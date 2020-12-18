"Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

"Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал о своих знаниях в ведических науках и, в частности, заявил о пагубном влиянии проституции на организм человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем интервью "Громадському" Камельчук заявил, что проституция отбирает энергию у женщин и "уж точно не прибавляет ее мужчинам".

"Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые написаны давно и много вещей используется и сейчас. Математические, геометрические, архитектурные - там расписаны все абсолюно науки, которые сейчас используются. Единственное - технологии немного другие", - сказал Камельчук на возражение ведущего, что веды - это скорее философия, чем наука.

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