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15.12.2020 17:48 Ответить
Зе-демократия))))
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15.12.2020 17:10 Ответить
Надо было ставить палатки тогда, когда стояли тут уже добробаты Семенченка, года два назад... А не сейчас, когда вы своими проблемами уже нужны только самим себе. Нехрен было зырить и забавляться, надо было ещё тогда мозгами думать. А сейчас чуток побунтуете и всё, по домам кыш. Точнее надо было еще раньше, не убирать! палатки из центра Киева, пока не достигли конкретного результата демократической справедливости! Но опытный шулер-Кремль, одной рукой выпустил Петю шоколадного, обещавшего золотые горы, а другой распалил пожар в Крыму и Лугандоне, и избавился от активных патриотов, превратив революцию в простой бунт! (с)
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15.12.2020 17:21 Ответить
митинг совсем не проплаченный))) наверное только палатки бастующие в одном магазине покупали))))) да кто вас уроды поддержит?
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15.12.2020 17:44 Ответить
Флаги, палатки, все одинаковое -митинг не проплаченный.
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15.12.2020 17:55 Ответить
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free @highlander_free

Аваківці здійснили спробу штурму наметового містечка. Аби не бариги.

ВІДЕО
https://twitter.com/i/status/1338872387916410882
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15.12.2020 17:59 Ответить
Менты такие менты))) ничего не меняется
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15.12.2020 18:02 Ответить
Чем они не "задоволенi"? Они все поголовно (таксисты, продавцы на базарах, владельцы гендэлыков)голосовали "свою родную квартальную власть"...Так, "Наказания без вины не бывает"( братья Вайнеры).
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15.12.2020 18:17 Ответить
О барыги и спекулянты решили, увикенд на хрещатике устроит, отнимают у них кровно заработаный навар, на сосиаочке, тапочках, виночках! беру по рублю продаю по пять!))))
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15.12.2020 18:21 Ответить
У меня около десятка знакомых ФОПы и все )!(опу рвали за Зеленского, теперь походу прозреют 😁😁😁😁
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15.12.2020 18:55 Ответить
ПРОСТО ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМИ, ЕСЛИ НЕ УЙДУТ СПАЛИТЬ ШЕСТЕР КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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15.12.2020 18:57 Ответить
Які з них правоохоронці Злочинне угруповання паразиитів за гроші платників податківі чмирящих платників!!! Мусорська сволота нелюди й немають права на живе потомство.Геном вертухаїв потрібно викорінювати
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15.12.2020 18:59 Ответить
ЗЕленый дегенерат доиграится!
Майдан-13 ведь начинался тоже с Налогового майдана предпринимателей в 2012-м! А потом были Врадиевка и отказ Овоща подписать Ассоциацию, избиение студентов. И - ВСЕ, понеслось!
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15.12.2020 21:08 Ответить
Да, только есть проблема: все, что могли с ЕС уже подписали, НЕподписывать больше нечего.
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15.12.2020 22:07 Ответить
Можно тупо просрать борьбу с коррупцией и иные темы, которые наши обещались перед Европой выполнять. И получить за это санкции - например, отмену безвиза.
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16.12.2020 01:04 Ответить
Да и подписывать с ЕС еще много что предстоит. Та же Зона свободной торговли. И не только.
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16.12.2020 01:05 Ответить
То,что не решают вопросы мирно с протестующими,плательщиками налогов,а спускают на них церберов,что бьют их-это конечно позор.Белорусь вспоминаеться.
Вот так,платишь налоги,на которые содержат и гос аппарат,и полицию,а потом,когда пытаешься заявить о своих правах- тебя бьют,как собаку...
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15.12.2020 22:24 Ответить
Що мітингуєм бариги...???? Що вже до європи ні???? А там фіскалізація усюди.. Торгаші це окремий клас і ступень їх позитивності коливається між -1 та 1 розумієте..купив продав все. Аграрій оце Фопвець і це не торгаш а виробник..і інші хто виробляє для України майбутне. А оці бариги які зараз влаштували свістопляску...те що ні коли не зрозуміє що Европа починається не з вашого прибутку а з голови і сердця. Був би я призедентом яб вас усіх під касовий апарат ..всіх до єдиного...БАРИГИ
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16.12.2020 13:15 Ответить
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