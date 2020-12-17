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"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном. ВИДЕО

Депутат городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник говорил об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, когда его микрофон внезапно отключили.

Видео выступления Резника опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим расшифровку.

"- Власть федеральная, например, просто молчит по ситуации с покушением на Навального. Такое молчание, извините, - это хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь? Ну разве так...

- Садись давай. Садись. Садись, садись давай. Садись, тебе говорят.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. ВИДЕО

- Уважаемые коллеги, если вам не нравится ход моих мыслей, вы не согласны с тем, что я говорю - это ваше абсолютное право, можете выйти на трибуну, воспользоваться этим и, так сказать, рассказать, почему я неправ. Но позвольте мне говорить то, что я считаю нужным. Я еще раз повторяю: я считаю, что нынешняя власть построена на лжи.

- Садись, садись. Время вышло, садись".

Также на Цензор.НЕТ: Журналисты CNN пришли домой к координатору отравления Навального Таякину. ВИДЕО

Ранее трое депутатов петербургского заксобрания, включая Резника, направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой о проведении проверки по фактам, изложенным в расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Автор: 

отравление (1584) россия (95546) Санкт-Петербург (486) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+15
Там багато чудєс.
"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном - Цензор.НЕТ 7373
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17.12.2020 04:19
+9
ето вы сейчас политика года, по версии мендель, жидом обозвали?

и не стыдно? - он руку на Библию "ложил", отбулавился и даже мацой не закусил.
крестился, не, не знаю - утверждать не могу...
но по всему же видно - козак...
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17.12.2020 02:24
+6
Пока козломордые не вернут Крым и бамбас санкции никто не снимет---запомни это.
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17.12.2020 02:05
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Ооо бузотер,на каторгу его!
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17.12.2020 00:57 Ответить
за навального, для начала ему наваляют по полной ))
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17.12.2020 01:01 Ответить
операция "Преемник" проходит по плану.
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17.12.2020 01:01 Ответить
Сразу видно, что выступающий новичек в политике
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17.12.2020 01:03 Ответить
люблю смотреть когда кацап кацапу чуб вместе с лишней хромосомой и скрепой выкручивает.
поднажмите там, ********* - ждут же люди...
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17.12.2020 01:05 Ответить
ето вы сейчас политика года, по версии мендель, жидом обозвали?

