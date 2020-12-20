"У меня приказ забрать трех мужчин", - на новогодний праздник в один из дворов Минска приехали силовики, одного из жителей увезли с маленькими дочками. ВИДЕО
Жители двора в микрорайоне Лебяжьем в Минске днем 19 декабря организовали себе новогодний праздник. Приезжали силовики, но никого не задержали. Они вернулись вечером и увезли трех мужчин. Одного из них - с двумя маленькими дочками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
Отмечается, что на вечернее чаепитие в Лебяжий приехало два микроавтобуса силовиков. Во дворе находилось человек 25 жителей с детьми без символики.
"Один из силовиков сказал: "У меня приказ забрать трех мужчин, - рассказывает очевидец. - В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками - 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали.
Задержанных доставили в Центральное РУВД.
Папу и двух девочек выпустили из РУВД через два часа. Сказали, пришлют повестку.
Папа восьмимесячного малыша пока остается в РУВД. Его могут не отпустить.
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Зебилы, Вы же этого хотели ?
ну не вдасться тобі, кацариле, підмінити реальність... якби ти не пнулося
это просто невозможно
и потому, что народ другой, и потому что зкеля - ссыкло
поэтому иди в дупу, кацапский провокатор
с шариками и цветочками прогуливаться по городу кормить голубей - вот это "поднялись"?
если ты так думаешь на самом деле - то ты вообще них...ра не знаешь и не понимаешь и быть вам в рабстве еще долго!
Цікавить інше - у відповідь знову будуть квіточки та обіймашки?
Ну а что - оторвать отца от коляски с восьмимесячным ребенком и не дать позвонить жене - это сябры потерпят, зато улицы чистые и дороги ровные.
Лично мне интересно, как это всё выглядело? 26 кг сушёных грибов - это навскидку 260 кг сырых. потом их же сушить где-то надо
П.С.
Кстати этот забавный случай поясняет, почему московиты не открывают архивы.
Власне в чому претензія до євреєв? в тому, що вони надавали перевагу освіті, а українці горілці?
Так писало шо мусор сказав революнам - Знаете скока вас таких мы в болотах затопили?
они продолжают надеяться, что из-за таких роликов им удастся разжалобить ментов-военных и те им свободу принесут на блюдечке с голубой каемочкой?
не бывать этому!
Но это не про Луку, 100%.
Сайты белорусских оружейных магазинов есть, но согласно -их законам, ассортимент нельзя высвечиваться в сети.
Просто непонятно.
Столько поводов для мясорубки...
Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !