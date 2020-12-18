Киевский форум по безопасности обсуждает спасение мира от COVID-19. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Киевский форум по безопасности проводит дискуссию о вакцинах и глобальном спасении человечества от коронавируса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию форума в YouTube.
"Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса? Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?
Что ожидать и что следует делать Украине?" - основные темы для обсуждения.
В обсуждении принимают участие:
- Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине;
- Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине;
- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину" и Киевского Безопасности форума модератор.
Следить за дискуссией можно в YouTube, Facebook или на сайте Киевского форума по безопасности.
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Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.
Бо, як відмічають фахівці у джерелах не для широкої публіки: вакцинація лише прискорює мутацію вірусу (коли б не всякого вірусу) і для нових штаммів потрібно вже нові вакцини. Але сам процес створення вакцин не встигає за природньою мутацією. Ну не встигає і все. Сама природа вірусів така. То навіщо тратити сили на не продуктивні для людства дії (хоча дуже продуктивні для виробників вакцин і інших вигодонабувачів). Хіба не краще вдосконалювати ті фактори, що допоможуть покращити природній імунітет людського організму.
Біологи вміють покращувати імунітет окремих видів рослин. Але людям здебільшого це не підходить.