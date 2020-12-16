"Без Цензуры" в прямом эфире: Спасти рядового Татарова. ФОПов бьют. Подмена Майдана. Бюджет-2021. ВИДЕО

Зрада, ФОПы, коррупция и другой политический трэш - в традиционном злободневном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсуждаем следующее:

- Протесты ФОП. Чего хотят малые предприниматели и какими методами обращают на себя внимание?

- Рада приняла бюджет-2021: кому и на что хватит денег?

- Спасение рядового Татарова. Как и почему власть уверенно и последовательно отмазывает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова? И почему передача его дела в ГБР - это плохо.

- Теперь официально. ГБР обвинило Чорновол в умышленном убийстве во время Евромайдана. Что это значит?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!

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