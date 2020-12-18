Яценюк призвал страны G7 поддержать модернизацию системы здравоохранения Украины: "Один из лучших примеров сотрудничества с ЕС и свободным миром". ВИДЕО

Если страны "Большой семерки" - Германия, Великобритания, Канада - будут лидерами в процессе улучшения и модернизации украинской системы здравоохранения, - это станет одним из лучших примеров нашего сотрудничества с ЕС и свободным миром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 18 декабря.

Яценюк подчеркнул, что несмотря на чрезвычайно сложный год для двусторонних отношений Украины с этими странами это время было успешным. Также экс-премьер напомнил, что Германия как член ЕС поддерживает Украину финансовой помощью и в содействии реформам, недавно Канадой было ратифицировано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, а украинский парламент ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией.

С другой стороны, отметил глава Киевского Форума, перед миром действительно огромный вызов - COVID-19: "Но представьте, миру удалось всего за год изготовить вакцину против коронавируса. Когда-то это заняло бы десятилетия. А сейчас - понадобилось всего 12 месяцев, чтобы спасти мир".

"Несмотря на то, что это очень сложный год, мы должны взять из этого уроки", - подчеркнул Яценюк.

Яценюк обратился к представителям стран "Большой семерки": "По моему мнению, одна из ключевых реформ в Украине, которая должна быть поддержана "Большой семеркой" - это система здравоохранения. Нам нужно улучшить и модернизировать украинскую систему здравоохранения. Люди должны почувствовать, что они могут получить медицинскую помощь, получить лучшее лечение, чтобы их жизни были спасены. Если страны "Большой семерки" - Германия, Великобритания, Канада - будут лидерами этого процесса, по моему мнению, это станет одним из лучших примеров нашего сотрудничества с ЕС и свободным миром. Это реальные результаты, которые мы можем получить".

"Год сложный. Но все вызовы дают нам шанс. Шанс стать сильнее. И нам нужно действовать - чтобы спасти наши народы и сделать наши страны сильнее и лучше", - подытожил Яценюк.

Также читайте: Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк