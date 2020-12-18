"Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО
"Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал о своих знаниях в ведических науках и, в частности, заявил о пагубном влиянии проституции на организм человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем интервью "Громадському" Камельчук заявил, что проституция отбирает энергию у женщин и "уж точно не прибавляет ее мужчинам".
"Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые написаны давно и много вещей используется и сейчас. Математические, геометрические, архитектурные - там расписаны все абсолюно науки, которые сейчас используются. Единственное - технологии немного другие", - сказал Камельчук на возражение ведущего, что веды - это скорее философия, чем наука.
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Точно - мелкий "вождь" с больным мозгом.
А почему-то никого не пугает, что он и ему подобные, которых в этом моносброде большинство, сейчас решают судьбы страны, принимают законы, по которым нам всем придётся жить.
Что наделал мудрый нарид, заведя во власть этих идиотов и доверив им свою судьбу, же страшно.
Насчёт проституции немного по-другому - когда женщина занимается сексом не со своим мужем, а с чужим, или за деньги, она забирает себе половину его плохой судьбы.
А з чоловіком що тоді робиться: коли він з проституткою, чужо дружиною або за гроші ?
Когда мужчина с проститутками или с чужими жёнами за деньги - он теряет себя, свою мужскую силу и своё благополучие, потому что разбрасывает своё семя (в котором его сила) налево и направо.
Не знаю, але люди можуть бути разом і кохатися до шлюбу - теж зразу в загс не побіжиш.
Але почуття є.
От. Просто у людей різне ставлення і сприйняття.
Для одних це - як почистити зуби (як вони пишуть), інші без почуттів - ні.
Насчёт проституток - конечно, ходите к проституткам почаще, впрок, так сказать, платите девулькам за их передние места, называйте их письки любовью, будьте счастливы от этого. Никто не запрещает.
А Трамп не згодний.
Там лише зебілів і вату висували.
Пошукайте своє прізвище - в першій трійці точно будете.