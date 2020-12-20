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Проект "Без цензуры": Кто такой Шкарлет? Как Зе-любимец, плагиатор и регионал возглавил украинское образование. ВИДЕО

Зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет. Вы прочитали краткое описание жизни и работы нового министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Сегодня он - в центре внимания спецпроекта "Без цензури".

Мы не спали несколько дней, откопали и наспрашивали такого, что повергнет вас в смех и ужас одновременно!

Бывший регионал, товарищ украинофоба Табачника, с кучей сплагиаченных научных, так сказать, работ. Ректор, который купил джип за полтора миллиона якобы для потребностей университета за деньги, которые должны были пойти на доплаты преподавателям!

Но начнем сначала. Кто вообще такой этот Сергей Шкарлет и откуда он взялся? И главное - зачем его так настойчиво тянули в кресло министра? Почему Офис президента и сам Владимир Зеленский так хотели видеть именно этого человека во главе МОН?

Зачем президенту такое позорище образования и науки, светило плагиата и просто-таки гуру наглости и академической непорядочности?

Здесь вам скандалы, интриги, расследования, стереотипы, эксклюзивные подробности из властных кабинетов и большая сыновняя любовь (в семье Зеленских, вдруг что).

Оставляйте комментарии и лайк в поддержку канала, а еще - не забудьте проверить, не сбросил ли YouTube вашу подписку и настройки уведомлений! Так, он делает это, потому что мы не нравимся российским ботам. Итак, все делаем правильно!

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский YouTube!

Читайте также: "Голос" и "ЕС" внесли в Раду проект постановления об увольнении Шкарлета

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Минобразования (1736) Буткевич Богдан (433) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+22
Хто такий Порошенко?
Це той, хто вибив підсрачниками россію з 2/3 захопленої нею територій Донбасу.
Це той, кого ненавидять *********, за те що він поховав *********** проект «Новороссія».
Це, СЬОМИЙ Президент України.
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20.12.2020 10:58
+17
Як хто?? Зелена потвора ,сепарсько-колорадська гнида !!!)))
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20.12.2020 10:33
+14
Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1728

...
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20.12.2020 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Як хто?? Зелена потвора ,сепарсько-колорадська гнида !!!)))
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20.12.2020 10:33 Ответить
А кто вообще Бубочка кто такой Порошенко Кучма Кравчук Янукович и министры и нардепы трутни крововсиси... тут внизу новость мол люди не показывают налогов и доходы так это в первую очерьдь с 1991 года с НЕЗАВИСИМОСТИ ВЛАСТИ ОТ НАРОДА И ОТ СОВЕСТИ И БОГА и есть 28 лет они не показывают свои статки и не платят налоги... ка кто так.. получается.
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20.12.2020 10:38 Ответить
Хто такий Порошенко?
Це той, хто вибив підсрачниками россію з 2/3 захопленої нею територій Донбасу.
Це той, кого ненавидять *********, за те що він поховав *********** проект «Новороссія».
Це, СЬОМИЙ Президент України.
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20.12.2020 10:58 Ответить
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20.12.2020 11:05 Ответить
Це той хто завів у раду мудачука з зажопниками і привів до влади зелене болото.
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20.12.2020 11:15 Ответить
Для "особо выдающегося" -- Медведчук зашел в Раду в конце лета 2019 года. Кто у нас тогда был президентом?
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20.12.2020 11:27 Ответить
Я з песо дебілами не спілкуюсь бо не розумію мови бидлохудоби.
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20.12.2020 11:49 Ответить
Снова с полки упал и тут помню, тут не помню, тут понимаю, а тут не понимаю?
Лікуйхя хворе.
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20.12.2020 11:56 Ответить
ПТН-ПНХ
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20.12.2020 11:57 Ответить
.О, начал что-то понимать, упоротый? Лікуйся, сконаєш.
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20.12.2020 12:39 Ответить
То як з заходом мертвечука у Раду? Коли зайшов, хто завів, чий він пахан і співвласник? Підказка :
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-i-medvedchuk-javljajutsja-biznes-par-369719/ Коломойский и Медведчук являются бизнес-партнерами по многим направлениям

Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1559
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20.12.2020 12:43 Ответить
Убила клиента наповал. Его теперь снова переклинит.
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20.12.2020 13:23 Ответить
Переклад:
«Для зебіла - Медведчук зайшов в Раду в кінці літа 2019 року. Хто у нас тоді був президентом?»
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20.12.2020 12:55 Ответить
Для песвинів,-хто призначав мудачука представником у мінську ,при кому він придбав телеканали,літав до ***** при закритому небі і придбав нафтопровід покотрому веде свій бізнес досі?
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20.12.2020 12:59 Ответить
На это у поросят нет ответа. А ведь кучерявый сохранил ПР при другом названии или других названий.
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20.12.2020 13:07 Ответить
Меркель з подачі твого ***** призначила туди Медведчука.
І ти це прекрасно знаєш.
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20.12.2020 18:04 Ответить
Зебілоїде, Меркель призначила!
Меркель.

