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Новости Видео Революция в Беларуси
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Опубликован новый ролик с избиениями в РУВД Минска. МВД РБ прокомментировало: Милиционеры обращаются с задержанными не очень хорошо. ВИДЕО

Инициатива BYPOL опубликовала видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

На видео, опубликованном инициативой BYPOL (объединение силовиков Беларуси), в помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной, передает Цензор.НЕТ.

Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 граждан Беларуси просят Украину признать их беженцами или лицами, нуждающимися в защите, - Госмиграция

Издание TUT.BY нашло трех парней, которые узнали себя на видеоматериалах.

Один из героев - Виталий Ивин - узнал себя на моменте 5 минут 19 секунд. Там избитый парень в красной рубашке рассказывает, что у него при себе была подзорная труба, паспорт (что было еще, плохо слышно. - Прим. TUT.BY). Он говорит на видео, что его задержали возле заправки. Ивин говорит, что все, что на видео, - правда.

Журналист TUT.BY дозвонился первому заместителю министра внутренних дел Юрию Назаренко во время прямой телефонной линии. Тот заявил, что им известно о видео.

"По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы", - сообщил Юрий Назаренко.

Также читайте: Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу "ур...д в погонах"

Автор: 

Беларусь (7893) избиение (9800) силовики (2799)


