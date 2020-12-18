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Яценюк призвал страны G7 поддержать модернизацию системы здравоохранения Украины: "Один из лучших примеров сотрудничества с ЕС и свободным миром". ВИДЕО

Если страны "Большой семерки" - Германия, Великобритания, Канада - будут лидерами в процессе улучшения и модернизации украинской системы здравоохранения, - это станет одним из лучших примеров нашего сотрудничества с ЕС и свободным миром.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 18 декабря.

Яценюк подчеркнул, что несмотря на чрезвычайно сложный год для двусторонних отношений Украины с этими странами это время было успешным. Также экс-премьер напомнил, что Германия как член ЕС поддерживает Украину финансовой помощью и в содействии реформам, недавно Канадой было ратифицировано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, а украинский парламент ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией.

С другой стороны, отметил глава Киевского Форума, перед миром действительно огромный вызов - COVID-19: "Но представьте, миру удалось всего за год изготовить вакцину против коронавируса. Когда-то это заняло бы десятилетия. А сейчас - понадобилось всего 12 месяцев, чтобы спасти мир".

"Несмотря на то, что это очень сложный год, мы должны взять из этого уроки", - подчеркнул Яценюк.

Яценюк обратился к представителям стран "Большой семерки": "По моему мнению, одна из ключевых реформ в Украине, которая должна быть поддержана "Большой семеркой" - это система здравоохранения. Нам нужно улучшить и модернизировать украинскую систему здравоохранения. Люди должны почувствовать, что они могут получить медицинскую помощь, получить лучшее лечение, чтобы их жизни были спасены. Если страны "Большой семерки" - Германия, Великобритания, Канада - будут лидерами этого процесса, по моему мнению, это станет одним из лучших примеров нашего сотрудничества с ЕС и свободным миром. Это реальные результаты, которые мы можем получить".

"Год сложный. Но все вызовы дают нам шанс. Шанс стать сильнее. И нам нужно действовать - чтобы спасти наши народы и сделать наши страны сильнее и лучше", - подытожил Яценюк.

Также читайте: Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк

Автор: 

G7 (836) Яценюк Арсений (8007)


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Топ комментарии
+11
О, Кулявлоба опять вылез. Кулявлоба, у тебя же было достаточно времени на модернизации и рехвормы когда ты был у власти. Почему них. не было сделано?
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18.12.2020 13:18
+7
Український крадій мільярдер закликав Захід дати більше грошей на українську медицину, щоб тут можна було їх вкрасти.
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18.12.2020 13:23
+5
Хотілося б іще почути заяви Гройсмана...
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18.12.2020 13:18
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О, Кулявлоба опять вылез. Кулявлоба, у тебя же было достаточно времени на модернизации и рехвормы когда ты был у власти. Почему них. не было сделано?
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18.12.2020 13:18 Ответить
Український крадій мільярдер закликав Захід дати більше грошей на українську медицину, щоб тут можна було їх вкрасти.
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18.12.2020 13:23 Ответить
Кулявлоба конечно поц еще тот,но сравнивать то время и сейчас!?какие реформы?затыкание дырок в бюджете после ограбления Яныком страны вот и все реформы.
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18.12.2020 19:29 Ответить
Хотілося б іще почути заяви Гройсмана...
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18.12.2020 13:18 Ответить
ты на лисапете ездишь, хренью не размахиваешь? - тебя не слышат.
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18.12.2020 13:19 Ответить
А Супрунша чия була??
Може її взад, вухастику??
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18.12.2020 13:20 Ответить
Хай зелена Степашка лишається ,це авторитетний фахівець!!)))
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18.12.2020 13:22 Ответить
Мне так нравится как наши беглые политики из-за какого то своего офшорного схрона призывают иностранцев навести порядок в Украине. А оно им надо? Ето типо как бы мне сейчас кто то призывал в Венесуеле пойти наводить порядок и накормить бедняков которые себе выбирают всю жизнь диктатора президентом. Догадайтесь куда я их пошлю
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18.12.2020 13:21 Ответить
хто біглий?
73/43%зебіл-провокатор https://censor.net/ru/user/461407, Яценюк ніде нікуди з України не тікав! Більше того, в понеділок він був під ДБР на мітингу в підтримку Тетяни Чорновол!
Млять, як ви всі брехливі зебіли, дістали...
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18.12.2020 13:37 Ответить
Кулявлоба со своим образом и бородкой больше смахивает на какого то моджахеда из Игила, чем на славянина. Теперь понятно почему Украине не дают оружие
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18.12.2020 13:24 Ответить
пущай волосы уже на голове или на лобке привывает!
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18.12.2020 14:06 Ответить
вот помелькает яйценюк на новостных каналах и сразу безопасность станет железобетонной ... или не станет . главное чтобы помнили сеню
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18.12.2020 13:24 Ответить
Кроль,це тьху,от Шмигаль,Степашка -це фахівці і патріоти України !!)))
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18.12.2020 13:27 Ответить
ьілки не з-за зеклована, шмигаля, степанова; тим більше, всі нормальні і навіть м'які реформи в медицині авторства Гройсмана+Супрун вони згорнули і похерили
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18.12.2020 13:33 Ответить
Ну хоть кто то по умному денег просит не то что Зеля
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18.12.2020 13:39 Ответить
А Захід ..як кріль , бігом побіг прислухатись до Яйценюка .
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18.12.2020 13:42 Ответить
ще один дуже вчоний )))
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18.12.2020 14:10 Ответить
Дай денег, денег дай
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18.12.2020 14:10 Ответить
Терміново модернізувати на італійський зразок, а то в Україні смертність відстає щось від ковіду сильно, не виконує МОЗ очікувань
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18.12.2020 14:47 Ответить
 
 