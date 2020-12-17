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Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставок вакцины в Украину является приоритетным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. ... К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, вопрос поставок вакцины в Украину является приоритетным.

"Над этой задачей работают руководство государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", - добавил глава государства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство ожидает первые вакцины от коронавируса с марта 2021

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Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20365) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Для себя Любимого и Менделихи???
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17.12.2020 12:36
+9
не входим в приоритетные 92 страны
Не кисло поработали... Надо бы иhttps://censor.net/ru/n3237503 отдохнуть после успехов
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17.12.2020 12:37
+7
время "АФИГИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ от ЗЕ-наркомана" продолжается.
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17.12.2020 12:37
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Для себя Любимого и Менделихи???
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17.12.2020 12:36 Ответить
для жителей ордло! вот так, а вы што подумали?
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17.12.2020 12:43 Ответить
вот это за гранью разумного
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17.12.2020 13:24 Ответить
И для Степашки с Ляшком. Недавно писали одна полячка поехала в Великобританию на испытание вакцины, думала хорошие денежки заработать на этом и еще польза - не заболеть короной. Да не так сталось как хотелось. Парализовало эту полячку, теперь думает на что ей лечиться и сможет ли вообще двигаться. А Великобритания бесплатно лечить отказалась, сказала, а чего вы к нам приперлись? Кто вас заставлял? Вас предупреждали.
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17.12.2020 12:47 Ответить
Ці потвори можуть ще й кацапський "Супутник Новічок V" завезти...
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17.12.2020 12:37 Ответить
Прививка произведена уже давно в США по высоким технологиям Кремниевой долины с наночипами.Таких технологий нигде больше нет. Так что во всех странах одна вакцина, только разлитая в разные флаконы, для лохов.
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17.12.2020 12:49 Ответить
Я надеюсь, это прикол такой?)) Ведь, если в это верить, то до "золотого миллиарда", и до плоской Земли недалеко уже....
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17.12.2020 17:20 Ответить
Это не мистика, чтобы в нее верить или не верить. Это физическая реальность и вы в ней живете. А вот послушайте песенку англичан этой осенью они собрались на площади в Лондоне, чтобы послать мировое правительство, барановирус, химтрейлы, свою королеву и т.д. в зад. И они это поют и не спрашивают реально это все или нет. https://www.youtube.com/watch?v=jmJLBWbeA8o
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17.12.2020 18:21 Ответить
не входим в приоритетные 92 страны
Не кисло поработали... Надо бы иhttps://censor.net/ru/n3237503 отдохнуть после успехов
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17.12.2020 12:37 Ответить
Очередной раз обосрались, но, как всегда, не признаются, а делают вид, что борются с проблемами, которые сами же и создали.
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17.12.2020 13:14 Ответить
время "АФИГИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ от ЗЕ-наркомана" продолжается.
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17.12.2020 12:37 Ответить
Ну, спасибо, Буба! Я рад, что вы работаете. А вакцина то когда будет?
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17.12.2020 12:38 Ответить
А вы не пробовали купить вакцину? Может так было бы быстрее?
Тем более у вас целый ковидный фонд под это дело формировался, 67 млрд. грн.
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17.12.2020 12:39 Ответить
А её уже столько есть на рынке?
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17.12.2020 19:06 Ответить
сколько столько?
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17.12.2020 19:18 Ответить
Да?
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17.12.2020 20:29 Ответить
Короче,пойди купи?
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17.12.2020 20:32 Ответить
Купить всегда проще и быстрее, чем выпрашивать. Неважно сколько.

