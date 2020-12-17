Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставок вакцины в Украину является приоритетным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. ... К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, вопрос поставок вакцины в Украину является приоритетным.

"Над этой задачей работают руководство государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", - добавил глава государства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство ожидает первые вакцины от коронавируса с марта 2021.

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