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"Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук. ВИДЕО

"Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал о своих знаниях в ведических науках и, в частности, заявил о пагубном влиянии проституции на организм человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем интервью "Громадському" Камельчук заявил, что проституция отбирает энергию у женщин и  "уж точно не прибавляет ее мужчинам".

"Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые написаны давно и много вещей используется и сейчас. Математические, геометрические, архитектурные - там расписаны все абсолюно науки, которые сейчас используются. Единственное - технологии немного другие", - сказал Камельчук  на возражение ведущего, что веды - это скорее философия, чем наука.

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Автор: 

проституция (324) Слуга народа (2631) Камельчук Юрий (37)


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Топ комментарии
+62
"Проституция отбирает энергию. В ведических науках так написано", - "слуга народа" Камельчук - Цензор.НЕТ 5997
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18.12.2020 10:55
+52
А что будет, когда этот зеленый гений до Камасутры доберется? Сколько можно этих дебилов во власть выбирать?
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18.12.2020 10:55
+49
Ага... А від мастурбації висихає спинний мозок... А у Камельчука - і головний...
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18.12.2020 10:56
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по мордяці видно що сосав...
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18.12.2020 11:55 Ответить
а може в нього шльондри мозок висмоктали? Залишився тільки кістковий.
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18.12.2020 21:50 Ответить
Проституция отбирает энергию/ По разному проявляют сексуальную озабоченность в обезьяннике питомцы Коломойского. Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде. Женатый Семинский переписывался с любовницей во время заседания Рады. Кива мастурбировал в зале Рады. Яременко во время заседания Верховной Рады договаривался с проституткой.Что замышляет Иванисов, ранее осужденный за изнасилование, пока не известно.
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18.12.2020 11:56 Ответить
Получается, Кива очень умный. Не у проституток терял энергию, а укреплял организм онанизмом.
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18.12.2020 13:56 Ответить
ну ведучий тоже видав : заперечення ведучого, що веди - це скоріше , ніж наука: https://censor.net/ua/v3237719. Філософія виходить не наука.
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18.12.2020 11:58 Ответить
Філософія - світогляд, усвідомлення світу.
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18.12.2020 21:32 Ответить
Господи, Боже мій, звідки ви такі беретесь.
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18.12.2020 12:00 Ответить
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 4283
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18.12.2020 12:15 Ответить
Шо мелет этот убогий??? по общему развитию... особенно на "ведических науках", этого бородатого ***...ка можно представлять, вместе с говорящей сабакой, как визитную карточку, как пример "высокого" интеллекта Слуг.
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18.12.2020 12:02 Ответить
Кандидат ведических наук
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18.12.2020 12:08 Ответить
ПроФФесор!
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18.12.2020 12:11 Ответить
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 5448"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 7957
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18.12.2020 13:37 Ответить
Проститутско-ведических...
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19.12.2020 12:21 Ответить
Можно смело проводить конкурс: тупой, еще тупее.
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18.12.2020 12:13 Ответить
Cреди новой элиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
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18.12.2020 12:17 Ответить
На молодого Членина мелкого пошиба этот "слуга" похож.. Такой же рыжий, бородатый, тупо идейный и упоротый, гиперактивный( с мертвечуковских каналов не вылазит, уйобик), о "проститутках" рассуждает, и башка тоже забита всяким дерьмом...
Точно - мелкий "вождь" с больным мозгом.
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18.12.2020 12:18 Ответить
Нажаль зебили відповідають інтелектуальному рівню 73% наріта. Полная деградация, самая нишая страна Европи.
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18.12.2020 12:22 Ответить
Зебилам очередная намазка на хлеб подъехала. ням-ням.....
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18.12.2020 12:39 Ответить
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 2811
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18.12.2020 12:40 Ответить
Читаю комменты и грустно становится. Все упражняются в остроумии, высмеивая этого придурка.
А почему-то никого не пугает, что он и ему подобные, которых в этом моносброде большинство, сейчас решают судьбы страны, принимают законы, по которым нам всем придётся жить.
Что наделал мудрый нарид, заведя во власть этих идиотов и доверив им свою судьбу, же страшно.
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18.12.2020 12:49 Ответить
А шо народ снова за каких-то придурков проголосует посмотрев очередной выс-ер
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18.12.2020 12:54 Ответить
а 73% не страшно?
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18.12.2020 16:04 Ответить
Какой президент такие и депутаты его партии
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18.12.2020 12:52 Ответить
по моему он метит на пост Министра Здравохранения...
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18.12.2020 12:53 Ответить
Мы не голосовали за Зе, но этому депутату респект за то, что знает про Веды.
Насчёт проституции немного по-другому - когда женщина занимается сексом не со своим мужем, а с чужим, или за деньги, она забирает себе половину его плохой судьбы.
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18.12.2020 13:07 Ответить
Хоть один адекватный комментарий!
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18.12.2020 16:12 Ответить
Благодарю и жму руку!
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18.12.2020 22:33 Ответить
лучше пожми ему член. Вед №1 - "ты помни его немножко, станет твердым как картошка".
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19.12.2020 16:22 Ответить
А хіба не мається на увазі з коханим ? Бо треба по любові ?

