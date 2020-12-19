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Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине. ВИДЕО

Шевченковский райсуд Киева 14 декабря отказал телеведущему Савику Шустеру в исковых требования против Игоря Коломойского по защите чести, достоинства и опровержению недостоверной информации.

Об этом медийщик сообщил в эфире своего шоу, информирует Цензор.НЕТ.

В 2015 году программа "Шустер Live" выходила на телеканале "1+1", акционером которой является Коломойский. Программа транслировалась 4 и 11 марта, а 18-го числа ее неожиданно сняли с эфира за 2 минуты до начала трансляции. На следующей неделе им сообщили, что программ не может выходить ни на каких каналах, а "1+1" трансляцию прекращает. "Шустер Live" выходила в интернете и отдавала сигнал "1+1". В мае 2019 года в своем интервью УП Коломойский заявил, что Шустер брал деньги за участие в программе, поэтому ей отказано в эфире. Однако оба мэра, на которых ссылается олигарх - тернопольский Сергей Надал и черниговский Александр Соколов - опровергли эту информацию.

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Управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук в эфире сообщил, что очень ждет полного решения суд, чтобы понять, чем руководствовался судья. По его словам, адвокаты Коломойского не предоставили никаких аргументов.

Романчук подчеркнул, что решение будет оспариваться в апелляционной и кассационной инстанции, а если надо - и в ЕСПЧ.

"На сегодняшний день информация - триггер во всем в мире, а репутация - основным активом. И на сегодняшний день вот эта репутация этим решением суда подрывает инвестиционную привлекательность в Украине. Если в Украине есть проблема защитить свою честь и достоинство, есть проблема защитить свои права, то для чего инвестировать. Я везде за границей стараюсь формировать позитивный имидж Украине, но такие решения, они не просто удивляют, а деморализуют, они приносят вред Украине", - заявил адвокат.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) суд (25098) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+14
"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Что Шустеру, гражданину Италии,еврею, что Коломойскому, гражданину Израиля, еврею, Украина сама по себе не интересна. Им интересны деньги, зарабатываемые в Украине.Показ дележа этих денег вот это интересно, это ринг: Коломойский против Ахметова! / В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.
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19.12.2020 20:19
+10
Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 1721
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19.12.2020 20:15
+9
Романчук подчеркнул, что решение будет оспариваться в апелляционной и кассационной инстанции, а если надо - и в ЕСПЧ.Источник: https://censor.net/ru/v3237970

Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 5902
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19.12.2020 20:12
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, неправомочные решения можно и нужно оспаривать. Если бы это стало нормальной практикой для всех, то многие бы сначала думали, взвешивали ,а потом говорили.
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19.12.2020 20:05 Ответить
Если бы журнашлюги несли ответственность за недостоверную информацию, они бы тысячу раз проверяли перед тем как печатать и стали журналистами.
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19.12.2020 20:13 Ответить
Танюха, me luvs ya to insanity it makes me nuts... в детстве истории про Алонсо Кихано приводили меня в восторг. Вот он восседает на Росинанте и мчит херячить ветряные мельницы... такой идеалист...
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19.12.2020 20:14 Ответить
О корабельная сосна вылезла. Так я не понял ты что идешь против линии ПАРТИИ?!
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19.12.2020 20:18 Ответить
Треба, негайно, сотворити закон, щоб сосни не сміли себе називати корабєльнимі
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19.12.2020 21:32 Ответить
Спочатку треба створити судову систему .
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19.12.2020 20:06 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser Здрасте... Приехали...
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19.12.2020 20:19 Ответить
Да бене пох ...
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19.12.2020 20:10 Ответить
похххх, шоб подлиньшее...
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19.12.2020 20:15 Ответить
Калло Мойский.
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19.12.2020 20:37 Ответить
когд аж маланец беня отправится вслед за гепой ?
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19.12.2020 20:11 Ответить
Все там будем.
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19.12.2020 20:16 Ответить
это точно только вопрос кто первый )))
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19.12.2020 20:18 Ответить
доказано практически.....гепу бабло не спасло ))
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19.12.2020 20:19 Ответить
Шустер з ними одноплемінник...
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19.12.2020 20:17 Ответить
Романчук подчеркнул, что решение будет оспариваться в апелляционной и кассационной инстанции, а если надо - и в ЕСПЧ.Источник: https://censor.net/ru/v3237970

Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 5902
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19.12.2020 20:12 Ответить
Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине - Цензор.НЕТ 1721
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19.12.2020 20:15 Ответить
После того, как Шустер "лёг" под Ахметова, его передачи стали неинтересными.
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19.12.2020 20:15 Ответить
Так Шустер как актриса из немецких фильмов для взрослых кто платит деньги под того и ложится!
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19.12.2020 20:19 Ответить
При енакиевском хряке Шустрый просто озолотился, рыги не вылезали из его студии.
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19.12.2020 21:10 Ответить
"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег. Что Шустеру, гражданину Италии,еврею, что Коломойскому, гражданину Израиля, еврею, Украина сама по себе не интересна. Им интересны деньги, зарабатываемые в Украине.Показ дележа этих денег вот это интересно, это ринг: Коломойский против Ахметова! / В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.
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19.12.2020 20:19 Ответить
я е понял. а что телепопрошайка славик шустрый деньги каломойше так и не вернул?
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19.12.2020 20:29 Ответить
та що ви так галасуєте? мудрі юдеї щось не поділили між собою, а галасу вже на весь Всесвіт
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19.12.2020 20:31 Ответить
не иудеи а щирые украинские реформаторы с мыролюбными замашками.
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19.12.2020 20:32 Ответить
Ну, і де там Порошенко, який ніби вигнав шустрого з України?
А скільки було воні....
брехло!
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19.12.2020 20:38 Ответить
а при чем здесь вообще т.н. порошенка?
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19.12.2020 20:42 Ответить
тільки не кажи, що ти новенький неграмотний; бо одразу тебе, бота тутешнього, видно.
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20.12.2020 00:48 Ответить
Одне брехливе чмо вирішило судитися з таким самим як він за те чого обидва персонажі позбавлені на генетичному рівні. Мабуть щось у лісі здохло...
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19.12.2020 20:48 Ответить
каломыйский а ты можешь расказать сколько на обустройство выбороы и на партию слуг у тебя брал зеленский? вот это было бы интересно! а то все какое то мелочнвки и дрязги разбираете.... это и есть ваша еврейская солидарность?
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19.12.2020 21:01 Ответить
или выступи и скажи - зеленая команда не брала ни копейки. тоже интересно будет.... а то какие то загадочные молчания
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19.12.2020 21:04 Ответить
І набіжало ботів злодія Коломойського, і засмітили рядок коментарів - розповідаючи який Шустер поганий а про Коломойського і суди ні слова.
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19.12.2020 21:52 Ответить
Никак не пойму - почему женскую честь и мужское достоинство поместили между ног?(с)
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19.12.2020 21:55 Ответить
наличие чести у сявика вопрос спорный. А для Игорь Валерича вообще оскорбление)
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19.12.2020 22:18 Ответить
Б/я суд 1 інст. - лайно.
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19.12.2020 22:52 Ответить
Деньги верни.
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19.12.2020 23:12 Ответить
У Шустера не хватит денег судиться с Беней в Украине!
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20.12.2020 12:57 Ответить
 
 