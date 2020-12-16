На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В Луганской области пограничники пресекли попытку нелегально ввезти на территорию Украины крупную сумму наличной иностранной валюты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера в пункт пропуска "Меловое" автомобилем марки "Citroen" прибыл 40-летний украинец. Мужчина ехал из России в Украину. Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обратили внимание на нервозное поведение гражданина. В результате углубленного осмотра, под панелью приборов, в полости для динамика, был обнаружен тайник с деньгами. Таким образом украинец пытался незаконно переместить через границу 10 тысяч долларов США.
Такая "музыка" мужчине обошлась в более чем 400 тыс. гривен, поскольку вместе с валютой изъят и автомобиль, который оценили в сумму более 125 тыс. гривен. Дальнейшую судьбу изъятого будет решать суд
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Такая сумма подлежит устной декларации...
Просто сказал у меня с собой 10 штук баксов...и показал если потребуют....а прятать нельзя..
( На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба.).
чи ви вже й свою мову не розумієте? 🤣🤣
или это он бдительность зэлэных кашкетив притупил
Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу