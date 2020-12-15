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Враг 5 раз нарушал "тишину" на Донбассе, воины ОС на провокации не реагировали, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в начале суток вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.

"Вражеские выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Хорошо зная коварство врага, украинские военнослужащие всегда наготове к его вероятным провокациям. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-центре информируют, что 15 декабря саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 73 взрывоопасных предмета.

Враг 5 раз нарушал тишину на Донбассе, воины ОС на провокации не реагировали, потерь нет, - пресс-центр 01

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Автор: 

обстрел (27366) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Если стрельба в ответ - табу, может попробовать обстрелять кацапов первыми?
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15.12.2020 19:10 Ответить
Треба було не "пробувати" обирати президента-головнокомандувача клоуна-наркомана!!
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15.12.2020 19:11 Ответить
"Враг 5 раз нарушал "тишину""

5 раз, по- тихому.
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15.12.2020 19:13 Ответить
Бачите як всього одним наказом Зеленський припинив війну.
Тепер це вже не війна, а просто ;неприцільні обстріли;.
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15.12.2020 19:23 Ответить
Гидко таке читати тобі дали в лице а ти пішов далі як нічого не було пораженческая политика труса
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15.12.2020 20:18 Ответить
Зеленський перестав стріляти, а війна триває(
Версія, що Порошенко наживається на війні скасована досвідом нової влади
Навіть до Кравчука дійшло, що війна триває, бо Путіна влаштовує цей стан(
Війна стає приводом для Зеленського поступатися Кремлю - чого ще хотіти Путіну?
Негайно потрібно гнати цього зеленого говнокомандуючого з посади , інакше втратимо Украіну !
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15.12.2020 21:26 Ответить
 
 