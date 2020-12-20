Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Чернобыльской зоне пограничники задержали трех человек, которые на радиоактивно загрязненной территории собирали рога диких животных.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, правонарушителей задержали 19 декабря, передает Цензор.НЕТ. Ими оказались двое украинцев и один белорус. По данным правоохранителей, они незаконно проникли на отселенную территорию и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Как выяснилось, все мужчины живут на Киевщине, у иностранца - право постоянно проживать на территории Украины.
В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд. Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Житомирские пограничники изъяли более 50 кг рогов оленей, козлов и лосей.
Как отметили в ГПСУ, один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В мае 2020 года его, вместе с двумя другими контрабандистами, задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг роговых образований диких животных.
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И ничего.. как-то живет..
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Ти на першому місці, Я на другому..))
Тогда как на сайте СБУ указано, что найдено 46 килограммовых брикетов, то есть на 8 кг меньше...
Поправте заголовок "Падонкі атжалі рага у чесних граждан!"