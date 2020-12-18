Проект "Без Цензуры": Россия забирает Донбасс? Как Путин поставил точку на "мирном плане" Зеленского. ВИДЕО
Как там на России? К счастью, мы почти не заметили пресс-конференцию Владимира Путина. Но из его уст летели очень важные слова о Донбассе, которые в очередной раз похоронили надежды Владимира Зеленского "мир".
Богдан Буткевич безжалостно смеется над советскими партийными собраниями, то есть над пресс-конференцией Путина и раскладывает месседжи, которые там прозвучали.
Как Путин собирается еще больше "помогать" Донбассу? О чем молчит московский упырь? Чего хотят в Кремле от Зеленского?
Снова объясняем, почему Россия никогда и ни за что не пойдет на уступки в Украине. И задаем риторический вопрос - когда это наконец поймут у Зеленского? Поймут? Как вы думаете?
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Тим більш,що воно потрібно раші,тільки поки живе в Украіні! На расєє своіх вистачає,кращіх за нього. Недарма його колись з Москви підсрачником виперли!
"Сиди НА Украине,и вякай оттуда! За это платим!"
Наш новообраний зелений голова ОТГ наказав колективам БК змінити репертуар і прибрати ;хохляцьке виття;. Сказав що то не працівник культури, хто не зможе повторити репертуар того ж Лєпса, чи начитати ;Басту;.Уявляю як баби виходять на сцену і затягують ;Ґолубі лєтят над нашєй зоной; і дику ржу.
Чоколядна продажна мерзота, яка скине штани за ломану гривню, чи рубель, чи за надкушену конфету...
И есть ли такое,куда оно еще не заглянуло,в процессе поиска?
Геральдасту остаеться только принимать во все,и совсех сторон,на зависть актрисам фильмов для взрослых.
Зе далеко не дурачок. Він ГРАЄ роль дурачка, щоб ми так подумали, пропихаючи чомусь російські інтереси.
Можливо завербований раніше?