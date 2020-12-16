В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования. Ранее Верховная Рада ограничила функции исполняющих обязанности министров.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Министерством энергетики сейчас управляет временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, Минобразования - врио министра Сергей Шкарлет.

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"В ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам. Для усиления нашей команды недавно, в частности, Верховная Рада приняла законопроект, который ограничивает функционал и работу исполняющих обязанности министров. Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", - сказал Шмыгаль.