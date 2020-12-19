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Маск запустил 26-ю за год многоразовую ракету и забрал большинство заказов "Роскосмоса". ВИДЕО

SpaceX запустила секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник весом почти семь тонн.

Через восемь минут после взлета многоразовая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Она совершила свой пятый по счету полет. В целом для частной космической компании Илона Маска этот запуск был 26-м и последним в текущем году. Он ознаменовал новый годовой рекорд SpaceX по количеству космических стартов.

Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в один миллиард долларов, не раскрываются. Особенность миссии, совершенной в интересах Пентагона, заключается в том, что в ней впервые использовалась уже летавшая ступень, статические огневые испытания которой перед этим полетом не проводились.

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С 2017 года SpaceX использует в своих ракетах семейства Falcon модификации под кодовым наименованием Block-5. Они позволяют использовать многоразовые ступени до 10 раз без существенного межполетного обслуживания, а с таковым – до 100 раз. Такая экономическая модель позволила компании существенно снизить стоимость пусков и серьезно потеснить конкурентов, включая Роскосмос, на рынке космических запусков. Не в последнюю очередь это повлияло и на цену пилотируемых миссий Crew Dragon, благодаря которым была прекращена зависимость США от российской монополии по доставке астронавтов на МКС.

В арсенале SpaceX есть ступени, отлетавшие уже семь раз, а общее число вылетов Falcon 9 составило свыше сотни. В этом году значительная часть пусков была связана с реализацией другого большого проекта Илона Маска – спутникового интернета Starlink. Число выведенных на орбиту аппаратов, входящих в эту сеть, составляет уже порядка 1000. Первые тесты показали высокую скорость интернет-соединения – на уровне 140 мегабит в секунду. Это вдвое превышает среднестатистическую мировую величину. Маск планирует использовать часть коммерческой прибыли от Starlink для финансирования проекта, связанного с марсианской миссией: специально для ее осуществления строится и активно тестируется корабль Starship.

Автор: 

космос (786) Пентагон (1460) спутник (232) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+33
Ракета Falcon 9 вивела на орбіту розвідувальний супутник Пентагону - Цензор.НЕТ 2653
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19.12.2020 22:28
+22
Намалюють черговi мультики
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19.12.2020 22:07
+17
Він виклав всі 8 кілобайт, що було у нього записано в методичці.
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19.12.2020 22:29
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Пусть скульптора якутского на МКС отправят, он быстро все трещины дерьмом замажет
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19.12.2020 22:44 Ответить
Розкозмоз апасля этага прозта абязан атветить этим Саксам и заброзить в космасферу свой первай мнагоразавый батут ,,Рагоза намбар вон,, !!!
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19.12.2020 22:22 Ответить
они пока свой модуль сломали
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19.12.2020 22:28 Ответить
фули там разведывать, амерам и так известно в каком бункере фуйло засело и конференции ведёт, скорее всего спутник уже не разведывательный, а ударный...
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19.12.2020 22:28 Ответить
Там, в этом Космическом Центре Кеннеди, есть один, типа, автомат 50хх. годов -- на фоне прочих всех фантастик -- такой здоровенный ящик с ручкой в полметра -- её крутить надо с приличным усилием... -- кидаешь в щёлку какую-то самую мелкую мэрыканську монетку -- 1 дайм, чы шо? -- вращаешь двумя руками тот шкворень -- и тебе выпадает раскатанный в фольгу блинчик с надписью "Ты это сделал!" ...или шо-то в этом роде... -- я его потерял там же -- И стоит очередина! *)
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19.12.2020 22:29 Ответить
мордва сама себя запускает и здесь самолайкает:
OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»4352
https://telecom.cnews.ru/ Телеком https://telecom.cnews.ru/corp Инфраструктура https://internet.cnews.ru/ Интернет https://internet.cnews.ru/online Интернет-доступ https://zoom.cnews.ru/ Техника
05.10.2020, Пн, 11:58, Мск , Текст: Владимир БахурБританский оператор глобальной спутниковой связи OneWeb объявил о выходе из совместного предприятия с российской спутниковой системой «Гонец». Отныне российская сторона является 100% владельцем СП «Уанвеб». Выход OneWeb из проекта не отразится на российском запуске 36 спутников OneWeb с космодрома Восточный в декабре 2020.Спутниковый интернет без сателлитов
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19.12.2020 23:33 Ответить
"OneWeb" спасли от банкротства индийцы и британское правительство, вложив каждая по 500 лямов. К русне собственно OneWeb отношения не имеет, она даже частоты своих спутников не смогла утвердить с Росссвязьнадзором (или как там их). То что там создавалось какое-то СП на 5 копеек - их кучи создаются и исчезают. "Гонец" кацапы запускают отдельно, "OneWeb" - отдельно. Даже сами запуски законтрактованы не напрямую с Роскосмосом, а через Arianespace.
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19.12.2020 23:49 Ответить
Хорошо, значит они выполняют максимум контракт, который получили вследствие совмесного СП. В чем гордость руцкая-то? Ты точно Шевченко?
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21.12.2020 17:54 Ответить
Ну вот - русафобия вышла на новый виток.
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19.12.2020 23:13 Ответить
как после этого ***** блеять о вяличии? опять рогозин в запой уйдет.
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19.12.2020 23:26 Ответить
О... А вы не хотели со мной спорить. Как и говорил - в течение часа новости про парашку превратились в крестики. Это Цензор, дружище, тут про русню либо плохо либо ничего
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20.12.2020 00:14 Ответить
Кацапы вчера вывели на орбиту 36 спутников OneWeb.
Спутники OneWeb разработаны компанией Airbus, с Рашей подписано рамочное соглашение на вівод 600 спутников. На сегодняшний день, уже выведено 110 штук, за 4 запуска.
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20.12.2020 00:45 Ответить
И.Маск - гений.
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20.12.2020 01:06 Ответить
И.Маск - гений.
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20.12.2020 01:06 Ответить
Будет гением если прилетит на Марс, а пока он делает то же что и все остальные.
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20.12.2020 02:56 Ответить
Только гораздо дешевле чем все остальные...
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20.12.2020 10:11 Ответить
Ну конечно. Ракеты всю жизнь сами садились...
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20.12.2020 15:40 Ответить
"В космосе летит ракета
Запустил ее Илон
Все хлебальники раскрыли
А я свиздил миллион!
Рогозин."
Не мое,но запомнилось
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20.12.2020 09:58 Ответить
Фошисти, адназначна!
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20.12.2020 10:03 Ответить
Интересно, после таких новостей Злобный Карлик Рогозину сразу "Новичком" лоб намажет или пока ограничится хонингованием выхлопухи?
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20.12.2020 15:56 Ответить
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