«Кроме того, Меркель предложила, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы (в составе Л.Кучма, Х.Тальявини, М.Зурабов) вошел Виктор Медведчук".

https://zn.ua/POLITICS/merkel-predlozhila-vvesti-medvedchuka-v-peregovory-kontaktnoy-gruppy-razgovor-s-poroshenko-ollandom-i-putinym-147828_.html
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20.12.2020 18:01 Ответить
Хто обирав меркель президентом України і давав їй повноваження на призначення мудачука? А літати до ***** коли було закрите небо,купляти телеканали і нафтопровід теж меркель давала дозвіл? Пащеку закрий пасріот.
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20.12.2020 18:28 Ответить
Дик, а при Зе щось змінилося? мертвечук до кума літати перестав чи може його трубопровід перекрили і канали забрали в нього? Так чим Зе тоді кращий?
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20.12.2020 21:21 Ответить
А де я казав що він кращий? Я казав що різниці ніякої,можеш спитати у ахметова ,фірташа ,мандючука ітд.
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20.12.2020 21:45 Ответить
А зеленое болото к власти привели вы родимые, своим тупым выбором весной 2019 года. Чего теперь недовольны? Уже тошнит?

Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 4942
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20.12.2020 11:29 Ответить
Вони ж в сортах гімна не розбираються, то вибрали саме гниле.
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20.12.2020 18:02 Ответить
а хто їх создав? ось создатєльніца у педкороні віджигає.Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 2930
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21.12.2020 14:05 Ответить
Блин, а я-то раньше думал, что народ Украины дал отпор мордору. А оказывается Порошенко ... так вот оно что, Михалыч ...
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21.12.2020 10:33 Ответить
А може просто-шкет!
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20.12.2020 11:09 Ответить
Шкарлет - это почти "Skarlet" - дешевый, не очень надежный электрочайник китайского производства.
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20.12.2020 11:57 Ответить
а хто їх создайот? ось такі вчилки їх сотворили! Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 6245
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21.12.2020 13:39 Ответить
педкоронована в ударі! Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 8123
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21.12.2020 13:43 Ответить
такое впечатление, что все кадровые назначения проводятся исключительно с целью полной дискредитации государства (ще не вмерла??).
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20.12.2020 10:47 Ответить
по указке Ермака и Патрушева с пыней
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20.12.2020 16:50 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1728

...
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20.12.2020 10:55 Ответить
Ыыыы...
🤣🤣🤣
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20.12.2020 10:57 Ответить
Кто правит бал? Господин НИКТО, который никому НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Так что вы ждете от пустого места?
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20.12.2020 11:03 Ответить
С вы заметили с этим назначением шкарлотты вышло знаковое событие: оказывается турбомонобольшинства давно нет в парламенте. Поскольку недостающих тушек сошкребали даже из жоппоблока при этом вышло едва ли 226. Так что каалиции нет в парламенте, эту свору клоуно/дрочеров/проституток нужно срочно разгонять.
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20.12.2020 11:03 Ответить
Я б даже сказал что єто оппоблок для назначения шкаралета наскреб тушек в "монобольшинсстве".
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20.12.2020 11:32 Ответить
воно виглядає так наче "вийшло" - двох уродов не було у залі, а картки по старінкє проголосували.
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20.12.2020 11:58 Ответить
Тревожно другое, кто придет ВМЕСТО зе!РО? мЕРТВЕЧУК? бОЙКО? Так это куда хуже ДУРИМАРА зе! Но главное,- лишь бы не ПОРОХ! СПАСШИЙ УКРАИНУ ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ РОSSИЕЙ В 2014 году???!!! ПРАВДА???!!!
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20.12.2020 11:08 Ответить
думаетSSSя, он прежде всего SSSпаSSSал бизнеSSS.
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20.12.2020 11:32 Ответить
Яким чином він спас бізнес? Поясни.
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20.12.2020 13:09 Ответить
Ну сейчас у него компании кто-то отжал? нет, вот и спас. а захвати Путин страну - то где был бы бизнес? или Беня в Днепре защищал страну? защищал тоже - свой феод и бизнесы, а страну - "прицепом" по понятным причинам
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20.12.2020 17:54 Ответить
Шо там удивляться, когда зекоманда пиарится везде где не попадя. Жена смотрит Холостячку по телеку и там млять квартального заднеприводного в победители вывели, противно смотреть, всю романтику убили. Короче ребъята не брезгуют ничем.
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20.12.2020 11:08 Ответить
Шкарлота керуватиме школотою?
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20.12.2020 11:10 Ответить
Призначення Шкарлета по суті є відкритим зізнанням влади: тут нічого не поміняється.

