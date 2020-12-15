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Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане. ВИДЕО

Участники акции протеста физлиц-предпринимателей не собираются уходить с Майдана Независимости и хотят провести там всю ночь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Протестующие принесли с собой подушки и одеяла, собрали денег, чтобы купить еды.

Учасники акції на підтримку ФОПів вирішили залишитися на майдані до ранку. З собою мають подушки та ковдри pic.twitter.com/ITnjgoN0Sf

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) December 15, 2020

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в центре Киева физлица-предприниматели протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители демонтировали большинство палаток протестующих ФОПов на Майдане Незалежности (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.

Автор: 

майдан (4142) предприниматели (1234) протест (5858)


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Топ комментарии
+64
Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане - Цензор.НЕТ 1396
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15.12.2020 21:02
+52
Протестующие предприниматели собираются заночевать на Майдане - Цензор.НЕТ 6362
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15.12.2020 21:03
+51
ФОПи вийшли відстоювати свої шкурні інтереси, коли почнуть підтримувати інтереси України, тоді і я їх підтримаю.
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15.12.2020 21:04
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Страница 3 из 3
Ned, а чому б не обговорити формулу 5.10 в оподаткуванні?
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15.12.2020 23:41 Ответить
Золотые были времена.Я тогда дом построил.Денег на всё хватало.Покупательная способность и кредиты делали своё дело.
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18.12.2020 08:23 Ответить
однозначно, декларують прибуток в місяць 2000-3000грн.з них податок а решта реалізованого товару йде чорним налом а там можуть суми сягати десятизнака мінімум а тут їм хвіст почали щемити.
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15.12.2020 22:39 Ответить
За Конституцією, народ України має право на повстання проти влади. А от права на повстання проти блазнів з Кварталу-95 нема... Так що, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку. Звинувачуйте тих, хто дав їй гранату.
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15.12.2020 21:35 Ответить
По ТВ вже пройшла інфа ..*Зажопівці * привезли харківських .
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15.12.2020 21:40 Ответить
Интересно, а если полицейским дать эбонитовые палочки, а ФОПов одеть в шерстяную одежду , то они смогут добывать электричество ?
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15.12.2020 21:43 Ответить
ФОПовские тетки и так в мохнатых махеровых рейтузах ходят.
украинские АЭС можно спокойно закрывать.....
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15.12.2020 21:59 Ответить
7 лет назад было то же самое...
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15.12.2020 21:44 Ответить
Ні. Тоді виходили не тільки підприємці. Виходили всі. Ось тут проблема.
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15.12.2020 21:47 Ответить
Это не Майдан. Это фопы. Когда до них дойдет, что Майдан крепко отличается от того, за что они вышли, им же будет легче, да и народа будет на порядки больше. Но пока это учеба на собственном горбу.
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15.12.2020 21:50 Ответить
Индюкович сбежал.....сбежит ли Зеля...
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15.12.2020 21:45 Ответить
Правильно, сбежит Зеля и будет возможкость вернуть Индюковича !Дёшь дежа вю!!!!
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15.12.2020 22:09 Ответить
Зеля сбежит отдыхать в Оман, притомился
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15.12.2020 22:19 Ответить
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 8546
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15.12.2020 21:47 Ответить
Бийте, хлопці ФОПівських овець добряче!
Вибивайте із їхніх порожніх голів ЗЕльоную дурь !!!!!
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15.12.2020 22:04 Ответить
Під кожним словом підписуюсь.
