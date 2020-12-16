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Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной. Статистика по госпитализации "пугающая", - Степанов. ВИДЕО

Ситуация с COVID-19 в Украине остается напряженной. За сутки госпитализировали 3242 человека, что является "пугающей статистикой", но, при этом, выписано из стационаров 3473 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

"На сегодняшний день мы видим определенную такую стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но все же нам удалось полностью остановить рост числа больных коронавирусной болезнью. 10 тыс. 622 заболевших за прошедшие сутки при почти 12,5 тыс. выздоровевших. Я думаю, что многие из вас глядя на эти цифры в том числе смотрит на статистику по госпитализированных., уверен, что эта статистика пугает (достаточно высокие цифры) по госпитализации - 3242 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки. Но, при этом, количество выписанных у нас составляет 3473 человека, то есть, почти на 200 человек больше было выписано из стационаров", - сообщил Степанов.

Он отметил, что на сегоднний день в Украине более 34 тыс. коек с подведенным кислородом, и в Минздраве продолжают увеличивать их количество, поскольку Минздрав готовится к разному развитию событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 264 человека, выявлены 10 622 новых случая, выздоровели - 12 549

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Лякаюча у нас тільки непрофесійність уряду, тому прем'єра потрібно міняти, не може бути два непрофесіонала на вищих посадах. У нас вже Президент непрофесіонал, тому прем'єр має бути суперпрофесіоналом, щоб працювати за двох! Степанова та Радуцького потрібно просто арештовувати і саджати на довічне з конфіскацією! Ці два непрофесіонала та корупціонера вбили тисячі хворих на коронавірус та інші хвороби, своєю бездіяльністю та ідіотськими рішеннями!
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16.12.2020 10:19
+3
Вчера писал, что ситуация стабилизировалась, сегодня напряженная, не пойму вас.
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16.12.2020 10:21
+3
Врачи и прочие санитары дали подписку о неразглашении...,те кто не дал уволились...
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16.12.2020 10:25
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Лякаюча у нас тільки непрофесійність уряду, тому прем'єра потрібно міняти, не може бути два непрофесіонала на вищих посадах. У нас вже Президент непрофесіонал, тому прем'єр має бути суперпрофесіоналом, щоб працювати за двох! Степанова та Радуцького потрібно просто арештовувати і саджати на довічне з конфіскацією! Ці два непрофесіонала та корупціонера вбили тисячі хворих на коронавірус та інші хвороби, своєю бездіяльністю та ідіотськими рішеннями!
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16.12.2020 10:19 Ответить
Вчера писал, что ситуация стабилизировалась, сегодня напряженная, не пойму вас.
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16.12.2020 10:21 Ответить
Ковидных больных па тиливизиру показывать запрещено...Гостайна...
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16.12.2020 10:22 Ответить
тю, та не страшнее вдохновенной игры на рояле, с ней также, как и с ковидом никто справится не может
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16.12.2020 10:23 Ответить
Ты там , Степаныч, подправляй статистику соответственно политическому моменту
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16.12.2020 10:23 Ответить
Статистика у степашки гнется вместе с линией партии...
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16.12.2020 10:30 Ответить
Врачи и прочие санитары дали подписку о неразглашении...,те кто не дал уволились...
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16.12.2020 10:25 Ответить
Вылечились 3473 человека от Ковида....видать Аспирина закупили тонну и малую телегу
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16.12.2020 10:27 Ответить
уже да же "пугающая" ? ну-ну...
а ковидный фонд жеж еще не весь пошматован? так чего пугаться?...или весь???
пол декабря и еще январь будет без денег...ибо старый бюджет закрыт (что осталось кинут...абы куда...может ахметке долги спишут...может еще шо-то) а новый бюджет с 1-го января не заработает...так всегда было... дай Бог чтоб хотя бы к концу января началось бы хоть какое-то финансирование держпрограмм и выплат (хотя... с аткудава там что-то возникнет? )
поэтому - да! пугающее...как и локдаун от лохдауна !
люди! не прожерайте сразу в новогоднюю ночь все запасы)))) вредно! ))) и пугающе
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16.12.2020 10:28 Ответить
Может дозу асфальта нужно увеличить?? Авось поможет...
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16.12.2020 10:29 Ответить
Вдруг Заболел ты на ОРВИ
Ты на сайте молчи и не Ори
Выпей молча залпом Аспирин
Это не кремлевский Дерьмомицин
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16.12.2020 10:34 Ответить
Сколько выписали сколько и положили. Койкоместа - это прибыль.
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16.12.2020 10:35 Ответить
Ничего личного,немного бизнеса и коммерческая тайна тут не при делах
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16.12.2020 10:37 Ответить
Виктор Ведмедчук упорно настаивает купить для Украины у кума Путлера "Спутник"...,Ой не спроста все это затеяли...
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16.12.2020 10:39 Ответить
Для чего-то "пугающего" у вас Голубовская есть.
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16.12.2020 10:48 Ответить
Статистику по смертям перестали публиковать, уж слишком явно подтасовка вылезает. Ну не может быть такое число умерших при такои количестве заболевших. Уж очень хочется локдаун, а тут такой облом.
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16.12.2020 10:56 Ответить
Прям як у кіно "В бой идут одни старики" - всё в порядке, падаю! так і у Степанова - ситуація стабілізувалась - кожен день кількість хворих збільшується на однаковий відсоток.
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16.12.2020 11:21 Ответить
Пустопорожній пиз.абол. Брехня уведена в ранг державної політики.
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16.12.2020 12:27 Ответить
 
 