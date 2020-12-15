Министр обороны Таран обманул о своем участии в достройке полигона "Широкий Лан" - все решения принял Загороднюк. ВИДЕО

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран озвучил неправдивую информацию относительно его участия в принятии решений при строительстве полигона "Широкий Лан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ на сайте Министерства обороны.

Так, недавно в эфире телеканала "Украина" глава Минобороны Украины Андрей Таран в частности заявил, что это именно он принял решение завершить все контракты с гражданскими компаниями и передать строительство "Широкого Лана" Государственной специальной службе транспорта.

"Увидев все, что там происходило. Переговорив с теми якобы "фирмачами", которые были задействованы в строительстве, мной было принято решение завершить все контракты со всеми гражданскими компаниями и передать строительство в Государственную специальную службу транспорта. И уже сегодня мы имеем там современный военный городок, 11 современных казарм. Первые солдаты смогут поселиться здесь уже в начале следующего года, когда городок полностью подключат к электроэнергии. Заезжать сюда будут бригады, которые готовятся перед отправкой на фронт", – заявил глава ведомства.

Однако, как свидетельствуют документы, Таран не делал этого, а все соответствующие решения были приняты еще экс-министром обороны Андреем Загороднюком.

В Минобороны еще осенью 2019 разбирались со стройкой на "Широком Лане", проводили аудит и отсеивали недобропорядочных подрядчиков. А сделав выводы, что сроки срываются, в МОУ решили отдать строительство в Государственную специальную службу транспорта. ГССТ готовилась к передаче, и в январе ей был передан объект, о чем гласит соответствующий приказ Минобороны, который был подписан еще в январе 2020 года, когда Таран не был министром обороны.

Также на сайте Минобороны есть новость за 29 февраля 2020 года о том, что на то время министр обороны Загороднюк вместе с ГССТ приезжали инспектировать объект через месяц после подписания ранее упомянутого приказа.

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