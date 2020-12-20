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"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон. ВИДЕО

В Одессе открытие новогодней елки решили сопроводить песней Михаила Шуфутинского "Новый год", в которой описывается празднование в тюрьме.

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо", - звучат слова из песни.

Смотрите также: Во время открытия главной елки Украины произошел пожар. ВИДЕО

Новый год (934) Одесса (7888) елка (181) шансон (34)


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Топ комментарии
+88
пипец... А еще петушок с кличкой Батерфляй... )) В Одесе пока доминирует быдло, к сожалению.
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20.12.2020 13:35
+53
кого выбрали, под то и пляшут
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20.12.2020 13:36
+43
Я б прямим текстом прописав законодавчу заборону "русскава шансона", як пропаганди злочинів, насильства та кримінального асоціального способу життя!
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20.12.2020 13:39
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Правила форума Совет форумчан
пипец... А еще петушок с кличкой Батерфляй... )) В Одесе пока доминирует быдло, к сожалению.
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20.12.2020 13:35 Ответить
в Одессе уж точно в ермолках побольше, чем в Киеве) ну и шуфутинский к ним в придачу)
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20.12.2020 13:50 Ответить
При чем здесь Київ? За зебильониша вся страна проголосувала, крім Львова.
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20.12.2020 13:57 Ответить
Хоть бы и в ермолках, хоть бы и в чалмах, хоть бы и в людоедских уборах из перьев, лишь бы не в твоих родных вонючих, завшивленных кокошниках.
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20.12.2020 14:08 Ответить
не загоняй...не время мерять где больше уровень говна
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20.12.2020 14:50 Ответить
"Зека" можно трактовать как - Зеля и компания.
У малоросских полудурков - праздник. Пока-что..
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20.12.2020 14:14 Ответить
Річ у тім, що чим ближче до Кацапії, тим більше деградаія та бездуховність. Що Одеса-мама з відкритим бандюком Трухою, що Харків з покійним вже Гепою є гарними прикладами, куди треба звертати свій вектор українцям - на Схід чи на Захід.... Доречі, допоможіть мені боротись із одеською ватою в найбільшій фейсбук групі Одеси "Моя Одесса" з 324 тис підписників. Таке відчуття, що там четверо з п.яти - ватник. Треба працювати і на віртуальному фронті."Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одесі новорічну ялинку відкривали під блатний шансон - Цензор.НЕТ 6709
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20.12.2020 14:43 Ответить
Звичайно такої новини в тій групі нема. Запостив посилання на цензор, але 100 відсотків ватний адмін не пропустить.... Проте є такі сепарські пости, як з.являлись на Донбасі та Криму до 2014 року: "Не страшнa нам мировая «коронация», Не купить нас триллионами монет. Одессит - не место жительства, а нация, В мире нации талантливее нет! Всех одесситов - с Мыколаем, будьте здоровы и счастливы!" Приєднуйтесь до групи та боріться з ватою! https://www.facebook.com/groups/myodessa

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20.12.2020 14:52 Ответить
Да ,удивило ,хотя нет. После выборов презеденских ,трудно чем то удивить.
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20.12.2020 16:28 Ответить
Жаботинский,что ж ты не привязывал выборы Петюни к выпускной песне Харьковского военного училища "Офицеры" в исполнении Гавназмова?
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20.12.2020 18:09 Ответить
Понаевшие в Одессу из-за поребрика «одесситы», в словарном запасе которых («чёй-то», «дык», «токмо», «калидор», «микрик» «тешка», «кура, «греча», «кенгуруха» «пухто» «хабарики» и т.д.) избрали на второй срок мэром города гражданина Московии, Греции и Украины пана Геннадия Труханова.
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
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21.12.2020 10:58 Ответить
А в этой картине художника Шульженко вся кацапляния
"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон - Цензор.НЕТ 531
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20.12.2020 13:51 Ответить
Диоген
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20.12.2020 16:22 Ответить
Синопский?
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20.12.2020 16:49 Ответить
СєвєроПотокский ІІ.
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20.12.2020 17:31 Ответить
вообще то физиономия на картине скорее семитская чем кацапская
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20.12.2020 22:31 Ответить
Значить семіт окацапився
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20.12.2020 22:35 Ответить
а что вы хотите от ШЕСТЕРИКА ГЕНУЛИ ВОДИМТЕЛЯ ОЗХРАНИКА.. капитан ВС СССР в отставке.. там або военный дебило здоровенный или ништяк парашу не гонит зуб даю...
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20.12.2020 13:35 Ответить
Дітям паскудний шансон вмикати - ганьба
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20.12.2020 13:35 Ответить
Шансо́н (фр. Chanson - «пісня») - слово французького походження, що означає «пісня», і стосується назви жанру музики, що складається з пісень, котрі виконуються французькою мовою та в основному публікуються у франкомовній частині світу.

А у "руськоязічних", це ностальгія за лагерной жизнью.
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20.12.2020 13:57 Ответить
оце я і кажу, у нас він асоціюється з руською зоною
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20.12.2020 13:58 Ответить
"русский шансон", "русский рок" и "русски рэп" не имеют никакого отношения ни к шансону, ни к року ни к рэпу это обычное для кацапов воровство смыслов
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20.12.2020 22:33 Ответить
не шансон, в блатняк, это две большие разницы
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20.12.2020 14:51 Ответить
кого выбрали, под то и пляшут
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20.12.2020 13:36 Ответить
Кто выбирал ,тот и танцует,вы видите количество.
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20.12.2020 14:02 Ответить
То просто труханову нужжно на вечеринку до кернеса , шоб такие мэры вмэрлы.
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20.12.2020 13:36 Ответить
ну и що?там ему на замену в запасе имеется капитан запаса роты караульных собак ******** кивалов .
тут главное "правильные" слова в глаза плебсу лить-и все получится
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20.12.2020 13:51 Ответить
сектанты ауе одобряют
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20.12.2020 13:38 Ответить
Я б прямим текстом прописав законодавчу заборону "русскава шансона", як пропаганди злочинів, насильства та кримінального асоціального способу життя!
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20.12.2020 13:39 Ответить
"руССкій шансон", це те саме, що "руССкіє пєльмєні", "руССкій борщ і вареники", "руССкіє євреї" і т.д. У, так званих "руССкіх" своє, це лапті, касаваротка, підарка с цветочкам, парткі, брага, бояришнік і балалайка. Все решта крадене у других і назване "руССкім"
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20.12.2020 14:01 Ответить
Леонід Ютесов був засновником блатної пісні на початку минулого століття в Одесі. Кацапня і це у нас вкрала. Нічого дивного, вони й досі кричат, шо Одеса - це расєйська імперія.
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24.12.2020 22:34 Ответить
Згідно з обвинувальним актом, Тетяні Чорновол хочуть призначити на найвищу міру покарання в Україні - це довічне ув'язнення.
Про це в ефірі "Прямого" заявила адвокатеса Тетяни Чорновол Ірина Кузіна.
Вона зауважила, що Тетяні інкримінують "навмисне вбивство за попередньою змовою осіб" та й "способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
"Тобто дві кваліфікуючі ознаки, що вже може свідчити про наміри призначити покарання аж до довічного позбавлення волі. Тобто це не одна кваліфікуюча ознака. Те діяння, яке описано і в обвинувальному акті, і враховуючи всі докази, свідчить про те, що немає навмисного вбивства в цій історії, яку розповідає прокурор разом зі слідчим", пояснила Кузіна.
Вона також підкреслила, що на підставі загальнодоступних матеріалів можна зрозуміти, що Чорновол не мала наміру когось вбивати.
"В обвинувальному акті написано прямо, що Тетяна Миколаївна бажала чиєїсь смерті. Але це не так. І це можна подивитися та встановити з її розмов. Вона навпаки розраховувала на те, що людей у приміщенні немає. Це - перше. І, по-друге, всі, дійсно, хто знаходився у будівлі, практично всі, вийшли з цієї будівлі неушкодженими. І працівники цієї будівлі у розмовах зі слідчим, під час допитів висловлювали нерозуміння, чому одна єдина людина не покинула приміщення", - резюмувала адвокатеса.
Вона також підкреслила, що всім відомо чому загиблий Захаров не покинув приміщення.
