Враг 5 раз нарушал "тишину" на Донбассе, воины ОС на провокации не реагировали, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в начале суток вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.

"Вражеские выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Хорошо зная коварство врага, украинские военнослужащие всегда наготове к его вероятным провокациям. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-центре информируют, что 15 декабря саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 73 взрывоопасных предмета.

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