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Кулеба о диалоге с Россией: Этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении РФ не будет ни безопасности, ни процветания Украины. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако, украинское общество не готово к этому.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на конференции "Дипломатия-2021", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украине не убежать от географии и украинцам нужно это понимать.

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"В обществе слишком много эмоций, чтобы говорить о России - поэтому любой, кто будет говорить об этом, будет маркирован как предатель или как фанатик - но этот разговор очень нужен. Без стратегии в отношении России не будет ни безопасности, ни процветания Украины", - считает Кулеба.

Автор: 

дипломатия (1463) переговоры (4961) россия (95546) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+45
Стратегия сейчас может быть только одна - сильная армия и сильный украинский президент
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16.12.2020 12:31
+41
стратегія повинна бути одна....московія повинна бути зруйнована
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16.12.2020 12:31
+25
А вот вам і план "бе".
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16.12.2020 12:35
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стратегія повинна бути одна....московія повинна бути зруйнована
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16.12.2020 12:31 Ответить
Похожие разговоры были в 1918, потом - голодомор, репрессии, ГУЛАГ, пытки и расстрелы
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16.12.2020 15:07 Ответить
Стратегия сейчас может быть только одна - сильная армия и сильный украинский президент
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16.12.2020 12:31 Ответить
ну за армію я згоден, а от президент повинен бути не "сильний", а просто не безтямний, бо такі олігархічні "сильні гетьмани" як лукашенка, ху№ло, алієв чи ердоган нам непотрібні, це для людей з рабським менталітетом
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16.12.2020 21:01 Ответить
Как там , вектор внешней политики развернулся ? Украина устала от революций , но ещё одну акцию "ссаными тряпками" выдержит .
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16.12.2020 12:33 Ответить
Россия спит и видит как бы помочь Украине в процветание и мира, правда есть проблема,им тяжело будет объяснить своему народу как так получилось,со всеми ресурсами они живут плохо а Украина процветает.
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16.12.2020 12:34 Ответить
"Тот, кто к тебе придет просить о перемирии с врагом, и есть предатель в твоей организации!" - Крестный отец, часть 2
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16.12.2020 12:34 Ответить
А вот вам і план "бе".
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16.12.2020 12:35 Ответить
Да защита от нее нужна, уже столько с ней надоговаривались и надиалогились, что уже часть государство оккупирована все государство под угрозой.
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16.12.2020 12:35 Ответить
Это что то новое Дошло !!
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16.12.2020 12:35 Ответить
Кулєба..куляулоба..щось насувається ...
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16.12.2020 12:36 Ответить
Що він має на увазі, яка стратегія і "говорити"? Говорити ракетами? "українське суспільство ще не готове до стратегії..." Йолоп зебєні чи кацапіздана.
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16.12.2020 20:37 Ответить
Хотите получить теплое местечко в юго-западном федеральном округе? И не мечтайте, все равно кинут.
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16.12.2020 12:36 Ответить
ІмбИцили зелені. Терпіли і зрадники.
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16.12.2020 12:37 Ответить
Тренировки ракетчиков в стрельбе по Хмельницкой области очень способствует этому диалогу. И кстати.... Все предыдущие 30 лет был и диалог, и все остальное. Только вот процветания не было(в самой России, кстати, тоже). Неплохо было бы помнить этот факт перед тем, как рассказывать сказки.
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16.12.2020 12:37 Ответить
Тільки у зелених колаборантів цей діалог чомусь весь час зводиться до: чєво ізволітє?
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16.12.2020 12:38 Ответить
ну прямо таки вылитый папанька-комсомолист, а в будущем посёл в некоторых странах... вот из-за таких проституток как куляйба и политика Украины - бесплатная придорожная шалава...
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16.12.2020 12:38 Ответить
еще один любитель искать в глазах путина любоф и желание закончить войну...
зеленое ничтожество без достоинства..
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16.12.2020 12:38 Ответить
зелино "творчество" под вопросом .
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16.12.2020 12:40 Ответить
Дебилы мля !!! Все переговоры с кацапами заканчиваются ********** - они понимают только силу - когда им стучат по рогам кувалдой !!!
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16.12.2020 12:39 Ответить
Ее уже 10 лет как нет. дБл б..
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16.12.2020 12:41 Ответить
О каком диалоге эта кулеба глаголит?!
Что ты собираешься русским сказать? Стыдить? Просить? Угрожать? Взятку предложить?
