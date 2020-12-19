Окопная война: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взвода снайперов ВСУ Сергей Варакин (Смайл). ВИДЕО

Ко дню Святого Николая мы пообщались с бойцами на передовой, чтобы узнать их мнение относительно этого праздника. Кроме того, украинские воины благодаря рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смогли поздравить своих родных и научились петь песню "Ой, хто, хто, Миколая любить".

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Нам удалось побывать на позициях под временно оккупированной Горловкой, посетить ребят в Авдеевке, Водяном. Люди из разных регионов страны, молодые и те, которые уже много прожили, поделились своими впечатлениями об этом украинском народном празднике. Кто-то из них даже не догадывался когда-то, что существует День Святого Николая, ведь жестокая "советская" пропаганда запрещала его. Поэтому в воображении людей был Дед Мороз с красным носом и Снегурочка, которая благодаря российским новогодним фильмам потеряла свою сказочную значимость.

Бойцы рассказали нам о своих тайных желаниях, что и когда дарил им святой Николай. Всегда ли подарки были хорошими.

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Многое, что удалось услышать от ребят, которые защищают нашу страну, не вошло в сегодняшний репортаж. Бойцы занимаются деликатной работой на передовой, поэтому не хотят светиться в информационном пространстве. Другие не хотели рассказывать ничего на камеру, потому что у них не было детства как такового и Николай к ним не приходил.

Сергей Варакин с псевдонимом Смайл является офицером Вооруженных сил Украины и командует взводом снайперов, которые выполняют самые сокровенные желания украинских патриотов. Он первым поделился своими воспоминаниями и впечатлениями о Дне Святого Николая.

"Мы никогда не праздновали "совковый праздник Деда Мороза. Наша семья всегда ждала прихода Святого Николая и Рождество. Ведь это настоящие украинские праздники с украинскими традициями. Что касается моего подразделения, то мы были очень хорошие, чемні в этом году, поэтому Святой Николай приходил к нам целый год за что мы ему очень благодарны. В общем, я хочу поздравить всех своих побратимов, всю Украину с этими праздниками и пожелать всего наилучшего", - сказал Варакин.

Доброволец под псевдонимом Мельник очень волновался, когда его спросили, получал он прут под подушку за плохое поведение, всегда ли был послушным. В конце концов, он успокоился и рассказал, как праздновал День святого Николая до войны. Ведь начиная с 2014 года Мельник воюет против российских оккупантов, и детство для него навсегда осталось в прошлом.

- День святого Николая для меня сугубо семейный праздник. Будучи ребенком, я всегда ждал его. И сейчас жду, потому что вместе с ним приходит сказочное настроение, спокойствие.

- Тебе дарил святой Николай "різку"? Ты был послушен всегда?

- "Різку", что такое "різка"?

- Ну, прут, чтобы наказывать за плохое поведение.

- Аааа .. Что-то я запутался, но прут был.. Но сейчас я хочу поздравить всех детей украинских, всех украинцев с этим огромным праздником. Пусть святой Николай подарит вам здоровье и нам Победу.

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Андрей, боец ​​ВСУ, он вырос в доме сирот, поэтому его детство было не слишком счастливым.

"У меня не было, поэтому что-то рассказать о "счастливом детстве", не могу. В доме сирот мы отмечали Новый год. Один из преподавателей играл Деда Мороза, преподаватель изобразительного искусства была за Снегурочку. Нам давали скромные подарки, а воспитатели после концерта шли пить и на этом праздник заканчивался. В нашем детском доме были дети, которые когда-то имели родителей, поэтому знали о святом Николае. Они рассказывали нам, что святой Николай приходил к ним ночью с подарками, которые клал под подушку. Я всегда мечтал вырасти, иметь семью и чтобы к нам приходил святой Николай: защитник обиженных, сирот, бедных. Мечта осуществилась, у меня жена и ребенок в Одессе, и к нам приходит Святой Николай, который приносит радость. Осталось освободить Украину от кремлевских "рашистов", чтобы Николай приходил ко всем украинцам от Симферополя до Львова, от Донецка до Черновцов", - рассказал воин.

Александр родился еще в Советском Союзе. Поэтому смысл праздника Николая для него был скрыт.

"Понимаете, что когда нам запрещали праздновать День Святого Николая, мы больше были ориентированы на Деда Мороза. Теперь у меня дети, жена и наша семья отмечает этот великий праздник. Поэтому всех украинцев поздравляю с этим днем, в том числе волонтеров, которые целый год помогали нам. Будьте здоровы и Слава Украине!" - сказал Александр.

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