Опубликован новый ролик с избиениями в РУВД Минска. МВД РБ прокомментировало: Милиционеры обращаются с задержанными не очень хорошо. ВИДЕО

Инициатива BYPOL опубликовала видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

На видео, опубликованном инициативой BYPOL (объединение силовиков Беларуси), в помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной, передает Цензор.НЕТ.

Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.

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Издание TUT.BY нашло трех парней, которые узнали себя на видеоматериалах.

Один из героев - Виталий Ивин - узнал себя на моменте 5 минут 19 секунд. Там избитый парень в красной рубашке рассказывает, что у него при себе была подзорная труба, паспорт (что было еще, плохо слышно. - Прим. TUT.BY). Он говорит на видео, что его задержали возле заправки. Ивин говорит, что все, что на видео, - правда.

Журналист TUT.BY дозвонился первому заместителю министра внутренних дел Юрию Назаренко во время прямой телефонной линии. Тот заявил, что им известно о видео.

"По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы", - сообщил Юрий Назаренко.

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