На Харьковщине задержана 71-летняя женщина, которая пыталась пронести в РФ 2 бутылки с наркотиками, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине пограничники задержали пожилую женщину, которая пыталась пронести в РФ наркотики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сначала на гражданку Украины, которая шла пешком в Россию, среагировала служебная собака, натренированная на поиск наркотиков. В ходе дальнейшей проверки женщина всячески пыталась отвлечь собаку подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили.
"Впоследствии под верхней одеждой, а именно во внутренних карманах кофты, были обнаружены две небольшие бутылки с 430 граммами вещества, которое, скорее всего, является наркотическим. Во время объяснений женщина заявила, что якобы не знала, что переносит", - говорится в сообщении.
Сейчас гражданку Украины 1949 г.р. вместе с выявленным веществом передали сотрудникам правоохранительных органов. Продолжается экспертиза.
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Наградить!😂
Вияснить чине збувала на території України, якщо ні то призначити пожиттєву степендію і подяку винести!
От дебіли при владі!