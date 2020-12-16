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В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время представит новых кандидатов на должность министров энергетики и образования. Ранее Верховная Рада ограничила функции исполняющих обязанности министров.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Министерством энергетики сейчас управляет временно исполняющий обязанности министра Юрий Бойко, Минобразования - врио министра Сергей Шкарлет.

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"В ближайшее время планируются новые назначения по нескольким министерствам. Для усиления нашей команды недавно, в частности, Верховная Рада приняла законопроект, который ограничивает функционал и работу исполняющих обязанности министров. Мы не можем оставить такие важные отрасли как энергетика и образование без полноценного управления. Поэтому я буду предлагать кандидатуры соответствующих министров", - сказал Шмыгаль.

Автор: 

ВР (29247) Кабмин (14027) назначение (2174) Минобразования (1736) Шмыгаль Денис (2684) Шкарлет Сергей (297) Минэнерго (364) Юрий Бойко Минэнерго (9)


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Топ комментарии
+5
В энергетику опасно, потом и "спросить" могут с тебя, если систему ушатаешь, а в освиту министром нормас, учителям байки про 4000 баксов парить, как два пальца:
В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1478

Хотя можна и в энергетику, какая разница)))
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16.12.2020 15:15
+2
Хоть бы телефон написал куда звонить, я бы попробовал на должность министра образования, туда все равно берут всех подряд)))))
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16.12.2020 15:14
+2
И чо, Шкарпет им ничего не должен)))
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16.12.2020 15:17
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Правила форума Совет форумчан
С Ахметовым надо посоветоваться обязательно 😀😀😀
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16.12.2020 15:14 Ответить
Нові кандидатури на посади міністрів не несуть нової якості управління, вони є навіть не найкращими менеджерами, а просто такими собі посередніми управлінцями які не додадуть прориву в реформах та якості роботи уряду! Але Шмигалю комфортно працювати з нікчемами, не так видно невідповідність Шмигаля займаній посаді. Там в цьому составі Кабміну тільки Уруський та Марченко виділяються професійним підходом, їх і потрібно ставити прем'єрами.
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16.12.2020 15:18 Ответить
Дивні люди! Ви ще сподіваєтесь на прориви?
За Зеленського прориви можливі лише до дна.
Тому, нехай краще Бог береже.
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16.12.2020 18:17 Ответить
Хоть бы телефон написал куда звонить, я бы попробовал на должность министра образования, туда все равно берут всех подряд)))))
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16.12.2020 15:14 Ответить
Против назначения министром образования Сергея Шкарлета, нынче исполняющего обязанности главы МОН, выступили более 300 академиков и профессоров Национальной академии наук Украины. https://docs.google.com/document/d/1nhTFchBzmxHz9WSCeaAeHr5OAYiXpC-qdN89tQIBQUo/edit Подписи разместились на 11 страницах.
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16.12.2020 15:15 Ответить
И чо, Шкарпет им ничего не должен)))
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16.12.2020 15:17 Ответить
😀😀😀
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16.12.2020 15:21 Ответить
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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16.12.2020 15:21 Ответить
В энергетику опасно, потом и "спросить" могут с тебя, если систему ушатаешь, а в освиту министром нормас, учителям байки про 4000 баксов парить, как два пальца:
В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1478

Хотя можна и в энергетику, какая разница)))
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16.12.2020 15:15 Ответить
а на столе отражение от часов гундяева кирилла
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16.12.2020 18:56 Ответить
Несколько месяцев работы Шкарлета на должности запомнились скандалами. Его планы по реорганизации министерства, направленные на свертывания проведенной ранее реформы государственной службы, привели к двум официальным предупреждениям от представительства Евросоюза и поставили под угрозу дальнейшее грантовое финансирование украинских реформ со стороны европартнеров.
Также, ученое сообщество видит в деятельности потенциального министра сознательное препятствование реформированию научной сферы и реформе системы присуждения ученых степеней и ставит под сомнение планы министерства ввести школьный возраст с 5 лет и отменить ВНО.
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16.12.2020 15:17 Ответить
В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 830
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16.12.2020 15:18 Ответить
Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5347
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16.12.2020 15:18 Ответить
Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5753
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16.12.2020 15:19 Ответить
Короче со всеми фио можно ознакомиться здесь

https://informator.ua/ru/sotni-uchenyh-podpisali-protest-protiv-naznacheniya-glavoj-mon-shkarleta/
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16.12.2020 15:21 Ответить
Зважаючи на статистику, кожні двоє з трьох цих людей голосували за Зеленського, або, принаймні, симпатизували йому.
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16.12.2020 17:22 Ответить
Допустим они голосовали , а сейчас вопрос обсуждается о министре образования.

НАДО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПО МЕРЕ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ
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16.12.2020 20:51 Ответить
есть такой приемчик, при сборе подписей указывать тему лишь на титульном листе...
поэтому на каждой странице вверху должно написать, за что эти подписи...
переделайте, пожалуйста, потом доложите
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16.12.2020 19:00 Ответить
Я Вам ссылку дала - ее читайте
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16.12.2020 20:50 Ответить
меняем всех и вся а лучше почему-то не становится...... и спросу то нет.... бег по полю с граблями становится национальной идеей.....
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16.12.2020 15:19 Ответить
Лисий із "95 кварталу" як найкраще підходить на посаду міністра освіти.
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16.12.2020 15:19 Ответить
14:35 https://censor.net/ru/news/3237280/****************************************************************************************
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16.12.2020 15:43 Ответить
 
 