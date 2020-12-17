"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном. ВИДЕО
Депутат городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник говорил об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, когда его микрофон внезапно отключили.
Видео выступления Резника опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Приводим расшифровку.
"- Власть федеральная, например, просто молчит по ситуации с покушением на Навального. Такое молчание, извините, - это хуже признания вины. Или все ждут, что завтра скажет царь? Ну разве так...
- Садись давай. Садись. Садись, садись давай. Садись, тебе говорят.
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- Уважаемые коллеги, если вам не нравится ход моих мыслей, вы не согласны с тем, что я говорю - это ваше абсолютное право, можете выйти на трибуну, воспользоваться этим и, так сказать, рассказать, почему я неправ. Но позвольте мне говорить то, что я считаю нужным. Я еще раз повторяю: я считаю, что нынешняя власть построена на лжи.
- Садись, садись. Время вышло, садись".
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Ранее трое депутатов петербургского заксобрания, включая Резника, направили обращение главе ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой о проведении проверки по фактам, изложенным в расследовании изданий The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
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и не стыдно? - он руку на Библию "ложил", отбулавился и даже мацой не закусил.
крестился, не, не знаю - утверждать не могу...
но по всему же видно - козак...
Хотя сейчас опять забанят на три дня или совсем не приду сюда, но меня это не волнует))
Чтобы судить других, надо сам быть судьями справедливыми...как там в Билии, каким судом судите...
ни ты его не переубедишь ни он тебя....
В росЦиян есть пословица --
Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..
****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..
Так , что ...
Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..
и "уважать" !...
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3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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вы услышали и поняли - больше нихто...
Беседа шла на нормальном уровне до тех пор пока армянин не произнес что если бы не Россия то и конфликта бы не было,после чего у него сначала пропал звук,а через полминуты его блоконули.
- прикольно 30-ти лет как не было................