"Ми знаємо, чому пан Захаров - це той потерпілий, про якого йдеться - не покинув приміщення. Він демонтував носії інформації з камер відеоспостереження. Є свідки, опитані слідчим, які підтверджують те, що пан Захаров не евакуювався, хоча міг, а просто забирав ті матеріали, які він мав забрати за своїми службовими обов'язками або за чиїмось наказом.
Тому наміру вбивати у Тетяни Миколаївни не могло бути. Кваліфікація - неправильна", - підсумувала Кузіна.
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20.12.2020 13:41 Ответить
днище! тьфу, пля...
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20.12.2020 13:42 Ответить
Діснейленд в вакуумі
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20.12.2020 13:44 Ответить
Когда я уезжал с Украины в 1992 году , я даже не мог себе приставить , что через 30 лет будет такой ****** в Украине.
Деградация в Украине меня поражает .
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20.12.2020 13:46 Ответить
так и прогресса то особого не было были вспышки в 2004 когда вопреки отравлению и прозападности выбрали проукраинского Ющенко а не прокацапского Януковича казалось народ созрел но Ющ ничего не сделал так этот же народ решил отомстить Ющенко и назло не ему (он сейчас отдыхает разводит пасику с ним все ок) а себе выбрали зека Яныка что выбрали легче стало?зная точно 100% чт он зек и прокацапский потом в 2013 майдан "благодаря" Яныку сбежал Порошенко оптимальная кандидатура на тот момент но не Мертвечука же выбирать и вот сейчас назло Порошенко они выбрали клоуна поверив сериалу и ватного Зеленского где также на 100% знали что он марионетка олигархов кто же вам доктор после этого?
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20.12.2020 14:08 Ответить
Чижевский,ну на кого или на что рассчитан твой высер?Мертвечук не принимал участия ни в одной президентской гонке.Так что не звизди.Поехал Петюня и Виталя в Вену и Фирташ утвердил их на должности.Думаешь все об этом забыли?На тот момент у Кличко рейтинг был гораздо выше,чем у сывочолого.
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20.12.2020 18:16 Ответить
У вас в памятью плохо, видно. Как раз есть прогрес постепенный, в 90-ые под такое в каждом городе йолку могли открыть.Просто там где оголтелых совков с "русским миром" много - прогрес очень медленный, так как больше молодежи вот этим г..ном отравляют.
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20.12.2020 15:11 Ответить
а по какой программе ты "уезжал с Украины" расскажи общественности?
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20.12.2020 22:35 Ответить
А колонны в поддержку беларусов раскрасили?
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20.12.2020 13:46 Ответить
А що ви дивуєтесь? Ви ж тут в переважній більшості срете в коментах па рюсскі. Це ж ваш рюсскій мір. А він такий деградаваний. І він вам подобається - "патамушта нам так удобна". А ті кого ви плодите, скакають і їздять навколо ЙОЛКІ на самокатах і бездумно по дитячому його всасують цей рюсскій мір.
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20.12.2020 13:47 Ответить
Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Все любопытственнее и любопытственнее! Все страннее и страннее! Все чудесится и чудесится!
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20.12.2020 13:48 Ответить
Зехарант на 100% гарантує...
"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон - Цензор.НЕТ 9340
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20.12.2020 13:52 Ответить
Ну все понеслось:
- так кто там на короновирусе то ЗАРАБАТЫВАЕТ ???
Медичний центр "Особливий" вже пропонує китайську вакцину Sinovac по 3000 грн. за дозу...

