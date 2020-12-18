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Киевский форум по безопасности обсуждает спасение мира от COVID-19. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит дискуссию о вакцинах и глобальном спасении человечества от коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на трансляцию форума в YouTube.

"Как действует власть передовых мировых экономик для борьбы с пандемией и для преодоления мирового кризиса? Какие выводы дает национальный опыт Великобритании, Канады и Германии?

Что ожидать и что следует делать Украине?" - основные темы для обсуждения.

Смотрите также: Киевский форум по безопасности: Как защитить евроатлантический курс Украины, Молдовы, Беларуси и других стран нашего региона?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В обсуждении принимают участие:

- Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине;

- Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине;

- Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине;

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины в 2014-16 годах, член Наблюдательного совета Фонда "Открой Украину" и Киевского Безопасности форума модератор.

Следить за дискуссией можно в YouTube, Facebook или на сайте Киевского форума по безопасности.

вакцина (3815) карантин (16729) Форум (179) Яценюк Арсений (8007) Лубкивский Даниил (50) Симмонс Мелинда (103) Фельдгузен Анка (96) Галадза Лариса (18) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Просто подумайте. Боротьба з ковідом за допомогою вакцин. Потрібно, як кажуть експерти, вакцинування щонайменше 50% населення (для колективного імунітету), причому не рідше, чим кожні півроку. А краще кожні 3 місяці, бо довше гуморальний, тобто специфічний, імунітет на ГРВІ не триває.

Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.
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18.12.2020 12:33 Ответить
Супутник V в поміч
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18.12.2020 13:19 Ответить
Генератор випадкових словосполучень?
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19.12.2020 14:09 Ответить
Навіть із такого погляду - повне безглуздя. Але якщо, як Ви заявили, специфічний імунітет від щеплення триває не більше трьох місяців, то може ті кошти, що витрачаються на вакцинування, краще витратити на покращення лікування вже захворілих?
Бо, як відмічають фахівці у джерелах не для широкої публіки: вакцинація лише прискорює мутацію вірусу (коли б не всякого вірусу) і для нових штаммів потрібно вже нові вакцини. Але сам процес створення вакцин не встигає за природньою мутацією. Ну не встигає і все. Сама природа вірусів така. То навіщо тратити сили на не продуктивні для людства дії (хоча дуже продуктивні для виробників вакцин і інших вигодонабувачів). Хіба не краще вдосконалювати ті фактори, що допоможуть покращити природній імунітет людського організму.
Біологи вміють покращувати імунітет окремих видів рослин. Але людям здебільшого це не підходить.
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18.12.2020 13:27 Ответить
Саме так. Краще витратити на покращення лікування вже захворілих. І на те, щоб кожний хворий мав доступ до цього лікування. А не лише Тищенки з температурою 36,8.
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19.12.2020 14:10 Ответить
А хто ж офіційно від зеблазнів представляє Україну?
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18.12.2020 12:34 Ответить
А де доповідь Білла Гейтса і доктора Ральфа Баріка? Хотілось би їх почути на тему звідки пішов по світу ковід, і чи буде продовжена їх робота щодо його модифікації? Переливають члени високого градусу з пустого в порожнє, а історію ковиду чомусь замовчують.
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18.12.2020 12:56 Ответить
 
 