Белорус и двое украинцев незаконно собирали рога диких животных в Чернобыльской зоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернобыльской зоне пограничники задержали трех человек, которые на радиоактивно загрязненной территории собирали рога диких животных.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, правонарушителей задержали 19 декабря, передает Цензор.НЕТ. Ими оказались двое украинцев и один белорус. По данным правоохранителей, они незаконно проникли на отселенную территорию и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Как выяснилось, все мужчины живут на Киевщине, у иностранца - право постоянно проживать на территории Украины.

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В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд. Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Житомирские пограничники изъяли более 50 кг рогов оленей, козлов и лосей.

Как отметили в ГПСУ, один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. В мае 2020 года его, вместе с двумя другими контрабандистами, задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг роговых образований диких животных.

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