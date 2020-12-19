Адвокат Романчук об отказе судьи удовлетворить иск Шустера к Коломойскому о защите чести: Такие решения приносят вред Украине. ВИДЕО

Шевченковский райсуд Киева 14 декабря отказал телеведущему Савику Шустеру в исковых требования против Игоря Коломойского по защите чести, достоинства и опровержению недостоверной информации.

Об этом медийщик сообщил в эфире своего шоу, информирует Цензор.НЕТ.

В 2015 году программа "Шустер Live" выходила на телеканале "1+1", акционером которой является Коломойский. Программа транслировалась 4 и 11 марта, а 18-го числа ее неожиданно сняли с эфира за 2 минуты до начала трансляции. На следующей неделе им сообщили, что программ не может выходить ни на каких каналах, а "1+1" трансляцию прекращает. "Шустер Live" выходила в интернете и отдавала сигнал "1+1". В мае 2019 года в своем интервью УП Коломойский заявил, что Шустер брал деньги за участие в программе, поэтому ей отказано в эфире. Однако оба мэра, на которых ссылается олигарх - тернопольский Сергей Надал и черниговский Александр Соколов - опровергли эту информацию.

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Управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук в эфире сообщил, что очень ждет полного решения суд, чтобы понять, чем руководствовался судья. По его словам, адвокаты Коломойского не предоставили никаких аргументов.

Романчук подчеркнул, что решение будет оспариваться в апелляционной и кассационной инстанции, а если надо - и в ЕСПЧ.

"На сегодняшний день информация - триггер во всем в мире, а репутация - основным активом. И на сегодняшний день вот эта репутация этим решением суда подрывает инвестиционную привлекательность в Украине. Если в Украине есть проблема защитить свою честь и достоинство, есть проблема защитить свои права, то для чего инвестировать. Я везде за границей стараюсь формировать позитивный имидж Украине, но такие решения, они не просто удивляют, а деморализуют, они приносят вред Украине", - заявил адвокат.