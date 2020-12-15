Протест ФОПов: Правоохранители попытались демонтировать палатки - применяли слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе акции протеста предпринимателей в центре Киева на Майдане Незалежности продолжаются периодические стычки правоохранителей и митингующих. Полиция применяет слезоточивый газ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В центре Киева продолжается акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Митингующим удалось установить несколько палаток на Майдане Незалежности. Протестующие взяли в кольцо палатки и не дают правоохранителям их снести.

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Вместе с тем, правоохранители периодически пытаются прорваться к палаткам. Во время этого происходят стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ. Стоит отметить, что периодически к правоохранителям подтягивается подкрепление.































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