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Проект "Без Цензуры": Россия забирает Донбасс? Как Путин поставил точку на "мирном плане" Зеленского. ВИДЕО

Как там на России? К счастью, мы почти не заметили пресс-конференцию Владимира Путина. Но из его уст летели очень важные слова о Донбассе, которые в очередной раз похоронили надежды Владимира Зеленского "мир".

Богдан Буткевич безжалостно смеется над советскими партийными собраниями, то есть над пресс-конференцией Путина и раскладывает месседжи, которые там прозвучали.

Как Путин собирается еще больше "помогать" Донбассу? О чем молчит московский упырь? Чего хотят в Кремле от Зеленского?

Снова объясняем, почему Россия никогда и ни за что не пойдет на уступки в Украине. И задаем риторический вопрос - когда это наконец поймут у Зеленского? Поймут? Как вы думаете?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецпроект "Без цензуры": Кто такой Сорос? Вся информация о человеке, которого ненавидит РФ и ее пятая колонна. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) путин владимир (31318) россия (95660) Донбасс (26956) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+28
Пока зеля искал в "глазах путина мира", ***** гундосому в глаза насцало.
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18.12.2020 15:09
+25
Та не потрібен Расєє Даунбас,Расєє потрібна вся Україна !! ))))
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18.12.2020 15:21
+19
******* мета Расєї ,втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!)))
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18.12.2020 15:23
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Скоро черт расею заберет.
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18.12.2020 15:06 Ответить
Нажаль,ні!! Це довготривалий,але незворотній, історичний процес-руйнація імперіі !!))
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18.12.2020 16:16 Ответить
Я бы так написал: "Це незворотній, але довготривалий історичний процес-руйнація імперіі."
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18.12.2020 17:36 Ответить
в світі є ваги прортиваг і от рашка якраз там. Не будуть її валити не Штати не Китай і тим більше не Європа. Рашка не Югославія.
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19.12.2020 07:54 Ответить
Україна розвалить росію за кілька років, бо Україна це достатньо сильна країна яка буде системно знищувати росію всіма засобами, поки не досягне бажаного результату. І ніхто зупинити Україну не зможе. США будуть намагатись стримувати Україну від розвалу росії, але ці намагання будуть неефективними і не зможуть запобігти смерті терористичної росії. Але Україні потрібно зважати на те що США з союзника можуть перетворитись якщо не на ворога то як мінімум на недружню державу, коли росія реально почне розвалюватись зусиллями України. Тому потрібно дуже обережно ставитись до допомоги США у вигляді військових шифрованих рацій чи обладнання для передачі даних в штабах ЗСУ, які можуть передавати данні американцям без відома командування і влади України! Американці скоро зможуть повністю відключити від зв'язку всю армію України, як вони зробили це з армією Туреччини і цим блокували зміщення Ердогана армією! Ці ризики потрібно розглядати як досить високі і крім допомоги від США ще самим ставити інше неамериканське обладнання зв'язку та передачі даних в системі зв'язку ЗСУ, уряду та СБУ.
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19.12.2020 16:18 Ответить
Аналітика Буткевича слабенька, дуже ************ емоції Буткевича, які не мають бути присутні в програмі. Всі ці випади Буткевича в сторону Зеленського виглядають дуже неприємними і постійно борешся з бажанням вимкнути відео. Так, ми знаємо що Зеленський м'яко кажучи не геній і не патріот і бризкати слиною від цього непотрібно! Аналітика створюється не для бидла, це не агітація і тому потрібно поважати свого глядача і надавати аналітику спокійно і достойно своєї аудиторії.
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19.12.2020 16:23 Ответить
Було би бажання гідності, а так своє шкурне передує йому. І поза на чотирьох кінцівках
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18.12.2020 15:06 Ответить
Яка гідність у Зеленського?!!! Він, як повія, заробляв російські гроші,заробляє зараз,і сподівається так само заробляти надалі. Йму ж тільки 42 рочки,а нічого іншого,окрім паплюжити Украіну,отримуючи гроші з раші воно не вміє!
