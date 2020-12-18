Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина получит вакцины от COVID-19 не позже, чем их получит Европа. Запустить процесс бесплатной вакцинации планируется уже в феврале 2021 года. Украина на данном этапе ведет переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме российской.

Первая партия вакцины ожидается в Украине уже в феврале 2021 года. Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Первыми, по словам Шмыгаля, будут вакцинированы медицинские работники. Кроме этого премьер также назвал категории граждан, которые будут вакцинированы на приоритетной основе. Порядок приоритетности, по словам премьера, выглядит так:

-медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19;

- военнослужащие, участвующие в ООС;

- работники социальной сферы;

- лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений;

- работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, ВСУ, МВД;

- учителя и другие работники сферы образования;

- пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.

Внутри каждой из этих приоритетных групп также будут свои категории приоритетности, уточнил премьер-министр.

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По словам Шмыгаля, данная приоритетность прописана в Национальном плане вакцинации, который, как ожидается, будет утвержден в начале следующей недели, а после этого представлен общественности.

Данные категории будут вакцинироваться на бесплатной основе. Параллельно будет осуществляться комерческое вакцинирование на платной основе.

Также Шмыгаль уточнил, что процесс вакцинации будет происходить на базе существующих прививочных кабинетов. К процессу будут приобщены специальные мобильные бригады и семейные врачи.

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