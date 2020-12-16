Кличко: Генподрядчик заменит электроопоры на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные автомобили. ВИДЕО

Опоры освещения на Шулявском мосту в Киеве генподрядчик будет менять за свой счет, он также должен компенсировать убытки владельцам поврежденных при падении опор автомобилей.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Помимо того столичная "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" как заказчик строительства обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

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Мэр столицы напомнил, что вчера он и "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" обратились к правоохранителям с тем, чтобы установить причины падения трех опор, чтобы виновные в этом понесли ответственность.

"Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это - моя репутация!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, 15 декабря очевидцы сообщили, что на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.