Тим більш,що воно потрібно раші,тільки поки живе в Украіні! На расєє своіх вистачає,кращіх за нього. Недарма його колись з Москви підсрачником виперли!
"Сиди НА Украине,и вякай оттуда! За это платим!"
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18.12.2020 16:10 Ответить
Там же написано, що було би хоч бажання гідності. Хоча очільник країни повинен випромінювати саму гідність
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18.12.2020 16:24 Ответить
"Випромінювати" НЕ обов'язково,а от МАТИ ЇЇ - невід'ємна частина порядної людини.
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18.12.2020 23:35 Ответить
То фігня.
Наш новообраний зелений голова ОТГ наказав колективам БК змінити репертуар і прибрати ;хохляцьке виття;. Сказав що то не працівник культури, хто не зможе повторити репертуар того ж Лєпса, чи начитати ;Басту;.Уявляю як баби виходять на сцену і затягують ;Ґолубі лєтят над нашєй зоной; і дику ржу.
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18.12.2020 16:42 Ответить
А не пропонував діячам наслідувати Зечмо грою фуєм на роялі?
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18.12.2020 23:32 Ответить
Ковзанку залив, за прикладом ЗЕ....
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18.12.2020 23:45 Ответить
Ну тоді до ОПи геральдаста йому вже трохи! Незабаром потрапить!
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19.12.2020 10:31 Ответить
Його не "виперли", а послали "с заданием", і він його намагається виконувати.
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20.12.2020 10:46 Ответить
Пока зеля искал в "глазах путина мира", ***** гундосому в глаза насцало.
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18.12.2020 15:09 Ответить
На большее этот геральдаст - ЛохДаун не заслуживает!
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18.12.2020 16:12 Ответить
Радість цензорських безцензурників безмірна. Тільки вслухайтеся, з яким пієтетом вони пишуть про *****: "из его уст летели очень важные слова о Донбассе"!
Чоколядна продажна мерзота, яка скине штани за ломану гривню, чи рубель, чи за надкушену конфету...
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18.12.2020 15:10 Ответить
про "скину штани за рубель" від зебіла така мілота

Проєкт "Без Цензури": Росія забирає Донбас? Як Путін поставив крапку на "мирному плані" Зеленського - Цензор.НЕТ 4593
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18.12.2020 15:28 Ответить
Так краще?
Проєкт "Без Цензури": Росія забирає Донбас? Як Путін поставив крапку на "мирному плані" Зеленського - Цензор.НЕТ 4932
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18.12.2020 19:13 Ответить
Долбоє*
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18.12.2020 20:25 Ответить
Пшел в будку
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18.12.2020 20:26 Ответить
Проєкт "Без Цензури": Росія забирає Донбас? Як Путін поставив крапку на "мирному плані" Зеленського - Цензор.НЕТ 176
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19.12.2020 17:32 Ответить
Що ти верзеш?
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18.12.2020 15:32 Ответить
Звичка у них така. Кацапська. Своїм лайном інших обгадить.
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18.12.2020 17:23 Ответить
Взагалі то, "Росія забрала Домбас" ще після після безальтернативних мінських угод. Все решта - пусті балачки.
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18.12.2020 15:13 Ответить
******* мета Расєї ,втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!)))
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18.12.2020 15:23 Ответить
Ця мета у орків ще з 2015-го року.
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18.12.2020 15:38 Ответить
Це перший крок до головної мети ,поверненню України в "родную говєнь" Московську орду !!)))
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18.12.2020 15:44 Ответить
При мінських у росії вже відібрали 2/3 загарбаного.
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18.12.2020 15:30 Ответить
НЕ при , а еще до них . При них только теряли
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18.12.2020 16:35 Ответить
Не бреши.
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18.12.2020 19:29 Ответить
ДЛБ зеленорилий до цього не бачив Абхазію і Придністров'я,тепер побачив дирляндію.
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18.12.2020 15:15 Ответить
Уже не имеет значение Зеленский понял или нет. Его срок вышел.
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18.12.2020 15:18 Ответить
Та не потрібен Расєє Даунбас,Расєє потрібна вся Україна !! ))))
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18.12.2020 15:21 Ответить
Любой здравый понимал еще в 2014,что лапти развязали там войну только с одной целью шантажа для признания Крыма за ними....разменная карта.Пошла бы Украина на это,они их сами буйных перебили и сдали как стеклотару.Вторая цель...пока война экономику подломать,и в НАТО не вступит.
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18.12.2020 15:45 Ответить
Споконвічна мета Московіі ,це повна асиміляція України та Беларусі,знищення іх деожавних амбіцій та знищення українців та біларусів ,як народи,націі !!)))
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18.12.2020 15:50 Ответить
Я согласен,что им нужно мясо наших детей,для достижения своим имперских целей.Но сегодня это уже не тот вариант.Они его даже не рассматривают.Возможно коридор в Крым в идеях ещё есть.Они не так тупы как кажется...и прекрасно понимают,что Украину целиком они УЖЕ просрали,несмотря даже на 73% полезных идиотов и реальных предателей внутри.Да и эконимически уже сами калеки на костылях.Я же отслеживаю их ресурсы,стонут,скрипят как телега ржавая.А еще и санкий то реальных не было по факту....секоральные,свифт,эмбарго.Ждем и надеемся на Байдена и США.Надо честно признаться,что безпомощи Запада эту страну-тварюгу нам не одолеть.
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18.12.2020 16:04 Ответить
Асиміляція,це перетворення українців та біларусів в "русскоязичную" бидломасу ,яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !! Росєяне,це та саме бидломаса ,яка за часи СРСР мала назву-савєцкій народ !!)))
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18.12.2020 16:13 Ответить
Как раз наоборот рассматривают вариант полного поглощения . А Запад и НЕ собирается нам сильно помогать .Если бы хотели то помогали бы несколько иначе . Пример -Израиль и Южная Корея. Там Запад действительно помогает этим странам отстаивать их Независимость . Сравните с нашей ситуацией и сделайте правильные выводы , что на данном этапе надеяться нужно только на собственные силы а не на помощь Запада . Но возрождая свою Армию и поднимая экономику разумеется нужно прилагать все возможные усилия для сближения с НАТО и разрыва с советско-евразийской ордой
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18.12.2020 16:44 Ответить
Ізраїль і Південна Корея добивалися допомоги США. А нашій владі -- "і хочеться, і колеться, і мамка не дає..."
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20.12.2020 11:11 Ответить
Що заважає написати заявку в НАТО? Ніщо не заважає, але і той, і цей бубнять про якесь "партнерство". Що заважає побудувати американську військову базу в Україні? Тільки два стільці під дупою.
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20.12.2020 11:16 Ответить
Не могу согласится в полной вине совкового прошлого,по той причине,что среди 73% большинство зебилов к нему не имели никакого отношения.Большинство поколение пепси из них.И по языку русскому отвечу словами моего дружища еврея...."Лапти,никакого русского языка в природе нет,можете у В.Даля поинтересоваться-это собрание языков и диалектов ВСЕХ народов бывшей российской империия ...я пишу на советском языке общения...и буквами тоже не русскими,а присвоенной вами кириллицей." Але то што у нас родную мову запамяталi-гэта наша памылка i трагедыя..
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18.12.2020 16:58 Ответить
Русский язик пішов відтоді, як північні землі стали колонією Русі, прийняли християнство, і населення стало молитися по церковному старослов'янському і болгарському язику. Русини молилися на своїй мові, і Євангеліє було на нашій національній мові, яка тепер називається українською.
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20.12.2020 11:26 Ответить
На Байдена надеяться не стоит. Старый дед 78 лет спит и видит как бы сбросить с себя бразды правления . Если в Январе демократы возьмут Сенат США за год станет подобием Франции или Германии .
