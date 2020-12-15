Министр обороны Таран обманул о своем участии в достройке полигона "Широкий Лан" - все решения принял Загороднюк. ВИДЕО
Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран озвучил неправдивую информацию относительно его участия в принятии решений при строительстве полигона "Широкий Лан".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ на сайте Министерства обороны.
Так, недавно в эфире телеканала "Украина" глава Минобороны Украины Андрей Таран в частности заявил, что это именно он принял решение завершить все контракты с гражданскими компаниями и передать строительство "Широкого Лана" Государственной специальной службе транспорта.
"Увидев все, что там происходило. Переговорив с теми якобы "фирмачами", которые были задействованы в строительстве, мной было принято решение завершить все контракты со всеми гражданскими компаниями и передать строительство в Государственную специальную службу транспорта. И уже сегодня мы имеем там современный военный городок, 11 современных казарм. Первые солдаты смогут поселиться здесь уже в начале следующего года, когда городок полностью подключат к электроэнергии. Заезжать сюда будут бригады, которые готовятся перед отправкой на фронт", – заявил глава ведомства.
Однако, как свидетельствуют документы, Таран не делал этого, а все соответствующие решения были приняты еще экс-министром обороны Андреем Загороднюком.
В Минобороны еще осенью 2019 разбирались со стройкой на "Широком Лане", проводили аудит и отсеивали недобропорядочных подрядчиков. А сделав выводы, что сроки срываются, в МОУ решили отдать строительство в Государственную специальную службу транспорта. ГССТ готовилась к передаче, и в январе ей был передан объект, о чем гласит соответствующий приказ Минобороны, который был подписан еще в январе 2020 года, когда Таран не был министром обороны.
Также на сайте Минобороны есть новость за 29 февраля 2020 года о том, что на то время министр обороны Загороднюк вместе с ГССТ приезжали инспектировать объект через месяц после подписания ранее упомянутого приказа.
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«Аяйяй, как тєбє нє стьідно !»
Но зебилота заблокировала стройку в поисках "воровства" чем ростянула стройку еще на год с увеличением финансирования . Вас, гнид, сажать надо за подобное а вы тут медали себе рисуете.
Проблеми з забудовником почалися ще в 2018 https://ua.interfax.com.ua/news/general/519691.html?fb_comment_id=2019224851455724_2019238081454401 Полторак просить правоохоронців притягнути до відповідальності та штрафів компанію, яка саботує будівництво об'єктів для ЗСУ
вырвали с контекста??? или ваще не так поняли? да???
«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Нам надо убегать. Медведь все равно съест - и зайца, и барсука, и бобра» - заявил он.
Найзашквареніший- Юлій Гере.(Звісно,з Криворіжчини). Не служив в армії,не перебував на держслужбі,без усіляких спецперевірок...
Зараз навчається в військово-дипломатичній академії.
Фірмочка ,переписана на його батька дивним чином почала вдвічі більше вигравати тендери...
Медведчуківці нарили: https://zik.ua/ru/article/zvonite_112_kak_krivorozhskie_rebyata_hotyat_prikarmanit_dengi_na_ekstrennuyu_pomoshh_dlya_ukraincev_989052 Звоните 112: Как "криворожские ребята" хотят прикарманить деньги на экстренную помощь для украинцев
На Халімона теж дещо можна нарити.