Проект "Без цензуры": Кто такой Шкарлет? Как Зе-любимец, плагиатор и регионал возглавил украинское образование. ВИДЕО
Зашквар на зашкваре и зашкваром погоняет. Вы прочитали краткое описание жизни и работы нового министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Сегодня он - в центре внимания спецпроекта "Без цензури".
Мы не спали несколько дней, откопали и наспрашивали такого, что повергнет вас в смех и ужас одновременно!
Бывший регионал, товарищ украинофоба Табачника, с кучей сплагиаченных научных, так сказать, работ. Ректор, который купил джип за полтора миллиона якобы для потребностей университета за деньги, которые должны были пойти на доплаты преподавателям!
Но начнем сначала. Кто вообще такой этот Сергей Шкарлет и откуда он взялся? И главное - зачем его так настойчиво тянули в кресло министра? Почему Офис президента и сам Владимир Зеленский так хотели видеть именно этого человека во главе МОН?
Зачем президенту такое позорище образования и науки, светило плагиата и просто-таки гуру наглости и академической непорядочности?
Здесь вам скандалы, интриги, расследования, стереотипы, эксклюзивные подробности из властных кабинетов и большая сыновняя любовь (в семье Зеленских, вдруг что).
Оставляйте комментарии и лайк в поддержку канала, а еще - не забудьте проверить, не сбросил ли YouTube вашу подписку и настройки уведомлений! Так, он делает это, потому что мы не нравимся российским ботам. Итак, все делаем правильно!
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты. И еще мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский YouTube!
Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.
Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це той, хто вибив підсрачниками россію з 2/3 захопленої нею територій Донбасу.
Це той, кого ненавидять *********, за те що він поховав *********** проект «Новороссія».
Це, СЬОМИЙ Президент України.
Лікуйхя хворе.
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/ Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-i-medvedchuk-javljajutsja-biznes-par-369719/ Коломойский и Медведчук являются бизнес-партнерами по многим направлениям
«Для зебіла - Медведчук зайшов в Раду в кінці літа 2019 року. Хто у нас тоді був президентом?»
І ти це прекрасно знаєш.
Меркель.
«Кроме того, Меркель предложила, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы (в составе Л.Кучма, Х.Тальявини, М.Зурабов) вошел Виктор Медведчук".
https://zn.ua/POLITICS/merkel-predlozhila-vvesti-medvedchuka-v-peregovory-kontaktnoy-gruppy-razgovor-s-poroshenko-ollandom-i-putinym-147828_.html
...
🤣🤣🤣
Вони і не планують щось змінювати в наявній системі тотального крадійства. В тому числі в сфері науки і освіти. При тому, що для всієї решти світу немає нічого гіршого, аніж плагіат в науці. Ти можеш чогось не знати. Чогось не розуміти. Ти можеш бути повним довбнем - трапляється. Це все можуть "не помітити" і простити. Але крадіжка чужих напрацювань - це повне табу. Це вирок негайний і остаточний, на всю решту життя. Можеш не намагатись каятись, доводити, що це випадково, що не подумав, помилився... Тебе негайно викинуть з академічних кіл і перекриють будь-яку пристойнішу кар'єру.
Скажімо чесно: в нас в сфері науки повний провал. І з фінансуванням, і зі ставленням до науки в цілому, і з тим же плагіатом. Тому наші науковці, котрі чогось варті, намагаються в найкоротші строки виїхати до інших країн.
З освітою ситуація не краща: дбайливі батьки одразу шукають репетиторів, відповідні школи - з урахуванням перспектив, що дитина вступить десь за кордоном хоча би до коледжу.
Тобто, вся галузь в цілому в повній дупі. І тут влада призначенням Шкарлета підтверджує: так, в дупі. І нас все в цьому влаштовує.
И третье: даже если на каком-то этапе ты хотел все перевернуть и сделать людей счастливыми, рано или поздно (получив всю полноту власти в нашей стране) тебе будет приятно и привычно усесться в мягкое кресло, набросить плед, выпить вискаря и сказать куда-то в полутьму:
- Шкарлет, принеси тапочки. Давай их сюда. Во-о-о-от, молодец, мой хороший...
https://antikor.com.ua/articles/426859-shkarlet_prinesi_tapochki_hurnalist_objjasnil_pochemu_zelenskij_sdelal_ministrom_odioznogo_personaha
Грубо работаете - сегодня будете сидеть без зарплаты