Или будешь, как буба, просто в глаза заглядывать?!
Пока мы слабы, русские будут давить. Они не Украину, они вас ни в хер не ставят.
А мы будем слабы, пока вы, плесень зеленая, у власти остаетесь.
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16.12.2020 12:42 Ответить
не так. Мы будем слабы пока 73% неселения мечтают не о свободе а о колбасе по 2,20.
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16.12.2020 12:48 Ответить
щас ковбаса по 220 - і у вас є свобода?
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16.12.2020 15:03 Ответить
да-да, знаем - "свободу на хлеб не намажешь".
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16.12.2020 15:07 Ответить
однозначно. Так що там з свободою з ковбасою по 220?
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16.12.2020 15:11 Ответить
все ровно наоборот-"нужно иметь стратегию,что бы разговаривать с рашистом," Будапештские Хельсинские минские "нормандские" разговоры с рашистом привели ровно туда откуда они начались к рашистскому ********* ,
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16.12.2020 12:45 Ответить
Vsio, sdulsia i gotov na poklon i nizkij poklon, vot toljko tuzemci meshajet, strashno novim gospodam ukraincov, a vedj mogut i povesitj visje zemli.
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16.12.2020 12:46 Ответить
"Рим" должен быть уничтожен,- вот и вся стратегия.
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16.12.2020 12:49 Ответить
Від розмов нашої влади нічого не зміниться бо московія має одну стратегію = захват всієї Української Землі , що є в головах москалів - стратегія капітуляції України . Всі інші пропозиції ними вже 7 років відкидаються і це продовжиться і на далі ! Тому треба будувати свою Україну і почати з самого початку : створити Державний "Інститут Громадянства" і почати нарешті по міжнародним правилам проводити процедуру ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ і тільки після цього Виборче Право ! Тоді ОДНОДУМЦІ і будуть будувати , а не як зараз Лебідь, Рак і Щука знищувати нашу Країну!!!!
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16.12.2020 12:49 Ответить
Думаю , что с россией только Монолог, диалогом и не пахнет, а если и Пахнет , то только дерьмом с российской стороны.
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16.12.2020 12:50 Ответить
Да что он,чёрт побери такое несёт?!
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16.12.2020 12:50 Ответить
О как... Уже стратегия с Россией нужна. Ну-ну..
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16.12.2020 12:50 Ответить
Через 2 года при власти дошло, что оказывается нужна стратегия, правда, что это такое не совсем понятно.
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16.12.2020 12:56 Ответить
Что там не понятного: стратегия приблизительно такая: ирыбку сьесть и...
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16.12.2020 12:57 Ответить
Найкращщий діалог з кацапами - через проріз прицілу... Тоді він з ними найбільш конструктивний...
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16.12.2020 12:51 Ответить
Рядом с РоССией никакой безопасности и процветания не будет!! МОжет быть только НАТО спасет Украину!
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16.12.2020 12:54 Ответить
Турки спасут и Азербайджан этому пример ну или штаты и британцы.На остальных европидаров и надеяться не стоит ,они сами жопы раше подставят если вдруг те начнут любые телодвижения в их сторону и немцы с их сп-2 да и венгры с макаронниками яркий тому пример .Единственное ,что их ещё удерживает от уступок в пользу раши за счёт нашей страны это позиция соединённых штатов
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16.12.2020 13:37 Ответить
РФ надо развалить холодной войной, потому что пока будет РФ, то до тех пор они будут пытаться захватить Украину и будут срать Украине.
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16.12.2020 12:58 Ответить
Кулеба про діалог з Росією: Ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо РФ не буде ні безпеки, ні процвітання України - Цензор.НЕТ 5484
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16.12.2020 13:00 Ответить
Коли вже почнете думати українською?
"...Гірше за війну з росією..."
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16.12.2020 13:57 Ответить
Ще один зелебенський стратег хоче побачити мир в очах паРаші!
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16.12.2020 13:11 Ответить
Диалог с РФ один!!!! Мы никто , а они россияне!!!Сделать так как хочет путинская шайка!!!!
Или нет диалога!!!! Какой диалог? Что придуряться?Перед кем?
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16.12.2020 13:12 Ответить
Какой диалог может быть со страной рабов и говна оккупировавшей твою землю и убившей десятки тысяч украинцев на украинской земле? Искать с террористами безопасность и процветание - нужно быть полным идиотом, печально когда ты идиоты и предатели сидят в креслах министров. Московия просто должна сдохнуть во благо Украины, Грузии, Молодовы и всех оккупированных рашистами территорий, принеся этим благо и безопасность для всего мира.
