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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Наемники РФ открывали огонь из 120-мм минометов возле Водяного, из гранатометов - возле Авдеевки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

В течение текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, на Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель использовал дистанционное минирование позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.

Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

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обстрел (27351) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
І відвести ЗСУ десь за обрій,щоб снайпера сепарські не бачили !!))
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18.12.2020 17:41
+5
Разом з ЗЕбілами.
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18.12.2020 17:55
+3
Отаке воно зелене перемир"я!! Система ніппель,туда дуй, а звідти ......!! Головне жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.12.2020 17:39
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Горіть у пеклі, москалі!
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18.12.2020 17:31 Ответить
Разом з ЗЕбілами.
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18.12.2020 17:55 Ответить
Мдааа...(((
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18.12.2020 17:57 Ответить
Де вас, таких обнутих, тиражують?
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18.12.2020 20:01 Ответить
Чтоб выстрелов было в два раза меньше нужно просто не отвечать.
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18.12.2020 17:33 Ответить
І відвести ЗСУ десь за обрій,щоб снайпера сепарські не бачили !!))
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18.12.2020 17:41 Ответить
Щоб не нервувати їх зайвий раз,бо можуть на Лондон піти
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18.12.2020 17:46 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я!! Система ніппель,туда дуй, а звідти ......!! Головне жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.12.2020 17:39 Ответить
Ааа, не прицельные 120ки, ну тогда ладно. И поменяйте наконец то эту страшную бабу
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18.12.2020 19:10 Ответить
Круто! Рассея в наступление пойдёт, а мы будем беспомощно блеять:" Выстрелы были неприцельными и никого не убило". А если убьют, так то солдат сам виноват - ненадо было высовывать голову из окопа?
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18.12.2020 19:16 Ответить
 
 