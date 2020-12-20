"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон. ВИДЕО

В Одессе открытие новогодней елки решили сопроводить песней Михаила Шуфутинского "Новый год", в которой описывается празднование в тюрьме.

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо", - звучат слова из песни.

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