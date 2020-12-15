Враг 5 раз нарушал "тишину" на Донбассе, воины ОС на провокации не реагировали, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в начале суток вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.
"Вражеские выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Хорошо зная коварство врага, украинские военнослужащие всегда наготове к его вероятным провокациям. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.
Также в пресс-центре информируют, что 15 декабря саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 73 взрывоопасных предмета.
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5 раз, по- тихому.
Тепер це вже не війна, а просто ;неприцільні обстріли;.
Версія, що Порошенко наживається на війні скасована досвідом нової влади
Навіть до Кравчука дійшло, що війна триває, бо Путіна влаштовує цей стан(
Війна стає приводом для Зеленського поступатися Кремлю - чого ще хотіти Путіну?
Негайно потрібно гнати цього зеленого говнокомандуючого з посади , інакше втратимо Украіну !