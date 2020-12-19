Хор ВВС США исполнил "Щедрик" "в знак чествования украинско-американского партнерства". ВИДЕО
Хор Военно-воздушных сил США "Поющие сержанты" спел рождественскую колядку "Щедрик".
Видео исполнения "Щедрика" презентовала подполковник Кристина Мур Уррутия, руководительница оркестра ВВС США в Европе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине.
Она напомнила, что английское название колядки - "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов") возникло потому, что американскому хоровому дирижеру Петру Вильговскому "Щедрик" напомнил колокола. Услышал эту песню Вильговский в 1921 году, во время гастролей Украинского национального хора в США.
"Сегодня "Carol of the Bells" - одна из самых известных и любимых рождественских песен в США", - говорит Уррутия. Она подчеркнула, что "Поющие сержанты" исполнили "Щедрик" в знак чествования украинско-американского партнерства.
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тобто ряжених «скаутів» до ряженого президента ...
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Не то что утопший кацапский хор Александрова с их балалаечным репертуаром
Репертуар песен -- скудный .., не долгий
https://youtu.be/XWsgqwk0EGo?t=18 Мне больше нравится классическое исполнение без всяких трам-пам-пам.
А одним из каверов "Carol of the Bells" мне лично симпатичен https://www.youtube.com/watch?v=MHioIlbnS_A этот , чисто инструментал.
А то что Pentatonix звучит попсово - это само собой. ))
Можешь как альтернативу выложить свое исполнение, показать класс?
Действительно, мегакруто, как и написал блогер.
Я ще люблю Щедрик у виконанні Олега Скрипки, той, де мультик. Дуже красива обробка.
https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk
У меня вопрос, а на что намекал Скрипка в нем?
Что амеры украли наше рождество и вконце превратились в украинцев???
я б на їх місті образився.
Дуже провокативний мульт
https://www.youtube.com/watch?v=rVj4x53ooyo
За наших партнерів переживаю
подивіться ще цю версію. Це щось неймовірне !!!
https://www.youtube.com/watch?v=rVj4x53ooyo
Лучше нашего щедрика нет ! )
Мені дуже подобається електронна музика.Навіть не знав,що така оригінальна існує.Вже кілька разів прослухав.
А я решил покушать ту шнягу, шо каждые 10 метров, какие-то сизые мексиканцы на углях там шкварят -- вонища и дымища стоит лютая кругом!
Типа вашей шаурмы...
А на кораблике не рекомедовали немцам всякий уличный фак-фут шамать -- но я рискнул -- в жизни всегда есть место подвигу!
Ну надо ж! -- это ж Нью Йорк! ...а не Мюнхен или Нюрнберг -- где почти все дёнеры позакрывали.
Ну вот -- ...подхожу и начинаю в фотки исходного продукта пальцем тыкать и шо-то лопотать непонятное -- я ж тут никогда небыл и никого не знаю...
Тут у меня слева над ухом: Щас я всё устрою! -- по-русски... ...и далее к мангальщику -- я ничего не понял.
Глядь -- дядька, типа меня, рядом стоит -- смотрит на меня внимательно -- я на него -- шо-то давно знакомое? А? -- Ага!
Короче -- оказался это, друг моего среднего детства с улицы Затонского 18 а. шо в Киеве была!
Они съехали ещё в конце 70хх. -- ...а тут такое... встретились две невозможности... *)
Ещё короче -- меня весь автобус минут 20 искал по магазинам -- а я рядом тёрки тёр с родным Киевлянином -- Американцем! -- он там на Бродвее почти всеми тошниловками командует! Генерал! *)
https://www.youtube.com/watch?v=kh89By_lhE0
Дівчина знаменита на весь світ, вже заробляє гроші сама на музиці,а наші її не знають!
Телевізор не показав , а в інтернет ми не ходим!
Так що, стверджуєте що це вона сама тебе придумала і їй варто на цю "композицію" авторські права заявляти , чи патентувати на своє ім'я?
https://www.youtube.com/watch?v=wqxuW7dmtn8 2 Ще Каролина Проценко -Faded - Alan Walker
До, речі, росіянська пропаганд використовувала її не раз, при чому так, щоб не привернути на неї увагу , типу , "вот руская девочка сняла как страдают ...бла-бла, какой ужас "
" А от пропаганда наросії її використовує по-повній, для них вона "руцкогаварящая девочка" при тому, що вона українка, мама її з Західної, а сама Кароліна розміщувала на своїх концертах плакатики "Люблю Київ"