и не стыдно? - он руку на Библию "ложил", отбулавился и даже мацой не закусил.
крестился, не, не знаю - утверждать не могу...
но по всему же видно - козак...
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17.12.2020 02:24 Ответить
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17.12.2020 06:57 Ответить
Меня уже раз шесть или семь на цензоре блокировали, впервые в инете, кто-то тут бегает из модераторов и ведет политику по принципу российской власти...так что...кто бы говорил))
Хотя сейчас опять забанят на три дня или совсем не приду сюда, но меня это не волнует))
Чтобы судить других, надо сам быть судьями справедливыми...как там в Билии, каким судом судите...
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17.12.2020 01:17 Ответить
То есть, вы хотите нам донести, что российская власть хорошая, а вам это не позволяют?
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17.12.2020 01:41 Ответить
Хм, хотел сказать, что если вы критикуете других за из право высказать свое мнение, то сами у себя дайте такое право, ну грубо говоря, если у тебя в доме мусор, то что на соседа смотришь и говоришь, что он в грязи живет.
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17.12.2020 02:11 Ответить
Чей Крым?
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17.12.2020 03:37 Ответить
от тебе скучно, за балбесов цепляться, а смысл?
ни ты его не переубедишь ни он тебя....
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17.12.2020 03:47 Ответить
проехали....
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17.12.2020 04:11 Ответить
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17.12.2020 14:26 Ответить
Не могу понять,о ЧЕМ твой ПОНОС ? Объясни.
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17.12.2020 02:02 Ответить
Для поноса есть множество лекарств
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17.12.2020 02:12 Ответить
Я бьі вас заблокировал за спам и писанину за ваши личное проблемьі , лекарства, поносьі на месяц или больше, но я не модератор, а модератор добрьій
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17.12.2020 03:43 Ответить
скорее ты путаешь блокировку со спамом...
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17.12.2020 07:52 Ответить
.
В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
..
.
.
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...
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17.12.2020 01:26 Ответить
шановный, с уважением, но не раскачивать свой коммент на полторы страницы - такая мысль вас не посещала?
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17.12.2020 03:30 Ответить
Навального зроблять наступним президентом Росії. Прийде до влади «опозиціонер» і всі санкції знімлять.
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17.12.2020 02:03 Ответить
Пока козломордые не вернут Крым и бамбас санкции никто не снимет---запомни это.
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17.12.2020 02:05 Ответить
И это только половина дела. Не получится просто вернуть оккупированные территории без возмещения экономического и морального ущерба.
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22.12.2020 03:46 Ответить
Ніфіга, його нічого не навчило, планує приїхать назад на росію, там йому таки можуть вкоротити віку,це ж логічно, а він думає що президентом буде. Хоч одна людина там вийде на захист Навального, хоча б на одиночний пікет ? Здорово сумніваюсь
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17.12.2020 03:50 Ответить
Россия - страна террорист и вся система власти России - это террористы!
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17.12.2020 02:34 Ответить
Там багато чудєс.
"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном - Цензор.НЕТ 7373
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17.12.2020 04:19 Ответить
Пане Сергію! Ви шедевр! Продовжуйте далі, Ми Васрозуміємо. Слава Україні!
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17.12.2020 09:57 Ответить
У маскалів Франція вже "іхняя зємля".
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17.12.2020 11:30 Ответить
Во дураак... Мозги ему там походу жиром сдавило.
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22.12.2020 03:47 Ответить
раз и навсегда - кого бы на кацапии не назначили в ***** - ето все равно будет *****.
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17.12.2020 04:26 Ответить
Александр Хоменко a89edb89
вы услышали и поняли - больше нихто...
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17.12.2020 09:47 Ответить
Навальный фактически признался что работает на западные спецслужбы. Наверно понял что в РФ уже никогда не сможет вернутся.
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17.12.2020 05:20 Ответить
Учи правило написания мягкого знака в суффиксах "тся", "ться", оналитег ты, омериканский! 😁
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17.12.2020 07:28 Ответить
ужос. Значить, його правильно траванули? народ ********, расстрєлять как бєшеную сабаку. Так, свінособак?
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17.12.2020 10:56 Ответить
"Садись давай на бутылку. Садись, тебе говорят" 😁
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17.12.2020 06:07 Ответить
Спостерігати за ручонками ввХу тепер цікаво, вони не узгоджуються з командами черепної коробочкі і вказують що подія року незабаром
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17.12.2020 06:31 Ответить
Там таких Ху - вагон з причепом. Буде інший ще гірший, скрепний народ - це надовго
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17.12.2020 10:53 Ответить
Якщо не назавжди...
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22.12.2020 03:48 Ответить
Сам О.Навальний назвав, що РФ є країною-терористом, яка вбиває своїх громадян.
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17.12.2020 08:28 Ответить
Я Вам скажу наступну річ. Все знаходиться в причино -наслідковому звязку. Сирія, Крим, отруєння Навального... Я засуджую спробу вбивства ( отруєння) Навального. Але! Є одна приказка: Якщо тобі в трамваї наступили на ногу, не поспішай ображатись, можливо ти сам винен. Ви, шановні росіяни збудували-цей трамвай!
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17.12.2020 10:04 Ответить
Садись, садись, на бутылку садись кацап)
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17.12.2020 08:38 Ответить
Вчера в чаирулетке попал на адекватного армянина проживающего в россии ну и естественно заговорил с ним о Карабахе.
Беседа шла на нормальном уровне до тех пор пока армянин не произнес что если бы не Россия то и конфликта бы не было,после чего у него сначала пропал звук,а через полминуты его блоконули.
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17.12.2020 09:28 Ответить
Рашкодрочери, ви теж можете вийти на трибуну і сказати, який неправий Рєзнік
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17.12.2020 10:50 Ответить
Схоже, що пуйло вже як гєпа, тиждень чи місяць тому...
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17.12.2020 11:29 Ответить
А вот меня мучают смутные сомненья,что так любящие правду сайт отключил коментарии к кончине Кернеса.А-почему!?!
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17.12.2020 11:31 Ответить
сервер перевантажений від страждань, прибитих горем Харків'ян... Кожен не може стриматись, щоб обійти тему чортів та смоли... Чи як там у вас, у закладі, що є антонімом раю- обслуговують?
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17.12.2020 13:04 Ответить
Садись чувак! Не то другие тебя посадят и уже не на кресло депутата
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17.12.2020 12:38 Ответить
Наташа садись! Ми там все уранили!
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17.12.2020 13:20 Ответить
Да хрен на них !!!!
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17.12.2020 14:49 Ответить
https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/posts/2019/05/24/kremlyovskij-miting.html

- прикольно 30-ти лет как не было................
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17.12.2020 15:16 Ответить
 
 