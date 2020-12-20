Опубликован новый ролик с избиениями в РУВД Минска. МВД РБ прокомментировало: Милиционеры обращаются с задержанными не очень хорошо. ВИДЕО
Инициатива BYPOL опубликовала видео с кадрами происходящего во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.
На видео, опубликованном инициативой BYPOL (объединение силовиков Беларуси), в помещении, похожем на спортзал, находится много людей, некоторые лежат на полу, кто-то сидит на коленях или стоит вдоль стены, с руками, зафиксированными за спиной, передает Цензор.НЕТ.
Во время допроса одного из них бьют под дых и по почкам после того, как он медлит с ответом. На заднем плане также видно, как лежащего на полу человека бьют дубинкой.
Издание TUT.BY нашло трех парней, которые узнали себя на видеоматериалах.
Один из героев - Виталий Ивин - узнал себя на моменте 5 минут 19 секунд. Там избитый парень в красной рубашке рассказывает, что у него при себе была подзорная труба, паспорт (что было еще, плохо слышно. - Прим. TUT.BY). Он говорит на видео, что его задержали возле заправки. Ивин говорит, что все, что на видео, - правда.
Журналист TUT.BY дозвонился первому заместителю министра внутренних дел Юрию Назаренко во время прямой телефонной линии. Тот заявил, что им известно о видео.
"По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы", - сообщил Юрий Назаренко.
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это слабаки
Щоб в Білорусі відбулася революція гідності, потрібно щоб деякі події співпали з певними умовами.
«Что хотите, как на Украине ?!» (с)
Хоть кто-то показал этим уродам, что может и прилететь в ответ.
Ну, и конечно, та-дам... "братья" приехали помочь "братскому" народу - кто б сомневался. Из 5-х пострадавших - трое руснявых.
и не мешай смотреть другим
каждый раз, когда наши националисты поднимали бузу - клоун тут же сдавал назад
Ну или бояры обпился и теперь живешь в параллельной реальности.
Задача для тебя очень и очень простая: не юлить, не зацикливаться на мелочных моментвх, а просто четко проангализировать "попытка Зе (например, договориться с Пу) - реакция националистов (например, "Капитуляции нет") - действия Зе (откат назад)".
Твои аргументы - не аргументы вовсе, т.к. это исключительно в твоих укуренных фантазиях аргументы. Это Арестович - рыг? Это сотрудничество с США и Турцияей - реванш?
Да ты либо наркоман, либо идиот-бот на мелком прайсе. В обоих случаях пшел вон!
2. думать, в отличии от тебя, умею
У людей є погана риса, вважати себе краще за інших.
Без видео не было бы никакого разговора.