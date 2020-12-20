Проект "Без цензуры": Кто такой Шкарлет? Как Зе-любимец, плагиатор и регионал возглавил украинское образование. ВИДЕО

Зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет. Вы прочитали краткое описание жизни и работы нового министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Сегодня он - в центре внимания спецпроекта "Без цензури".

Мы не спали несколько дней, откопали и наспрашивали такого, что повергнет вас в смех и ужас одновременно!

Бывший регионал, товарищ украинофоба Табачника, с кучей сплагиаченных научных, так сказать, работ. Ректор, который купил джип за полтора миллиона якобы для потребностей университета за деньги, которые должны были пойти на доплаты преподавателям!

Но начнем сначала. Кто вообще такой этот Сергей Шкарлет и откуда он взялся? И главное - зачем его так настойчиво тянули в кресло министра? Почему Офис президента и сам Владимир Зеленский так хотели видеть именно этого человека во главе МОН?

Зачем президенту такое позорище образования и науки, светило плагиата и просто-таки гуру наглости и академической непорядочности?

Здесь вам скандалы, интриги, расследования, стереотипы, эксклюзивные подробности из властных кабинетов и большая сыновняя любовь (в семье Зеленских, вдруг что).

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Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.