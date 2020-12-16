Кличко: Генподрядчик заменит электроопоры на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные автомобили. ВИДЕО
Опоры освещения на Шулявском мосту в Киеве генподрядчик будет менять за свой счет, он также должен компенсировать убытки владельцам поврежденных при падении опор автомобилей.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в среду.
Помимо того столичная "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" как заказчик строительства обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.
Мэр столицы напомнил, что вчера он и "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" обратились к правоохранителям с тем, чтобы установить причины падения трех опор, чтобы виновные в этом понесли ответственность.
"Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это - моя репутация!" - подчеркнул Кличко.
Напомним, 15 декабря очевидцы сообщили, что на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.
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и детей из садиков)))
есть технадзор - и этого должно быть достаточно
есть вариант поставки некачественного металла подрядчику
сертификат есть - а качество не то
а экспертизу никто заказывать на такое не станет
будут верить сертификатаи от поставщика
интересно почитать договор обслуживания, ну и суммы оплат в год по ним))))
будучи дояркой или продавцом овощей????)))
дбн, снип
начните еще атомный реактор колхозом проверять)))
уже клоуны в раде
то еще в строительство пятак начнут сунуть
их подписует технадзор
специально приглашают на время монтажа
Микитась. Поворозник, Кличко ... миллиард на троих?! сцуки (с)
есть проект и согластно его он и смонтировал узел
технадзор принял ( согластно экспертизе проекта )
так шо есть 2 вопроса
или запроектировали криво(вилы проектантам и экспертам)
или качество сварки - шлак ( вилы стройорганизации и технадзору)
на фото видно обрыв сварного шва по "юбке" крепления плащадки опоры
как по мне - проектант дурко
болты на месте)))
а вот шов на стакане разрушен
https://www.google.com/amp/s/uazmi.net/news/amp/h65n1mFD7m2LpM3ASkvTCU
Єднаймося!
Более того, я тебя открытым текстом скажу - ДА, проблема не в зеленском, проблема в дебилах, которые за него проголосовали. Зеленского время пройдет - а дебилы за очередное говно проголосуют. И ДА, проблема не в путлере, а в кацапах и их кацапошовинизме, они спят и видят как захватить что-то у соседа. Завтра поганого х..йла сместит хороший навальный и начнутся танцы с бубном в стиле - "как же можно отдать крым, там же люди, нельзя просто так взять и отдать крым".
Так что мимо, вова, прицеливайся лучше.
И не смей со мной про логику говорить, школу закончи для начала.
Т.е. "Рафик не в чем не виноват". Прораб плохой. А Кличко никакого отношения не имеет к тому что в Киеве творится. Прораб из воздуха материализовался. А деньги ему МВФ платит, а не бюджет Киева.
Ты прав: пойду-ка я в школу. Там у школьников получше с логикой чем у тебя.
Я не утверждаю, что Кличко не при делах, но отрицаю его активное участие в закручивании гаек конкретного моста. Я утверждаю, что исправлять ошибку должны конкретные исполнители, а не абстрактные вожди. Спорить будешь?
Твои аргументы и сравнение с путиным и зеленским не проходят, в том числе, потому что ты сравниваешь позитив кейс с негатив кейсом, -- Кличко хотел сделать как лучше (но у него не получилось) -- Зеленский делает плохо героям майдана, Путин делает нехорошо для Украины.
"Активное участие" - это очевидная и не требующая обсуждений тема. Речь об ответственности руководителя. Я же не говорю, что виноват мэр Днепра или Одессы. Я даже не говорю, что виноват Зеленский (хотя как президент он отвечает за все что происходит в стране). И дело не в том "кто и как исправит упавшие столбы". Это тоже очевидно и понятно. Дело в ОТВЕТСТВЕННОСТИ! И первый шаг - это признание такой ответственности. А что же наш славный Кличко? Признал? Осознал? Извинился? Может быть что-то сделал, что бы подобного не повторилось в будущем? (А я уверяю тебя что повторится!)
Ведь это репу-тация.
Репа - штука серьёзная.
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Бо більше до цього нікому нема справи.
Дехто вже відпочивати поїхав, бо занадто переобтяжив свою сраку у найвищому кабінеті
Подивимось, як швидко він владнає цю проблему
и ловить ссыкунов по лифтам)))
лииично)))
От ти шо робиш, коли щось треба , а в самого часу немає, ну, скажімо на ремонт квартири ? Береш гроші і знаходиш людей що це роблять.Коли ж до тебе гості прийшли, то що ти їм кажеш ? "Я зробив ремонт квартири" !
Он будет ржаветь и прогибаться - медленно и постепенно.
нужны манегеры ручные
шоб украсть поболе...
инженер в возрасте 50 лет со стажем в 25 лет
работу не найдет в Украине
а в США за неделю
А - лучше на публичные повешения, чтобы потом можно было подойти и плюнуть.
И чтобы детки воров это видели.
спикером даже Кличко согласился подрабатывать.
Маэш докази , відео , аудіо - виложи !
Не маєш ,надумав собі , то іди нах...