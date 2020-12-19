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Окопная война: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взвода снайперов ВСУ Сергей Варакин (Смайл). ВИДЕО

Ко дню Святого Николая мы пообщались с бойцами на передовой, чтобы узнать их мнение относительно этого праздника. Кроме того, украинские воины благодаря рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смогли поздравить своих родных и научились петь песню "Ой, хто, хто, Миколая любить".

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Нам удалось побывать на позициях под временно оккупированной Горловкой, посетить ребят в Авдеевке, Водяном. Люди из разных регионов страны, молодые и те, которые уже много прожили, поделились своими впечатлениями об этом украинском народном празднике. Кто-то из них даже не догадывался когда-то, что существует День Святого Николая, ведь жестокая "советская" пропаганда запрещала его. Поэтому в воображении людей был Дед Мороз с красным носом и Снегурочка, которая благодаря российским новогодним фильмам потеряла свою сказочную значимость.

Бойцы рассказали нам о своих тайных желаниях, что и когда дарил им святой Николай. Всегда ли подарки были хорошими.

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Многое, что удалось услышать от ребят, которые защищают нашу страну, не вошло в сегодняшний репортаж. Бойцы занимаются деликатной работой на передовой, поэтому не хотят светиться в информационном пространстве. Другие не хотели рассказывать ничего на камеру, потому что у них не было детства как такового и Николай к ним не приходил.

Сергей Варакин с псевдонимом Смайл является офицером Вооруженных сил Украины и командует взводом снайперов, которые выполняют самые сокровенные желания украинских патриотов. Он первым поделился своими воспоминаниями и впечатлениями о Дне Святого Николая.

"Мы никогда не праздновали "совковый праздник Деда Мороза. Наша семья всегда ждала прихода Святого Николая и Рождество. Ведь это настоящие украинские праздники с украинскими традициями. Что касается моего подразделения, то мы были очень хорошие, чемні в этом году, поэтому Святой Николай приходил к нам целый год за что мы ему очень благодарны. В общем, я хочу поздравить всех своих побратимов, всю Украину с этими праздниками и пожелать всего наилучшего", - сказал Варакин.

Доброволец под псевдонимом Мельник очень волновался, когда его спросили, получал он прут под подушку за плохое поведение, всегда ли был послушным. В конце концов, он успокоился и рассказал, как праздновал День святого Николая до войны. Ведь начиная с 2014 года Мельник воюет против российских оккупантов, и детство для него навсегда осталось в прошлом.

- День святого Николая для меня сугубо семейный праздник. Будучи ребенком, я всегда ждал его. И сейчас жду, потому что вместе с ним приходит сказочное настроение, спокойствие.
- Тебе дарил святой Николай "різку"? Ты был послушен всегда?
- "Різку", что такое "різка"?
- Ну, прут, чтобы наказывать за плохое поведение.
- Аааа .. Что-то я запутался, но прут был.. Но сейчас я хочу поздравить всех детей украинских, всех украинцев с этим огромным праздником. Пусть святой Николай подарит вам здоровье и нам Победу.

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Андрей, боец ​​ВСУ, он вырос в доме сирот, поэтому его детство было не слишком счастливым.

"У меня не было, поэтому что-то рассказать о "счастливом детстве", не могу. В доме сирот мы отмечали Новый год. Один из преподавателей играл Деда Мороза, преподаватель изобразительного искусства была за Снегурочку. Нам давали скромные подарки, а воспитатели после концерта шли пить и на этом праздник заканчивался. В нашем детском доме были дети, которые когда-то имели родителей, поэтому знали о святом Николае. Они рассказывали нам, что святой Николай приходил к ним ночью с подарками, которые клал под подушку. Я всегда мечтал вырасти, иметь семью и чтобы к нам приходил святой Николай: защитник обиженных, сирот, бедных. Мечта осуществилась, у меня жена и ребенок в Одессе, и к нам приходит Святой Николай, который приносит радость. Осталось освободить Украину от кремлевских "рашистов", чтобы Николай приходил ко всем украинцам от Симферополя до Львова, от Донецка до Черновцов", - рассказал воин.

Александр родился еще в Советском Союзе. Поэтому смысл праздника Николая для него был скрыт.