Вони і не планують щось змінювати в наявній системі тотального крадійства. В тому числі в сфері науки і освіти. При тому, що для всієї решти світу немає нічого гіршого, аніж плагіат в науці. Ти можеш чогось не знати. Чогось не розуміти. Ти можеш бути повним довбнем - трапляється. Це все можуть "не помітити" і простити. Але крадіжка чужих напрацювань - це повне табу. Це вирок негайний і остаточний, на всю решту життя. Можеш не намагатись каятись, доводити, що це випадково, що не подумав, помилився... Тебе негайно викинуть з академічних кіл і перекриють будь-яку пристойнішу кар'єру.

Скажімо чесно: в нас в сфері науки повний провал. І з фінансуванням, і зі ставленням до науки в цілому, і з тим же плагіатом. Тому наші науковці, котрі чогось варті, намагаються в найкоротші строки виїхати до інших країн.

З освітою ситуація не краща: дбайливі батьки одразу шукають репетиторів, відповідні школи - з урахуванням перспектив, що дитина вступить десь за кордоном хоча би до коледжу.

Тобто, вся галузь в цілому в повній дупі. І тут влада призначенням Шкарлета підтверджує: так, в дупі. І нас все в цьому влаштовує.
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20.12.2020 11:35 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто такий Шкарлет? Як Зе-улюбленець, плагіатор і регіонал очолив українську освіту - Цензор.НЕТ 1382
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20.12.2020 13:06 Ответить
Этот шкарлет-марлет , похоже будет похуже пророссийского Д.Табачника.. Такой же ворюга идей и бюджета!!
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20.12.2020 14:06 Ответить
)))
И третье: даже если на каком-то этапе ты хотел все перевернуть и сделать людей счастливыми, рано или поздно (получив всю полноту власти в нашей стране) тебе будет приятно и привычно усесться в мягкое кресло, набросить плед, выпить вискаря и сказать куда-то в полутьму:
- Шкарлет, принеси тапочки. Давай их сюда. Во-о-о-от, молодец, мой хороший...

https://antikor.com.ua/articles/426859-shkarlet_prinesi_tapochki_hurnalist_objjasnil_pochemu_zelenskij_sdelal_ministrom_odioznogo_personaha
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20.12.2020 14:55 Ответить
Фракция "ЕС" против министра Шкарлета со ссылкой в том числе на его работу при Януковиче. Лидер этой фракции в Раде Петр Порошенко при Януковиче был министром, что воспринимается за норму. Моральная опущенность противников Шкарлета. множественно демонстрируемая в прошлом и нынешнем, позволяет думать, что он представляет угрозу корпоративно - криминальным интересам многих. Требуя отставки министра. никто официально не предлагал и не предлагает кандидатур на эту должность с публичной оценкой их деловых качеств. Большинству граждан деловые качества Шкарлета не известны, а других официальных претендентов на должность нет. Следовательно, надо руководствоваться в оценке ситуации народной мудростью -" на безрыбье и рак рыба". В надежде, что министром он будет достойным.
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20.12.2020 16:55 Ответить
В бан, казліна.
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20.12.2020 17:43 Ответить
Вы действительно думаете , что плагиат это не определяет его деловые качества ?
Грубо работаете - сегодня будете сидеть без зарплаты
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20.12.2020 19:17 Ответить
Плагіат=крадіжка... А те, що немає кращих претенднтів, ніж плагіатор, чудово показує рівень кадрів у зе-команді! У нас що справжніх поважних професорів чи вчених мало??
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20.12.2020 21:48 Ответить
Занесенный ветром в кресло президентское - это наш Скарлетт!
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21.12.2020 06:41 Ответить
 
 