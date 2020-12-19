Открытие главной елки Украины на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Софийской площади в субботу, 19 декабря, огни на главной елке страны зажгли на полчаса позже заявленного времени.
Как передает телеканал "Киев", на торжественном открытии собралось много людей, информирует Цензор.НЕТ. Также с приветственным словом выступил мэр города Виталий Кличко.
Напомним, в 2020 году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки страны прошло без традиционного парада и концерта, с соблюдением карантинных ограничений.
Перед открытием загорелась одна из гирлянд. Огонь потушил обслуживающий персонал, пострадавших нет.
Топ комментарии
+26 marusia klimova
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+18 oleg1966
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+18 Вася Шевченко #371210
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https://censor.net/ru/news/3237961/germaniya_dopolnitelno_zakupit_30_mln_doz_vaktsiny_ot_covid19_kompanii_pfizer
і дистанція між ними по півтора метри...)))
Вова почувствовал под ногами всю бездонность своего днища.....
радость кругом ***********....
https://youtu.be/rNYldKxglu4
https://www.youtube.com/watch?v=O39vQhwY8wo&feature=emb_logo&ab_channel=USEmbassyKyiv
..
Щось не пригадую таких подарунків місту від "патріота" каломойсього ))
а літом фонтанчики і завжди чисто прибрано, зелено... і гарно пахне ))))
- Да нє вапрос...
https://youtu.be/16gfBcCEjdM
Милий серцю Київ.
Захотілося глінтвейну.
So this is Christmas - John Lennon
Пипец какой !
P.S. В Харькове где-то в сентябре один мэр тоже усторил праздник для горожан . Выборы ж были на носу ... Даже Полякову пригласили попеть !
Славо Богу с Поляковой всё ОК , а вот тому мэру сейчас уже явно не до выборов ...
Жалко только , что не одному ему , кто на том празднике подхватил увы и ах -- не трипак и даже не жудкий герпес ..
Все в правильно одетых масках. Ближе 3-х метров друг к другу не подходили...
Иначе - это акция по заражению украинцев смертельным вирусом.