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16.12.2020 08:20 Ответить
Ну что ж, это похвально. Надеюсь, вы одеты не в шерстяные свитеры. А то ведь короткое замыкание запросто отхватить...
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15.12.2020 21:49 Ответить
....что на них напала "группа нетрезвых мужчин".....и принуждала к сожительству)......блад! одно и тоже одно и тоже. идите вы все в жопу!!
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15.12.2020 21:56 Ответить
Когда встал вопрос платить налоги, вот тут и встала вся дерьмовая рать против.Ну не будут платить налоги эти хряки, не будут и всё!
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15.12.2020 22:03 Ответить
Ти в кого собі речі купуєш?
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15.12.2020 22:11 Ответить
Так у них и покупаю, только у меня с зарплаты выщитываюN им на пенсии.
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15.12.2020 22:21 Ответить
Так не купуй, нащо ж ти їх годуєш, пролєтарію?
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15.12.2020 22:41 Ответить
Ти справді впевнений що там всі підприємці?Такой большой и в сказки веришь?????
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16.12.2020 19:23 Ответить
МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО ,ЕСЛИ ОДНОГО И ДРУГОГО ХРЯКА ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ТО, ОН ПЕРЕСТАНЕТ ПРОДАВАТЬ ТОВАР, ГДЕ ЛОГИКА?
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16.12.2020 19:28 Ответить
Ти з якого заводу?
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16.12.2020 19:31 Ответить
Якраз з того що платить податки
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16.12.2020 20:19 Ответить
Просто верніть єдиний податок зразка 2005-2010 років, тоді його платили ВСІ! І бюджету коштів вистачало...
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15.12.2020 22:11 Ответить
СССРа уже не будет.
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15.12.2020 22:49 Ответить
Причому тут ссср, якщо це дуже ліберальне законодавство було з мінімальним втручанням держави у бізнес - майже по Адаму Сміту)))
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15.12.2020 22:52 Ответить
КОгда коснулось их кармана вон как заныли, а когда за кловуна голосовали то у них во всём был виноват Порошенко..барига мародьор всё украл и жить им не давал..Ну теперь то при ЗЕкловуне зажили, а на демонстарцию собрались наверно что бы спасибо сказать ЗЕбубачке за конец эпохи бедности, ога??
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15.12.2020 22:10 Ответить
Правильно!!!! Янукович это сила!!!!!
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15.12.2020 22:19 Ответить
Они и голосовали за Януковича...вся рыговская кодла это и есть кремлёвские ЗЕслуги Урода...Портнов не даст соврать
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15.12.2020 23:26 Ответить
И что теперь ? Зелебобики никуда не денутся, они придурки по жизни. Если их не поправить они очередную сволочь изберут, а жизнь коротка.
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15.12.2020 23:48 Ответить
Хватит нести бред , что все ФОПы голосовали за ЗЕ🤬Самим не противно, что повелись на 4 штуки баксов зарплаты для учителей!
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15.12.2020 22:29 Ответить
А эти голосильщики сидят в подворотне , что бы сворой напасть на тех кто лучше их.
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15.12.2020 23:18 Ответить
Вийду тільки на антикорупційний (жорстокий) майдан. Всі інші мене не цікавлять.
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15.12.2020 22:55 Ответить
Полностью солидарен , но иногда нужен компромиссный союз.А там разберемся.
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15.12.2020 23:21 Ответить
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 1981
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15.12.2020 23:04 Ответить
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 2389
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15.12.2020 23:21 Ответить
Во-во, їх же переспорить не можна було, кидались наче дурні коли їм казали правду про Вовочку, от виявилося, що не наче.
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15.12.2020 23:22 Ответить
Оказываются люли помогают лечить зебилизм
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16.12.2020 00:06 Ответить
Лёд тронулся.

Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 1379

Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 8171

Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 2877
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16.12.2020 07:34 Ответить
Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 585
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16.12.2020 07:37 Ответить


Підприємці-протестувальники збираються заночувати на Майдані - Цензор.НЕТ 8958
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16.12.2020 07:42 Ответить
Тут народец окрысился на фопы. То как они голосили за писюна -позор на их головы. А вот насчет кассовых аппаратов вопрос спорный Почему у нас чиновники не платят налоги? С 37000 налог не платится вообще ( может в цифрах ошибаюсь , но где так ) Так какого хрена вы их пинаете ? Похоже на то как вы воняли на евробляхеров за то что они не такие лохи как вы.
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15.12.2020 23:13 Ответить
Так касовые может и нужны.. тут дело не в том что ФОПам отменить касовые, а в том что бы заставить чиновников платить на равне с ФОПами..
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15.12.2020 23:29 Ответить
Так отож. Закон должен быть один для всех! Только поясните мне, чего вы с таким воодушевлением проклинали евробляхеров. (К слову у меня машина с автосалона и я не фоп) Теперь ФОПы плохие, завидки берут или как?
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15.12.2020 23:43 Ответить
Тут кто то писал что нормальных Людей процентов 7. Похоже он прав.
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15.12.2020 23:15 Ответить
В Украине чуть больше--25%)))
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15.12.2020 23:20 Ответить
Все познается в сравнении. У соседей, наверное, уже 0,5% осталось - результат обратной селекции, начиная с 1917. Когда выгоднее, для выживания, быть мягко говоря недалеким. То, для нас, и 7% - счастье.
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16.12.2020 08:07 Ответить
С таким народцем надо голосовать за проститутку с окружной. Хуже точно не будет.
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15.12.2020 23:25 Ответить
"Группа нетрезвых мужчин" "Жалкая кучка отщепенцев" "нАемные шавки запада" - нафталинный перечень из сталинских сундуков кгб для обозначения народа , недовольного бандитской властью. Вот это и есть весь "милый и новый зеленский" до копейки.
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15.12.2020 23:29 Ответить
цепные псы имперского капитализма
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16.12.2020 11:38 Ответить
интересы олигархов не задеты сталобыть все закончится ничем .
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15.12.2020 23:33 Ответить
Вам там виднее
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15.12.2020 23:39 Ответить
Знаю таких, товару берут на 1000 000 та быльше за раз, податок в них 1000 гривен в мысяць.
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16.12.2020 00:16 Ответить
**** дебил. Ты пиши или на украинском уже полностью или на русском.
МЫЫсяць *****. Тьфу.
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16.12.2020 07:37 Ответить
Можно ли пристроиться на ночь к какой нибудь предпринимательнице в палатку? Имеется бордосское и нидерландский сыр.
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16.12.2020 00:17 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3237138/01921494-2c13-711d-8dac-507913683180
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16.12.2020 07:38 Ответить
Ну не томите. Где новости, ночевали или нет?
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16.12.2020 07:46 Ответить
Пусть только уберут за собой весь срач
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16.12.2020 08:03 Ответить
А не ці самі ФОООПи голосували за зелену жабу аби тільки не Порох ?
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16.12.2020 08:18 Ответить
Допустим они и что теперь ? Хочешь сидеть в дерьме как казламордые ? Сиди , тебя никто не беспокоит.
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16.12.2020 08:50 Ответить
Чуєш ти....казламордий! что тєперь, в гавнє всі від таких долбо%%ів...!!!!!!!!
Тепер хай зносять цю ***..дську владу...что тєперь...Тепер хай вигрібають дубінами...Хай вдівають пухові платки , а мінтам ********* палочки...І тепер пошутимо як ігральщик на роялі..
До хера тут козломордиє такі як ти...? Треба було не сракой думать а головами, 1,5 роки тому......
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16.12.2020 09:01 Ответить
ФОПы это дыра, мой знакомый выслал людей на митинг в Киев, чтоб все оставалось как есть, продает стройматериалы, у него каждую неделю новый ФОП чеки покупателям выдает... жирные бариги привыкли использовать фопы для уклонения уплаты от налогов и именно сейчас 90% их работников поперлись на митинги в Киев.
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16.12.2020 08:35 Ответить
Где то я уже слышал про барыг. Там еще выли что кто то на крови наживается..... А брата он не убил ?
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16.12.2020 08:47 Ответить
Я сегодня уже писал , что отличительной чертой ботов является то что они выползают стаей. Быстро срут и переползают на другую тему.
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16.12.2020 08:52 Ответить
А КОГО вы поддерживаете?
КТО эти несчастные ФОПы?
Илоны Маски из гаража?
Вы не пробовали открыть кафе на Крещатике?
Вы уверены, что это вам удастся просто так?
Без дяди в горадминистрации или мамы с мешком денег?
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16.12.2020 12:37 Ответить
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