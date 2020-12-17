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Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее? ВИДЕО

Есть ли у Зеленского будущее? И какое оно - плохое или очень плохое? Марина Данилюк-Ярмолаева остроумно анализирует свежую социологию и раскладывает по полочкам политические и имиджевые итоги года для политика Владимира Зеленского.

Крымско-донецкие политруки из командования Нацгвардии готовы разгонять протестующих ФОПов. 42% украинцев назвали Владимира Зеленского разочарованием года. Более двух третей граждан очень недовольны экономической ситуацией в стране. Выглядит не очень, правда?

А в это время окружение Зеленского реализует по отношению к нему некую тактику "бетонного джакузи" - когда президент появляется нечасто и только с хорошими новостями. И все это - на фоне, мягко говоря, не слишком утешительных новостей и рейтингов.

Кто ведет Зеленского к политической смерти? Зачем президента отрывают от реальности и "бетонируют" в теплой ванне? Почему сериалы "Слуга народа" и "Сваты" сыграли с Зеленским злую шутку?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. 

Также смотрите: Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Сорос? Вся информация о человеке, которого ненавидит РФ и ее пятая колонна. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) предприниматели (1234) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+23
Есть, такое

Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее? - Цензор.НЕТ 6427
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17.12.2020 15:32
+20
Його майбутнє ,це 95 балаганом стрибати по росєйських задвірках!!)))
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17.12.2020 15:35
+17
У Зеленского со всей его квартальной и не очень компанией обязательно есть будущее. За решеткой.
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17.12.2020 15:34
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Есть, такое

Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее? - Цензор.НЕТ 6427
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17.12.2020 15:32 Ответить
Місце ганчірної лялькі ,це сміттник!!))
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17.12.2020 15:36 Ответить
О каком будущем , вообще может быть речь ? Лучше забыть , как страшный сон!
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17.12.2020 15:38 Ответить
У Зеленского со всей его квартальной и не очень компанией обязательно есть будущее. За решеткой.
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17.12.2020 15:34 Ответить
Проєкт "Без цензури": Уже не найвеличніший. Чи є у Зеленського політичне майбутнє? - Цензор.НЕТ 2126
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17.12.2020 21:13 Ответить
Його майбутнє ,це 95 балаганом стрибати по росєйських задвірках!!)))
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17.12.2020 15:35 Ответить
есть ...но не в политике
Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее? - Цензор.НЕТ 2630
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17.12.2020 15:40 Ответить
После такой политики умные люди на сцену не возвращаются, кмк.
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17.12.2020 15:54 Ответить
Так то ж розумні! Був би розумний, такої херні б не натворив. а тут ще одне підтвердження, що в дурних сумнівів не буває.
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17.12.2020 15:56 Ответить
неразумные амбиции зеленого мальчика не дали ожидаемого результата... мальчик оказался глуп и малоспособным, тяжолая булава, которая больше его куриной головки, тянет его в политическую преисподню...
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17.12.2020 15:45 Ответить
Його майбутнє разом з кернесом.
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17.12.2020 15:50 Ответить
а от це свято якось повз пройшло. А сьогодні одним великим ватаном стало в Україні менше!!!
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17.12.2020 23:15 Ответить
тяжела шапка маномаха!
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17.12.2020 15:50 Ответить
У него и прошлого политического не было бы. Если бы не деньги и мудрый украинский народ.
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17.12.2020 15:53 Ответить
после истории с татаровым, после того, как бенедиктовна спасает его всеми правдами и неправдами? какое там будущее?
в Украине вообще уже налажен стабильный круговорот дерьмократии: мразь у власти => революция => предтель у власти => мразь у власти => революция. вполне реально, что следующим ************ будет "украинский политик" мертвячук.
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17.12.2020 15:53 Ответить
Маю відчуття, що в того ЗЕ все менше і менше шансів просто піти, а все більше, що його просто підуть і, що важливо, допоможуть йому в тому саме ті, хто найближче до нього. І підуть його дуже для нього хреново.
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17.12.2020 15:58 Ответить
Майбутнє Зе-ляльки - тюрьма, але погано, що ляльководи не сядуть.
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17.12.2020 16:13 Ответить
"Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее?" - какое политическое будущее? Политика нашли. - https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Его даже обратно в 95 квартал не возьмут.
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17.12.2020 16:22 Ответить
Про це фіаско Зеленського писав поважний ізраїльський каналПроєкт "Без цензури": Уже не найвеличніший. Чи є у Зеленського політичне майбутнє? - Цензор.НЕТ 55
та на жаль наші 73% не вміють читати.

