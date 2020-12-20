"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник в один из дворов Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками. ВИДЕО

Жители двора в микрорайоне Лебяжьем в Минске днем 19 декабря организовали себе новогодний праздник. Приезжали силовики, но никого не задержали. Они вернулись вечером и увезли трех мужчин. Одного из них - с двумя маленькими дочками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

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Отмечается, что на вечернее чаепитие в Лебяжий приехало два микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось человек 25 жителей с детьми без символики.

"Один из силовиков сказал: "У меня приказ забрать трех мужчин, - рассказывает очевидец. - В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками - 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали.

Задержанных доставили в Центральное РУВД.

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Папу и двух девочек выпустили из РУВД через два часа. Сказали, пришлют повестку.

Папа восьмимесячного малыша пока остается в РУВД. Его могут не отпустить.

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