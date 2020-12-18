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Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа. Запустить процесс бесплатной вакцинации планируется уже в феврале 2021 года. Украина на данном этапе ведет переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме российской.

Первая партия вакцины ожидается в Украине уже в феврале 2021 года. Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Первыми, по словам Шмыгаля, будут вакцинированы медицинские работники. Кроме этого премьер также назвал категории граждан, которые будут вакцинированы на приоритетной основе. Порядок приоритетности, по словам премьера, выглядит так:

-медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19;

- военнослужащие, участвующие в ООС;

- работники социальной сферы;

- лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений;

 - работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, ВСУ, МВД;

- учителя и другие работники сферы образования;

- пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.

Внутри каждой из этих приоритетных групп также будут свои категории приоритетности, уточнил премьер-министр. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На первый этап вакцинации запланировано 2 млн доз вакцины, для следующего этапа - около 10 млн, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, данная приоритетность прописана в Национальном плане вакцинации, который, как ожидается, будет утвержден в начале следующей недели, а после этого представлен общественности.

Данные категории будут вакцинироваться на бесплатной основе. Параллельно будет осуществляться комерческое вакцинирование на платной основе. 

Также Шмыгаль уточнил, что процесс вакцинации будет происходить на базе существующих прививочных кабинетов. К процессу будут приобщены специальные мобильные бригады и семейные врачи. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет на 2021 год предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19, - Разумков

Автор: 

вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2705) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Какая вакцина??? Я просто хочу тест бесплатный сделать хоть раз, а не платить каждый раз по 990 грн! Где мне его сделать нахаляву?
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18.12.2020 11:48
+2
Брехливая скотина.
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18.12.2020 12:16
+1
Пока собираются, пандемия закончится
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18.12.2020 12:24
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Правила форума Совет форумчан
Какая вакцина??? Я просто хочу тест бесплатный сделать хоть раз, а не платить каждый раз по 990 грн! Где мне его сделать нахаляву?
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18.12.2020 11:48 Ответить
Начните с днк-лабаратории там тест стоит 560 грн.
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18.12.2020 12:55 Ответить
Дурень думкой багатіє...
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18.12.2020 11:50 Ответить
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/17/243422/ Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення - Bloomberg

Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2656
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18.12.2020 11:55 Ответить
Похоже нас опять пытаються развести, или у шмыгаля Европа находится в Африке
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18.12.2020 11:58 Ответить
В течение января - октября численность населения Украины сократилась на 231,6 тыс. человек (0,55%) и составила 41 670,8 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 18 декабря.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/naselenie-ukrainy-sokratilos-na-2316-tys-za-10-mesyacev-gosstat-1532199.html І коронавірус тут абсолютно нідо чого. І так відбувається вже декілька десятиліть. І ніхто не вводив локдауни і не оголошував пандемію.
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18.12.2020 18:51 Ответить
ПФ до вируса:
Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5670

ПФ после вируса:
Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1510
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18.12.2020 11:57 Ответить
думаю Україна перша видасть світу вакцину від фашизму ! Йолка готова,ліхтарі теж. Залишилось їх прикрасити перед святами .
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18.12.2020 12:05 Ответить
Брехливая скотина.
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18.12.2020 12:16 Ответить
уже стоят бигборды "тест на ковид - 1000грн."
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18.12.2020 12:20 Ответить
та получит - получит...- только какого качества, количество и для кого...
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18.12.2020 12:20 Ответить
Пока собираются, пандемия закончится
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18.12.2020 12:24 Ответить
Як же ви, пліснява мразото, задобали своє безкінечною брехнею.
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18.12.2020 12:25 Ответить
Просто подумайте. Боротьба з ковідом за допомогою вакцин. Потрібно, як кажуть "іксперди", вакцинування щонайменше 50% населення (для колективного імунітету), причому не рідше, чим кожні півроку (а краще кожні 3 місяці, бо довше гуморальний, тобто специфічний, імунітет на ГРВІ не триває).

Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.
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18.12.2020 12:30 Ответить
Evropa uze etom mesiace planirujet delat prilivki
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18.12.2020 12:34 Ответить
Очевидно, премьеру не известно что многие страны Европы уже получают вакцину, а некоторые, как Англия, уже и проводят вакцинацию. Поэтому такое тупое заявление говорит либо об его непревзойденной тупости, либо он всех нас считает таковыми.
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18.12.2020 14:02 Ответить
Шмаркаль п-бол зеленый не в курсе ,что всеобщее вакцинирование в ЕС начинается с 24.12.20 года? А Польша купила 60 миллионов доз вакцин,и она точно находится в Европе!
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18.12.2020 14:32 Ответить
Я уверен ,что так и считает! Разве умные люди выберут, клоуна Президентом?
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18.12.2020 14:33 Ответить
ВОЗ передает бесплатно Украине 2 млн.шт. вакцины как стране с недоразвитой экономикой, и только для вакцинации малоимущего населения, БЕСПЛАТНО.
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18.12.2020 15:11 Ответить
оружие , наркотики ,вакцина
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18.12.2020 19:01 Ответить
Самое главное, никаких вакцин лугандонам с Украины не давать. Пусть их лаптеногие лечат.
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18.12.2020 21:33 Ответить
 
 