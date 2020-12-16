На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Луганской области пограничники пресекли попытку нелегально ввезти на территорию Украины крупную сумму наличной иностранной валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера в пункт пропуска "Меловое" автомобилем марки "Citroen" прибыл 40-летний украинец. Мужчина ехал из России в Украину. Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обратили внимание на нервозное поведение гражданина. В результате углубленного осмотра, под панелью приборов, в полости для динамика, был обнаружен тайник с деньгами. Таким образом украинец пытался незаконно переместить через границу 10 тысяч долларов США.

Такая "музыка" мужчине обошлась в более чем 400 тыс. гривен, поскольку вместе с валютой изъят и автомобиль, который оценили в сумму более 125 тыс. гривен. Дальнейшую судьбу изъятого будет решать суд

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