"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном. ВИДЕО

Депутат городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник говорил об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, когда его микрофон внезапно отключили.

Видео выступления Резника опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим расшифровку.

"- Власть федеральная, например, просто молчит по ситуации с покушением на Навального. Такое молчание, извините, - это хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь? Ну разве так...

- Садись давай. Садись. Садись, садись давай. Садись, тебе говорят.

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- Уважаемые коллеги, если вам не нравится ход моих мыслей, вы не согласны с тем, что я говорю - это ваше абсолютное право, можете выйти на трибуну, воспользоваться этим и, так сказать, рассказать, почему я неправ. Но позвольте мне говорить то, что я считаю нужным. Я еще раз повторяю: я считаю, что нынешняя власть построена на лжи.

- Садись, садись. Время вышло, садись".

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Ранее трое депутатов петербургского заксобрания, включая Резника, направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой о проведении проверки по фактам, изложенным в расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel об отравлении оппозиционера Алексея Навального.