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Топ комментарии
+19
Вспомните, как регионалы 16 января 2014 приняли для народа диктаторские законы, чтобы превратить людей в бесправное, молчащее быдло, не способное на сопротивление. Если бы Майдан не дал ожесточенный отпор и украинцы позабыли бы завет Холодного Яра "Воля або смерть" - у нас была бы такая же диктатура, как в Беларуси и РФ
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20.12.2020 01:53
+17
Честно говоря, я увидел на видео слабых людей, это реальные носители цветов своим обидчикам. Не понимаю, где запал, в августе дивчину изнасиловали дубком во влагалище, попу и рот, где реакция мужчин? Если это те, кто на видео, рекомендую Украине заняться массовой продажей (экспотром) цветочков.
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20.12.2020 00:39
+15
Вы очень правы. Если бы украинцы тогда отступили, было как в Беларуси.
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20.12.2020 02:22
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It's pathetic!
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20.12.2020 00:26 Ответить
Застенки НКВД! Интересно что эмблема Белорусской Милиции почти идентична с эмблемой НКВД. Совпадение, не думаю.
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20.12.2020 00:30 Ответить
Честно говоря, я увидел на видео слабых людей, это реальные носители цветов своим обидчикам. Не понимаю, где запал, в августе дивчину изнасиловали дубком во влагалище, попу и рот, где реакция мужчин? Если это те, кто на видео, рекомендую Украине заняться массовой продажей (экспотром) цветочков.
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20.12.2020 00:39 Ответить
все верно
это слабаки
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20.12.2020 08:02 Ответить
Тебя снова зеля из борделя выпустил...все видят как вы с его болтом на голове советы даете...сидите как мыши под веником и рабиновичам,ермакам и шуфричам ботинки языками полируете,дрЫщи диванные.)
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20.12.2020 09:35 Ответить
Это естественная нападка униженного морально человека. Так что по сути выше? Так и будишь нападать с претензиями или приймешь суть произошедшего и происходящего? То, что мы делаем с обидчиками, только ленивые не знают, каков ваш ход?
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20.12.2020 09:42 Ответить
Тебе виднее про обидчиков.Если бы у нас Лука,как янук "сбежал"по команде куйло,то и мы бы победили.Где ваши патриоты делись,одна Маруся Зверобой осталась...сто человек на суд пришло поддержать,и тех Порох привел.Майданом все прикрываетесь,а Зелька шмаркля с ермаками и медведчуками в глаза смеются, с терпил комнатных.Выбрали на колени перед куйло и гордитесь....позорище.С такими как ты и на второй срок пойдет.
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20.12.2020 09:54 Ответить
Убежал когда? Сразу? Или были ожесточенное противостояние? Луку вы цветочками заморить хотите? Может ждете, что он скажет, блин, ну ладно, я пойду? Майданами мы имеем право прикрываться. Таки да, у нас походу на публике осталось пару патриотов, это факт, до 2 го майдана у нас тоже было пару, но люди быстро организовались, это тоже факт. Так что там с ответом на первый пост?
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20.12.2020 10:05 Ответить
Когда кассу Украины собрал,команду ********** получил и они его вывезли....чего ему бежать было,когда Кличко зачитал документы и выборы весной.Но это в планы лаптей не входило,при легитимном Крым бы не украли.А при госперевороте,хунте,бЕндеровцах,нацистах правого сектора и прочей лабуды.....они это сделали.Я уже не удивлен,что с такими наивными как ты...73% выбрали того кого куйло попросил...абы не ПОРОШЕНКО.Поэтому сиди ровно,терпи и жди Байдена.
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20.12.2020 10:13 Ответить
Кассу собрал и сдрыснул? ну, ну, вот поэтому у вас так все и тяжко, сидите и ждите, шо кассу снимет и свалит, дрыстуны. "сиди ровно,терпи и жди Байдена" это так раз конкретно тебе и таким как ты и адресовано. "А при госперевороте,хунте,бЕндеровцахацистах правого сектора и прочей лабуды" на этом стоит с тобой и распрощаться. Сиди, жди, пока Лука вывезет казну, когда прейдет Байден и т.д. скрепы, они такие, залезли в голову, и не выходят. Лапти далеко не прячь, пригодятся.
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20.12.2020 10:33 Ответить
Ну да,стоя на коленях перед куйло ты точно с Зелькой Крым и лугандотию заберешь сам,без Байдена,Эрдогана и мировой помощи...попердывая в диван.Чеченцам тоже посовртуй как кадырова скинуть,у них тоже духа не хватает.(( Только вы особенные диванные херои.....шмарклей прибитые.Позорище.
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20.12.2020 13:23 Ответить
А що ви хотіли побачити на допиті у садистів? Як звичайний чоловік, з палкою в жопі, кричить - за дівчину я вас порешаю!?.
Щоб в Білорусі відбулася революція гідності, потрібно щоб деякі події співпали з певними умовами.
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20.12.2020 11:07 Ответить
Певні умови повинні мати жність, те, що на відео, це неначе пацифісти вмовляють вовків біля тіла оленя його не жерти.
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20.12.2020 11:11 Ответить
Про вовків це ви в тему. Думаю білоруси розберуться зі своєю владою коли наші вовки будут висіти на гіляці.
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20.12.2020 11:33 Ответить
Не треба чекати та дивитися, чи висять у сусіда у дворі на гілляці вороги. Сподіваюсь, що розберуться.
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20.12.2020 11:39 Ответить
Притримуйтесь схожої порада, не потрібно ображати сусіда за те що у нього на подвір'ї безлад коли у самого не краще.
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20.12.2020 12:29 Ответить
Повторюсь, зато не так як на майдані. Ага.
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20.12.2020 00:37 Ответить
Ага.
«Что хотите, как на Украине ?!» (с)
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20.12.2020 00:48 Ответить
