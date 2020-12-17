Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос поставок вакцины в Украину является приоритетным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".
"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. ... К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, вопрос поставок вакцины в Украину является приоритетным.
"Над этой задачей работают руководство государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", - добавил глава государства.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство ожидает первые вакцины от коронавируса с марта 2021.
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Не кисло поработали... Надо бы иhttps://censor.net/ru/n3237503 отдохнуть после успехов
Тем более у вас целый ковидный фонд под это дело формировался, 67 млрд. грн.
Даже первые 10-100 тыс. шт. Для медиков, к примеру.
А ведь при Порошенко, нас на G20 приглашали!
Может, наконец, они свалят куда-нибудь на Тувалу.
- Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе... штучки 3-5, не меньше... и сразу их отправить моему личному врачу в Феофанию.
Так Шмыгаль или Степанов (кто то из них) вроде, только вчера сказали, что прививки начнут делать в феврале. Хоть бы вранье свое согласовывали друг с другом
Может быть в мае по программе и начнем получать от ВОЗ траншами по 1 млн. доз в месяц, то до конца 2021 года провакцинируем 4 млн.населения.
Сьогодні у світі відсутня вакцина,яка б пройшла всі дослідження.
Попри заяви росіян, потрібно пояснити, що вакцини від Pfizer та Moderna пройшли третій завершальний етап випробувань, як цього вимагають міжнародні норми, і тепер вони можуть отримати ліцензію на використання у цивілізованих країнах світу. Водночас у РФ від третього етапу взагалі відмовилися. Там вирішили https://www.kommersant.ru/doc/4483527 об'єднати його з власне вакцинацією населення - тобто росіян вакцинуватимуть і одразу перевірятимуть, чи працює вакцина і чи не має вона побічних ефектів.
не може бути аж така кількість "пріоритетних" країн..(