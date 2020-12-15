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На Харьковщине задержана 71-летняя женщина, которая пыталась пронести в РФ 2 бутылки с наркотиками, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине пограничники задержали пожилую женщину, которая пыталась пронести в РФ наркотики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, среагировала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков. В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили.

"Впоследствии под верхней одеждой, а именно во внутренних карманах кофты, были обнаружены две небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим. Во время объяснений женщина заявила, что якобы не знала, что переносит", - говорится в сообщении.

Также смотрите: На границе с РФ на Харьковщине контрабандисты икры попали в ров и сожгли автомобиль, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сейчас гражданку Украины 1949 г.р. вместе с выявленным веществом передали сотрудникам правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.

Автор: 

Госпогранслужба (6475) контрабанда (2409) наркотики (2148) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+22
Считаю, бабушку надо отпустить с миром, наркоту она везла в кацапстан, пару копеек хотела заработать, а из тупых мосаалей невозможно сделать людей.
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15.12.2020 23:33
+20
Ну несла себе и несла. В Россию же. Человек борется, как может. Споить Россию-матушку, как Даллес завещал, и на наркоту подсадить.
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15.12.2020 23:23
+17
Отпустить!
Наградить!😂
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15.12.2020 23:35
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Які скоти підставляють стареньких?... Мабуть ті, що прикриваються ними, жінками і дітьми..
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15.12.2020 23:22 Ответить
похожа на цыганку - ты себя пожалей а не это гниду
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16.12.2020 10:16 Ответить
Ну несла себе и несла. В Россию же. Человек борется, как может. Споить Россию-матушку, как Даллес завещал, и на наркоту подсадить.
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15.12.2020 23:23 Ответить
Ого, пенсионеры выходят на наркотропу!
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15.12.2020 23:28 Ответить
Считаю, бабушку надо отпустить с миром, наркоту она везла в кацапстан, пару копеек хотела заработать, а из тупых мосаалей невозможно сделать людей.
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15.12.2020 23:33 Ответить
Не просто отпустить ,а наградить за помощь! На войне все методы хороши! Не один сепар сдох бы от передоза!
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16.12.2020 10:10 Ответить
Отпустить!
Наградить!😂
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15.12.2020 23:35 Ответить
Не мала баба клопоту, купила наркоти
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15.12.2020 23:43 Ответить
30 лет строгача..... И все...
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16.12.2020 00:52 Ответить
Пограничники Украины на страже здоровья Великороссов, из России нам шлют боевиков, танки а мы трепетно заботимся о здоровье российских нариков
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16.12.2020 02:28 Ответить
Яка ж сенсанційна новина!
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16.12.2020 06:37 Ответить
Предприимчивость и находчивость - не какой то там старушечий мак!
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16.12.2020 08:33 Ответить
Саджати прикордонників, а жінці подяку оголосити!!!
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16.12.2020 09:33 Ответить
и не побоялись, вот пример истинной отваги и решительности
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16.12.2020 09:49 Ответить
бабулька хотела добро сделать - уничтожить расийско-кацапских оккупантов на их территории... так теперь, логически, выходит, что погранфайска Украины препятствуют поднятию народного восстания на расии против путинского режима и умерщвлению живой силы противника... вон надька савченко за год сидения в кацапской тюрьме была удостоена звания героя Украины... так она нарушила приказ командира, покрыла его своим органом и ушла назло... а бабулька осознано шла наносить ущерб врагу!
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16.12.2020 10:02 Ответить
несла для личного употребления
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16.12.2020 10:12 Ответить
Нєееее, ну дурачйо!!!!!
Вияснить чине збувала на території України, якщо ні то призначити пожиттєву степендію і подяку винести!
От дебіли при владі!
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16.12.2020 10:20 Ответить
какими наркотикамииии?
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16.12.2020 10:39 Ответить
Тот кто подрывает экономику РФ, должен иметь возможность беспрепятственного перемещения! Но чиновнику захотелось погонов и благодарностей в ущерб интересам государства. Деньги, не потраченные на наркоту в стане врага, экономят его ресурсы против Украины.
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16.12.2020 11:28 Ответить
 
 