ролик старый, за 12 августа. Это вообще новость?
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20.12.2020 00:38 Ответить
А ты это видео до сегодняшнего дня видел, умник?
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20.12.2020 01:38 Ответить
нет. Если видео относится к событиям 4-месячной давности, то мне и не интересно его смотреть. Мне интересно что происходит сейчас.
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20.12.2020 01:56 Ответить
Т.е. тебе было бы неинтересно посмотреть, как ***** в 2008 году на столе танцует ча-ча-ча в паре с Медведевым? Брешешь.
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20.12.2020 02:32 Ответить
Будет желание,посмотри нашего Героя..."Драка с милицией,тюрьма,побег"
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20.12.2020 09:44 Ответить
Парень не слабый, характер бойцовский, нормальный мужик.
Хоть кто-то показал этим уродам, что может и прилететь в ответ.
Ну, и конечно, та-дам... "братья" приехали помочь "братскому" народу - кто б сомневался. Из 5-х пострадавших - трое руснявых.
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20.12.2020 18:51 Ответить
так и не смотри
и не мешай смотреть другим
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20.12.2020 08:03 Ответить
самое время для коктеля молотова и белазовских покрышек.
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20.12.2020 00:45 Ответить
это для свободных людей, не для рабов
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20.12.2020 08:03 Ответить
Пока белорусы будут позволять мусору в форме и чиновникам обращаться с собой, как со стадом баранов, значит с ними так и дальше будут поступать
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20.12.2020 00:51 Ответить
Не скажи,не скажи...Зеленые клоуны нас тоже баранами считают ,просто способы "выпаса" изящнее.
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20.12.2020 01:14 Ответить
не нужно врать
каждый раз, когда наши националисты поднимали бузу - клоун тут же сдавал назад
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20.12.2020 08:04 Ответить
це не брехня,роблячи крок назад ,він робить два вперед.Призначаючи на посади махрових ригів ,саджаючи одного за одним патріотів ,спроби і підкуп посадами лідерів громадської думки - це не реванш ? І "бузу" піднімають не тільки націоналсти ...
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20.12.2020 08:54 Ответить
Именно что ты врешь.
Ну или бояры обпился и теперь живешь в параллельной реальности.
Задача для тебя очень и очень простая: не юлить, не зацикливаться на мелочных моментвх, а просто четко проангализировать "попытка Зе (например, договориться с Пу) - реакция националистов (например, "Капитуляции нет") - действия Зе (откат назад)".
Твои аргументы - не аргументы вовсе, т.к. это исключительно в твоих укуренных фантазиях аргументы. Это Арестович - рыг? Это сотрудничество с США и Турцияей - реванш?
Да ты либо наркоман, либо идиот-бот на мелком прайсе. В обоих случаях пшел вон!
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20.12.2020 10:28 Ответить
якщо ти зелений окурок,то не дими тут своїм айкосом.Флюгер арестович то тільки для тебе показник бо він нічого не вирішує.На ключових посадах явні агенти або посіпаки кремлівського карлуші.Тут таких зедебілів як ти зразу видно по ніках так що як не маскуй себе ,твоя належність до ботоферми зелених ослів безсумнівна.
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20.12.2020 10:48 Ответить
1. я голосовал за Пороха и ЕС, Зе считаю случайным человеком
2. думать, в отличии от тебя, умею
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21.12.2020 11:02 Ответить
Так, білоруські міліціонери ще трошки не доробляють у своїй "важкій праці" і поводяться іноді "не дуже добре" з своїма клієнтами, недоробляють іноді недобиваючи, недокінчуючи, недоумертвлюючи та інше. І про що тут вже казати, бо не вміють ті свині зовсім чемно і делікатно поводитись з людьми, для них то западло і їм платять не за хорошу поведінку.
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20.12.2020 01:12 Ответить
за годы новофашистской диктатуры в белоруссии, такой продукт совковой селекции, как "новая историческая общность - совецкий народ", усатому ****************, при поддержке старшего *****, удалось развить и трансформировать в новейшую постсовецкую общность - белорусский народ.
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20.12.2020 01:14 Ответить
ТВАРИ
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20.12.2020 01:17 Ответить
ВЧК, Гестапо, НКВД, мвд Белоруси - кто найдет разницу?(название не в счет)
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20.12.2020 01:23 Ответить
Гистапо в центре Европы. После насилия над Людьми, всем известного, мировой войны и геноцида...терпеть и молча смотреть на это говно... это позор. Эти мрази должны быть уничтожены, так же как и их дети и родители! Чего же стоит Ваша жизнь если Вы терпите такой ******. Носите цветочки, долбоебы "дружелюбные"...
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20.12.2020 01:36 Ответить
Неи слов... Гестапо..... Тем не менее, пора и нам проскандировать "Беркуууууут, Беркуууууут!!!" или как там зовутся ваши душегубы? А, малорусы?
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20.12.2020 01:40 Ответить
Вспомните, как регионалы 16 января 2014 приняли для народа диктаторские законы, чтобы превратить людей в бесправное, молчащее быдло, не способное на сопротивление. Если бы Майдан не дал ожесточенный отпор и украинцы позабыли бы завет Холодного Яра "Воля або смерть" - у нас была бы такая же диктатура, как в Беларуси и РФ
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20.12.2020 01:53 Ответить
Вы очень правы. Если бы украинцы тогда отступили, было как в Беларуси.
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20.12.2020 02:22 Ответить
Светлана,этот закон был принят,как и избитие студентов 30 ноября 2013 года...чтобы Майдан не расходился....и чтобы в дальнейшем организовать "побег януковича",и под видом госпереворота у Украины Крым украсть.Ну для наивных пугало тамаду Парасюка выпустили на сцену кулачком потрясти...
