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Кличко: Генподрядчик заменит электроопоры на Шулявском мосту за свой счет и выплатит компенсации за поврежденные автомобили. ВИДЕО

Опоры освещения на Шулявском мосту в Киеве генподрядчик будет менять за свой счет, он также должен компенсировать убытки владельцам поврежденных при падении опор автомобилей.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - подчеркнул Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Помимо того столичная "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" как заказчик строительства обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Читайте также: По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева

Мэр столицы напомнил, что вчера он и "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" обратились к правоохранителям с тем, чтобы установить причины падения трех опор, чтобы виновные в этом понесли ответственность.

"Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего! Потому что понимаю, что это - моя репутация!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, 15 декабря очевидцы сообщили, что на Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения, перекрыв движение по путепроводу.

Киев (25524) Кличко Виталий (4640) Шулявский мост (31)


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Топ комментарии
+8
больше всего улыбают меня те люди, которые каждый про.б прорабов валят лично на Кличко =) Это типа как если бы программист Вася Пупкин штамповал багу за багой, но при этом в своих же багах обвинял бы лично Билла Гейтса.
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16.12.2020 13:16
+7
так они есть
дбн, снип
начните еще атомный реактор колхозом проверять)))
уже клоуны в раде
то еще в строительство пятак начнут сунуть
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16.12.2020 13:23
+6
а как вы определите марку стали крепежа????
будучи дояркой или продавцом овощей????)))
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16.12.2020 13:16
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Правила форума Совет форумчан
еще спортлото привлеките
и детей из садиков)))
есть технадзор - и этого должно быть достаточно
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16.12.2020 13:13 Ответить
Генпродрядчик має сісти в тюрму разом з Кличком!
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16.12.2020 13:14 Ответить
это еще доказать нужно
есть вариант поставки некачественного металла подрядчику
сертификат есть - а качество не то
а экспертизу никто заказывать на такое не станет
будут верить сертификатаи от поставщика
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16.12.2020 13:29 Ответить
Три стовби впали, могли загинути люди, масово. Ці стовби могли впасти на маршрутку і там було б мясо! Це щастя що нікого не вбило! Нікого не гребе хто поставляв неякісну продукцію! Відповідальний за результат - генпідрядник та мер ОСОБИСТО! От і сидіти в тюрмі вони мають ОСОБИСТО!
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16.12.2020 14:45 Ответить
А замість Кличка поставимо жОПОВА, так "Ігор" ? Як же вам Кличко як кістка в горлі, так само як був Порох
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16.12.2020 23:50 Ответить
разом із зеленським
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16.12.2020 13:38 Ответить
То був мій жарт з помилкою при публікації. Довелося видалити.
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16.12.2020 13:15 Ответить
Кличко: Генпідрядник замінить електроопори на Шулявському мосту за свій рахунок і виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі - Цензор.НЕТ 5935
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16.12.2020 16:19 Ответить
50 лет???
интересно почитать договор обслуживания, ну и суммы оплат в год по ним))))
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16.12.2020 13:12 Ответить
Приймати нові болти, гайки та кріплення стовпів - під наглядом народного контролю та інших громадських спілок і організацій.
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16.12.2020 13:14 Ответить
а как вы определите марку стали крепежа????
будучи дояркой или продавцом овощей????)))
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16.12.2020 13:16 Ответить
Розробити спеціальні інструкції.
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16.12.2020 13:18 Ответить
так они есть
дбн, снип
начните еще атомный реактор колхозом проверять)))
уже клоуны в раде
то еще в строительство пятак начнут сунуть
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16.12.2020 13:23 Ответить
а як ти приймеш скритий болт? попросиш розкуртити і при тобі зарутити ще раз? це тре над душою стоять. Окрім того питання про якість "над душою стоящих" теж існує.
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16.12.2020 13:19 Ответить
есть акты скрытых работ)))
их подписует технадзор
специально приглашают на время монтажа
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16.12.2020 13:26 Ответить
Да , - Это уже подход Деловой , а не бегать руки вверх и Что делать.
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16.12.2020 13:15 Ответить
Вопрос о столбах упавших на Шулявский мост состоит не в том, - "почему они упали?". ... Вопрос состоит в том, - "Как они до сих пор стояли в НЕЗАКРЕПЛЕННОМ состоянии !"

