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Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо мужчин требовали у николаевского бизнесмена несуществующий долг за поставку сельхозпродукции. Их задержали на АЗС во время передачи 130 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета, и довольно известные в криминальных кругах", - отметили в полиции.

При обыске у них изъяли деньги, автомобильные номера, мобильные телефоны и психотропное вещество.

Всем четверым сообщили о подозрении в вымогательстве и собираются отправить под стражу. Наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Столичные полицейские удерживали мужчину в гараже и требовали $3 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 01
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 02
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 03
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 04
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 05
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 06
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 07
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 08
Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция 09

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вымогательство (428) задержание (6675) Николаев (2152) Нацполиция (16468)


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На першому і на другому фото дуже моцний вимагач
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16.12.2020 20:03 Ответить
метан+тест энка
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16.12.2020 20:18 Ответить
Мда, він моцно хімію жер, майже відрами, ті самі БАДи що свиням дають для росту😂
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16.12.2020 21:46 Ответить
Менты и СБУ не потерпит конкуренции в данном виде "деятельности".
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16.12.2020 20:08 Ответить
За жменю канабісу іноді дають більше..)))...справедливість+рехворма...
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16.12.2020 20:14 Ответить
Просто менты согласились взять в два раза меньше))))
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16.12.2020 20:36 Ответить
Пропоную ввести національну валюту доллар.
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16.12.2020 21:03 Ответить
У бандитов совсем нет мозгов.
Уже давно не девяностые, вся организованная преступность давно узаконена и управляется силовыми структурами или депутатами через своих представителей.
А судьба таких вымогателей - или пуля или решетка, так как они представляют конкуренцию криминалу в законе.
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17.12.2020 07:23 Ответить
случайно не бывшие сотрудники органов ?
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18.12.2020 10:20 Ответить
 
 