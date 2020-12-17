"За предательство Украины должна быть ответственность", - Нацкорпус провел круглый стол по вопросам борьбы с коллаборационистами. ВИДЕО

16 декабря в столице состоялся круглый стол на тему "Пророссийский коллаборационизм в Украине и методы борьбы с ним".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению участников мероприятия, коллаборационизм - чрезвычайно опасное явление для национальной безопасности, однако на седьмой год войны государство до сих пор не знает, как с ним бороться.

"С самого начала российско-украинской войны мы видели много примеров и форм сотрудничества с врагом. На уровне городских советов сдавали города, а представители правоохранительных органов передавали оружие и ценную информацию", - отметил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Эта политическая сила стала инициатором мероприятия.

Выступающие называли конкретные случаи, которые, по их мнению, подпадают под определение коллаборационизма. Например, вспомнили экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которая сотрудничала с главарем террористов Стрелковым, организовывала референдум и сдала город врагу. Впрочем, Штепа не только избежала ответственности за свою деятельность, но и была реабилитирована и даже баллотировалась в мэры Славянска на последних местных выборах.

На мероприятии представили проект закона, который должен определить как само понятие, так и ответственность за коллаборационизм. Согласно законопроекту, коллаборационистами могут быть не только отдельные граждане, но и юридические лица.

"Борьба с коллаборационизмом - это та тема, которая должна объединить все проукраинские силы как со стороны общественного сектора, так и в парламенте", - подытожили участники круглого стола, среди которых были действующие (Татьяна Цыба, Егор Чернев от "Слуги народа" и Андрей Шараскин от "Голоса") и бывшие (Игорь Лапин) нардепы, руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин, а также юристы Богдан Устименко и Виктор Шендыбыло, руководитель проекта InformNapalm Михаил Макарук, представитель Руха ветеранов Украины Дмитрий Шатровский, руководитель Института национального развития Николай Кравченко.

По результатам мероприятия была создана рабочая группа, открытая для других желающих работать над законопроектом и определить тот механизм, который позволит привлекать к ответственности изменников Украины.