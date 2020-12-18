Проект "Без Цензуры": Россия забирает Донбасс? Как Путин поставил точку на "мирном плане" Зеленского. ВИДЕО

Как там на России? К счастью, мы почти не заметили пресс-конференцию Владимира Путина. Но из его уст летели очень важные слова о Донбассе, которые в очередной раз похоронили надежды Владимира Зеленского "мир".

Богдан Буткевич безжалостно смеется над советскими партийными собраниями, то есть над пресс-конференцией Путина и раскладывает месседжи, которые там прозвучали.

Как Путин собирается еще больше "помогать" Донбассу? О чем молчит московский упырь? Чего хотят в Кремле от Зеленского?

Снова объясняем, почему Россия никогда и ни за что не пойдет на уступки в Украине. И задаем риторический вопрос - когда это наконец поймут у Зеленского? Поймут? Как вы думаете?

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