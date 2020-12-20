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"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник в один из дворов Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками. ВИДЕО

Жители двора в микрорайоне Лебяжьем в Минске днем 19 декабря организовали себе новогодний праздник. Приезжали силовики, но никого не задержали. Они вернулись вечером и увезли трех мужчин. Одного из них - с двумя маленькими дочками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликован новый ролик с избиениями в РУВД Минска. МВД РБ прокомментировало: Милиционеры обращаются с задержанными не очень хорошо. ВИДЕО

Отмечается, что на вечернее чаепитие в Лебяжий приехало два микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось человек 25 жителей с детьми без символики.

"Один из силовиков сказал: "У меня приказ забрать трех мужчин, - рассказывает очевидец. - В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками - 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали.

Задержанных доставили в Центральное РУВД.

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Папу и двух девочек выпустили из РУВД через два часа. Сказали, пришлют повестку.

Папа восьмимесячного малыша пока остается в РУВД. Его могут не отпустить.

Также читайте: Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу "ур...д в погонах"

Автор: 

Беларусь (7893) силовики (2799) Минск (1562)


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Топ комментарии
+21
В отличие от Украины, беларусы все еще живут в заповеднике социализма и верят в справедливого путина, а потому терпеть им еще долго. Бацька проводит селекцию по выведению вида "беларус покорный, окацапленный".
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20.12.2020 05:33
+19
У нас это тоже будет. Потому что народ перестал скалить зубы.Зеленый гандон затьмил сознание милионам.И победил.Сейчас медленное пробуждение, но уже поздно. Всех поимели.
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20.12.2020 02:02
+16
Так что там беларусы про бандеровцев на Майдане, жгущих ребят из Беркута рассказывали?
Ну а что - оторвать отца от коляски с восьмимесячным ребенком и не дать позвонить жене - это сябры потерпят, зато улицы чистые и дороги ровные.
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20.12.2020 05:28
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Скоро и у нас так будет. Но недолго.
Зебилы, Вы же этого хотели ?
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20.12.2020 01:47 Ответить
А когда именно "скоро"? Я это "скоро" слышу уже скоро два года. Так когда?
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20.12.2020 01:51 Ответить
це кацапський троль, не зважайте на нього
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20.12.2020 01:54 Ответить
Я розумію. А дрючком в його норі пошарудіти? Хай трохи піднапряжеться.
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20.12.2020 01:57 Ответить
уже https://censor.net/video_news/3200211/
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20.12.2020 04:07 Ответить
У тебя глюки, зебил... Мало ли, что тебе там слышится в пустой черепушке.
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20.12.2020 04:16 Ответить
Так ето как раз петеботы визжали что сначала повинуйся а потом обжалуй в суде
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20.12.2020 03:34 Ответить
Брехня!
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20.12.2020 03:38 Ответить
https://www.mediaport.ua/podchinyaysya-potom-obzhaluy-mvd-predlozhit-rade-vvesti-prezumpciyu-pravoty-policeyskogo "Сначала подчиняйся полицейскому - потом обжалуй!", - об этом сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