А з чоловіком що тоді робиться: коли він з проституткою, чужо дружиною або за гроші ?
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18.12.2020 21:35 Ответить
Когда женщина и мужчина создают семью, то любовь очень быстро проходит - наступают житейские будни. Совместная жизнь мужчины с женщиной, даже без штампа в паспорте - это не любовь, а ежедневная работа и уважение друг друга.

Когда мужчина с проститутками или с чужими жёнами за деньги - он теряет себя, свою мужскую силу и своё благополучие, потому что разбрасывает своё семя (в котором его сила) налево и направо.
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18.12.2020 22:30 Ответить
Не завжди проходить. Або в усякому разі - не так вже зразу прям.
Не знаю, але люди можуть бути разом і кохатися до шлюбу - теж зразу в загс не побіжиш.
Але почуття є.

От. Просто у людей різне ставлення і сприйняття.
Для одних це - як почистити зуби (як вони пишуть), інші без почуттів - ні.
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19.12.2020 00:50 Ответить
Ув.Влад,значит те у которых"плохая" судьба,никогда не грешили с проститутками?Я думаю,что после твоего комментария,всем просто необходимо улучшать свою судьбу впрок.И не хрен анализировать плохая она или нет.
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20.12.2020 07:53 Ответить
Ув. Борис Бойда, чужую судьбу никто не анализирует, это постулат из Вед (читать - из Святого писания).
Насчёт проституток - конечно, ходите к проституткам почаще, впрок, так сказать, платите девулькам за их передние места, называйте их письки любовью, будьте счастливы от этого. Никто не запрещает.
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07.01.2021 19:31 Ответить
интересно , что в ведах сказано про то как морить голодом (или ковидом) пенсионеров , или про то как на**бывать весь народ вымывая деньги из бюджета
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18.12.2020 13:32 Ответить
Камельчук, я тебя вспомнил."Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 5194
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18.12.2020 13:33 Ответить
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано".

А Трамп не згодний.
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 9068
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18.12.2020 13:42 Ответить
так він їм і не платить
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18.12.2020 21:28 Ответить
И это тоже, с"ка долго ждать разрешения?
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18.12.2020 14:06 Ответить
Кому как не ему знать об вредном воздействии проституции на его организм.
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18.12.2020 14:06 Ответить
всіх прастітуток на ремонт автошляхів! там енергія приростає)))
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18.12.2020 14:10 Ответить
Вы меня уж извините, но в свое время (больше 20-ти лет назад), выбирая факультеты различных ВУЗов и изучаемые в них дисциплины, среди них я отчего-то ни разу не встретил подобных "наук"...
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18.12.2020 14:41 Ответить
Как много вы встретили ВУЗов, факультетов и наук, которые учат тому, что применимо в реальной жизни? У нас официальный перечень профессий не соответствует реальным профессиям, на которых люди десятилетиями официально зарабатывают себе на жизнь и на пенсию.
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18.12.2020 22:39 Ответить
Он публичный дом открыл, цену хочет поднять с уменьшением предложений при оставшемся спросе)))
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18.12.2020 15:09 Ответить
Читаю коменты - такое впечатление, что попал на соревнования тупых агрессивных идиотов
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18.12.2020 16:15 Ответить
і вдало вписався в їх компанію.
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18.12.2020 19:34 Ответить
Ксюша, вас все-равно никто не превзойдет в этой номинации!
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18.12.2020 21:17 Ответить
а ось, і ти вже в трійці лідерів
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18.12.2020 21:45 Ответить
А мене не номінували.
Там лише зебілів і вату висували.
Пошукайте своє прізвище - в першій трійці точно будете.
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18.12.2020 21:45 Ответить
А тут и номинировать не надо - и так все ясно
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19.12.2020 07:55 Ответить
Дрыщ так иди к своим, на русвесна.сру, там все ******* собираются, о тут и послать могут.
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19.12.2020 07:48 Ответить
А я то думаю, ну что же эти "слуги народа" такие вялые и тупые? Теперь я понял куда девается и энергия.
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18.12.2020 16:53 Ответить
Так это для этого команда зебила легализовала проституцию, казино и врачебную(от придумал старший наркоман) наркоманию.
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18.12.2020 17:43 Ответить
Це ж що, виходить що цей дядько ведун?
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18.12.2020 19:54 Ответить
Краще б Яременку в Трускавці це розказував.
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18.12.2020 21:46 Ответить
Шо?! Хай не бреше. Повії, навіть пристаркуваті, дуже спритні та енергійні жіночки. Їм "пальця в рот не клади"©, тим більш, безоплатно, не кажучи про тіліпок.
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18.12.2020 22:02 Ответить
"Проституція відбирає енергію. У ведичних науках так написано", - "слуга народу" Камельчук - Цензор.НЕТ 5890
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18.12.2020 22:45 Ответить
Сразу видно лох какой-то.
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18.12.2020 23:48 Ответить
Проституция отбирает энергию- Так вот почему депутатам СН повышают содержание!
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18.12.2020 23:57 Ответить
посмотрите на сего слугу урода. кто ему бесплатно даст?
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19.12.2020 00:26 Ответить
Почему? В рыло запросто.
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19.12.2020 07:49 Ответить
Все ясно з цим довбоЗЕбом. Схильність до езотерики, яка не є ні релігією та наукою, а частіше за все виявляється одним із ранніх симптомів шизофренії.
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19.12.2020 01:29 Ответить
так понятно. Камельчук, значит, у нас бордели крышует!
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19.12.2020 02:33 Ответить
конченный слуги олигархов
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19.12.2020 06:18 Ответить
ведун блть........ ведуны они такие.... интересно бы услышать на счёт анала..... ЧЁтам ???
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19.12.2020 07:33 Ответить
Слуги Народа просто зациклены на шлюхах.
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19.12.2020 07:49 Ответить
Бубочка підібрав в свою команду фріків,щоб на їх фоні власна дурість не так кидалась в очі.А по суті - можливо,депутати ВР вже проголосували за скасування закону збереження енергії - я не знаю,але за межами ВР він діє!!!І один вид енергії перетворюється на їнший ,а нікуди не щезає.Ось такі пироги.
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19.12.2020 09:40 Ответить
Камельчук от проституции сильно пострадал, благо его куриный мозг подсказал ему вовремя остановиться
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19.12.2020 17:32 Ответить
ДЕБИЛ
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19.12.2020 17:33 Ответить
Стесняюсь спросить... Просто, интересно узнать из первых уст... ТАм силенок то хоть осталось, бо фигасе, так наяривать елду о фортепиано.
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20.12.2020 03:12 Ответить
на зебиков работать - силы терять... Особенно это касаемо 30-ти летних, бо там муссируются дурки, чтобы с этого возраста, прекратить выплачивать пенсии. Мол , пусть догодовують дiти... ЗЫ... А шо делать ,если патологически ты не имеешь деток?
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20.12.2020 03:32 Ответить
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