Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее? ВИДЕО
Есть ли у Зеленского будущее? И какое оно - плохое или очень плохое? Марина Данилюк-Ярмолаева остроумно анализирует свежую социологию и раскладывает по полочкам политические и имиджевые итоги года для политика Владимира Зеленского.
Крымско-донецкие политруки из командования Нацгвардии готовы разгонять протестующих ФОПов. 42% украинцев назвали Владимира Зеленского разочарованием года. Более двух третей граждан очень недовольны экономической ситуацией в стране. Выглядит не очень, правда?
А в это время окружение Зеленского реализует по отношению к нему некую тактику "бетонного джакузи" - когда президент появляется нечасто и только с хорошими новостями. И все это - на фоне, мягко говоря, не слишком утешительных новостей и рейтингов.
Кто ведет Зеленского к политической смерти? Зачем президента отрывают от реальности и "бетонируют" в теплой ванне? Почему сериалы "Слуга народа" и "Сваты" сыграли с Зеленским злую шутку?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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в Украине вообще уже налажен стабильный круговорот дерьмократии: мразь у власти => революция => предтель у власти => мразь у власти => революция. вполне реально, что следующим ************ будет "украинский политик" мертвячук.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Его даже обратно в 95 квартал не возьмут.
та на жаль наші 73% не вміють читати.
Зараз біля ОПи:
Нанюхается, отваляется в норе, вылезет с опухшей харей, снимет видосик, и дальше по кругу.
Трудоголик ты наш (тут стоит мат, который я не могу написать). 🙂
Перелік далеко не повний, додам пункти:
- Сьомою відпустка за каденцію,
- Капітуляцією на фронті,
- Призначенням старперів-комуняк в ТКГ,
- Маніакальним бажанням посадити і переслідувати Порошенка,
- Справами проти жінок-волонтерів-атовців-майданівців Федини, Звіробій, Чорновол,
- Масками-шоу в музеї Гончара,
- Захистом корупціонерів Єрмака та Татарова,
- Глупим опитуванням-піаром на виборах,
- Дуже коштовним лікуванням в Феофанії та переїздом в палац в Конча-Заспі,
- Ганебним святкуванням Дня Незалежності з зайчиками, лобком в трусиках та топтанням по державному прапору. Додаємо свої варіанти, чим запам`ятався Вовочка в 2020 році.
Доповню.
- Атака на антикорупційну інфраструктуру і спроба поставити своїх людей в НАБУ і САП, бо це остання перепона для олігархів, навіть в такому кволому вигляді.
- Рейдерство Нацбанку. Примусове звільнення Смолія, його команди. Заміна на ручного Шевченка, який виконує забаганки Банкової та Коломойського
- Судові рішення на користь Коломойського. Олігарх повністю окупив свої кошти на президентську кампанію Зелупи 2019 року.
- Кришування з боку Венедиктової, яка на 600% свій генпрокурор народних депутатів від "слуг народу" Юрченка та інших.
- Кришування корупції ОАСК
- Конституційна криза навколо електронного декларування
- Брехня МВФ та іншим фінансовим інститутам. Обіцянки-цяцянки отримати черговий транш, але МВФ не спішить крадіям і злодіям давати гроші.
не продал в армию ни одного порошенкомобиля,
не купил у америки ни одного джавелина, та ужос нах и продолжать
Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.
Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.
В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.
Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.
Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.
Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html?replyto=121509938 Helgi Sharp
В 1999 році треба було голосувати за Марчука, а не за другий термін Кучми. Марчук теж не без недоліків, але то був найкращий тоді варіант.
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/levko-lukyanenko-podpisav-kanevskoe-soglashenie-evgeniy-marchuk-ne-otoshel-ot