ну не вдасться тобі, кацариле, підмінити реальність... якби ти не пнулося
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20.12.2020 09:58 Ответить
Почему "скоро" ? Уже давно так. На по кальке - один в один, но посути. Изнасилования-избиения в полицейских участках - это "скоро" ли уже вчера ? Расправы через судейскую мафию - это "скоро" или Торнадо уже сидит без приговора третий год, рифмастер сидит без приговора год, людям открывают дела и пытаются посадить не предъфвляя доказательств - это "скоро" ? Это уже реал. А незаконный разгон мирных протеств ? А убийства на улицах ?! Токо боты могут писать , что этого всего нет.
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20.12.2020 08:15 Ответить
Это как морлоки приходили за беззащитными элоями. Других аналогий нет.
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20.12.2020 01:49 Ответить
У нас это тоже будет. Потому что народ перестал скалить зубы.Зеленый гандон затьмил сознание милионам.И победил.Сейчас медленное пробуждение, но уже поздно. Всех поимели.
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20.12.2020 02:02 Ответить
Спокійно, Михайле. Петро готує новий Майдан. Ти з нами?
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20.12.2020 02:10 Ответить
Так
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20.12.2020 02:13 Ответить
Ну тоді ок.
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20.12.2020 02:15 Ответить
Будьмо
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20.12.2020 02:29 Ответить
Міша, так він же не з "Петром"!... "З нами", у його розумінні - це значить, "з Антимайданом"!!!...
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20.12.2020 06:02 Ответить
Если поимели тебя, мудак, то это не повод считать, что поимели всех
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20.12.2020 07:49 Ответить
не будет
это просто невозможно
и потому, что народ другой, и потому что зкеля - ссыкло
поэтому иди в дупу, кацапский провокатор
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20.12.2020 07:55 Ответить
Будет брат,будет. В 2014 народ поднялся благодаря молодежи, тогда не было безвиза. Сейчас эта молодежь - локомотив, вся за границей, уставшая ждать перемен, а в Украине остались приспособленцы и терпилы. А любителей "совка" если не 73%, так близко к тому, так что о будущем и говорить страшно.
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20.12.2020 09:24 Ответить
Нет, не будет, украинцы не рабы.
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20.12.2020 10:10 Ответить
Я тебе скажу один секрет - ваши олигархи так не думают.
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20.12.2020 11:23 Ответить
Звідки у Вас такі страшні цифри? Совок нахрєн нікому не нужен, крім повних дибілів, які не мають критичного мислення. Пенсіонерів, що жили при совку теж сюди не приплітайте - хто-хто, а вони гарно знають, ЩО тоді було, скоріше у них ностальгія за молодістю, яку уже не повернеш. Зробити їх разом звичайно можна, це правда. Але з Зе вже все ясно - більшість, що голосували за нього, вже зрозуміли, що їх вчергове розвели, про що свідчать місцеві вибори. У нас в селі всі хто голосували за Зе кацапів, м'яко кажучи, недолюблюють, але так, воювати і помирати вони не хочуть і надіялись "просто пєрєстать стрєлять". А от любітєлі совка - вони ж любітелі ***** - їх пару десятків і стабільно голосують за ригів і різні їхні реінкарнації. У нас на місцевих виборах СН пролетіли якраз завдяки Дубінському, бо навіть прихильники Зе ненавидять цю підкацапську наволоч.
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20.12.2020 10:16 Ответить
у нас подібне ВЖЕ було! і тоді мєнти добряче вигрібали... так само вигрібатимуть, якщо знову відчують себе безкарними! сумніваєшся? ну нехай спробують "павтаріть"
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20.12.2020 10:03 Ответить
2014 уже показал, что у нас такое просто невозможно, не позволим.
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20.12.2020 10:09 Ответить
Так ,как скалят зубы у нас,наверное нигде в мире не скалят. Пора бы и повыбивать немного.
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20.12.2020 11:27 Ответить
Для белорусов и белоруского менталитета это наверное норма... их пакуют, лупашат, унижают... они цветочки носят... по тротуарам стадом ходят... не дай Бог по дороге пройтись, или подумать про коктейль...
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20.12.2020 02:32 Ответить
они еще и на икону нового царька коленьку молятся.
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20.12.2020 02:38 Ответить
Может вы, лукашистские или ольгиновские и молитесь, мы нет.
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20.12.2020 02:48 Ответить
Не устали терпеть такое? Доколе?
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20.12.2020 02:50 Ответить
Так народ и поднялся. Другое дело, что против лома не приёма, кроме... Идёт накопление "другого лома". Без него всех перебьют. Поэтому пока только мирно. Без оружейных ресурсов пока так.
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20.12.2020 03:09 Ответить
да где вы "поднялись"?
с шариками и цветочками прогуливаться по городу кормить голубей - вот это "поднялись"?
если ты так думаешь на самом деле - то ты вообще них...ра не знаешь и не понимаешь и быть вам в рабстве еще долго!
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20.12.2020 07:57 Ответить