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18.12.2020 00:17 Ответить
Чтобы было будущее, должно быть прошлое и сегодняшнее. А оно у зелёной макаки есть?
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17.12.2020 16:31 Ответить
Риторичне питання.Каток,карусєль,ялинки вистрибують,шапіто,балаган,маскарад...
Зараз біля ОПи:
Проєкт "Без цензури": Уже не найвеличніший. Чи є у Зеленського політичне майбутнє? - Цензор.НЕТ 6615
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17.12.2020 16:36 Ответить
А у него есть настоящее политическое? Тот цирк, что он устроил, можно назвать политикой?
Нанюхается, отваляется в норе, вылезет с опухшей харей, снимет видосик, и дальше по кругу.
Трудоголик ты наш (тут стоит мат, который я не могу написать). 🙂
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17.12.2020 16:40 Ответить
та я взагалі дивуюсь, що Ви так дипломтично написали... Я чесно ту ******* літературними словами назвати не можу
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17.12.2020 23:17 Ответить
Для доброго дела и мат можно написать...
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17.12.2020 23:29 Ответить
Час відправляти зеленського у Трускавець на підвищення кваліфікації
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17.12.2020 16:47 Ответить
Да нет, лучше на нары!
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17.12.2020 23:31 Ответить
Чи є в Зе політичне майбутнє?Звітки йому взятися якщо в нього не було політичного минулого.Клоуном був,клоуном є,клоуном залишиться.
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17.12.2020 17:02 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html Чим вам запам`ятався Вовочка в 2020 році?

Проєкт "Без цензури": Уже не найвеличніший. Чи є у Зеленського політичне майбутнє? - Цензор.НЕТ 3595

Перелік далеко не повний, додам пункти:
- Сьомою відпустка за каденцію,
- Капітуляцією на фронті,
- Призначенням старперів-комуняк в ТКГ,
- Маніакальним бажанням посадити і переслідувати Порошенка,
- Справами проти жінок-волонтерів-атовців-майданівців Федини, Звіробій, Чорновол,
- Масками-шоу в музеї Гончара,
- Захистом корупціонерів Єрмака та Татарова,
- Глупим опитуванням-піаром на виборах,
- Дуже коштовним лікуванням в Феофанії та переїздом в палац в Конча-Заспі,
- Ганебним святкуванням Дня Незалежності з зайчиками, лобком в трусиках та топтанням по державному прапору. Додаємо свої варіанти, чим запам`ятався Вовочка в 2020 році.
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17.12.2020 17:44 Ответить
из комментов:

Доповню.

- Атака на антикорупційну інфраструктуру і спроба поставити своїх людей в НАБУ і САП, бо це остання перепона для олігархів, навіть в такому кволому вигляді.
- Рейдерство Нацбанку. Примусове звільнення Смолія, його команди. Заміна на ручного Шевченка, який виконує забаганки Банкової та Коломойського
- Судові рішення на користь Коломойського. Олігарх повністю окупив свої кошти на президентську кампанію Зелупи 2019 року.
- Кришування з боку Венедиктової, яка на 600% свій генпрокурор народних депутатів від "слуг народу" Юрченка та інших.
- Кришування корупції ОАСК
- Конституційна криза навколо електронного декларування
- Брехня МВФ та іншим фінансовим інститутам. Обіцянки-цяцянки отримати черговий транш, але МВФ не спішить крадіям і злодіям давати гроші.
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17.12.2020 17:45 Ответить
тут вже мінімум на пожиттєве є...чудове майбутнє чекає на бубочку...
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18.12.2020 00:05 Ответить
не купил у америки ни одного корабля,
не продал в армию ни одного порошенкомобиля,
не купил у америки ни одного джавелина, та ужос нах и продолжать
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18.12.2020 01:12 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html Тим часом десь в паралельній реальності....

Проєкт "Без цензури": Уже не найвеличніший. Чи є у Зеленського політичне майбутнє? - Цензор.НЕТ 6452
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17.12.2020 17:46 Ответить
а другий мабуть Кравчук, а третій Кернес?
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17.12.2020 23:19 Ответить
Кернес второй! -- как дань уважения покойному.
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18.12.2020 09:17 Ответить
Политическое будущее падлючего брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня - это грандиозный булкодробительный пендель под сраку, от которого его главная черта утратит функцию сочленения полужопий в целостный анатомический объект.
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17.12.2020 17:46 Ответить
Если кто не заметил, то я вам сейчас скажу: за год Украина потеряла Германию, Францию и почти все страны Западной Европы. Вы часто с 9 декабря 2019 года слышали фамилии Меркель и Макрона в украинском контексте? Не часто - потому что уже полгода, как они самоустранились от контактов с нашим руководством. А тот разговор, который гарант, якобы, провёл недавно с Меркель, был чисто протокольным трепом, на который канцлер согласилась из жалости.

Дальше… Вчера послы стран ЕС одобрили продление экономических санкций против России на полгода. На ПОСЛЕДНИЕ полгода. Летом, если не произойдёт чего-то экстраординарного, 50% санкций с Кремля буду сняты. Не может и не хочет быть Европа более проукраинской, чем сама Украина. Говорит Зеленский постоянно, что не теряет надежду договориться С Путиным - договаривайся, а у нас свои интересы: торговля, газ, нефть… Только Польша и страны Балтии ещё держатся, потому что лучше других знают, что такое российская оккупация.