Микитась. Поворозник, Кличко ... миллиард на троих?! сцуки (с)
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16.12.2020 13:15 Ответить
Трималися, певно, на повітряних лініях зв'язку та електропередач.
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16.12.2020 13:16 Ответить
больше всего улыбают меня те люди, которые каждый про.б прорабов валят лично на Кличко =) Это типа как если бы программист Вася Пупкин штамповал багу за багой, но при этом в своих же багах обвинял бы лично Билла Гейтса.
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16.12.2020 13:16 Ответить
прорабу пх
есть проект и согластно его он и смонтировал узел
технадзор принял ( согластно экспертизе проекта )
так шо есть 2 вопроса
или запроектировали криво(вилы проектантам и экспертам)
или качество сварки - шлак ( вилы стройорганизации и технадзору)
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16.12.2020 13:20 Ответить
болти перервало, затягнули "від душі" без динамометричного ключа,і якогось невеликого зусилля хватило щоб перервало болти
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16.12.2020 14:32 Ответить
Сам особисто затягував такі болти до момента , що переривається пополам.Там стадія коли метал "тече" не виражена, бо вуглецю багато, болти ламаються як лід
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16.12.2020 14:41 Ответить
как раз метизы и выдержали
на фото видно обрыв сварного шва по "юбке" крепления плащадки опоры
как по мне - проектант дурко
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16.12.2020 15:56 Ответить
я дивився 2 відео і бачив перервані болти, яке фото дивитися і де? Проектант дурко не може бути, він дивиться В ДБНи і в технічне завдання, він як калькулятор, але коли помилився в розрахунках, то попав.Може сварний накосячив, варив простими електродами, де треба було легованими
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16.12.2020 18:21 Ответить
тут наглядно все видно
болты на месте)))
а вот шов на стакане разрушен
https://www.google.com/amp/s/uazmi.net/news/amp/h65n1mFD7m2LpM3ASkvTCU
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16.12.2020 22:45 Ответить
спасибі, получається болти цілі, просто короткі, я думав що їх перервало, а площадка з різьбовими втулками не була приварина зовсім, як стояла не зрозуміло, впресована була, чи як
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17.12.2020 02:18 Ответить
Ж2 спить і марить побачити чергового свого Льоню Космоса або Вову зелегнойського на посту мера столиці.
Єднаймося!
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16.12.2020 13:36 Ответить
А че ты так скромно на Кличко остановился? Давай продолжим твою "логическую" цепочку. Зеленский же не лично подозрение в убийстве герою Майдана, Т. Черновол, подписывал. Путин же не лично воевал на Донбасе и Крым захватывал ...
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16.12.2020 13:43 Ответить
Вот только, в отличие от указанных "деятелей", Кличко признал проблему и принимает меры к её решению.
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16.12.2020 15:35 Ответить
вова, ты приписываешь мне то, что я не говорил и даже не думал.
Более того, я тебя открытым текстом скажу - ДА, проблема не в зеленском, проблема в дебилах, которые за него проголосовали. Зеленского время пройдет - а дебилы за очередное говно проголосуют. И ДА, проблема не в путлере, а в кацапах и их кацапошовинизме, они спят и видят как захватить что-то у соседа. Завтра поганого х..йла сместит хороший навальный и начнутся танцы с бубном в стиле - "как же можно отдать крым, там же люди, нельзя просто так взять и отдать крым".
Так что мимо, вова, прицеливайся лучше.
И не смей со мной про логику говорить, школу закончи для начала.
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22.12.2020 12:55 Ответить
Не, сережа, съезд с темы не зачетный. Вот твоя цитата: больше всего улыбают меня те люди, которые каждый про.б прорабов валят лично на Кличко =) Это типа как если бы программист Вася Пупкин штамповал багу за багой, но при этом в своих же багах обвинял бы лично Билла Гейтса.
Т.е. "Рафик не в чем не виноват". Прораб плохой. А Кличко никакого отношения не имеет к тому что в Киеве творится. Прораб из воздуха материализовался. А деньги ему МВФ платит, а не бюджет Киева.

Ты прав: пойду-ка я в школу. Там у школьников получше с логикой чем у тебя.
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22.12.2020 13:16 Ответить
а давай еще раз попробуем, без оскорблений, а вдруг получится?
Я не утверждаю, что Кличко не при делах, но отрицаю его активное участие в закручивании гаек конкретного моста. Я утверждаю, что исправлять ошибку должны конкретные исполнители, а не абстрактные вожди. Спорить будешь?
Твои аргументы и сравнение с путиным и зеленским не проходят, в том числе, потому что ты сравниваешь позитив кейс с негатив кейсом, -- Кличко хотел сделать как лучше (но у него не получилось) -- Зеленский делает плохо героям майдана, Путин делает нехорошо для Украины.
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22.12.2020 13:30 Ответить
На счет "оскорблений" не по адресу. Никогда не позволяю себе такого (прошу не путать с резкостью).
"Активное участие" - это очевидная и не требующая обсуждений тема. Речь об ответственности руководителя. Я же не говорю, что виноват мэр Днепра или Одессы. Я даже не говорю, что виноват Зеленский (хотя как президент он отвечает за все что происходит в стране). И дело не в том "кто и как исправит упавшие столбы". Это тоже очевидно и понятно. Дело в ОТВЕТСТВЕННОСТИ! И первый шаг - это признание такой ответственности. А что же наш славный Кличко? Признал? Осознал? Извинился? Может быть что-то сделал, что бы подобного не повторилось в будущем? (А я уверяю тебя что повторится!)
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22.12.2020 14:43 Ответить
Все правильно... Генпідрядник відповідає, в першу чергу... А там, якщо буде вважать за потрібне, хай готує позови до субпідрядника, що займався, безпосередньо, встановленням опор електропередач, щоб відшкодував понесені генпідрядником, збитки...
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16.12.2020 13:17 Ответить
Посмотрим как быстро всё компенсруют пострадавшим.
Ведь это репу-тация.
Репа - штука серьёзная.
.
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16.12.2020 13:19 Ответить
Не зрозумів!!! то шо Кличко не винуватий ???
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16.12.2020 13:22 Ответить
молодець, Кличко!
Бо більше до цього нікому нема справи.
Дехто вже відпочивати поїхав, бо занадто переобтяжив свою сраку у найвищому кабінеті
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16.12.2020 13:34 Ответить
Не молодець він... Він був вимушений прокоментувати цю подію...
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16.12.2020 13:51 Ответить
звісно вимушений - це ж його зона відповідальності
Подивимось, як швидко він владнає цю проблему
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16.12.2020 16:27 Ответить
Клічко особисто мав перевірити діаметр всих болтів і провести тест на скручування і розрив.Він в руках крєпкий
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16.12.2020 13:54 Ответить
Підтримую! Тим більше, як у керівника, у нього повинен бути нюх де "рване" і там особисто перевіряти все. А бо зовсім носа не показувати, і його служба тоді буде казати шо не бачив, не знав, його в капсулі тримали, одманули
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16.12.2020 14:38 Ответить
да да)))
и ловить ссыкунов по лифтам)))
лииично)))
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16.12.2020 22:48 Ответить
Абама лічно наросії піпі сяв в під'їздах, то чого Віталій особисто піймати не може? Або особисто дати розпорядження на виділення коштів для вирішення проблеми, коли не може сам, коротше, його задача вирішити проблему.
От ти шо робиш, коли щось треба , а в самого часу немає, ну, скажімо на ремонт квартири ? Береш гроші і знаходиш людей що це роблять.Коли ж до тебе гості прийшли, то що ти їм кажеш ? "Я зробив ремонт квартири" !
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17.12.2020 02:40 Ответить
И шо нам после этого "Бермудский треугольник"?! Если у нас есть "Шулявский мост"!
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16.12.2020 14:09 Ответить
интересно, что педалька скажет, после того, как рухнет этот "отремонтированный" мост, похоронив под обломками десяток-другой авто?
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16.12.2020 14:51 Ответить
Мост теперь стальной - как он может рухнуть.
Он будет ржаветь и прогибаться - медленно и постепенно.
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17.12.2020 09:41 Ответить
Генпідрядник, безумовно винен. А куди дивився технічний нагляд замовника? Чи була експертиза проекту? Вчора у прямому ефірі один із свідків повідомив, що опори кріпилися до мосту шпильками, вмурованими в бетон аж на 5 см!
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16.12.2020 15:01 Ответить
Все комментарии ту написанные - это хорошо. Но люди, извините, ХХІ век на дворе. Что это за подрядчики, и что это вообще за производство работ, что не могут выполнить установку обычного столба. В мире грандиозные проекты реализуются, а у нас конструктор для деток 2+, подрядчики не могут собрать. Это ПОЗОРИЩЕ !!! Как же тогда, интересно знать, выполнены были остальные работ? И чего ждать завтра, через месяц, через год. Ладно бы прошли десятилетия, можно было бы на сроки эксплуатации списать. А так...??? Таких подрядчиков к уголовной ответственности привлекать надо, учитывая опасность самого объекта. А стеклянный пешеходный мост в Киеве тоже строили рукожопые, с ним тоже были какие-то "приколы". Иностранным компаниям строить не дали, потому как самим потом украсть ничего не получится с этоого. СРАМОТА !!! А если честно, то очень стыдно и обидно. За державу, точнее за её горе-правителей.
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16.12.2020 15:10 Ответить
все элементарно- опыт в нашей стране нах никому не нужен....
нужны манегеры ручные
шоб украсть поболе...
инженер в возрасте 50 лет со стажем в 25 лет
работу не найдет в Украине
а в США за неделю
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16.12.2020 15:59 Ответить
При большом строительстве самые большие деньги крадут на крепеже, там его много и набегает на нормальную жизнь всей крадущей вертикали.
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16.12.2020 16:26 Ответить
Значит, при большом строительстве набегает на самые долгие посадки.
А - лучше на публичные повешения, чтобы потом можно было подойти и плюнуть.
И чтобы детки воров это видели.
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17.12.2020 09:44 Ответить
Почему представитель генподрядчика не дал пресс конференцию.. ?Потому, что, за такие бабки как он заносил,
спикером даже Кличко согласился подрабатывать.
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16.12.2020 16:30 Ответить
за такие бабки как он заносил,

