Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ходе акции протеста предпринимателей в центре Киева на Майдане Незалежности продолжаются периодические стычки правоохранителей и митингующих. Полиция применяет слезоточивый газ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В центре Киева продолжается акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Митингующим удалось установить несколько палаток на Майдане Незалежности. Протестующие взяли в кольцо палатки и не дают правоохранителям их снести.
Вместе с тем, правоохранители периодически пытаются прорваться к палаткам. Во время этого происходят стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ. Стоит отметить, что периодически к правоохранителям подтягивается подкрепление.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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ВІДЕО
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Майдан-13 ведь начинался тоже с Налогового майдана предпринимателей в 2012-м! А потом были Врадиевка и отказ Овоща подписать Ассоциацию, избиение студентов. И - ВСЕ, понеслось!
Вот так,платишь налоги,на которые содержат и гос аппарат,и полицию,а потом,когда пытаешься заявить о своих правах- тебя бьют,как собаку...