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16.12.2020 13:13 Ответить
Кулеба ,пусть ответит на один вопрос . Вот предположим его ограбили в собственном доме и изнасиловали жену ,детей заперли в подвале 🤔🤦 Что он будет делать ? Дальше продолжать диалог с этими бандитами или он попытается их наказать . Что за бред он несёт ,какой диалог ? Русня напала на Украину ,значит нужно врагу дать адекватный ответ 😡😡😡
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16.12.2020 13:16 Ответить
Він не українець, і тому капітуляція йому навіть на руку. Начхати таким на національну гідність українців.
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16.12.2020 20:50 Ответить
Дело в том, господин Кулеба, что в отличие от тебя "общество" знает что "вести диалог" с гопниками из подворотни, дело бесполезное. И если бы ты, господин Кулеба, был частью этого самого общества, а не тепличным мажором, то и ты бы это знал.
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16.12.2020 13:16 Ответить
Наталья Киенко , в источнике был Карфаген 🤔🙄🤫
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16.12.2020 13:19 Ответить
Переговоры с оккупантом могут быть не дольше автоматной очереди.
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16.12.2020 13:23 Ответить
Історична ходьба по граблям продовжується.
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16.12.2020 13:23 Ответить
та вже була така стратегія. Дядько, ти дурень?
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16.12.2020 13:31 Ответить
кулеба- твоё место.., в ростове.
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16.12.2020 13:48 Ответить
От тварини сопливі, мало їм голодомору, ніфіга не навчило. Москалів тільки товкти треба і як пса на цепу утримувати.
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16.12.2020 13:52 Ответить
Просто очешуевший предатель.
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16.12.2020 13:59 Ответить
Интересно через сколько часов бы его расстреляли в 1941 году за пропаганду диалога с Германией.
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16.12.2020 14:04 Ответить
Видимо в Украине предатели в почете, раз Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба никакого не опасаясь говорит такие вещи, похоже история 1918-1933 ничему не научила.
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16.12.2020 14:52 Ответить
Депутат ГосДумы РФ - "Мне что теперь в Крыму отдыхать, уроды???!!!"
Кулеба про діалог з Росією: Ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо РФ не буде ні безпеки, ні процвітання України - Цензор.НЕТ 2357
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16.12.2020 15:03 Ответить
О як гидота квартально-слугоуродівська заспівала по-новому. Оркестр та хліб-сіль ***** та ************* 3,14дарасу підголтували вже для зустрічі у Києві?!
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16.12.2020 15:14 Ответить
Поки існує фєдєрастія, не буде Україні покою.
Україні тре не лизатись зі сколеновстанією, а мочити її, разом з союзниками, поки не розвалиться на нормальні национальні країни...
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16.12.2020 15:33 Ответить
Какая может быть стратегия со страной, договоры с которой не стоят бумаги, на которой написаны ?
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16.12.2020 15:51 Ответить
Путинская туалетная бумага, эта зелёная шпана! Всё куда-то заглядывают...
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16.12.2020 16:38 Ответить
А разве россия не провела его в декабре прошлого года решив все свои вопросы,или вы думаете можно бесплатно заглядывать в глаза путину?
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16.12.2020 16:52 Ответить
Цьому мИнистру повчити б історію, зрозуміти, що ЗАВЖДИ руцька свинота була підлою, брехловю та підступною паскудотую. ЗАВЖДИ.
Руцьке швайне морило голодом СВІЙ народ, влаштувало ГУЛАГи, просрало 2 світову війну, кидало чужі держави, ігнорувало договори. Про що можна говорити з москалями? Це не люди - це біовідходи. чим раніше останній москаль сдохне тим краще. Вони всі такі в домінуючій більшості. Не треба з ними "дагавриваться" - вони кинуть,як кидали сотні раз і чужих і своїх. Це скот, це лайно.
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16.12.2020 19:45 Ответить
Раша Г'уд бай!
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16.12.2020 20:54 Ответить
https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3001555649944564 Сергей Гармаш: На ТКГ случился очередной скандал. Но впервые с использованием грязной нецензурной брани
Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани. Поскольку это касалось непосредственно меня, то я сначала отведу душу - поёрничаю (имею право - это моя личная страница, а не паблик делегации!), а потом сделаю серьезные выводы.
Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ. При этом, они обращались к Первому Президенту Украины с провокативными вопросами и требовали ответа, представляет ли он на переговорах государство или себя лично. Чтоб избавить Леонида Макаровича от необходимости опускаться до их уровня, я предложил ответить вместо него. И глава делегации делегировал мне возможность аргументировать позицию делегации относительно заданных вопросов.
Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. Вот в ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы ДНР" (у них прям семейный подряд по обслуживанию Пушилина), с искаженным от злости лицом (а ведь всегда такой пупсик!) назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении. Поскольку я такого эпизода не помню (но если он будет настаивать, то вспомню и расскажу обязательно, во всех подробностях) то я воспринял это как грубое оскорбление. Причем совершенно не объективное, поскольку та же госпожа Никанорова, его сестра, всегда во время моих выступлений сначала впадает в истерику, а потом вообще убегает. Вероятно - в туалет. У женщин есть такая особенность - писаться от счастья при виде кумира. Более того, пока госпожа Никанорова справлялась с наплывами эмоций, в монитор вчера вылезло алкоголичное лицо некой Майи Пироговой, что тоже подтвердило приятный для меня факт - я нравлюсь даже старушкам. Вот истерики со стороны господина Дейнеги, приглашенного РФ из ОРЛОУ, в этом плане кажутся действительно несколько пикантными…
К сожалению, на госпожу Грау, представителя председателя ОБСЕ в ТКГ, я такого эффекта не произвожу. Потому что она сначала пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить, и мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации вправе делегировать свое слово, кому он посчитает нужным. А затем, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтоб призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление.
Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции - не последовало.
Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ.
Кроме того, вчерашний инцидент, показал несостоятельность ОБСЕ, как модератора переговоров. Поскольку нынешняя команда этой организации в "Минске", игнорируя необходимость создания сторонам равных условий для диалога, не определив официального статуса участников и не замечая открытых манипуляций и подмены понятий, создает напряженность между ними. Хотя, ее можно было бы избежать, если бы ОБСЕ была более гибкой в "традициях" (единственно которыми, собственно, и объясняется субъективизация российских представителей из ОРДЛОУ)(, и принципиальной в выполнении Минских соглашений.
Именно в результате "пророссийского" модерирования ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен. Потому что невозможен диалог между "министрами" и "кто они такие?". Я считаю, что после вчерашнего инцидента любые разговоры о "диалогах с общественностью", идеи "консультативных советов" и прочих фикций о "прямом диалоге" не имеют права даже на озвучивание. По крайней мере, пока не поменяется состав российской делегации. Российские марионетки в Донецке и Луганске ненавидят нас, они боятся окончания конфликта, потому что для них это будет означать окончание их зарплат и статусов, а потому они закрывают нам рты, грязно оскорбляют и всячески демонстрируют, что мы, жители Донбасса, изгнанные ими из наших домов, - никто.
Более того, вчерашний диалог показал уровень новой "элиты" Донбасса. А поскольку я, и другие члены нашей делегации, получали образование не на Крытом рынке, и не на зоне, то нам действительно трудно будет общаться с теми, кто прямо демонстрирует свое неуважение и оскорбляет нас.
Я надеюсь, что вчерашний инцидент получит соответствующую реакцию со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ. Я жду извинений от ОБСЕ, "не замечающей" прямых оскорблений членов украинской делегации; от делегации РФ, пригласившей хамов для участия в переговорах; и непосредственно от брата подруги Пушилина Никаноровой (они с "главой" даже прописаны в России по одному адресу), позволившего себе использовать лексику, обычную в "админисрации главы" "республики", но неприемлемую для дипломатических процессов. В противном случае я воспользуюсь прецедентом и тоже откажусь от правила использования на переговорах только "минской лексики". Также, я буду обращаться к политическим и общественным организациям Украины за помощью в отстаивании права переселенцев принимать участие в формировании модели будущего украинского Донбасса в ТКГ. Я не прошу никакого "особого статуса" для себя, я требую равных возможностей для конструктивного, аргументированного диалога в ходе переговоров. И я добьюсь этого! Без нас, жителей Донбасса с патриотической позицией, судьбу нашей малой родины никто решать не будет! Ни России, ни "ДНР", ни ОПЗЖопии там не будет! Вода камень точит!
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18.12.2020 10:09 Ответить
 
 