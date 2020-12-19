Хор ВВС США исполнил "Щедрик" "в знак чествования украинско-американского партнерства". ВИДЕО

Хор Военно-воздушных сил США "Поющие сержанты" спел рождественскую колядку "Щедрик".

Видео исполнения "Щедрика" презентовала подполковник Кристина Мур Уррутия, руководительница оркестра ВВС США в Европе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине.

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Она напомнила, что английское название колядки - "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов") возникло потому, что американскому хоровому дирижеру Петру Вильговскому "Щедрик" напомнил колокола. Услышал эту песню Вильговский в 1921 году, во время гастролей Украинского национального хора в США.

"Сегодня "Carol of the Bells" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США", - говорит Уррутия. Она подчеркнула, что "Поющие сержанты" исполнили "Щедрик" в знак чествования украинско-американского партнерства.