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19.12.2020 07:45 Ответить
Спорить не стану,судить будем по первому году у руля.Если ничего не изменится,то дальше можно и не следить.Самая большая надежда на то,что Байдену и его семье были нанесены ЛИЧНЫЕ обиды кремлевскими негодяями.Личное всегда привыше общего....так жизнь устроена.Все равно надеюсь.что в вопросе россии у США будет полное взаимопонимание,независимо от партийной принадлежности,пар ийных споров и перетягивания одеяла.
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19.12.2020 09:50 Ответить
а мы вместо того чтобы территории возвращать сепарам на кордонах ништяки строим, чтобы им бедным удобно было. как мне рассказывала одна коллега- сотрудница по работе, переселенка, к которой часто родня и друзья из луганды мотаются, они (лугандонрвцы) по возвращению из Украины с пенсией, вкусной салом и колбасой и чистой горилкой, устраивают посиделки с друганами, рассказывая при этом об удачной поездке к украм и хохлах-биндерах лохах, которых можно легко о б ъ е бать приговаривая при этом что на самом деле они мол только "за расею и за путина"..... получается что мы на самом деле не только лохи а лошары, лоси и олени!!!!!!!!!
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18.12.2020 15:44 Ответить
А почему ты уверен, что правду они говорят после поездки, а не вовремя?
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18.12.2020 15:51 Ответить
послушай Женя, я шо с ними сам общался? то что мне коллега рассказала , то я и написал. а я сам с этими гандонами из лугандонии последний раз общался в начале 2017 в ато и свой высновок уже декларировал - там живут не украинцы , а жадные, алчные и упоротые кацапы, за бабки готовые на любую подляну. мы для них биндеры укропы жидобендеровцы и тому подобное, не хочу даже вспоминать.....
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18.12.2020 16:10 Ответить
а во время поездки Женя они обычно молчат и не дают волю чувствам! во время поездки Женя они белые и пушистые хоть до раны прикладывай.... сцыкотно Женя им во время поездки.....
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18.12.2020 16:13 Ответить
вот кричит куляйба-кулдявлоб о том, что мид Украины есть... а его него, его надо разогнать... почему до сих пор содержание лугандонии с даунбачией и крымом не возложено на расию? потому что дебил и министр и его куратор...
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18.12.2020 15:47 Ответить
Единственное не согласен , надо вещи называть своими именами , а именно , территория называется Лугандон и населена лугандонцами , а у русни лидер *****
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18.12.2020 15:55 Ответить
А вы знаете историю назьвания лугандон? я как то уже просвещал народ , ну ладно еще раз повторюсь. есть такой деятель бывший депутат рады рыг Царёв, сейчас по моему где то в крыму чалится. так вот этот царёв в конце 2014 начале 2015 гг. страшно поддерживая заваруху в краю кормильцев и всяких прийди введи типа чепушил и гиркиных, возжелал стать козырным перцем в луганде. выступая на каком то сепарском форуме в донецке , он предложил объединить днр и лнр в одну офигетельно большую и мощную страну под названием ЛуганДон (т.е. Луганск + Донецк) и стать в этой стране спикером её парламента..... зал затих переваривая сказанное, а потом разразился диким смехом, царев поначалу ничего не понял, а когда вкурил то начал оправдываться, но слово не воробей... вот вам и история.... ось така куйня малята про лугандон и его батю царёва!
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18.12.2020 16:28 Ответить
Куда еще,в какое место на пукине,будет заглядывать писюнист в поисках мира?
И есть ли такое,куда оно еще не заглянуло,в процессе поиска?
Геральдасту остаеться только принимать во все,и совсех сторон,на зависть актрисам фильмов для взрослых.
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18.12.2020 15:56 Ответить
До совкодрочера не доходе що Моксель ніколи не виконує домовленостей і Моксель ЗАВЖДИ нищить своїх сусідів
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18.12.2020 17:11 Ответить
На мою думку, правий Шабунін:
Зе далеко не дурачок. Він ГРАЄ роль дурачка, щоб ми так подумали, пропихаючи чомусь російські інтереси.
Можливо завербований раніше?
