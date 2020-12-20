"Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют", - в Одессе новогоднюю елку открывали под блатной шансон. ВИДЕО
В Одессе открытие новогодней елки решили сопроводить песней Михаила Шуфутинского "Новый год", в которой описывается празднование в тюрьме.
Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"В Новый Год у людей настроения разные, мягко стелет тайгу молодой снежок. Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют: год прошел, а для них это хорошо", - звучат слова из песни.
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+88 Alex polyenov #168725
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У малоросских полудурков - праздник. Пока-что..
Для своей охраны пророссийский мэр содержит частную армию, как князь Темнейший содержит за свой счёт ЧВК «Вагнера». Его боевики одеты в одинаковую зеленую униформу с надписью на спине: «Мунiципальна варта».
Обязанность «варты» - охранять Думу от одесситов, когда внутри на очередной сессии местные депутаты дерибанят и распродают под застройку высотками приморские склоны и «Трассу здоровья». Если патриоты города возражают против вырубки столетних деревьев в Лузановском парке для дальнешего строительства на берегу моря готелей и казино, «Варта» кладёт протестующих лицом в асфальт и «пакует» в «автозаки» с решетками на окнах. Мобильная тюрьма на базе «Краза», дежурит на бульваре в пешеходной зоне у памятника Пушкину и её аренда оплачивается из кошельков налогоплательщиков. Но есть у любителя калорадской ленты и положительные качества. Он настоящий российский офицер. Не виляя и не лукавя, честно сказал журналистам: «Я офицер ФСБ и прятаться от следователей НАБУ и Прокуратуры не буду». Пенсионеры Одессы благодарны ему за 2000 гривен, которые мэр перечислил бабушкам и дедушкам на расчетных счет «Горгаза». Было бы некорректно умолчать еще об одной инициативе Труханова. Он заставил дворников Одессы во время гололеда посыпать песком тротуары. Теперь врачи и рентгенологи ургентной хирургии 11 горбольницы сидят без работы. Нет переломов.
А у "руськоязічних", це ностальгія за лагерной жизнью.
тут главное "правильные" слова в глаза плебсу лить-и все получится
Про це в ефірі "Прямого" заявила адвокатеса Тетяни Чорновол Ірина Кузіна.
Вона зауважила, що Тетяні інкримінують "навмисне вбивство за попередньою змовою осіб" та й "способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
"Тобто дві кваліфікуючі ознаки, що вже може свідчити про наміри призначити покарання аж до довічного позбавлення волі. Тобто це не одна кваліфікуюча ознака. Те діяння, яке описано і в обвинувальному акті, і враховуючи всі докази, свідчить про те, що немає навмисного вбивства в цій історії, яку розповідає прокурор разом зі слідчим", пояснила Кузіна.
Вона також підкреслила, що на підставі загальнодоступних матеріалів можна зрозуміти, що Чорновол не мала наміру когось вбивати.
"В обвинувальному акті написано прямо, що Тетяна Миколаївна бажала чиєїсь смерті. Але це не так. І це можна подивитися та встановити з її розмов. Вона навпаки розраховувала на те, що людей у приміщенні немає. Це - перше. І, по-друге, всі, дійсно, хто знаходився у будівлі, практично всі, вийшли з цієї будівлі неушкодженими. І працівники цієї будівлі у розмовах зі слідчим, під час допитів висловлювали нерозуміння, чому одна єдина людина не покинула приміщення", - резюмувала адвокатеса.
Вона також підкреслила, що всім відомо чому загиблий Захаров не покинув приміщення.
"Ми знаємо, чому пан Захаров - це той потерпілий, про якого йдеться - не покинув приміщення. Він демонтував носії інформації з камер відеоспостереження. Є свідки, опитані слідчим, які підтверджують те, що пан Захаров не евакуювався, хоча міг, а просто забирав ті матеріали, які він мав забрати за своїми службовими обов'язками або за чиїмось наказом.
Тому наміру вбивати у Тетяни Миколаївни не могло бути. Кваліфікація - неправильна", - підсумувала Кузіна.
Деградация в Украине меня поражает .
- так кто там на короновирусе то ЗАРАБАТЫВАЕТ ???
Медичний центр "Особливий" вже пропонує китайську вакцину Sinovac по 3000 грн. за дозу...
Петушок .....
Потому что в лагере Новый год....
Труханов поддержал Порошенко: «Все, за что нас уважают, - это все благодаря вам!»
https://dumskaya.net/allnews///2019/03/2/ 2 марта 2019
dumskaya.net/news/...
Мати з дитиною стоїть і танцює під це.Гидко.
Слава Украине!
С одесского кичмана, сбежали два уркана.
Сбежали два уркана та й на волю уу-уу.