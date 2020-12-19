Маск запустил 26-ю за год многоразовую ракету и забрал большинство заказов "Роскосмоса". ВИДЕО

SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн.

Через восемь минут после взлета многоразовая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Она совершила свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов.

Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в один миллиард долларов, не раскрываются. Особенность миссии, совершенной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летавшая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.

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С 2017 года SpaceX использует в своих ракетах семейства Falcon модификации под кодовым наименованием Block-5. Они позволяют использовать многоразовые ступени до 10 раз без существенного межполетного обслуживания, а с таковым – до 100 раз. Такая экономическая модель позволила компании существенно снизить стоимость пусков и серьезно потеснить конкурентов, включая Роскосмос, на рынке космических запусков. Не в последнюю очередь это повлияло и на цену пилотируемых миссий Crew Dragon, благодаря которым была прекращена зависимость США от российской монополии по доставке астронавтов на МКС.

В арсенале SpaceX есть ступени, отлетавшие уже семь раз, а общее число вылетов Falcon 9 составило свыше сотни. В этом году значительная часть пусков была связана с реализацией другого большого проекта Илона Маска – спутникового интернета Starlink. Число выведенных на орбиту аппаратов, входящих в эту сеть, составляет уже порядка 1000. Первые тесты показали высокую скорость интернет-соединения – на уровне 140 мегабит в секунду. Это вдвое превышает среднестатистическую мировую величину. Маск планирует использовать часть коммерческой прибыли от Starlink для финансирования проекта, связанного с марсианской миссией: специально для ее осуществления строится и активно тестируется корабль Starship.