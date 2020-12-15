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Министр обороны Таран обманул о своем участии в достройке полигона "Широкий Лан" - все решения принял Загороднюк. ВИДЕО

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран озвучил неправдивую информацию относительно его участия в принятии решений при строительстве полигона "Широкий Лан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий документ на сайте Министерства обороны.

Так, недавно в эфире телеканала "Украина" глава Минобороны Украины Андрей Таран в частности заявил, что это именно он принял решение завершить все контракты с гражданскими компаниями и передать строительство "Широкого Лана" Государственной специальной службе транспорта.

"Увидев все, что там происходило. Переговорив с теми якобы "фирмачами", которые были задействованы в строительстве, мной было принято решение завершить все контракты со всеми гражданскими компаниями и передать строительство в Государственную специальную службу транспорта. И уже сегодня мы имеем там современный военный городок, 11 современных казарм. Первые солдаты смогут поселиться здесь уже в начале следующего года, когда городок полностью подключат к электроэнергии. Заезжать сюда будут бригады, которые готовятся перед отправкой на фронт", – заявил глава ведомства.

Однако, как свидетельствуют документы, Таран не делал этого, а все соответствующие решения были приняты еще экс-министром обороны Андреем Загороднюком.

В Минобороны еще осенью 2019 разбирались со стройкой на "Широком Лане", проводили аудит и отсеивали недобропорядочных подрядчиков. А сделав выводы, что сроки срываются, в МОУ решили отдать строительство в Государственную специальную службу транспорта. ГССТ готовилась к передаче, и в январе ей был передан объект, о чем гласит соответствующий приказ Минобороны, который был подписан еще в январе 2020 года, когда Таран не был министром обороны.

Также на сайте Минобороны есть новость за 29 февраля 2020 года о том, что на то время министр обороны Загороднюк вместе с ГССТ приезжали инспектировать объект через месяц после подписания ранее упомянутого приказа.

Читайте: Минобороны заключило прямые соглашения с турецкими компаниями о производстве корветов и ударных БПЛА, - Таран

Автор: 