Маэш докази , відео , аудіо - виложи !
Не маєш ,надумав собі , то іди нах...
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16.12.2020 18:41 Ответить
И всё!??
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16.12.2020 16:56 Ответить
В молодости работал на стройке, бугор дал задание заколотить раствор 1 к 2, я взял 1 ведро цемента и 2 ведра песка, пришел бугор,наругал, оказьівается у них 1 к 2 єто ведро цемента и 2 тачки песка
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16.12.2020 18:33 Ответить
У нас, куда, не глянь сплошной кошмар! Я с ужасом осознаю что мою Украину превратили в недострану и готовят в аграрный придаток "развитых" стран. Я с ужасом осознаю способность моих соотечественников адекватно мыслить и принимать логичные решения. Даже судя только по одним результатам выборов, я с ужасом убеждаюсь в отсутствии определённого серого вещества в черепных коробках большинства моих сограждан, или оно переместилось в нижнюю часть тел, которым, в последние десятилетия, мои дорогие украинцы всё чаще "думают" при принятии решений. Ну очень всё печально и беспросветно. Обидно до слёз! Уж извините меня, возможно за излишнюю прямоту но, судя из происходящего у нас в последние десятилетия, я в этом, уже, глубоко убеждён.
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16.12.2020 18:48 Ответить
А який генпідрядник замінить мізки киянам, які регулярно на потязі 30 -ти років вибирають в мери унікальних уйїбанів , як у Харків і адєсса
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16.12.2020 19:35 Ответить
Топ-коммент
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16.12.2020 23:10 Ответить
Так! треба було вибрати жопова або вєрєщук!...дибіл
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16.12.2020 23:56 Ответить
А що - крім рагулів яких Ви привели в приклад інших кандидатів (більш толкових) не було?
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17.12.2020 10:39 Ответить
Дяка "М"еру!!!
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17.12.2020 10:38 Ответить
И ТАК БУДЕТ ПОСТОЯННО !?)
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17.12.2020 12:08 Ответить
 
 