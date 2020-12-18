Наемники РФ открывали огонь из 120-мм минометов возле Водяного, из гранатометов - возле Авдеевки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В течение текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, на Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель использовал дистанционное минирование позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.

Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