Дальше… Грузии уже в 2021 году НАТО предоставляет ПДЧ - вопрос решённый и стоит в повестке дня. Украина? Не, не слышали… А не слышали потому, что никаких движений в этом направлении руководство страны не делает. Ученья? Так это заслуга не Зеленского, а Порошенко, который зарядил план таких учений на 5 лет вперёд. Не было бы его, Зермак сейчас проводил бы учения со странами ОДКБ.

В плане утешения могу сказать, что свято место пусто не бывает, и с уходом Парижа и Берлина их место в украинской политике пытаются занять Лондон и Анкара, всячески усиливая свои лобби в Киеве. И, опять-таки, это не заслуга власти , это - геополитические интересы Британии и Турции, которые пытаются разыграть украинскую карту в отношениях с Россией.

Особняком стоят США. Меня прибешивают крайности доморощенных «трампистов» и «байденистов», согласно мнению которых Трампом всецело управляет путин, а Байден - отъявленный левак, которым будет управлять Камала Харрис. Во-первых, перестаньте дрочить на американских президентов, которые придут и всё в Украине разрулят. Этим вы демонстрируете «меншовартість» и объектность нашей страны. А также унижаете Америку, подспудно сравнивая её с Россией и априори предполагая, что один человек может разрушить вековую систему противовесов и сдержек. Не надо унижать ни Трампа, ни Байдена - их выбирал американский народ. Да, для нас Байден выглядит предпочтительнее хотя бы в том, что обещает вернуть Вашингтону роль «мирового полицейского» и усилить политико-экономическое давление на Москву. А это гораздо важнее всех «Джавелинов» вместе взятых. Кроме того, в команде Байдена есть планы поставок в Украину комплексов MIM-104 Patriot - вопрос должен решиться до лета.

Ещё надо учитывать прекрасные отношения Байдена и Порошенко. Уже есть информация о том, что планируется пригласить Петра Алексеевича на инаугурацию 20 января. Вот там и должен состояться важнейший разговор, который определит будущее американско-украинских отношений на ближайшие годы.

Как видите, иногда внешняя политика государства живёт не благодаря политической воле страны, а вопреки ей - что мы сейчас и наблюдаем. Но лично мне печально видеть, как моё родное ведомство из важнейшего субъекта политики государства превращается в объект малопрофессиональных манипуляций зелёной власти. Но, переживём и это - главное сохранить страну.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389106.html?replyto=121509938 Helgi Sharp
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17.12.2020 17:49 Ответить
Какое будущее?Пусть молит своих богов что бы ему гетьманскую булаву не всунули в задницу,при чем не вдоль а поперек.
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17.12.2020 18:08 Ответить
Румынский или ливийский вариант- вот и все его "майбутнє".
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17.12.2020 18:56 Ответить
Онучки дивилися мультик "Крижане серце 2". Якийсь сніговичок щось наспівує, і раптом "...люблю вдивлятись в очі збочених потвор". Подумалось - про кого це він
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17.12.2020 19:04 Ответить
Є майбутнє! І воно буде реалізоване.!
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17.12.2020 19:26 Ответить
Ну зечмо підходить по параметрам на відео з розшуку вбивці Шеремета тому майбутнє звичайно є. Буде сидіти доки не доведе зворотнє.
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17.12.2020 20:48 Ответить
31.12.20 о 23 55 канали "112", "ZIk" ........Продемонструють "я іду......"
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17.12.2020 20:51 Ответить
какое будущее может быть у Предателя, тупого, гнилого, брехливого, сцикливого, полностью зависимого и т.д в лучшем случае как и у опущенного гопника вити "хама".....
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18.12.2020 08:54 Ответить
Сподівались у цієї ляльки хоча б здоровий глузд , інтуіція самозбереження є , але марно : воно із " пластилина " , який знайшов вініпух на дорозі ....
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18.12.2020 09:28 Ответить
Да есть в Ростове
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18.12.2020 11:39 Ответить
Це не дурість. Це злочини проти країни й народу.
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18.12.2020 14:18 Ответить
Все це наслідки кучминого правління, який за свої 10 років створив олігархію. Після Кучми олігархія все більше "розквітала".
В 1999 році треба було голосувати за Марчука, а не за другий термін Кучми. Марчук теж не без недоліків, але то був найкращий тоді варіант.
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18.12.2020 14:27 Ответить
На тодішніх виборах Марчука підтримав Левко Лук'яненко
https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/levko-lukyanenko-podpisav-kanevskoe-soglashenie-evgeniy-marchuk-ne-otoshel-ot
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18.12.2020 15:05 Ответить
 
 