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18.12.2020 17:29 Ответить
У 2014 році.
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20.12.2020 11:31 Ответить
Шо?! И мира в глазах даже нет???? Ууууууунегодяй, а лучший през современности тебе поверил!
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18.12.2020 17:54 Ответить
что может понять малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат с "бизнесом и офшорами!" На ПИД,,,раше????
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18.12.2020 19:06 Ответить
А чим «поймут»? Нема чим.
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18.12.2020 19:50 Ответить
Зе-Лох
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18.12.2020 20:24 Ответить
"Старик Кривоногих со своей семьёй" Семён Скрепецкий живопись, масло, доска 37х30смПроєкт "Без Цензури": Росія забирає Донбас? Як Путін поставив крапку на "мирному плані" Зеленського - Цензор.НЕТ 3348
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18.12.2020 22:00 Ответить
Це не кацапи, у тих носи короткі
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20.12.2020 11:34 Ответить
В Европи переходять на видновлюючи технологии энергии и в звязку з цим импорт газу в Европу значно впаде...Пидставляй опу,пуцин, тепер тебе будуть трахати вси кому не линьки и в кого слова "русский мир" викликають тильки видразу..
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18.12.2020 22:21 Ответить
Кацапи довели власну нездатність інтеграції в сучсну цивілізацію. Тому ізоляція придурків єдине розумне рішення.
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18.12.2020 23:50 Ответить
Да всем пофигу. Формально можно сказать "да что же это делается! как вы можете! надо отвоевать!", но ... признайтесь себе. Это не первая мысль с утра, которая приходит к вам в голову "а как там Донбасс?" Реально посмотрите вокруг. ВСЕМ ПОФИГ. Скоро Рождество, Новый Год, оливье. У всех свои дела. Парковки забиты у торговых центров, люди пьют кофе и смотрят кино. Если донбасяне захотели себе приключений на свою жопу, ну то это их право. Они их получили. Это они ТАМ живут. Это ИХ выбор.
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19.12.2020 12:10 Ответить
Ну да если сидеть с табличкой над окопами ,, Минские угоды" уже семь лет.Не удивительно!
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19.12.2020 18:26 Ответить
Ну да если сидеть с табличкой над окопами ,, Минские угоды" уже семь лет.Не удивительно!
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19.12.2020 18:27 Ответить
Как говорил жуков, если бы мы отдали Кенигсберг нас бы судили в Гаагском трибунале за преступления которые совершила там советская армия. Поетому я не перестаю удивляться дебилам которые верят что ***** добровольно или как у нас любят гооворить, мирным путем отдаст Украине дамбас, чтобы там международные организации проводили раскопки в шахтах и тысяч захоронений и пыточных где уничтожались тысячи гражданских людей и пленных. Поетому ***** и навязывает Украине план *приднестровья*, в котором деюре дамбас будет передан на баланс Украине под видом автономной республики а дефакто, украинская власть и украинская правовая система не ступит на него ни ногой не то что будет там ковырять и иследовать зверства росийских окупантов и выносить ето на международный суд.
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19.12.2020 21:52 Ответить
Расяян надо топить в бочке с гамном закисшим
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20.12.2020 08:40 Ответить
Увы! Украину ждет дезинтеграция. Если проследить падение экономики и рост внешнего долга за все 30 лет, то понимаешь, что по другому вряд ли получится. У нас падение экономики на 5% в год вместо 8%, словами Шмыгаля, большое достижение. Поляки, мадьяры, румыны, китайцы уже прицелились. Хотя Надежда умирает последней. Но, кроме Всевышнего, нам помочь некому.
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20.12.2020 09:46 Ответить
За все годы, как исключение, был короткий период роста ВВП. В 2001-2004 г при Азарове-Януковиче-Медведчуке рост достиг 12%. Но потом пошли майданы, корыстолюбивые президенты вроде Ющера, "у которогу руки ничого не кралы" или Рошена с "армия, мова, вира", и все рухнуло.
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20.12.2020 10:06 Ответить
 
 