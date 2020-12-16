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На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Луганской области пограничники пресекли попытку нелегально ввезти на территорию Украины крупную сумму наличной иностранной валюты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера в пункт пропуска "Меловое" автомобилем марки "Citroen" прибыл 40-летний украинец. Мужчина ехал из России в Украину. Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обратили внимание на нервозное поведение гражданина. В результате углубленного осмотра, под панелью приборов, в полости для динамика, был обнаружен тайник с деньгами. Таким образом украинец пытался незаконно переместить через границу 10 тысяч долларов США.

Такая "музыка" мужчине обошлась в более чем 400 тыс. гривен, поскольку вместе с валютой изъят и автомобиль, который оценили в сумму более 125 тыс. гривен. Дальнейшую судьбу изъятого будет решать суд

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Украины пытался провезти через границу коробки, полностью заполненные фунтами стерлингов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

валюта (3072) Госпогранслужба (6432) деньги (932) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+10
$10 тис можно ввозити без декларації, чи вже щось змінилось за період карантину?
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16.12.2020 17:08
+9
Я не понимаю вообще зачем такое делать? Это же мелкая сумма, которую можно вообще не декларировать.
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16.12.2020 17:03
+5
Так за что у него конфисковали деньги и авто, если это разрешено, а машина как кошелек спрятал деньги от сепаров.
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16.12.2020 17:15
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Я не понимаю вообще зачем такое делать? Это же мелкая сумма, которую можно вообще не декларировать.
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16.12.2020 17:03 Ответить
Или просто положить в карман штанов
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16.12.2020 17:08 Ответить
Возможно 10.000 єто то шо осталось после досмотра бравой таможней)
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16.12.2020 17:20 Ответить
Не декларировать нельзя...
Такая сумма подлежит устной декларации...
Просто сказал у меня с собой 10 штук баксов...и показал если потребуют....а прятать нельзя..
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16.12.2020 17:50 Ответить
дык если официально - то какая это контрабанда? чел просто оставил деньги в машине. значит изъяли незаконно.
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16.12.2020 19:46 Ответить
Ну поделись бы,и делов...
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16.12.2020 17:06 Ответить
с кем и за что...
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16.12.2020 17:57 Ответить
$10 тис можно ввозити без декларації, чи вже щось змінилось за період карантину?
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16.12.2020 17:08 Ответить
Написано ж -- русским по белому: При попытке вывоза, а не ввоза.
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16.12.2020 17:22 Ответить
так вывоза из РФ в Украину!
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16.12.2020 17:44 Ответить
Та ты шо? *)
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16.12.2020 17:45 Ответить
Там начебто по вашому написано що намагався ввезти із за парєбрика в Україну...
( На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба.).
чи ви вже й свою мову не розумієте? 🤣🤣
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16.12.2020 19:01 Ответить
Так за что у него конфисковали деньги и авто, если это разрешено, а машина как кошелек спрятал деньги от сепаров.
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16.12.2020 17:15 Ответить
Кто объяснит что этот мужик нарушил? 10т зелени вроде как можно не декларируя ввозить
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16.12.2020 17:20 Ответить
Когда таможне нечего делать, они лижут яйца.
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16.12.2020 17:21 Ответить
Ой дурак!
или это он бдительность зэлэных кашкетив притупил
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16.12.2020 17:22 Ответить
какой то бред , абы что то писать. музчина смело мог их послать наыуй Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу
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16.12.2020 17:36 Ответить
значит он 20 ку ввозил! 10 легально в карманах штанов..а 10 ку запрятал
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16.12.2020 17:45 Ответить
прихлопнули инвестора уже на входе без всяких нянек
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16.12.2020 17:38 Ответить
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16.12.2020 17:59 Ответить
После таких действий пограничников, они там еще больше возненавидят Украину.

Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу
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16.12.2020 18:13 Ответить
 
 