"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон - Цензор.НЕТ 2267
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20.12.2020 13:52 Ответить
А фіктивні довідки про відсутність Ковід 19 по чому у вас?
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20.12.2020 14:10 Ответить
Новый год, новый год, вы****м снегурочку...
Петушок .....
Потому что в лагере Новый год....
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20.12.2020 13:52 Ответить
"Что тут зэки празднуют"(с) ...
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20.12.2020 14:11 Ответить
тупе "насєлєніє", іншої назви придумати неможливо
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20.12.2020 13:56 Ответить
Ето даже не шансон. Особенно про петушка и как в лагере выбирали снегурочку... Ето чисто лагерная песня. Одесситы соскучились по лагерям
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20.12.2020 13:57 Ответить
Путинвведи они уже кричали. А за ним и лагеря бы подтянулись.
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20.12.2020 14:03 Ответить
ватные гены берут свое к сожалению Одесса, Харьков, Доннбасс, там больше всего ватного кацапы знают куда поднажать
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20.12.2020 13:59 Ответить
"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одесі новорічну ялинку відкривали під блатний шансон - Цензор.НЕТ 4107
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20.12.2020 14:04 Ответить
Так а как же иначе народ обкультурить ? Ить книги не читают,все больше ньюсванами просвещаются....Таки ,надо иликторат готовить к лагерной жизни.
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20.12.2020 13:59 Ответить
Одеса город отставних вертухаев.
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20.12.2020 14:00 Ответить
шо тут дивуватись, якщо навіть у цій темі зібралось більшість маскваротої пошесті. це ж для таких як ви і увімкнули пєсню на вашєм язикє
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20.12.2020 14:05 Ответить
Как раз для ватанов ничего удивительного.
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20.12.2020 14:07 Ответить
А Мурку, можно?
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20.12.2020 14:07 Ответить
Мурка, єто па асобаму случаю, на Новій год, например.
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20.12.2020 14:12 Ответить
Очень креативный новогодний утренник в стиле зоны, колонии строгого режима.... Не хватает костюмированных сценок, где охранник избивает заключённого, где группа заключённых опускают своего сокамерника, а также сценки с наркотой , бухлом и проститутками....Участвовать должна вся Одесса - и старики и дети.... Так веселее будет....О потом всех на расстрел.... Занавес....Аплодисменты.... Не благодарите...
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20.12.2020 14:15 Ответить
Быт России - это неволя, лагеря и лесоповал. Что видят, о том и поют. "Новый Год, порядки новые, колючей проволокой лагерь обнесен...." Не надо ругать, лучше пожалеть. Милосердие - есть великая добродетель.
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20.12.2020 14:22 Ответить
і за гомосексуалізм на росії не забувайте , за згодою і без .
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20.12.2020 14:28 Ответить
пожалеем, но только после тотальной аннигиляции тамошнего населения
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20.12.2020 22:37 Ответить
Це нав'язлива пропаганда гомосексуалізму , я - проти .
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20.12.2020 14:27 Ответить
Не, ну была ж альтернатива! "Если ты от жизни от такой устал..". Так нет же!Порохоботы какие-то...!
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20.12.2020 14:36 Ответить
Чим ближче до Кацапії - тим більше деградаія та бездуховність. Що Одеса-мама з відкритим бандюком Трухою, що Харків з покійним вже Гепою є гарними прикладами, куди треба звертати свій вектор українцям - на Схід чи на Захід.... Доречі, допоможіть мені боротись із одеською ватою в найбільшій фейсбук групі Одеси "Моя Одесса" з 324 тис підписників. Таке відчуття, що там четверо з п.яти - ватник. Треба працювати і на віртуальному фронті.
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20.12.2020 14:41 Ответить
Наши люди...
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20.12.2020 14:50 Ответить
другопроходовці активно поливають помиями дружбана баріна...Якщо побачить - зріже дозу й буде ломка...Ніпадєцкая...