"Понимаете, что когда нам запрещали праздновать День Святого Николая, мы больше были ориентированы на Деда Мороза. Теперь у меня дети, жена и наша семья отмечает этот великий праздник. Поэтому всех украинцев поздравляю с этим днем, в том числе волонтеров, которые целый год помогали нам. Будьте здоровы и Слава Украине!" - сказал Александр.

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Автор: 

Донбасс (26956) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+15
Дякую за відео.
Але так, світити командира снайперів не треба було.
І трохи заважає спів: не все добре чути.

Бережіть себе, Захисники !
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19.12.2020 09:21
+10
Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл) - Цензор.НЕТ 4281 Зі святом Вас, рідненькі! Бережи Вас Господь!
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19.12.2020 10:24
+9
А можно было на видео скрыть лицо командира снайперов ?
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19.12.2020 09:10
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А можно было на видео скрыть лицо командира снайперов ?
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19.12.2020 09:10 Ответить
А навіщо? У нас "пєрєміріє". Снайпери на другій лінії. Це так, сумна іронія. Хоча снайперів дійсно не за відчують у жодній військовій структурі світу. Тим більше - діючих.
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19.12.2020 09:26 Ответить
Категорично - НІ. Снайперів не повинни знати в обличчя навіть однополчани.
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19.12.2020 12:33 Ответить
Дякую за відео.
Але так, світити командира снайперів не треба було.
І трохи заважає спів: не все добре чути.

Бережіть себе, Захисники !
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19.12.2020 09:21 Ответить
Уверен, что поздравление с замыленным лицом выглядит странно. Он и его руководство дали согласие, если сняли на видео. Он не разведчик в тылу врага, а на своей территории бьет сволочь.
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19.12.2020 11:44 Ответить
Я тоже против того, чтобы лица наших Защитников видели не только мы, но и враги. Почему-то рожи пойманных предателей затеняют, а тут... Оплошали. Хотели, как лучше, а вышло, как всегда.
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19.12.2020 09:29 Ответить
По Сунь-Цзы вроде, когда твоя армия слаба, то ты должен делать вид, что она сильна, как никогда, а когда твоя армия сильна, то нужно прикидываться, что армия слаба.
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19.12.2020 10:06 Ответить
Со Святым Николаем вас, наши защитники - герои! Храни вас Господь! А кремлёвской крысе желаю сдохнуть ....Пусть горит в Аду шизоидный маньяк лилипутин.... Да будет так... Аминь!
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19.12.2020 10:16 Ответить
Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл) - Цензор.НЕТ 4281 Зі святом Вас, рідненькі! Бережи Вас Господь!
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19.12.2020 10:24 Ответить
В моем детстве во время совка меня поздравлял дед мороз в красной шубе и я ему читал стишок с табуретки. Мне не нравился этот праздник по тому что подарки были из леденца на палочке который я сосал потом целый месяц и ватной игрушки которая рвалась. Ни когда мне не дарили кросовки мяч и айфон. А после не зависемости а особенно после революции гидности я стал сам широко распространять праздник святого николая наряжаясь в него по не сколько раз в год и кладу теперь своим внукам под подушку айфоны футбольные мячи самим зделаные из проволоки трезубы государственые прапоры и иногда прутни тдля тех кто плохо себя вел и не любил Украину. И ни когда не заставляю детишек читать стихи с табуретки а только петь в месте со взрослыми гимн. Слава Украине!
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19.12.2020 10:42 Ответить
А прутні (чоловічі статеві органи) ти відрізав у сєпарів ?
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19.12.2020 11:43 Ответить
Боже Благослови Україну !
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19.12.2020 11:12 Ответить
І ЇЇ ВІРНИХ ДІТЕЙ .
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19.12.2020 11:39 Ответить
З Днем Святого Миколая всіх, хто захищає нашу Батьківщину!
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19.12.2020 12:53 Ответить
Думал в армии учат убивать врага, а оказывается надо просто "бути чемним". Видимо за это и платят премии.
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19.12.2020 12:57 Ответить
У нас от сепаров и кацапов секретов нет. Мы все вот такие открытые и чемные... Мы даже можем вот так открыто показывать и называть фамилии наших командиров взводов снайперов. Это мы типа так хотим понравиться врагу, чтобы у него не было такого уж сильного желания убивать нас... Боже спаси Украину от идиотов!
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19.12.2020 15:19 Ответить
Чемний снайпер має бути обвішаний скальпами вбитих ворогів.
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19.12.2020 21:18 Ответить
 
 