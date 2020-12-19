Открытие главной елки Украины на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Софийской площади в субботу, 19 декабря, огни на главной елке страны зажгли на полчаса позже заявленного времени.

Как передает телеканал "Киев", на торжественном открытии собралось много людей, информирует Цензор.НЕТ. Также с приветственным словом выступил мэр города Виталий Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новогодняя елка сгорела на Херсонщине из-за замыкания в гирлянде. ВИДЕО+ФОТО









Также смотрите: Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента. ФОТОрепортаж









Смотрите также: Елку на Софийской площади украсили звездой вместо шляпы. ФОТО









Напомним, в 2020 году в связи с карантинными ограничениями официальное зажжение главной елки страны прошло без традиционного парада и концерта, с соблюдением карантинных ограничений.

Перед открытием загорелась одна из гирлянд. Огонь потушил обслуживающий персонал, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная елка Киева будет искусственной, мы сделали ее абсолютно необычной, - КГГА