Труханов поддержал Порошенко: «Все, за что нас уважают, - это все благодаря вам!»

https://dumskaya.net/allnews///2019/03/2/ 2 марта 2019

dumskaya.net/news/...
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20.12.2020 14:51 Ответить
нормальні люди шансон не слухають..тим більше шухутинського
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20.12.2020 15:03 Ответить
Нормальним одеситам не соромно за таке?
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20.12.2020 15:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_Fv5sPIk6Gg&list=RD481JYhPtWvA&index=1 шансон любить - себя не уважать, скажет вам даже кацапский меломан.
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20.12.2020 15:11 Ответить
Від Одеси залишилась тільки одна назва..... такі собі нью васюки з населенням від 95 кватралу....
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20.12.2020 15:13 Ответить
"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одесі новорічну ялинку відкривали під блатний шансон - Цензор.НЕТ 6666
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20.12.2020 16:31 Ответить
Труханов пахан.
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20.12.2020 17:14 Ответить
Не бачу тут нічого незвичного.Одеса є,була і буде прихильниками "руського міра".В них це в крові.Поки не зміниться на проУкраїнську більшість-там таке і буде.
Мати з дитиною стоїть і танцює під це.Гидко.
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20.12.2020 18:05 Ответить
Гепа пошел, Труханову приготовиться!
Слава Украине!
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20.12.2020 20:00 Ответить
очень жаль что одесские евреи, яких в Одессе очень много, топят за рузький мир, который им еще при совке принес столько горя и неприятностей! и особо жаль и удивительно, что одесские евреи не поддержуют еврея президента страны! а чего вы хотите одесские евреи? кто нибудь объяснить может? вам что кто то мешает общаться на русском ,на иврите , на идише? за кого вы вообще, а евреи?
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20.12.2020 20:24 Ответить
евреи вообще за гешефт ну и за мальчика их хорошей еврейской семьи - за криворогого шлимазла вовочку!
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20.12.2020 22:39 Ответить
На самом деле все коренные одесские евреи свалили с Одессы ещё в 90-е. Было у меня несколько знакомых, все уехали - кто Израиль, но в основном в Германию и США
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23.12.2020 22:07 Ответить
а остались какие евреи не коренные что ли? ты мне рассказуешь как будто я не в Киеве а на Марсе проживаю! да много уехало у меня там половина класса по школе на Подоле проживает , правда в Израиле немного а в основном в Штатах и Канаде и много сокурсников по институту. но осталось тоже достаточное количество.... и главное президент еврей в ОП евреев около 60%, в раде 42%.. антисемизмом при таких цифрах пахнуть не должно. с рашкой в таких цифрах и посадах тоже не сравнится. почему вы топите за рузький мир шановные? шо вам плохо живется? ну хорошо Максим спрошу по другому - а кто в Одессе топит за рашистов и путлера???
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23.12.2020 23:17 Ответить
Кто топит за рашистов в Одессе? Ну я не скажу за всю Одессу. Скажу за тех, кого я знаю. Из них очевидный еврей только один, ещё двое - неочевидных. Все остальные молящиеся на рашку , представляют собой манкуртов под видом "одесситов во втором поколении" в основном с украинскими фамилиями, реже - чисто кацапскими, ещё реже - болгарскими или гагаузскими.
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24.12.2020 22:12 Ответить
https://youtu.be/5P6ADakiwcg Семён Слепаков: Тяжёлый год
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20.12.2020 22:38 Ответить
зачем ты этого кремелвского жыда тут постишь? у нас свои есть
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20.12.2020 22:40 Ответить
не сидел-не мужик 😆😂🤣😂(шутка юмора🤔)
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21.12.2020 09:50 Ответить
хорошо открыли одесситы, лучше слышать чем щэ нэ вмэрла Украина
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21.12.2020 14:20 Ответить
от така гидота живе в Україні.
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21.12.2020 14:55 Ответить
Цікаво, а чи грала там пісенька:
С одесского кичмана, сбежали два уркана.
Сбежали два уркана та й на волю уу-уу.
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24.12.2020 22:26 Ответить
А шо такова? Діткам сподобалась блатна пєсєнка, лише подивіться, як вони танцюють. І це ж поряд батьки стоять, все це чують та бачать. Куди ми котимось? КАРАУЛ!
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24.12.2020 22:22 Ответить
Я ОТВЕЧАЮ ЧТО УБЬЮ ВСЕХ ВАШИХ ВНУКОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО КОЛЕНА РАДИ УКРАИНЫ !!!))) ЗДОХНИТЕ ТВАРИ !!!
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19.02.2021 06:10 Ответить
 
 