Даже первые 10-100 тыс. шт. Для медиков, к примеру.
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17.12.2020 21:00 Ответить
А объемы производства я думаю нарастят быстро, но у нас же нет денег, они ж в дорогах зарыты мастерами.
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17.12.2020 21:01 Ответить
А був би Порох президентом, вже б домовився. Але ж зебіли захотіли приколів.
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17.12.2020 12:39 Ответить
Нужно в президенты Порошенка и на два срока, пока Путин не сдохнет. Стране нужен сильный лидер! А эту воровскую срань по клеткам.
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17.12.2020 12:55 Ответить
"не входим в приоритетные 92 страны" - офигенное "достижение" Зе-власти всего за два года правления.
А ведь при Порошенко, нас на G20 приглашали!
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17.12.2020 12:40 Ответить
Зараз Україна завдяки старанням Потерпілого входить в Г20 - тобто у двадцятку знизу.
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17.12.2020 12:43 Ответить
"очень сильно работаем"... гундосики пишем, про геометрические рошены рассказываем, отпуск на январь планируем, бросим воюющую армию и страну в эпидемии...
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17.12.2020 12:41 Ответить
опять ведь врет - также как и про окончание войны, снижение тарифов и так далее ,та вы сами все знаете )))
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17.12.2020 12:41 Ответить
Вірус стане сезонним, дві дози вирішують питання лише на деякий проміжок часу, тому тільки створення власного виробництва вакцин вирішить питання безпеки громадян, а чекати на залишки, ну це політика бомжів, вибачте.
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17.12.2020 12:41 Ответить
який відсоток жителів України вакцинується від сезонного грипу?? Думаю відсотків 5-7, а може навіть і менше. Так само будуть вакцинуватися і від ковіду. От коли ковід стане звичайним сезонним вірусним захворюванням, то він втратить агресивність по відношенню до носіїв, і стане настільки ж безпечним/небезпечним як і всі інші види грипу.
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17.12.2020 12:44 Ответить
Це лише Ваше припущення, не можна порівнювати грип і короновірус, це різні інфекції і наслідки можуть бути різними.
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17.12.2020 12:51 Ответить
Короновирус очередной 1001-й вид ОРВИ, ничего особенного
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17.12.2020 13:19 Ответить
Откажешься от госпитализации?
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17.12.2020 20:34 Ответить
Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9692
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17.12.2020 12:42 Ответить
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17.12.2020 12:48 Ответить
это точный диагноз для вовика, помните как у Швейка лечили от всех болезней симулянтов в гарнизонном госпитале - три раза на день клизма и промывание желудка + заворачивание в мокрые простыни. сразу мозги просветлеют и ума прибавится.......
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17.12.2020 12:53 Ответить
блін.. Ну який ідіот очикує див від мільона одиниць вакцини для країни з населенням у 40 міліонів?? Ото хіба що лікарів вакцинувати, щоб нас хоч було кому лікувати. Мільон доз то ніщо, пшик, самий піар і більше нічого. Поки вакцинують всю цю плісняву зелену, та їхніх коханок з свекрухами та кумами, то дай Бог щоб хоч на лікарів та вакцина залишилась !
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17.12.2020 12:42 Ответить
Нужно бы взять "под личный контроль" Владимира Александровича.
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17.12.2020 12:42 Ответить
Нужно? Получай. Впрочем, тебе нужны другие лекарства. Что-нибудь от передозировки. Вряд ли лекарство от ковида здесь помогут. Хотя...Кто его знает, этот загадочный организм наркоманов, заранее предсказать ничего нельзя.
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17.12.2020 12:43 Ответить
Вовік грає то пенісом, то в теніс, а у перервах щось бере під контрроль.
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17.12.2020 12:44 Ответить
https://zn.ua/UKRAINE/prohramma-vaktsinatsii-covax-na-kotoruju-rasschityvaet-ukraina-na-hrani-sryva-reuters.html Программа вакцинации COVAX, на которую рассчитывает Украина, на грани срыва - Reuters
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17.12.2020 12:44 Ответить
Никто не покупает плацебо от плацебной болячечки)
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17.12.2020 13:24 Ответить
Фракцию СН, тройной дозой.
Может, наконец, они свалят куда-нибудь на Тувалу.
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17.12.2020 12:46 Ответить
Зеленский:
- Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе... штучки 3-5, не меньше... и сразу их отправить моему личному врачу в Феофанию.

