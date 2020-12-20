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Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернобыльской зоне пограничники задержали трех человек, которые на радиоактивно загрязненной территории собирали рога диких животных.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, правонарушителей задержали 19 декабря, передает Цензор.НЕТ. Ими оказались двое украинцев и один белорус. По данным правоохранителей, они незаконно проникли на отселенную территорию и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Как выяснилось, все мужчины живут на Киевщине, у иностранца - право постоянно проживать на территории Украины.

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В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд. Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Житомирские пограничники изъяли более 50 кг рогов оленей, козлов и лосей.

Как отметили в ГПСУ, один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В мае 2020 года его, вместе с двумя другими контрабандистами, задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг роговых образований диких животных.

Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба 01
Фото: dpsu.gov.ua

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Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба 02
Фото: dpsu.gov.ua
Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба 03
Фото: dpsu.gov.ua
Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба 04
Фото: dpsu.gov.ua

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Автор: 

Госпогранслужба (6435) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Зона отчуждения (280)


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Топ комментарии
+24
Та вищо халепа - покажіть видобуток бурштину , зрізані смереки в Карпатах,
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20.12.2020 21:01
+16
У Ленки после Богдана и Ермака, две пары рогов..
И ничего.. как-то живет..
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20.12.2020 21:09
+10
"незаконно собирали" (С) )) значит есть и законный промысел? просто вторглись в чужой ґешефт? ))
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20.12.2020 21:26
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Правила форума Совет форумчан
Та вищо халепа - покажіть видобуток бурштину , зрізані смереки в Карпатах,
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20.12.2020 21:01 Ответить
Главное пока собираешь свои не выросли.
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20.12.2020 21:01 Ответить
После пребывания в Чернобыльской зоне, обязательно выростут.
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20.12.2020 21:07 Ответить
Після прогулянок зоною відчуження спочатку хвіст відпаде,а тоді вже і роги виростуть.
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20.12.2020 22:01 Ответить
У кого рога украли? Правообладатель заяву-то написал?
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20.12.2020 21:05 Ответить
то рога 74%
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20.12.2020 21:23 Ответить
У Ленки после Богдана и Ермака, две пары рогов..
И ничего.. как-то живет..
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20.12.2020 21:09 Ответить
Три пары-про мендель забыл.
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20.12.2020 23:57 Ответить
Мля, в Мене , в дворі безкоштовно,...
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20.12.2020 21:10 Ответить
А чиї?
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20.12.2020 21:15 Ответить
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20.12.2020 21:18 Ответить
То у него после сезонной линьки весна - осень
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20.12.2020 21:19 Ответить
Комплимєт...)))
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20.12.2020 21:34 Ответить
Вашого логотипу ще не бачив..
)))
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20.12.2020 21:29 Ответить
В мене його нема. )))
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20.12.2020 21:33 Ответить
Сашко Крещатик...
)))
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20.12.2020 21:35 Ответить
То не логотип- то вже бренд.)))
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20.12.2020 21:37 Ответить
Ми були кращими русофобами, по версії парашки..
Ти на першому місці, Я на другому..))
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20.12.2020 21:48 Ответить
Вот это злостные преступники насобирали,а так бы археологам достались...
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20.12.2020 21:11 Ответить
Заготовка рогов и копыт временно прекращена!
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20.12.2020 21:15 Ответить
"Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт" ?
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20.12.2020 21:17 Ответить
"незаконно собирали" (С) )) значит есть и законный промысел? просто вторглись в чужой ґешефт? ))
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20.12.2020 21:26 Ответить
Наверное это как сбор черники. Сезонный сбор рогов животных.
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20.12.2020 23:56 Ответить
Поголовная мода на МРТ приносит больше облучения с последствиями для здоровья для многих , чем возможно фонящие рога для некоторых...
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20.12.2020 21:30 Ответить
Надо было с копыт начинать---ну кто бы тронул? А там далее уже прикормив охрану и прочих ментиков и рога стоговать.
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20.12.2020 21:37 Ответить
Своих у них маловато, один козел, другой олень и третий лось.
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20.12.2020 21:37 Ответить
незаконо збирали роги ...
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20.12.2020 21:38 Ответить
Опять погранци от безделья яйца лижут, и всерьез єтим хвастают. А зайдет дрг первими разбегутся.
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20.12.2020 21:40 Ответить
Идите собирать в ОПу - там одни зе-алени !!!
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20.12.2020 21:41 Ответить
...В субботу, 19 декабря, в одесском морском порту "Южный" Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел и Государственной пограничной службой предотвратила контрабанду партии кокаина из Эквадора. При этом ведомства сообщили о разном весе изъятых наркотиков.Так, на сайтах МВД и ГПС говорится о 54 кг кокаина, расфасованного в 46 брикетах и спрятанного в вентиляционных люках контейнера, в котором перевозились фрукты.
Тогда как на сайте СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше...
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20.12.2020 21:43 Ответить
Правду, сколько там было брикетов и кг, могут сказать только контрабандисты!
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20.12.2020 21:58 Ответить
🤣🤔🤣🤣
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20.12.2020 21:57 Ответить
А где закон предписывает собирать рога?
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20.12.2020 22:29 Ответить
А шо десь написано що роги ніззя збирати, чи щоб збирати роги потрібна ліцензія? Може і на сбір грибів вже теж потрібна ліцензія? А з дому виходити ще можна без ліцензії?
Поправте заголовок "Падонкі атжалі рага у чесних граждан!"
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20.12.2020 22:41 Ответить
Три "оленя" незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне
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20.12.2020 23:49 Ответить
что мзду сАбакову не заплатили?
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21.12.2020 11:28 Ответить
хочу понять где приступление??? рога лежали в природе пока б не "сгнили"... люди пособирали(как грибы или дрова) - где приступление?
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21.12.2020 13:29 Ответить
 
 