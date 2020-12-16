"Без Цензуры" в прямом эфире: Спасти рядового Татарова. ФОПов бьют. Подмена Майдана. Бюджет-2021. ВИДЕО
Зрада, ФОПы, коррупция и другой политический трэш - в традиционном злободневном стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!
Присоединяйтесь, как всегда, в 20.45, обсуждаем следующее:
- Протесты ФОП. Чего хотят малые предприниматели и какими методами обращают на себя внимание?
- Рада приняла бюджет-2021: кому и на что хватит денег?
- Спасение рядового Татарова. Как и почему власть уверенно и последовательно отмазывает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова? И почему передача его дела в ГБР - это плохо.
- Теперь официально. ГБР обвинило Чорновол в умышленном убийстве во время Евромайдана. Что это значит?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры" в прямом эфире!
Также на Цензор.НЕТ: Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Сорос? Вся информация о человеке, которого ненавидит РФ и ее пятая колонна. ВИДЕО
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Як посміли тільки
Рогозин падла таки допрыгнул на Марс и привез злых править очень добрыми
але й на святій землі України\\\\\\\\\\\
такая "святая" шо Израиль на песке собирает урожай лучше - но на "святой земле" же 2/3 Мировых черноземов!!!11(гордится)
Сьогодні пройшов лише один підземний перехід - під проспектом Лесі
Українки... нарахував 13 людей, які з голоду... вже просять милостиню..\\\\\\\\\\\
Да, на закуску, и на выпивку, а их боссы - копят на очередной джип.
А якщо "кобєльок" має право і змогу авансом отритмати та відправити
"бідній мамі" в США більше 200 млн.грн. премії, а його "вєтряной" зам-
майже 150 млн.грн своїй дружині в Ліхтенштейн, то це - невимовний Жах
!!!\\\\\\\\\\\\
То шо обосрали Газпром(им не предлагали сотню-другую млн. евро за то шоп слили?), это по твоему побоку?
Взяли процент от выыгрыша, а если бы просрали = зрада и людей подыхающих в переходе было бы не 13, а 33