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20.12.2020 10:04 Ответить
О, эксперт
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20.12.2020 12:19 Ответить
Иди кулачком Зелю попугай....может тоже сбежит.)
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20.12.2020 13:25 Ответить
Многие которые учавствовали на майдани часть из них слышал такое что мол вот если не было майдана и не прогнали Януковича мол не было на востоке войны и Крым бы остался, ничего подобного, при Яныке постепенно не шумя ВСЯ Украина преваратилась бы в нынишнюю Беларусь где постепенно урезались бы права, изоляция страны, майдан уже не был бы реален и за жесткости и законов полиции где приняли со временем закон больше трех не собиратся как было тогда в россии и беларуси у нас еще не было но шло до того, влияния россии, Мордор поглотил полностью бы нас Крым бы был бы у нас но остальная Украина была бы поглощена формально она независима но по факту была бы губернией также как и сейчас де-юре Крым-Украина а де- факто россия и никто бы не дал возможность протестовать все намного ужесточилось и тогда Украина точно не вырвалась бы из лап Мордора это все мы видим по Крыму усиление ядерного оружия милитаризация уже завезли десятки тысяч этнических россиян где в последствии на поколения с учетом рос пропаганды и ненависти к нам приростут к Крыму окончательно и ничего даже остаток в корнях у них не останется от Украины -такое могло бы бы со всей Украиной-с Беларусью к сожалению все это произошло сомневаюсь что россия отпустит даже если уберут Луку поставят своего с Кремля и ничего не поменяется-ведь белорусы не хотели менять систему не хотели в европу как мы они всего навсего хотели смены фамилии только не Лукашенко они даже в соцсетсях антилукашенковских путина не называли грубо они говорили мол зачем вы ВВ поджерживаете Лукашенко нехорошо мы к вам с уважением и тд это на белор форумах как видите они оторваны от реальности кто такой )(уйло и испытывают тепло к росиян как говорит "одинарот"
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20.12.2020 10:13 Ответить
бей болотного раба смолоду будет менцкий хороняка как золото.
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20.12.2020 02:36 Ответить
все прелести совково-русскага мира! фу гадость
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20.12.2020 03:39 Ответить
Белорусы за 30 лет стали трусливой аморфной совковой братией. Все кто был хоть немного против усатого нациста либо давно уехали либо убиты. И не надо молоть чушь что украинцы и белорусы один народ. Нет и нет.
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20.12.2020 04:21 Ответить
верно
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20.12.2020 08:06 Ответить
Зато у них дороги хорошие. Беларусов везут ******* в автозаках по хорошим дорогам
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20.12.2020 07:22 Ответить
за свою свободу нельзя страдать - УБИВАТЬ НАДО!!!! а это - терпилы... даже не жалко....
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20.12.2020 08:30 Ответить
Берите в руки оружие и убивайте ментов. Всех подряд. Только тогда вы добьетесь свободы. Шарики цветы крики ухадзи - это дохлому припарка.
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20.12.2020 08:56 Ответить
менти - то порядні правоохоронці , мусорів гасити треба .
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20.12.2020 09:34 Ответить
Я б на місці багатьох "експертів" не тішив себе думкою,що ми кращі за білорусів.Так ми не один народ,не рідні брати,але "родичі" то 100%. "Температура кипіння" в нас трохи різна. Їх боротьба з совком тільки розпочалась, ми ще в процесі.І ніхто не може сказати , чим і коли закінчиться наша боротьба.
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20.12.2020 09:06 Ответить
Меняем на 2 года клоуна на Тихоновскую пусть белорусы увидят рейхформы от нее и шобло-соросят
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20.12.2020 09:07 Ответить
Шкода, що немає нікого в коментах з прапорцем Білорусії. Не хочуть світитись, бо їм страшно, чи соромно...незрозуміло це мені. Білоруси поголовно якісь боягузливі, бездарні і підлі.Величезна помилка пускати їх на ПМЖ в Україну, у нас і свого генетичного непотребу вистачає.
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20.12.2020 09:19 Ответить
А українцям не соромно, під час війни, мати президента - малороса, зрадника, брехуна, клоуна. Не соромно дивитися як він грабує країну і плює на закон і демократію?
У людей є погана риса, вважати себе краще за інших.
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20.12.2020 11:27 Ответить
имя красивое, Лилиана. как с таким именем можно быть мусором?
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20.12.2020 11:13 Ответить
что то тихановская плохо заглядывает в очи *****..., а , может, не туда заглядывает..!?
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20.12.2020 11:41 Ответить
Ах белорусы.... уже голову поднимают, но все еще ссыкливый народ.
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20.12.2020 11:42 Ответить
Бабу которая участвует в допросе, тупо нахрен первой расстрелять. Это не женщина
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20.12.2020 11:58 Ответить
Спасибо фирме Эппл и другим, что делают такие гаджеты-правдоносители.
Без видео не было бы никакого разговора.
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20.12.2020 12:03 Ответить
Але ж хтось з мусорів знімав... а потім за гроші ще й продав це.
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20.12.2020 12:13 Ответить
Я дуже поважаю наших братів Білорусів,але вже на третій день протестів було видно,що їх потушили відразу.Дуже шкода.Але я готовий їм допомагати.
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20.12.2020 14:20 Ответить
хорошо обращаются. но не очень. можно лучше.
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20.12.2020 19:25 Ответить
Белорусы неужели вы всё так оставите ???!!!
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20.12.2020 23:19 Ответить
 
 