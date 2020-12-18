Наемники РФ открывали огонь из 120-мм минометов возле Водяного, из гранатометов - возле Авдеевки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
В течение текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, на Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель использовал дистанционное минирование позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.
Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет.
На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.
"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
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