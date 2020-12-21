Враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, около 19:30 20 декабря в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки) по направлению населенного пункта Васильевка вооруженные формирования Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.
"Гражданская техника уничтожена за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - отмечается в сообщении.
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А что делал тракторист на линии фронта? Поверил Зеленскому и Меркель и решил что война кончилась и пора засеять поле?
ну и что если вы им все прощаете. будут делать ещё и не то
уже сейчас используют вас для тренировки как мишени
А как там наши *защитники*? Храбро не отвечали на *провокации* врага и за ето получат еще премии? А кого же тогда они защищают, задаю вопрос хотя знаю ответ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3238051/01921492-3df0-73be-a71d-6c4a7cdfed13
Гиркин.Интервью Максиму Калашникову.Ютьюб...
вспомни 32-33-е? кому твой коспоть помогал? ползунам перед ыконками, или пьяным свиньям, учащих попов летать(кстати это непохо)
и это все твой коспоть - мир кто затопил? как же отвратительны эти визги - хооспаадии, памагиии..... почитай шо оН вытворял! Сралин отдыхает