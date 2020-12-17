Проект "Без цензуры": Уже не величайший. Есть ли у Зеленского политическое будущее? ВИДЕО

Есть ли у Зеленского будущее? И какое оно - плохое или очень плохое? Марина Данилюк-Ярмолаева остроумно анализирует свежую социологию и раскладывает по полочкам политические и имиджевые итоги года для политика Владимира Зеленского.

Крымско-донецкие политруки из командования Нацгвардии готовы разгонять протестующих ФОПов. 42% украинцев назвали Владимира Зеленского разочарованием года. Более двух третей граждан очень недовольны экономической ситуацией в стране. Выглядит не очень, правда?

А в это время окружение Зеленского реализует по отношению к нему некую тактику "бетонного джакузи" - когда президент появляется нечасто и только с хорошими новостями. И все это - на фоне, мягко говоря, не слишком утешительных новостей и рейтингов.

Кто ведет Зеленского к политической смерти? Зачем президента отрывают от реальности и "бетонируют" в теплой ванне? Почему сериалы "Слуга народа" и "Сваты" сыграли с Зеленским злую шутку?

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