Минобороны (9363) Загороднюк Андрей (153) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+30
а им 3,14здеть как с горы скатиться! гидота
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15.12.2020 15:47
+20
Не хорошо Тарану подводить свою благодетельницу, выдвинувшую его на хлебную должность. Бухгалтера "Квартала 95" Елену Корж.
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15.12.2020 15:55
+18
так все зеленые такие - вруны и подлецы
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15.12.2020 15:49
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а им 3,14здеть как с горы скатиться! гидота
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15.12.2020 15:47 Ответить
Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк - Цензор.НЕТ 2741
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15.12.2020 16:25 Ответить
Ну, й шо?
«Аяйяй, как тєбє нє стьідно !»
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15.12.2020 15:48 Ответить
так все зеленые такие - вруны и подлецы
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15.12.2020 15:49 Ответить
В развитых странах прилюдная брехня заканчивается отставкой как минимум. А у нас..глядишь таран и на повышение пойдет. А адъютанты к д'ерьмаку.
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15.12.2020 15:49 Ответить
Не хорошо Тарану подводить свою благодетельницу, выдвинувшую его на хлебную должность. Бухгалтера "Квартала 95" Елену Корж.
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15.12.2020 15:55 Ответить
Ну он же не препятствовал этому решению- значит молодец...Дальше то все докладывалось ему и он кониролировал ход работ.А вообще в Армии есть приемлемость и не важно кто в данный моментминистр обороны - все идет в основном по плану....Был, не был принимал не принимал - достроили - МОЛОДЦИ.....вот токо я думаю что решения принимают не на верху,а низовая ланка офицеров - они научились подстраиваться под любих министров - и манипулируя ими добиваться нужных для своего обогощения результатов...Что в данном случае - довели данную стройку до абсурда- уничтожили первоначального исполнителя - затянули строки (убрали конкурентов), а потом когда нужно любой ценой и за любые деньги - достроили за пол года с ОГРОМНЕЙШИМИ откатами....Если я не прав - пероначальный кошторис и конечный в студию)))...И все станет ясно.
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15.12.2020 15:56 Ответить
95% Ширлана было построено при Полтораке. И должно было быть закончено осенью 2019.
Но зебилота заблокировала стройку в поисках "воровства" чем ростянула стройку еще на год с увеличением финансирования . Вас, гнид, сажать надо за подобное а вы тут медали себе рисуете.
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15.12.2020 15:58 Ответить
Там чудеса були.Влітку 2018 готовність-80 %,осінь 2019-70%,літо 2020-50 %готовності...
Проблеми з забудовником почалися ще в 2018 https://ua.interfax.com.ua/news/general/519691.html?fb_comment_id=2019224851455724_2019238081454401 Полторак просить правоохоронців притягнути до відповідальності та штрафів компанію, яка саботує будівництво об'єктів для ЗСУ
Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк - Цензор.НЕТ 1675
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15.12.2020 16:28 Ответить
Если акой нить зебил не сбрехал...то значит день он прожил зря..
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15.12.2020 16:01 Ответить
зеленые как обычно присваивают себе чужие заслуги
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15.12.2020 16:03 Ответить
Це смешковці.
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15.12.2020 16:08 Ответить
а-я-яй как нехорошо вышло! )))
вырвали с контекста??? или ваще не так поняли? да???
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15.12.2020 16:20 Ответить
КАКОВ ПРЕЗЕРВАДЕНТ ТАКОВО И ОКРУЖЕНИЕ - ОДНИМ СЛОВОМ ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ !
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15.12.2020 16:21 Ответить
Сейчас там очередь выстроится из "достройщиков" Ширлана. "У победы тысяча отцов, а поражение вседа сирота"
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15.12.2020 16:26 Ответить
Генерал Порошенка Кривонос, действующий первый заместитель СНБО. Принимающий непосредственное участие в позорном отходе ВСУ с Крыма и последующей провальной обороне Донбаса - обозвал Украину «Зайцем».
«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Нам надо убегать. Медведь все равно съест - и зайца, и барсука, и бобра» - заявил он.
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15.12.2020 16:31 Ответить
троляка
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15.12.2020 16:48 Ответить
зеЛеные как всегда лгут! лжые упыри
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15.12.2020 16:37 Ответить
Орден "Имени Сутулова" на грудь герою Тарану! Пусть носит гордо и с честью!
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15.12.2020 16:49 Ответить
Подивіться на це чесне тар(Г)анове лице - невже він може збрехати???
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15.12.2020 16:50 Ответить
Пан Бутусов може льогко посмикати Тарана через його заступників,(серед яких йому не знайшлося місця).За бариг їх було чотири,зараз,при при простих і чесних-вісім
Найзашквареніший- Юлій Гере.(Звісно,з Криворіжчини). Не служив в армії,не перебував на держслужбі,без усіляких спецперевірок...
Зараз навчається в військово-дипломатичній академії.
Фірмочка ,переписана на його батька дивним чином почала вдвічі більше вигравати тендери...
Медведчуківці нарили: https://zik.ua/ru/article/zvonite_112_kak_krivorozhskie_rebyata_hotyat_prikarmanit_dengi_na_ekstrennuyu_pomoshh_dlya_ukraincev_989052 Звоните 112: Как "криворожские ребята" хотят прикарманить деньги на экстренную помощь для украинцев
На Халімона теж дещо можна нарити.
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15.12.2020 17:00 Ответить
Це що, перший раз? Брехати зараз стало "модно".
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15.12.2020 17:29 Ответить
Бреше, як дихає, зараза!!!
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15.12.2020 17:40 Ответить
Більше брехне - дільші піде. Гасло за яким блазень став презЕдентом. Та зелені з нього приклад і беруть. От коли за брехню будуть морду бити тоді подімаєм
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15.12.2020 20:29 Ответить
Поки що по морді його лупить тільки Бутусов. Сподіваюсь, що недалекі ті часи, коли цього барана буде лупити кожен, кому не ліньки
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15.12.2020 22:02 Ответить
 
 