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17.12.2020 12:49 Ответить
Косоязичний наркоман и клоун, что с него взять.
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17.12.2020 13:01 Ответить
так где вы ту вакцину брать будете? неужели у х у й ла? шо то трындишь вакцина -вакцина , а какая вакцина, откуда? а первому слабо уколоться? вторая мендельша , третья ермак и так по порядку.....
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17.12.2020 12:49 Ответить
К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале.Источник: https://censor.net/ru/n3237503

Так Шмыгаль или Степанов (кто то из них) вроде, только вчера сказали, что прививки начнут делать в феврале. Хоть бы вранье свое согласовывали друг с другом
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17.12.2020 12:50 Ответить
а ермак вообще говорил что раньше лета ничего не будет.... так кто киздит? ответ - ВСЕ И ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ НАГЛО!!!
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17.12.2020 12:55 Ответить
Зачем согласовивать? Лохи все равно не видят разници.
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17.12.2020 12:59 Ответить
Вони ще не сказали, що тільки рашавакцина може врятувати? скоро скажуть
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17.12.2020 13:01 Ответить
Йди отримуй, хто заважає?
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17.12.2020 12:51 Ответить
Зебильониш как прямо как путлер: надо чтоб снизились цени, надо чтоби били достойние зарплати и пенсии...
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17.12.2020 12:57 Ответить
Щоб не було війни треба просто перестать стріляти, щоб були високі зарплати - треба надрукувати грошей. Шо нє панятно, порохобот?
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17.12.2020 12:59 Ответить
Все понял, спасибо, что научили, товарищ зебил.
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17.12.2020 23:15 Ответить
Він коли-небудь буде займатися своїми справами: оборона, нацбезпека, закордонні справи? чи мріє про посаду завгоспа в лікарні?
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17.12.2020 12:58 Ответить
Лишь бы не взял под личный контроль!
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17.12.2020 13:02 Ответить
Хто їх буде робити собі? Є соцопитування?
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17.12.2020 13:15 Ответить
"Даю вам 24 години" не казав?
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17.12.2020 14:30 Ответить
Власть етот вопрос по вакцине решает уже 9 месяцев, но никак не родит. И деньги были и на всю Украину кричали, что украинцы получат вакцину одни из первых. А может Зеленский имел в виду наших бедняков, которые имеют ДВОЙНОЕ гражданство ?
Может быть в мае по программе и начнем получать от ВОЗ траншами по 1 млн. доз в месяц, то до конца 2021 года провакцинируем 4 млн.населения.
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17.12.2020 16:31 Ответить
Володьку!Ти або придурок,або ті,що тебе консультують-двічі придурки.Сьогодні у світі відсутня вакцина,яка б пройшла всі дослідження.Тому говорити про примінення вакцини в січні 2021 це повний маразм.Візьми консультантом колишнього головного державного санітарного лікаря України з любої області України, до моменту ліквідації держсанепідслужби,і виконай його пропозиції,а не слухай сьогоднішніх придурків від імені держаепідслужби
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17.12.2020 17:44 Ответить
це у тебе маразм,ніколєнька..

Сьогодні у світі відсутня вакцина,яка б пройшла всі дослідження.



Попри заяви росіян, потрібно пояснити, що вакцини від Pfizer та Moderna пройшли третій завершальний етап випробувань, як цього вимагають міжнародні норми, і тепер вони можуть отримати ліцензію на використання у цивілізованих країнах світу. Водночас у РФ від третього етапу взагалі відмовилися. Там вирішили https://www.kommersant.ru/doc/4483527 об'єднати його з власне вакцинацією населення - тобто росіян вакцинуватимуть і одразу перевірятимуть, чи працює вакцина і чи не має вона побічних ефектів.
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17.12.2020 19:03 Ответить
Ну, всё - оно взяло этот вопрос под личный контроль. Будет, как и с масками, кислородом.... короче пи..ец.
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17.12.2020 17:55 Ответить
ми поки не входимо в пріоритетні 92 країни, які можуть отримати вакцину в січні-лютому. Але ми над цим дуже сильно працюємо

не може бути аж така кількість "пріоритетних" країн..(
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17.12.2020 18:59 Ответить
Шо вы мусолите,сказали же конец марта.
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17.12.2020 20:35 Ответить
 
 