Народ в колготах фоткается.
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20.12.2020 09:45 Ответить
Судя по чересчур ухоженным дворам белорусы с жиру бесятся.
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20.12.2020 03:01 Ответить
Пришли забрали холопов куда захотели и кого захотели. Ето в какой век Беларашка провалилась? 18-й?
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20.12.2020 03:32 Ответить
Виходячи з попереднього досвіду, не здивуюся, якщо лукашистські сміття зґвалтують дівчаток 6 і 8 років дубіналами, причому на очах у батька. Там дна немає.
Цікавить інше - у відповідь знову будуть квіточки та обіймашки?
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20.12.2020 03:43 Ответить
В отличие от Украины, беларусы все еще живут в заповеднике социализма и верят в справедливого путина, а потому терпеть им еще долго. Бацька проводит селекцию по выведению вида "беларус покорный, окацапленный".
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20.12.2020 05:33 Ответить
все верно
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20.12.2020 07:58 Ответить
шо сказать ... просто, братушки - терпилы , а Тихановская - цветочная садюга ...Мало того , шо ее в президенты - шило на мыло поменять.
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20.12.2020 03:45 Ответить
ЗЫ... Тихановская еще не президент, а таким садизмом от нее разит. А шо будет из нее , если дорвется до президентского кресла?...извращенка какая-то... ХМЫ...
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20.12.2020 03:48 Ответить
Тихановская президентом быть и не собирается, она представляет временное переходное правительство, которое организует первые открытые и честные выборы в Беларуси.
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20.12.2020 10:13 Ответить
Так что там беларусы про бандеровцев на Майдане, жгущих ребят из Беркута рассказывали?
Ну а что - оторвать отца от коляски с восьмимесячным ребенком и не дать позвонить жене - это сябры потерпят, зато улицы чистые и дороги ровные.
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20.12.2020 05:28 Ответить
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 5353
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20.12.2020 05:38 Ответить
Это для тех, кто до сих пор не понял, с кем мы имеем дело.
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20.12.2020 05:40 Ответить
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 6239
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20.12.2020 05:42 Ответить
Грибы поганки для диеты в кремлевской кухне?
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20.12.2020 10:21 Ответить
Поганки предназначались для лаборатории ядов, которая успешно работает ПО СЕЙ ДЕНЬ.
Лично мне интересно, как это всё выглядело? 26 кг сушёных грибов - это навскидку 260 кг сырых. потом их же сушить где-то надо
П.С.
Кстати этот забавный случай поясняет, почему московиты не открывают архивы.
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20.12.2020 19:35 Ответить
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 2858
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20.12.2020 05:43 Ответить
Я тисячу разів не антисеміт і мільйон разів не юдофоб і не звинувачуйте мене в разжигании и распространении, але: "ГлБухгалтер БАУМГАРТЕН". Я т
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20.12.2020 08:45 Ответить
Читателям подобной криптоахинеи галоперидол впору выбирать, а не супруга...
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20.12.2020 10:15 Ответить
дааа, неприятно правду читать Боруху Закельбергеру.
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20.12.2020 18:09 Ответить
По-перше там ще є прізвища Ільясов та Коврига. Чому вас так взбісив саме Баумгартен , який доречі запросто міг бути німцем - незрозуміло.
Власне в чому претензія до євреєв? в тому, що вони надавали перевагу освіті, а українці горілці?
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20.12.2020 19:30 Ответить
"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник во дворе Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками - Цензор.НЕТ 5807
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20.12.2020 07:06 Ответить
Что за бред? внизу безнадежная ситуация и пацаны против орд варваров, вверху - здоровые быки гоняющие носителей шариков.
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20.12.2020 08:42 Ответить
Юрочка, скорее всего каша в твоей голове..., пацаны, ставшие в защиту своей Родины и быки про которыз ты говоришь не есть лейтмотивом фотографий. Лейтмотив - абсолютное подобие диктаторов, как два близнеца... таракан еще и опущенный оружием в руках против своего народа..
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20.12.2020 10:17 Ответить
Все нове - "добре забуте старе...". Згадуйте, білоруси - у 1942-43-му роках таке вже було... При будь-яких заворушеннях чи убивстві представника окупаційної влади, брали "заложників"... Правда, тоді це були німці з поліцаями, що їм служили... А зараз буде "Росгвардія" і ваші міліціонери, що виконують їх вказівки... Ну, і розстріли ще попереду... Спочатку будуть убивать тихцем, у лісі, край болота(щоб ями копать не треба було)... Ну а там і до публічних розстрілів дійде... Всьому свій час...
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20.12.2020 07:06 Ответить
Спочатку будуть убивать тихцем, у лісі, край болота\\\\\\\\\\

Так писало шо мусор сказав революнам - Знаете скока вас таких мы в болотах затопили?
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20.12.2020 08:43 Ответить
Тісна співпраця з росгвардіей вже дає результати?
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20.12.2020 07:26 Ответить
терпилы!
они продолжают надеяться, что из-за таких роликов им удастся разжалобить ментов-военных и те им свободу принесут на блюдечке с голубой каемочкой?
не бывать этому!
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20.12.2020 08:13 Ответить
Не пам'ятаю що б хтось то з диктаторів сам віддавав владу, владу треба брати (!) ніхто сябрам її не подаруе, а цi хороводи можна водити ще сто рокiв
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20.12.2020 08:45 Ответить
Пиночет сам отдал. Франко сам себя ограничил, как и Назарбаев.

Но это не про Луку, 100%.
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20.12.2020 10:30 Ответить
З Піночетом не все так просто, там половина населення країни було за нього, а Франко просто древнім дідом вже був, після 80 років йому вже нах нічого не треба було і диктаторство теж
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20.12.2020 11:26 Ответить
С Пиночетом как раз все очень просто - отдал власть, хоть за него и была половина населения. А Франко отошел от полной власти еще задолго до того, как раболел Паркинсоном.
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21.12.2020 11:12 Ответить
Ну этот этап мы уже проходили. Потом этих мужчин надо будет где то складывать штабелями. Бульбофюрер, для своего народа, оказался таким же работником, как коронавирус с другой. Точь в точь. И заметьте.....почему то ...тоже одинокий политик!!??
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20.12.2020 08:45 Ответить
Зато майдана небыло!
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20.12.2020 08:52 Ответить
А что в Беларуси с легальным оружием?
Сайты белорусских оружейных магазинов есть, но согласно -их законам, ассортимент нельзя высвечиваться в сети.
Просто непонятно.
Столько поводов для мясорубки...
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20.12.2020 09:13 Ответить
Менти наче питають у білорусів: "Ви литвини, чи ні? Коли ви вже нас п**дити будете?"
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20.12.2020 09:45 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1618)
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20.12.2020 10:10 Ответить
Пора! Пора! (с)
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20.12.2020 10:37 Ответить
У снимающих ТАК видео наверное вертикальные телевизоры.
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20.12.2020 09:48 Ответить
Рабы. Даже нет сочувствия.
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20.12.2020 11:20 Ответить
"Я вышел из того же дерьма , которое видел на прошлой неделе"

Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !
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20.12.2020 10:21 Ответить
Чей Крым , "революционеры" ?
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20.12.2020 11:15 Ответить
Белорусы рано включили заднюю и слились. Ходят теперь по дворам, как в Хабаровске, а толку ноль. Оказался более ссыкливый народ, чем украинцы.
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20.12.2020 11:30 Ответить
Это трындец. Их всех уничтожат по одному.
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20.12.2020 13:44 Ответить
 
 